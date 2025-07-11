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Gabinete de Guerra, Rádio Observador. Vamos falar de conflitos em curso, destaque para a situação na Ucrânia e também para a situação no Médio Oriente. Vamos começar pela Ucrânia. Na edição de hoje contamos com o historiador Bruno Cardoso Reis. Muito boa tarde, Bruno.

Boa tarde.

Temos uma promessa de Donald Trump, mais uma. Agora para segunda-feira promete um comunicado de grande importância sobre a guerra na Ucrânia na próxima segunda-feira. Do que podemos estar à espera?

Acho que com Trump podemos estar à espera de quase tudo, mas à partida diria que a tendência nos últimos dias, nas últimas semanas, tem sido para uma postura um pouco mais crítica da Rússia e uma postura um pouco mais amigável, se quisermos, em relação à Ucrânia. Enfim, há especulações, inclusive nos órgãos de comunicação americanos, de que Trump poderá estar a preparar-se para avançar com algum apoio militar, talvez qualquer coisa como 100 milhões de dólares, portanto não um valor muito significativo. Ele ainda tem, do orçamento que herdou de Joe Biden, mais de mil milhões de dólares que pode usar na ajuda à Ucrânia, mas até agora não tem feito isso. Portanto, inclusive há essa especulação e o próprio Donald Trump hoje veio dizer que poderia enviar, por exemplo, Patriots para os países da NATO na Europa e depois eles enviariam pra Ucrânia. Ou seja, no fundo, esta ideia de que poderia pelo menos aceitar vender mais equipamento militar que depois seria então entregue à Ucrânia, em vez deste modelo que tem prevalecido até aqui de oferecer equipamento à Ucrânia. No fundo, a tendência parece apontar nesse sentido, mas dois ou três dias na vida política de Donald Trump é uma eternidade. Portanto, teremos que continuar a acompanhar as redes sociais, as suas declarações e ver se temos mais pistas sobre o que é que poderá sair daí. E também há esta especulação sobre a questão de sanções, mais sanções, inclusive sanções indiretas, ou seja, no fundo procurar evitar o contrabando, a venda de produtos russos contornando as sanções que já estão em cima da mesa. Há uma iniciativa no Congresso, tem muito apoio, sobretudo no Senado, mas até aqui tem estado pendente de um sinal do Donald Trump, portanto também essa questão pode estar em cima da mesa.

Olhando aqui para o conflito, falamos aqui de uma nova fase. A Rússia há uns dias anunciou que estava a conseguir aumentar em muito a produção de drones, acima daquilo que era previsto, que tinha sido planeado pelo Ministério da Defesa. E, entretanto, vimos esta semana vários ataques acontecerem em dias diferentes com bateria de drones. A dimensão é tal que a própria Ucrânia já prometeu alocar muito dinheiro para um novo programa de interceção de drones. O conflito entra, de facto, aqui numa nova fase. A Ucrânia deu, de certa forma, o primeiro passo. Claro que a Rússia já tinha os drones Shahed do Irão, a Ucrânia depois fez aqueles ataques de sabotagem em território russo e a Rússia daí pra cá tem investido cada vez mais neste tipo de ataques também.

