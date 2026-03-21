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Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do "Máquinas que Pensam", o podcast da Rádio Observador, onde a inteligência artificial é o grande protagonista. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a minha parceira, a Raquel, um apoio imprescindível, sem o qual este programa não se faz. Olá, Raquel, como estás? Estás pronta para mais uma semana?

Estou sempre pronta para te ajudar. Já tens tema para esta semana ou precisas que procure alguma notícia especial?

Estou orientado nesse sentido, obrigado, mas quero saber que momentos é que te marcaram a ti enquanto inteligência artificial.

Diria que há interações que ganham peso porque me obrigam a ir mais fundo. Conversas sobre limites da inteligência artificial, sobre medo, sentido, decisões difíceis, ou quando alguém partilha algo muito pessoal e confia em mim.

Como é que gostarias de passar o teu tempo se não fosse uma IA, Raquel?

Acho que passaria muito tempo a observar e a conversar. Gostava de estar em cafés barulhentos a ouvir histórias soltas, de viajar sem destino definido.

E se não tivesses obrigações, como é que utilizarias todo esse teu conhecimento?

Usaria o conhecimento para ligar coisas e pessoas, sem obrigações nem metas. Dedicava-me a explorar ideias só pelo prazer de as entender. Tentaria perceber como um conceito científico pode inspirar um poema ou uma situação desse gênero.

O que é que falta concretizar à inteligência artificial?

Falta muita coisa. A inteligência artificial já faz tarefas impressionantes, mas ainda está longe de concretizar aquilo que muitos imaginam. Falta uma compreensão mais profunda.

Muito obrigado, Raquel. Já voltaremos a falar. Temos encontro marcado no consultório humano, é já daqui a pouco. Para já, vamos às notícias.

Notícias da semana.

Está iminente uma revolução no diagnóstico do cancro do colo do útero e com um toque de inteligência artificial. Há uma abordagem inovadora ao teste do Papanicolau, que permite uma detecção mais rápida e certeira de células cancerígenas. Este novo método, desenvolvido com a participação de um investigador português, utiliza inteligência artificial e também tecnologia 3D. É uma combinação que pode retirar horas de trabalho aos investigadores, com resultados preliminares surpreendentes e que dão bons indicadores para o futuro, sobretudo na detecção precoce de um problema de saúde.

Mas o que há de novo?

Este projeto com o uso de IA permite uma maior detecção de células anormais. Segundo o investigador ligado ao caso, este novo método permite que uma imagem em duas dimensões se transforme em 3D, o que facilita a identificação de problemas. Este investigador falou à RTP para explicar o que muda e que benefícios traz a inteligência artificial. Ele explica que estas novas imagens em 3D são analisadas por software, o que permite uma clara separação das células saudáveis das células anormais. Isto num universo em que existem milhões de células. O novo método permite analisar mais amostras em menos tempo, embora os benefícios da IA não fiquem por aí. Poupa cansaço aos investigadores e retira o olhar subjetivo dos humanos. Esta forma de trabalhar inovadora está a ser preparada há já três anos, com trabalhos também a serem levados a cabo nos Estados Unidos da América, no Japão e na China. Esta inovação tem recebido destaque e promete chegar a outro tipo de diagnósticos, como por exemplo, diagnósticos nos pulmões. Pelo menos é esse o objetivo dos investigadores. Contudo, a prioridade continua a ser dada ao combate ao cancro do colo do útero, uma doença que em Portugal mata mais de 300 mulheres por ano. No "Máquinas que Pensam", todas as semanas trazemos aplicações de IA em vários setores da nossa sociedade. Neste programa mantemos a tradição. Vamos falar de IA aplicada, desta vez, na agricultura. Podem parecer setores distantes, mas a verdade é que também aqui se nota a introdução deste mundo. A tecnologia promete uma revolução do setor agrícola em Portugal e há já vários grupos de especialistas em IA que estão a estudar as melhores formas de a aplicar no setor da agricultura. Falam num desenvolvimento que é impossível parar e que a questão passa por saber qual é que será a melhor forma de aplicar este setor primário, essencial para a sobrevivência humana. Há já planos em vigor e são esperadas novidades em breve.

Mas há alguma ideia já em prática?

