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Pois é, Diogo Varela, temos aqui um jogo empatado e já passa dos 120 minutos.

Dois minutos de compensação, subiu agora a placa, Rita.

Não param os minutos de compensação, estão sempre a vir, nunca mais vão parar.

Neste primeiro prolongamento do Campeonato do Mundo 2026, o primeiro jogo que necessitou de pelo menos mais meia hora. Atenção, porque agora há um livre direto a favor da Alemanha. Podem marcar os alemães, junto à bola o capitão Joshua Kimmich. Vamos lá ver se é ele que assume o livre! Vai ao lado a tentativa germânica, Rita. Com tudo isto, já passou quase um minuto além dos 120, num total de mais dois, num jogo que continua empatado. Tivemos um gol neste prolongamento, aconteceu aos 103 minutos. Jonathan Tah, na altura fazia o 2 x 1 pra Alemanha, só que foi alvará, Rita, e foi anulado por Tatjana Giesemann. É uma mulher, vídeo-árbitra, a única nesta competição, e que anulou o gol da Alemanha por falta sobre o guarda-redes do Paraguai e, portanto, cortou também essas esperanças da Alemanha celebrar ainda no tempo dos 120. Ao que tudo indica, poderemos ter mesmo pontapés de pênalti, o que seria também uma primeira vez neste Campeonato do Mundo.

Mas acredito que à medida que a competição avança, também será cada vez mais normal este tipo de jogos chegar a estes termos, não é? Sendo que são cada vez mais fortes as equipes. Não é mesmo assim?

Sim, é um facto, embora em termos teóricos, e por isso é que o futebol também é tão bonito, Rita, na teoria, a Alemanha era muito favorita sobre o Paraguai. Era um dos jogos destes dezesseis avos de final, se calhar, mais desequilibrado. E a verdade é que a Alemanha até começou a perder.

Em campo que se vê, Diogo Varela.

E olha, acabou mesmo. Vamos ter pênaltis, Rita.

Ora!

Vamos ficar em permanência pra acompanhar em direto os pênaltis entre o Paraguai e também a Alemanha. Decide-se na marca dos 11 metros, Rita. E aqui também conosco em estúdio, já temos o João Lourenço, ele que vai estar a cargo do jogo das duas da manhã entre os Países Baixos e Marrocos.

Muito boa noite.

Olá, João.

Isto tem sido uma tarde de emoções no Campeonato do Mundo.

Como chegaste mais cedo, ganhas aqui também um brinde de poder estar nos pênaltis.

Mas Brasil marca já fora da área esse-

96.

96 do Gabriel Martinelli. Esta tarde, noite, creio que o jogo é em Boston.

É mesmo em Boston, Diogo Varela.

É mesmo em Boston, aquela cidade complicada, o estado de Massachusetts.

Exato.

Eu tenho que dizer devagarinho.

Podes dizer, João Lourenço, já agora?

Massachusetts.

Quase que ele também.

Ele deu ali aquela travadinha.

Massachusetts. Há uma música muito gira que é: "To Massachusetts". Ok, siga.

Mas certamente há estas surpresas, até porque já falando muito rapidamente antes de irmos pros pontapés de pênalti, esse jogo das duas da manhã entre os Países Baixos e Marrocos. Marrocos que foi a grande surpresa da última edição do Campeonato do Mundo, ao não só bater a Espanha, mas também Portugal, neste caso nos quartos de final da última edição.

Que ficou em quarto lugar na última edição.

E apenas caiu aos pés da França que, pra mim, é sem dúvida a grande favorita para conseguir conquistar esta competição. Há também uns novos Países Baixos, Diogo Varela, tu que fizeste esse jogo entre os Países Baixos e a Suécia.

Estão a recuperar aquela vertente da Laranja Mecânica.

Sim, de caras, não só já com algum estofo, casos de Van Dijk, casos de Frenkie de Jong, mas também outros nomes, Summerville, Cody Gakpo.

