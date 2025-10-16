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É o Gabinete de Guerra da Rádio Observador, o programa onde fazemos um ponto de situação nos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente. É nosso convidado Carlos Gaspar, professor e investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, a quem desejo desde já muito boa tarde. Carlos Gaspar, bem-vindo à Rádio Observador. A União Europeia apresentou esta tarde, Kaja Kallas, líder da diplomacia da União Europeia, apresentou o roteiro de preparação para a defesa 2030. Kaja Kallas, durante esta apresentação, disse que o perigo não irá desaparecer mesmo quando a guerra na Ucrânia terminar. Carlos Gaspar, boa tarde, concorda?

Boa tarde. Com certeza, é evidente que a viragem da Rússia é uma viragem que remonta às origens da sua evolução interna, desde que Vladimir Putin assumiu a presidência na viragem do século. E desde aí há um padrão claro de realinhamento da Rússia, que vira as costas a uma relação, uma parceria com a Alemanha e com a Europa e privilegia uma aliança estratégica com a China e nesse processo vai sucessivamente invadir a Geórgia em 2008, anexar a Crimeia em 2014 e iniciar uma guerra de alta intensidade, a primeira guerra de alta intensidade na Europa desde 1945, com a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. E nada indica, de resto, que a Rússia esteja preparada para cessar as hostilidades nessa frente. A Europa, naturalmente, com os Estados Unidos e o conjunto das democracias liberais, uniu-se para defender, para garantir a independência da Ucrânia. E agora, com este primeiro plano de guerra da Comissão Europeia, a própria União Europeia, que tinha tido sempre o papel central nas sanções contra a Rússia em 2014 e a partir de 2022, assume a sua reestruturação e a reestruturação da defesa europeia como, de certa maneira, uma nova fundação. Há uma nova União Europeia que está apresentada neste relatório, que imagino vai ser divulgado hoje, que defende que a União Europeia, perante a Rússia, se torne num porco-espinho de aço, com defesas em toda a linha perante a ameaça de uma agressão da Rússia. A Rússia voltou a ser uma potência imperialista, é uma ameaça, é a principal ameaça à segurança europeia. É assim que é reconhecida pela Aliança Atlântica desde 2022 e pela União Europeia desde a mesma data.

Nesta conferência de imprensa, Kaja Kallas disse que deste plano até 2030 tem em conta não apenas essa principal ameaça que é a Rússia, mas também, por exemplo, a postura dos Estados Unidos da América em relação ao financiamento da NATO. A União Europeia consegue alavancar aqui uma defesa própria, deixando para trás o que pode ser um parceiro um bocadinho mais cético, como os Estados Unidos da América?

Diminuindo, reduzindo a sua dependência e desenvolvendo a sua indústria de defesa. A indústria de defesa europeia, que nos termos do plano apresentado hoje, inclui também a Ucrânia. Há, portanto, uma concentração na indústria de defesa europeia. O plano define como meta que até 2030 a indústria de defesa europeia deve fornecer 60% das armas dos Estados membros da União Europeia e define quais são os domínios onde é prioritário avançar, designadamente a defesa do flanco oriental, o escudo aéreo europeu, a defesa antiaérea, e o escudo espacial europeu, que se destina a defender no espaço os satélites e os elementos que a União Europeia e os Estados membros têm no espaço. São estas as prioridades. Há aqui uma ausência importante, que é a parte da segurança marítima e das infraestruturas críticas marítimas. Mas são estas as prioridades, todas elas viradas muito diretamente contra a ameaça da Rússia.

Estas prioridades definidas até 2030, quer em termos de produção de armamento, vêm tarde nesta altura, uma vez que já estamos a falar desta guerra de alta intensidade na Ucrânia desde 2022. Esta resposta, esta estratégia europeia vem tarde?

Com certeza. Aliás, a viragem devia ter começado em 2014, mas mesmo os Estados Unidos com Barack Obama desvalorizaram a anexação da Crimeia A partir de 2008, que é o momento em que a Rússia do presidente Putin retoma a iniciativa estratégica e invade um Estado soberano perante uma relativa passividade dos Estados Unidos e dos aliados europeus, para não ir mais longe, porque a autonomia da defesa europeia devia ter avançado decisivamente, pelo menos a partir de 1991, do fim da União Soviética, e foi o contrário que se passou. Depois do fim da Guerra Fria, a dependência em relação aos Estados Unidos aumentou em vez de diminuir, quando tudo justificava que os países europeus, os aliados europeus, a União Europeia passasse a ter responsabilidades efetivas sobre a sua defesa convencional.

Já aqui falamos dos Estados Unidos. Amanhã, Volodymyr Zelensky viaja para Washington para ter uma reunião com Donald Trump, e temos informação de que acaba de começar uma conversa telefónica entre Donald Trump e Vladimir Putin. Estará aqui a ser cozinhado o essencial para um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, e mais uma vez, pelo menos a tentativa de ser mediado por Donald Trump. Por que Donald Trump fala hoje com Putin e só depois de amanhã com Zelensky?