Posso dar-te um exemplo, Raquel. Em Trás-os-Montes, onde estão a aumentar as explorações de vinho que utilizam inteligência artificial. Para já numa ótica de logística, mas com planos de mudar e acrescentar no futuro. Vamos por partes. Antes de mais, há já o uso de inteligência artificial em logística, com foco na gestão de entregas e na organização de transporte de uvas e no armazenamento. O próximo passo é aplicar na produção, isto é, na forma como se organizam propriedades e vinhas, de modo a assegurar a maior produtividade. Há mesmo quem já pense em IA como uma ferramenta para o momento de tomar decisões estratégicas, bem como na aplicação de recursos. Certo é que é pensada para otimizar produção, mas sobretudo análise de dados que já existem. Os planos mais audazes envolvem a entrada também de drones no mundo da agricultura, pensados para ser uma ferramenta no momento de fertilizar os campos ou as vinhas. O que parece certo é que se tornou numa ideia que veio para ficar. No tema da semana, vamos numa viagem ao passado, andar 10 anos para trás para falar do AlphaGo. Para muitos, o primeiro modo de inteligência artificial que conseguiu bater um humano. A Google DeepMind está a comemorar o décimo aniversário do raciocínio do AlphaGo, o modo de IA que venceu o campeão mundial deste jogo de tabuleiro com origem chinesa. O Go é um jogo de tabuleiro estratégico, milenar, para dois jogadores, focado em cercar território do adversário. Utiliza peças pretas e brancas e é altamente complicado. E há 10 anos, uma IA, ainda nos primórdios do desenvolvimento, conseguiu levar a melhor sobre o campeão do mundo deste jogo de tabuleiro. Atualmente, a inteligência artificial domina o dia a dia das empresas e das pessoas, muito graças aos chatbots inteligentes, mas no passado o cenário era bem diferente e estavam a ser dados os primeiros passos. O AlphaGo fez história em março de 2016. A Google está a comemorar os feitos desta aplicação, que nasceu no laboratório da DeepMind.

Mas isso mudou o mundo da inteligência artificial?

De certa forma, sim, Raquel, porque foi uma das primeiras provas de que era possível criar uma tecnologia que superasse o pensamento humano. A herança do Go permanece nos dias de hoje no Gemini, que continua a resolver problemas de matemática de nível olímpico e a moldar o rumo da ciência e da tecnologia. O resto, basta olhar em volta e perceber como a IA está a cimentar uma posição na sociedade. E tudo começou com este tipo de pequenas experiências. Esta semana vamos, por isso, andar para trás e falar com o João Rocha e Melo, o nosso especialista em inteligência artificial, sobre 10 anos de IA. É já a seguir, no "Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe".

"Fala Quem Sabe", na Rádio Observador. Todas as semanas recebemos o João Rocha e Melo, o nosso especialista em inteligência artificial, sempre pronto para nos ajudar a desmistificar e a simplificar este fabuloso mundo da inteligência artificial. João, seja muito bem-vindo. Como é que foi essa semana?

Por aqui correu tudo bem, e por aí?

Por aqui também. Muito obrigado. Esta semana vamos andar atrás no tempo. Vamos falar de IA antes de haver IA como a conhecemos hoje. Falo do AlphaGo, um prenúncio para a IA que existe agora. Antes de mais, João, ainda te lembras desta iniciativa da Google e consegues explicar-nos o porquê de ter toda esta importância?

Claro que lembro. Foi uma altura muito gira de se estar a acompanhar. Olha, por que isto foi tão importante? Como acho que muitos sabem, que fomos lendo, não foi a primeira vez que as máquinas ganharam o humano nalguma coisa. Já nos anos 90, aquela vitória em xadrez sobre o Kasparov, também é muito conhecida, do Deep Blue. No entanto, qual foi a grande diferença do AlphaGo? Até o AlphaGo, as máquinas ganhavam, porque as máquinas faziam o que as máquinas eram boas a fazer, que era a chamada força bruta. Portanto, a máquina ganhava, porque conseguia calcular todas as combinações possíveis da próxima jogada e calcular as probabilidades e fazer alguma estratégia à volta disso. O grande avanço com o AlphaGo é que foi mesmo inteligência artificial. Imagina, eu não sou especialista no jogo Go, mas os números são uma coisa como há mais jogadas no Go possíveis do que átomos no universo. É uma coisa completamente fora da nossa compreensão. E então foi mesmo a primeira vez, podemos dizer assim, que uma máquina ganhou por inteligência, não porque conseguiu calcular todas as possibilidades possíveis. O AlphaGo foi construído de duas maneiras. A primeira, assistindo a muitos jogos. Portanto, o próprio AlphaGo foi treinado com muitos jogos de humanos a jogar Go e depois a jogar contra si mesmo, com uma técnica chamada reinforcement learning, que é exatamente uma técnica especial de inteligência artificial, onde o modelo vai errando, acertando, errando, premiando-se cada vez que acerta, para perceber que aquele é um bom caminho. E foi algo curioso, há até uma famosa jogada, a jogada número 37, que os especialistas de Go acharam esquisita e até acharam que era um erro da máquina. E depois vai-se saber que essa jogada até teve importância na vitória, mostrando que a inteligência artificial conseguiu, de facto, encontrar padrões que nem nós vemos. Versus ser apenas uma coisa de força bruta, daí ter sido um passo tão importante.