Sim, a nova geração. O Gakpo não tanto, mas o Summerville, sim. Ali com uma nova geração. Portanto, também é uma seleção a ter em conta.

Foi este o jogo cartaz, mas ao que parece, tanto a Alemanha como o Paraguai deram-nos aqui uma surpresa.

Horas extra. E este jogo para os nossos-

Aqui reunidas ambas as equipes.

Sim, estão naquela roda para dar também os últimos detalhes.

E acima de tudo, quem bate.

E sobretudo, quem bate. Este jogo, Rita, e também pros nossos ouvintes, naturalmente, este jogo entre Alemanha e Paraguai vai cruzar com o embate entre a França e a Suécia. Portanto, poderíamos até ter num plano teórico, lá está, um jogo entre a Alemanha e a França, seria claro, uma final antecipada, mas o Paraguai agora tem legítimas esperanças de poder eliminar uma antiga campeã do mundo. E não é uma antiga campeã do mundo qualquer. A Alemanha que só está somente atrás do Brasil. Quatro campeonatos do mundo já conquistados.

Fora o Euro, que também é muito importante.

E sobretudo, Portugal passava muito mal com a Alemanha.

E há aqui também um dado curioso.

Todos passam, não passam?

Sim, e até porque há aqui um dado curioso, o Paraguai neste momento ocupa o 40º lugar no ranking FIFA. Na Alemanha, ocupa o 10º lugar neste ranking da organizadora deste Campeonato do Mundo. São 30 lugares que separam estas duas seleções, mas também é curioso que nestes últimos 30 minutos não houve aqui um ata nem desata desta partida, neste primeiro prolongamento.

E já agora, nesses rankings costuma corresponder o primeiro lugar ao primeiro lugar efetivo do campeonato ou nem por isso?

Há algumas mudanças.

Atualmente, o primeiro lugar é a Argentina, que é campeã do mundo.

Mas pronto, isso é normal, não é? Em retrospectiva olha.

Nem sempre acontece.

É fácil dizer quem foi o campeão. Agora a futura que é mais difícil.

Nem sempre acontece, mas de facto, geralmente sim, o ranking até costuma corresponder à melhor seleção do momento. Se olharmos pra Argentina como ainda a atual campeã do mundo, sim, justifica o número um do ranking da FIFA.

E em segundo, já agora, sabem? Países Baixos, desculpem. Agora confundi com o que vocês estão a dizer aqui.

Vou aqui pesquisar também, claro.

Neste momento estão a posicionar-se as equipes.

Só pra recordar, até porque as imagens já nos dão conta dessa decisão. A Alemanha, creio que vai ser-

É a Espanha.

Exato.

A Espanha em segundo no ranking FIFA.

Campeã da Europa.

Exato. Agora, lá está, como o João dizia, focando aqui neste Alemanha-Paraguai, e pra quem só agora se juntou a nós, pra quem agora ligou o rádio e está aqui a ouvir a Rádio Observador, estamos nos pênaltis entre a Alemanha e o Paraguai. Jogo dos dezesseis avos de final do Campeonato do Mundo. Tivemos o primeiro prolongamento. Temos agora também a primeira decisão de pênaltis. Começa a bater a Alemanha e vai bater o número sete alemão, Kai Havertz.

Não, é Florian Wirtz, acho eu É verte.

Havertz.

Havertz, exatamente.

É, o Kai Havertz que fez o golo.

Está de camisola?

É.

Olha o isto jogador.

Comprida, é. Ele na altura fez-

Faz calor em Doha

...o golo da Alemanha ao minuto 54. Entre postes vai ficar Orlando Gil. Vamos ver como é que se desenrola esta ronda de penáltis.

Se ele falhar também pode estar a chocár uma gripe e ter algum frio e por isso falhar, mas neste momento, é nesta altura que está tudo numa ansiedade extrema, principalmente na Alemanha.

E vamos a isso. Começa a bater Kai Havertz.

Vamos a isso.