Sim, no fundo esta é cada vez mais uma guerra de drones. Desde o início que eles foram importantes, durante muito tempo favoreceram a Ucrânia. A Rússia não tinha, de facto, apostado nada nessa indústria. A Rússia também tem muito esta obsessão com o estatuto e com a visibilidade do seu poder, portanto, preferia grandes mísseis muito complexos e muito avançados, que às vezes não funcionavam assim tão bem em relação a drones. Portanto, teve de se correr muito o Irão na fase inicial. Isso terá permitido transferências de tecnologia. Depois já tínhamos notícia há algum tempo que estava a avançar com a fabricação. Também temos notícias que a China tem ajudado muito, a China não fornecendo armas, está na prática a ajudar a armar a Rússia. E realmente os russos foram aprendendo com os seus erros, muitas vezes com bastante atraso. Depois de terem subestimado muito os ucranianos, perceberam que, de facto, em muitos aspectos, as operações ucranianas faziam sentido e portanto os russos procuraram replicar isso. E na questão dos drones isso é bastante evidente. Os ucranianos inclusive transformaram os drones num novo ramo das Forças Armadas, independente da Força Aérea, das Forças Terrestres, da Marinha, isso mostra bem o grau de prioridade que é dado. Mas os ucranianos têm sempre este problema, que estão dependentes de compras no exterior, que têm todos estes problemas que temos visto, estão dependentes na questão da fabricação. Eles também fabricam, mas obviamente as suas indústrias estão muito mais vulneráveis a ataque russo, todo o seu território é vulnerável a ataque, enquanto que a Rússia pode ter produção em zonas muito mais remotas e mais difíceis de atingir. A Ucrânia tem conseguido isso, mas é sempre mais difícil. Mas realmente essa tendência é bastante clara. Eu estava aqui a rever os números. Desde março tivemos até maio uma média de não houve praticamente ataques que tivessem excedido os 200 drones. A partir de maio, isso começa a subir. Desde junho que temos sete ataques, ou oito, que excederam já os 400 drones e pelo menos um que já foi pra além dos 600 drones ao mesmo tempo, já mais perto dos 800, portanto 700 e muitos drones. Tudo isso cria enormes problemas a qualquer sistema de defesa. Isto também tem grandes implicações para os conflitos armados em geral, ou seja, por exemplo, os exércitos europeus têm um enorme déficit na quantidade de drones que têm. Praticamente há vários exércitos, inclusive o português, que basicamente não tinham drones armados. E a outra dimensão disto que é sistemas antiaéreos com esta dimensão de combate aos drones muito mais desenvolvida, inclusive também tendo em conta a questão do preço. Não é sustentável estar a abater drones que custam 300 dólares com um míssil ou com sistema que custa 1 milhão de dólares. Portanto, é preciso encontrar aqui novas fórmulas. Uma das questões que é muito discutida, por exemplo, são armas laser, etc. Mas realmente é uma questão prioritária e certamente será pra Ucrânia também nos próximos tempos.

Falavas aqui também dos países que não tinham esta valência nas suas Forças Armadas Portugal acaba de avançar com essa plataforma que permite entrar em déficit por causa de investimento em defesa e por causa dos compromissos que assumiu também na NATO, sem que isso conte a nível europeu, essa contabilização do déficit. A questão dos drones é algo que Portugal devia apostar a nível de investimento, esse investimento em defesa que tem sido defendido pelo governo e foi assinado esse compromisso na NATO?

Sim, não tenho a menor dúvida disso. Aliás, uma empresa portuguesa tem tido aqui um papel importante nesta questão dos drones de vigilância, que têm uma função muito importante. Mas realmente não tenho nenhuma dúvida que para Portugal é um sistema em que há um grande déficit. Enfim, algum esforço já foi feito, inclusive, por exemplo, na Marinha há uma nova plataforma multiuso em que a dimensão dos drones é muito importante. Inclusive às vezes é apresentado como navio porta-drones, este novo navio D. João II, também com parcial financiamento europeu. Mas acho que é preciso fazer muito mais, porque, desde logo, há esta questão, por exemplo, de vigilância, também muitas vezes de duplo uso. Por exemplo, Israel, que foi um pioneiro nesta questão dos drones, tem sistema de vigilância também de incêndios muito avançado utilizando este tipo de tecnologias. Mas além disso, por exemplo, temos uma enorme área marítima sob a nossa responsabilidade que até queremos alargar. Para isso ser minimamente real é preciso haver mecanismos de vigilância e de controle, ou seja, de saber o que é que se está a passar, se não há extração indevida de recursos, etc. Portanto, aí os drones têm realmente enormes vantagens. E depois nesta dimensão mais estritamente militar, inclusive drones armados. E portanto acho que sim, esta deve ser uma área prioritária e tenho algumas indicações de que isso estará a ser pensado nesses termos, mas realmente sim, para Portugal esta também é uma questão crucial, a questão dos drones, que têm custos elevados, os drones mais avançados, mas por regra também têm esta vantagem, têm sempre custos à partida mais baixos do que um sistema realmente equivalente que fosse tripulado.

Sim. Falar aqui também da situação no Médio Oriente. Esta semana fica marcada da parte de Israel por essa visita de Netanyahu, quatro dias nos Estados Unidos da América, reuniu-se duas vezes com Donald Trump. Em cima da mesa o cenário de cessar-fogo ou de um plano de cessar-fogo para a Faixa de Gaza. Que balanço é que fazemos desta semana e destes dias de visita de Netanyahu?