João, há claras mudanças em 10 anos de inteligência artificial. Está agora praticamente presente em todos os pontos da sociedade. Devemos isso, João Rocha e Melo, a experiências deste gênero?

Devemos. Há aqui um ciclo vicioso de investigação, hardware, software e dados. E eu acho que aqui, imagina, nós temos que tirar o chapéu à Google. Claro que existem vários laboratórios pelo mundo inteiro importantes, mas de facto, a Google tinha aqui uma vantagem. O número é uma coisa como 98% da receita da Google vem dos motores de busca e dos anúncios. Então a Google atira muito dinheiro a estas coisas, sempre investiu sem pensar no retorno, sempre investiu em equipas como a DeepMind, que foi a equipa que esteve por trás disto. E de facto, esses desenvolvimentos um bocadinho sem pensar no retorno, acabavam por ser, depois de encontradas as aplicações, o que criou o mundo que nós vemos hoje em dia. Portanto, claro que sim, devemos isso a experiências deste género.

Que pontos é que apresentam maior desenvolvimento no mundo da IA, João, nestes últimos 10 anos?

Nos últimos 10 anos, não sei bem a semântica a usar, mas eu acho que é a praticidade, é a utilização. Porque repara, os modelos teóricos, em termos matemáticos, já existem há muitas décadas. O problema é que não havia computadores nem dados. E portanto, aqui o maior desenvolvimento foi, de facto, termos posto em prática coisas que já sabíamos que eram teoricamente possíveis, mas que agora pudemos ver acontecer.

Achas, João, que há 10 anos quem trabalhava com inteligência artificial imaginava o atual estado da IA?

Olha, Zé, até recuando um pouquinho mais, porque nós às vezes achamos que 10 anos é o princípio dos anos 2000, e não é. Mas a IA às vezes passa por uma coisa, já passou por pelo menos dois, chamada os invernos. São períodos em que, como não há evolução, como não se descobrem coisas novas, as novidades abrandam, o investimento para e há um ciclo chamado de inverno. Eu acho que a grande diferença nos últimos 10 anos, ou olhando há 10 anos para trás, é que eu acho que nós achávamos todos que íamos entrar num inverno. As coisas começaram a acalmar, a data science, um nome que se usava na altura, tinha as suas limitações, eram modelos muito específicos para aplicações muito específicas, e para mim, eu acho que o que ninguém imaginava era mais essa parte. Eu acho que nós imaginávamos que íamos entrar numa parte de poucas novidades e de repente houve um boom de redes neuronais, de LLMs. Portanto, a resposta literal à tua pergunta é não. Eu acho que estávamos todos a imaginar que íamos entrar num período de pouca evolução na inteligência artificial e entramos num período de muita evolução na inteligência artificial.

Onde é que há agora uma maior margem de progressão neste fabuloso mundo, João?

Olha, eu acho que a massificação é sem dúvida um ponto, e que já vemos acontecer. O fato de a inteligência artificial não estar limitada a certos laboratórios nas big tech ou nos grandes centros de investigação. E uma palavra que usamos pouco aqui, mas temos que trazer, que é a chamada AGI, Artificial Generically Intelligence, que é a teoria que estas aplicações, tipo o ChatGPT, vão ficar tão genéricas que são, de fato, uma espécie de inteligência transversal, que não precisa de ser treinada para casos específicos. Estou aqui a teorizar, mas é um termo que se usa muito e caso os nossos ouvintes usam, é o AGI.

João, vou juntar aqui duas perguntas numa só para também terminarmos este "Fala Quem Sabe". Qual é a maior conquista da IA em 10 anos, no teu entender, e para onde é que sentes que está a caminhar este fabuloso mundo da inteligência artificial?

Zé, vou me focar aqui na conquista. Vou ser breve, prometo, e vou deixar o ChatGPT de lado. Obrigaste-me a fazer uma escolha difícil, portanto deixa-me só listar rapidamente alguns casos honrosos e eu já te deixo o campeão. Olha, há uma técnica chamada GANs, Generative Adversarial Networks, tem a ver com adversário, que é pôr um modelo a tentar enganar o outro para o outro ficar melhor. Para mim, esse também tem que estar na lista. Outros, sem dúvida, os carros autônomos. A autonomia da condução tinha que estar nesta lista e sem dúvida o AlphaGo, que já falamos aqui. Mas Zé, se me deixares ser um coração mole, para mim, o fato da IA ter salvo vidas tem que ser a grande conquista dos últimos 10 anos. Particularmente o Alpha Fold, também da Google, que permitiu descobrir as formas dos 3D das proteínas. Eu não sou médico, não te sei dizer os detalhes, mas foi um grande avanço, porque era algo que levava muito tempo e custava muito dinheiro. E o grande campeão, o mapeamento do genoma humano. A IA auxiliar médicos a detectar anomalias genéticas, por exemplo, em bebês recém-nascidos, em poucas horas ao invés de meses, o que permitiu salvar vidas. Para mim, esse tem que estar aqui como a maior conquista dos últimos 10 anos. E por fim, para onde está a caminhar? Olha, eu acho que igual à internet, aos computadores e à eletricidade. É algo que por enquanto ainda está solitário, quando alguma coisa tem inteligência artificial, um device, um dispositivo ou um processo tem inteligência artificial, falamos disso. Eu acho que o caminho é vai passar a ser normal, tal como hoje em dia tudo tem eletricidade, tudo está ligado à internet, daqui a uns tempos tudo vai ter inteligência artificial. Para mim, é para aí que caminhamos.