Vai partir para a bola o número sete, o primeiro penalti deste desempate de pontapé de penalti. Começa a Alemanha.

Não me diz nada a Alemanha.

Lá vem Havertz, a bola já colocada na marca, entre postes, Orlando Gil. Vai começar aqui a chamada lotaria entre a Alemanha e o Paraguai. Apenas uma segue em frente, a outra diz adeus. Havertz partiu e falhou! Falhou o avançado alemão, defesa de Orlando Gil e para já o Paraguai pode adiantar-se, ainda tem de converter o pontapé de penalti.

Isto é raro começar já com uma defesa de um penalti.

Exatamente.

É um feito.

Impressionante, é mesmo.

E aqui a brincar, o Havertz é esquerdino, a Alemanha começa com o pé esquerdo.

E é que está aqui quase um grande candidato à tua perna, Diogo Varela.

Sim, vamos lá ver.

Digam, se calhar está com gripe, estava ali de camisolinha, deve estar a chocar uma.

Agora para o Paraguai vai ser o número 11, portanto Maurício, ele que até é de origem brasileira, nasceu em São Paulo e naturalizou-se paraguaio, Maurício Magalhães Prado. Vamos lá ver se aqui este brasileiro de origem naturalizado paraguaio dá vantagem à seleção sul-americana. Lá vem Maurício, frente a Manuel Neuer. Se marcar, coloca o Paraguai na frente à primeira ronda de penáltis. Maurício olhou, partiu, atira e marca! Marca o Paraguai 1 x 0 ao final da primeira ronda.

E vamos certamente dar conta desta segunda vaga de pontapés de penalti. O selecionador do Paraguai, Gustavo Alfaro, nem quer olhar, até porque certamente será, Diogo Varela, o momento maior da história do futebol desta seleção da América do Sul.

E era o momento maior até agora do Campeonato do Mundo.

A maior surpresa, sem dúvida.

A maior surpresa, a queda da Alemanha.

Eles nunca passaram esta fase?

Primeiro esta fase é nova, os 16 avos de final, mas creio que temos que olhar para o livro dos recordes para ver qual teria sido certamente o melhor desempenho da história do Paraguai e, ao revés, qual foi o pior desempenho desta equipa da Alemanha. Vamos à segunda vaga. Está Joshua Kimmich, é o capitão de equipa. Pressão máxima para Die Mannschaft, para esta seleção dos bávaros. Pela frente, Orlando Gil. Ganha muito balanço o médio do Bayern de Munique, um dos maiores símbolos. Vai bater, faz a parada e sem espinhas, marca a Alemanha, bola para um lado, guarda-redes para o outro, Kimmich bate para a esquerda, tenta empatar esta eliminatória dos penaltis a um golo. No entanto, há essa segunda tentativa por parte da seleção do Paraguai nesta terceira partida dos 16 avos de final. Continue conosco, continue com a Rádio Observador. São os momentos, são os verdadeiros momentos emocionantes-

E que momentos!

...deste Campeonato do Mundo.

À 00h20. Penáltis à rodo.

E vamos ter esse louco jogo entre os Países Baixos e a seleção de Marrocos.

Agora é Gustavo Gomez.

Gustavo Gomez, homem que já está bem colocado para bater este penalti frente a frente com Manuel Neuer. Lá vai e muito bem marcado. Muito bem marcado por parte do capitão de equipa do Paraguai. Bola para um lado, guarda-redes para o outro. Manuel Neuer certamente não está nos seus melhores dias, porque, Diogo Varela, o Paraguai sai da frente desta segunda ronda.

2 x 1 em pontapés de penalti. A seleção germânica falhou um, o Paraguai ainda não. E curiosamente nesta ronda tivemos os respetivos capitães, tanto Joshua Kimmich como Gustavo Gomez. Agora vem aí o número 10 da Alemanha. Aí está Jamal Musiala, médio criativo do Bayern de Munique, já teve uma lesão muito grave na temporada, recuperou e aqui está ele no Campeonato do Mundo. Musiala atira e marca. Empata momentaneamente a Alemanha, ainda tem o Paraguai essa possibilidade de voltar a colocar-se na frente, mas para já 2 x 2.

