Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora o Gabinete de Guerra, esta manhã com a análise do historiador e comentador da Rádio Observador, Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bom dia, bem-vindo.

Olá, bom dia. Obrigado.

O Irão pediu aos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas que condenem os Estados Unidos pelo incitamento à violência e interferência nos assuntos internos do país. Trump não muda de narrativa, com o número de mortos a chegar aos milhares. Diz que a ajuda vai a caminho e que quer uma vitória tática rápida, semelhante à captura de Nicolás Maduro e à morte do general iraniano Soleimani, em 2020. Bruno, como é que vê os próximos dias?

Acho que vão ser dias decisivos. Por um lado, tentamos perceber qual é a capacidade de resistência dos iranianos, desta oposição iraniana, que realmente tem revelado uma coragem extraordinária, mas estamos a falar, de forma documentada, pelo menos de mais de 2000 mortos já. E depois também perceber qual é a capacidade de resistência e de coesão do regime, ou se realmente começam a aparecer fraturas, brechas, divisões, em particular em termos das forças com armas, ou seja, das Forças Armadas, da Polícia. É menos provável entre a chamada Guarda Revolucionária, que é uma espécie de guarda pretoriana do regime ou da milícia que está ligada a essa Guarda Revolucionária, mas pelo menos a esse nível. E depois, o terceiro aspecto crucial é exatamente o que vai fazer a comunidade internacional e, em particular, os Estados Unidos, sendo que realmente Donald Trump começou por ameaçar que se houvesse mortos iria intervir. Entretanto, claramente já houve muitos mortos. A última versão disso era que se houvesse execuções, que iria intervir. Isso aí já será algo que o regime pode limitar um pouco mais, embora seja característico também desta estratégia de repressão do regime, que é condenações e execuções com uma enorme rapidez. O Irão já é o segundo país que mais executa a nível mundial, a seguir à China. No ano passado estima-se que mais de 1500 pessoas. Portanto, essa questão também da reação americana será muito importante, sendo que esta ideia de realmente uma ação militar limitada ter resultados decisivos no Irão, neste caso, parece mais difícil. E realmente esse parece ser o tipo de operações que Trump gosta, com efeito espetacular e que rapidamente lhe permite declarar vitória, como ele fez, aliás, no próprio Irão em relação ao programa nuclear. Aqui isso parece mais difícil, ou seja, parece que teria de ser um tipo de ações que passariam por, por exemplo, tornar mais difícil o comando e as comunicações das forças do regime, eventualmente ajudar a oposição também a esse nível. Aí nem seria necessário exclusivamente ataques mais militares. Depois, eventualmente, pode-se pensar em ataques contra quartéis, centros de bases, etc, ligados a estas forças mais próximas do regime. E aquilo que seria uma escalada maior, eventualmente com impacto maior, mas também mais arriscada em termos de retaliação do próprio Irão, ataques contra a liderança iraniana. Mas realmente o Irão pode, apesar disso, o regime pode continuar a reprimir e, sobretudo, pode haver algum tipo de retaliação, que aliás, já foi ameaçada por representantes do regime contra, por exemplo, a produção ou a circulação de petróleo no Golfo Pérsico, no Estreito de Ormuz, e eventualmente também recorrer aos grupos armados que o Irão tem apoiado nestes últimos anos para fazer ataques contra, por exemplo, bases norte-americanas também na região ou recorrer aos mísseis iranianos para ataques contra as bases americanas ou aos aliados na região.

Com as atenções focadas na Venezuela, agora o Irão, pouco se tem falado do conflito em Gaza. Bruno, a segunda fase do acordo de paz está congelada?

Pelo menos não se veem avanços e realmente aquilo que, pelo contrário, temos é indicações de grandes dificuldades, nomeadamente nesta questão-chave, ou em duas questões-chave, como eu fui aliás alertando, que é a questão do desarmamento do Hamas, ou seja, haver aqui um desarmamento voluntário do Hamas e depois, não havendo isso, grandes dificuldades em conseguir-se avançar também com a tal força internacional de manutenção de paz, porque realmente a generalidade dos países que mostraram disponibilidade para integrar essa força, também ao mesmo tempo dizem que não querem ser uma força de imposição da paz contra o Hamas. Não estão dispostos a ir potencialmente combater o Hamas se ele se recusar a desarmar. Portanto, realmente parece que estamos aqui num certo impasse. E a questão é perceber se esse impasse, apesar de tudo, não irá pôr em questão este cessar-fogo, que ainda assim de vez em quando vai sendo interrompido por algum tipo de ação violenta de um lado ou do outro, mas sem se voltar ao conflito de continuar e de elevada intensidade, ou se eventualmente mesmo isso ficará em questão e portanto, aí teríamos realmente um verdadeiro colapso do processo de paz.

Em relação à Gronelândia, Trump parece não desistir da ideia de anexar o território. Confrontado com essa hipótese, o primeiro-ministro da Gronelândia depositou as suas esperanças na NATO, mas Bruno, estamos a falar da aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

Sim, parece-me que aqui o primeiro-ministro da Gronelândia está a fazer um equilíbrio um bocado complicado. Acho que apesar de tudo Esclareceu aqui um ponto crucial, que me parecia também muito importante em termos políticos, que é: há uma parte dos partidos na Gronelândia que defendem realmente a independência em relativo curto prazo. Isso não me parecia muito adequado, tendo em conta que está a criar potencialmente uma crise importante entre a Dinamarca e os Estados Unidos e até entre os aliados europeus da Dinamarca e os Estados Unidos, e depois, ao mesmo tempo, a Gronelândia estar a dizer: "Mas nós não queremos continuar a ser uma dita colônia dinamarquesa, queremos ser independentes". Portanto, se querem ser independentes, sejam independentes e resolvam os seus problemas. Pelo menos isso pareceu ficar esclarecido, esta ideia de opção pela Dinamarca e não pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, esta ideia que a Dinamarca também tem continuado a insistir, que é, embora toda esta postura americana seja extremamente criticável e mesmo inaceitável, ao mesmo tempo continuam disponíveis, se esta ameaça for afastada, para discutir acordos, compromissos para reforçar a presença, nomeadamente militar norte-americana na região. Isso parece-me que faz algum sentido. Acho que é nesse sentido que se deverá interpretar isso. Agora, é verdade o que dizias, que à partida, qualquer decisão na NATO é tomada por consenso e, portanto, os Estados Unidos à partida têm um veto. E é também por isso que se diz que uma eventual concretização destas ameaças, ou seja, uma ação militar dos Estados Unidos contra a Dinamarca e a Gronelândia, seria acabar na prática com a NATO, porque a essência da NATO é a ideia de defender a integridade territorial dos aliados. É evidente que, à partida, o pressuposto é em relação a uma ameaça externa, em relação a outros países, mas isso é porque se parte do princípio que não vai haver ataques entre aliados e ameaças entre aliados. Sempre foi assim na história. À partida, a definição do aliado é que ele não vai atacar outro aliado.

Bruno Carlos Reis, muito obrigada pela análise em mais um Gabinete de Guerra. Um bom dia pra ti.

Obrigado.

Obrigada, bom dia.

Bom dia, obrigado.