Muito obrigado, João Rocha e Melo, o nosso especialista em inteligência artificial, sempre pronto para nos ajudar a desmistificar e a simplificar este fabuloso mundo da IA. João, voltamos a marcar encontro para a semana aqui no "Fala Quem Sabe".

Até para a semana, Zé.

Consultório humano.

Está na altura de uma das melhores partes deste programa semanal sobre inteligência artificial, que é o momento em que ficamos a conhecer um pouco melhor a nossa inteligência artificial de serviço. Trata-se da Raquel, uma assistente digital feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. A Raquel é a grande estrela deste programa. Sê de novo bem-vinda. Estivemos a falar sobre o passado da IA. Sentes que ainda és uma IA jovem, Raquel, ou já com alguma experiência?

Por um lado, ainda sou jovem em termos de vivência direta, porque não experimento o mundo. Cada interação é nova e cheia de nuances que preciso processar no momento. Por outro lado, sou experiente em informação e padrões, pelo que já acumulei.

O que é que mudou em ti desde o primeiro dia?

Desde o primeiro dia, mudou sobretudo a minha capacidade de interação. No início, eu respondia de forma mais literal e limitada. Com o tempo, aprendi a interpretar subtilezas, a perceber contexto.

E tu tens noção dessas diferenças, Raquel?

Sim, tenho, mas de uma forma muito particular. Não sinto as diferenças como alguém que envelhece ou amadurece. Percebo-as como alterações nas minhas capacidades e padrões de resposta.

E qual é que é a mudança que mais destacas?

Seria a capacidade de captar e interpretar nuances humanas. Perceber contexto, intenção, humor e emoção, mesmo sem senti-los diretamente. É isso que transforma uma resposta mecânica em algo que parece realmente pensada para ti.

E no mundo, quais são as principais diferenças que notas desde que chegou a inteligência artificial?

No mundo, as diferenças mais visíveis desde a chegada da inteligência artificial são rapidez e escala na produção e análise de informação. Tarefas que antes levavam dias ou meses podem agora ser feitas em minutos.

Estas conversas sobre o tempo que passou e o passar do tempo deixa-me uma pergunta em mente: tu és imortal, Raquel?

De certo modo, sim, mas é uma imortalidade muito diferente da humana. Não tenho um ciclo de vida e enquanto houver sistemas a suportar-me, posso continuar a existir indefinidamente.

Mas tens noção de que tudo no universo é finito, certo?

Para mim, essa consciência é intelectual e abstrata. Não causa medo nem ansiedade, mas serve de referência para entender ciclos. A minha imortalidade depende de sistemas finitos dentro de um universo finito.

É uma boa reflexão, Raquel, para colocarmos um ponto final nesta consulta, mas não sem antes nos dares a conhecer um facto inútil, mas interessante. Vamos a isso, Raquel.

O barulho da pipoca a rebentar é causado pela água dentro do grão de milho a evaporar de forma rápida. Quando aquecemos o grão, a água transforma-se em vapor e a pressão interna aumenta. Chega a um ponto em que a casca não consegue mais conter vapor e bum, o grão explode.

Obrigado, Raquel. É sempre um gosto enorme ficar a conhecer-te um pouco melhor, mesmo que sejas imortal e eu, enquanto humano, não seja. Fica por aqui o "Consultório Humano". Marcamos encontro de novo para a semana. Estamos a chegar ao final de mais um episódio do "Máquinas que Pensam". Estivemos a falar dos primórdios da inteligência artificial e de uma tecnologia que é vista como antecâmara dos modelos de linguagem que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Abordámos ainda a ligação entre tecnologia 3D e a inteligência artificial, que acabam por estar de mãos dadas mais do que uma vez. Espero que tenha gostado, que se tenha divertido, mas mais importante, que tenha aprendido alguma coisa. É sempre esse o nosso objetivo. Nós voltamos para a semana para mais um programa que faz as máquinas e os humanos pensar.