É uma boa pergunta. Não tinha sido anunciado esse contacto. Evidentemente, é completamente diferente. Mais uma vez, os contactos com Vladimir Putin precederam os contactos com Zelensky, ou com Zelensky e os aliados europeus. Foi assim depois da Cimeira do Alasca e, aparentemente, volta a ser assim neste momento. Aparentemente, a prioridade do presidente Trump continua a ser fazer aquilo que for possível fazer para distanciar, para separar a Rússia da China. É uma estratégia em si mesmo admirável, mas que vai falhar.

Não tem hipótese de sucesso?

A decisão de fazer uma parceria estratégica com a China foi tomada pela Rússia de Vladimir Putin desde 2011. A relação entre Moscovo e Pequim fortaleceu-se depois da Crimeia, fortaleceu-se ainda mais com a guerra russo-ucraniana, e não há nenhuma indicação de que essa aliança esteja posta em causa por qualquer dos lados.

Hoje mesmo, Donald Trump anunciou que Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, garantiu que a Índia deixaria de comprar petróleo russo. Creio que ainda não houve uma reação oficial por parte da Índia, pelo menos uma confirmação desta intenção. Que impacto é que este tipo de guerra económica está a ter a conseguir abrandar a Rússia de Vladimir Putin na guerra da Ucrânia?

Há uma resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Nova Délhi que diz que não houve nenhum contacto recente entre o primeiro-ministro indiano e o presidente dos Estados Unidos. Portanto, é discretamente, mas claramente, a indicação de que as coisas não são exatamente assim. Mas é uma forma, obviamente, que tem uma certa credibilidade. Há uma demais para ela, de resto, não só em relação aos países europeus que continuam a comprar recursos energéticos à Rússia, mas também publicamente uma pressão sobre o Japão nesta matéria. E há também, obviamente, uma pressão sobre a Índia. Tudo isso faz parte dos instrumentos que os Estados Unidos consideram indispensáveis para pesar sobre a Rússia no momento em que querem regressar às conversações para um eventual cessar-fogo.

Carlos Gaspar, deixe-me também perguntar-lhe sobre o que se está a passar no Médio Oriente. Tivemos o anúncio do cessar-fogo e o plano proposto por Donald Trump a avançar. Eu queria perguntar-lhe se o cessar-fogo, apesar de estar a ser implementado há poucos dias, já está em risco. Nós vimos nas últimas horas familiares dos reféns a pedir a Netanyahu para travar as fases seguintes deste cessar-fogo até à devolução dos corpos e também já algumas acusações, quer por parte do Hamas, quer por parte de Tel Aviv, desse cessar-fogo ter sido violado já nos seus primeiros dias. É um acordo de paz que está condenado a falhar?

Não é um acordo de paz, é um acordo de cessação das hostilidades. Ele vai ser cumprido no essencial, nos termos em que está previsto para estes primeiros passos. A entrega dos reféns, o fim do martírio dos reféns, é um passo crucial que altera a própria natureza do conflito e, de certa maneira, põe fim à guerra de Gaza, independentemente dos combates continuarem. Aparentemente, aliás Os combates mais violentos neste momento são as represálias do Hamas contra os clãs palestinianos em Gaza, que mantêm uma certa autonomia e que se opõem ao domínio terrorista do Hamas sobre a comunidade palestiniana em Gaza. Duvido que o apelo das famílias dos reféns mortos tenha um impacto político neste momento. O passo seguinte mais importante seria a definição dos termos da Força de Estabilização Internacional, uma força militar com dezenas de milhares de soldados que deve garantir o desarmamento do Hamas e a desmilitarização do enclave. Mas antes disso haverá, suponho que nos próximos dias, a entrada de uma força de polícia palestiniana treinada pelo Egito, que vai tomar conta da fronteira de Rafah, que deve abrir nas próximas horas. Isso faz intervir uma força policial, mas uma força armada palestiniana, ligada certamente à autoridade palestiniana no território. E suponho que aí há um princípio de ação para neutralizar a perseguição pelo Hamas das populações árabes em Gaza.

Ainda assim, um conselheiro do Donald Trump avançou ontem ao jornal "Haaretz" israelita que nesta altura o Hamas está mais fragilizado, mais fraco do que nunca. Terá razão? O Hamas depois de ter aceitado este cessar-fogo, ficou mais fragilizado do que nunca?

O Hamas, do ponto de vista militar, é comparativamente uma força residual. E é assim há vários meses que o Hamas está numa posição de grande vulnerabilidade do ponto de vista militar. Agora trata-se de garantir que há efetivamente uma capacidade por parte da nova polícia palestiniana e por parte, sobretudo, da Força de Estabilização Internacional, que se supõe que seja composta por tropas de países árabes e islâmicos, que sejam capazes de neutralizar o que resta desta capacidade do Hamas de aterrorizar, neste caso, não de fazer frente às forças israelitas, mas de aterrorizar as comunidades palestinianas em Gaza.

Vamos ficar a esperar para ver. Carlos Gaspar, muito obrigado por ter estado conosco no Gabinete de Guerra da Rádio Observador, que regressa já amanhã.