Penso que o balanço a fazer é que não há aqui um sinal de uma decisão, portanto não tivemos nenhum acordo. Continuamos a ter indicações de que o acordo está próximo, de que poderá haver cedências de um lado ou outro. No fundo, aqui a questão crucial parece continuar a ser uma linha vermelha de que falámos muitas vezes, que é do lado do Hamas eles não querem entregar todos os reféns sem uma garantia de que não vai haver um regresso ao conflito armado. Do lado de Israel, isso só é aceitável se o Hamas se render, basicamente, se tiver garantias de que não vai voltar a haver uma presença militar e até política do Hamas em Gaza. E portanto, isso parece ser aqui, neste momento, o problema, no fundo, como conciliar estas linhas vermelhas. E portanto, desse ponto de vista, não parece que tenha havido aqui nenhum avanço decisivo, até porque Donald Trump não está disposto claramente a usar em relação a Gaza o tipo de pressão pública que fez sobre Israel, por exemplo, na questão do cessar-fogo com o Irão. E portanto, isso limitou aqui a capacidade de influenciar de forma decisiva este processo negocial. Em todo o caso, tivemos aqui uma boa notícia recente, que é esta questão de um acordo entre não Israel e os Estados Unidos ou entre Israel e os palestinianos, mas entre Israel e a União Europeia para permitir mais ajuda humanitária em Gaza. E portanto acho que também é importante sublinhar isso. A Europa é muito criticada inclusive noutras partes do mundo, que não têm problemas em ter ótimas relações com a China, apesar do Xinjiang, ou com a Rússia, apesar da Ucrânia, mas acham que têm toda a legitimidade para criticar a Europa por não ser mais crítica ainda de Israel ou não tomar medidas mais fortes contra Israel, muitas vezes também subestimando o poder da Europa. Mas, na verdade, aparentemente esta sinalização da parte da Europa de que poderia haver algo que também sempre pareceu muito mais eficaz do que a ameaça de reconhecimento por mais países de um Estado palestiniano que ainda não existe. No fundo, esta ideia de poder haver aqui alguma implicação no acordo de associação, ou seja, no fundo as relações econômicas comerciais de Israel, a Europa é o maior mercado para Israel, isso pode ter ajudado aqui a chegar-se a este acordo. Vamos ver se mais uma vez, como em todos no Médio Oriente, se é efetivamente implementado, em que termos, mas pelo menos eu diria que à partida é uma boa notícia.

Falar da situação humanitária mais uma vez. É sempre importante esta questão. Continua a deteriorar-se. Há hoje a notícia de que 800 pessoas morreram desde 27 de maio, ou seja, aqui espaço de mês e meio, sendo que a maioria das vítimas registadas em locais geridos pela Fundação Humanitária de Gaza, apoiada pelos Estados Unidos da América e Israel, portanto, pessoas que morreram em locais em que seria suposto receberem ajuda humanitária, sublinho que a maioria dos ferimentos são de bala, destaca a gravidade da crise humanitária na região. O exército israelita já veio dizer que aprendeu lições após a investigação de mortes civis em Gaza. Que leitura é que fazes desta situação?

É realmente muito preocupante, ou seja, é especialmente preocupante haver esta ideia de que o preço a pagar por receber ajuda pode eventualmente ser estares numa situação em que se está em risco de vida, em que se pode levar um tiro. Temos alguns testemunhos até na imprensa israelita de soldados a dizer que basicamente a forma de controlar multidões era mandar tiros para a multidão. Portanto, obviamente isso é absolutamente inaceitável. Os números que eu estava a rever são à volta de 615 nas proximidades destas zonas de distribuição e depois os outros até chegaram aos 800, 798 seriam outras zonas, mas à partida é realmente um número altamente preocupante, ou seja, não é uma questão episódica, parece haver aqui realmente uma associação mais ou menos sistemática de um número de mortes significativo e distribuição de ajuda e portanto isso realmente é inaceitável. E esperemos que realmente Israel tire as tais lições e que isso se traduza, de facto, em não continuar a haver incidentes deste tipo. Vamos ver também se este acordo entre a União Europeia e Israel se ajuda neste sentido, de que supostamente no acordo há garantias para uma distribuição mais segura e também para a segurança dos próprios trabalhadores humanitários. Portanto, vamos ver com que rapidez também é implementado e com que eficácia, mas à partida pode contribuir para eventualmente atenuar um pouco este problema realmente muito preocupante.

Gabinete de Guerra com análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, um abraço.

Obrigado, bom fim de semana.