E Orlando Gil podia ter bem defendido esta bola. Musiala bate para o mesmo lado. Eu creio que Orlando Gil ainda toca com a ponta da mão esquerda neste esférico. Antonio Rüdiger está no banco, esconde-se atrás dos colegas de equipa, visto que este momento é de capital importância, Diogo Varela, e vai novamente mais um homem do Paraguai para a linha dos 11 metros.

Como sofrem os sul-americanos. A seleção do Paraguai pode aqui causar a primeira grande surpresa do Campeonato do Mundo.

Todos estão a sofrer neste momento, pobre dessa.

Até nós.

É o 23 do Paraguai, Matías Galarza. Foi ele que assistiu o golo do Paraguai na primeira parte. Galarza frente a Neuer. Partiu Galarza e marca! Marca Galarza com muita classe, bola para um lado, guarda-redes para o outro e o Paraguai continua na frente, 3 x 2 ao final da terceira ronda.

E há certamente aqui, e transparece neste pontapé de penalti de Matías Galarza, uma certa frieza, uma certa descompressão por parte dos jogadores do Paraguai, porque é a Alemanha que tinha essa obrigação. Era a Alemanha que tinha essa vontade e essa, quase vou voltar a repetir, obrigação de vencer esta partida, não nos penaltis, principalmente nos primeiros 90 minutos. Terceira ronda a começar, Nico Vogt chamado para bater.

Bem, vontade, deixem-me dizer-vos, tinham as duas. O Paraguai deve estar deserto para aqui estar.

É o avançado do Newcastle que parte para a bola e defende Orlandinho defende esta bola de Nico Voltaman pode ter sentenciado esta eliminatória, a grande surpresa deste Campeonato do Mundo.

O Paraguai, se marcar, elimina a Alemanha.

Querem ver a Alemanha fica pelo caminho.

O penalty mais importante da história do Paraguai.

É mesmo.

Nico Voltaman bate para a direita, muito fraco o remate do avançado da Alemanha.

Incrível como se sofre nas bancadas. Já há adeptos do Paraguai em lágrimas. Lágrimas que podem ser de felicidade.

Aguentem as lágrimas, porque Orlando Gil já fez o seu trabalho. Vamos ver quem bate.

Este dado do zero a zero. A Alemanha está no quinto desempate de penalties em Campeonatos do Mundo. Nos quatro desempates anteriores, venceu sempre. Também pode ser a primeira vez que a Alemanha não vence.

E vamos ver o que faz Antônio Sanábria. É o ponta de lança quem vai bater o penalty decisivo a favor do Paraguai. Já está concentradinho, bate pra bola, é Sanábria. Falhou! Falhou completamente a baliza de Manuel Neuer podia ter sido história em Boston.

Que displicência.

E aguentem o choro. Aguentem as lágrimas, adeptos do Paraguai, porque Diogo Varela há esperança para a Alemanha.

Sim, olha, Rita, pode ir buscar o colchão, ficas aqui a dormir pra amanhã, porque este jogo teima em não terminar. Mas atenção, porque vamos para a quinta e última ronda. O Paraguai está a vencer por 3 x 2, ou seja, se Amiri falhar, o jogador alemão, a Alemanha está eliminada. Vai segurar na bola. Nadiam Amiri é quem tem essa responsabilidade em mãos, neste caso, em pés.

Eu acho que ele vai defender, estou com o feeling.

A tranquilidade, Orlando Gil na baliza.

Pois é, ele está com uma felicidade impressionante.

Lá vem Amiri. Nadia Amiri, o médio alemão.

Ele vai defender.

Se falhar, a Alemanha está fora. Amiri vai pra bola. A partir, atirou, marca! Marca a Alemanha, mas o Paraguai pode ter, e tem, a última palavra a dizer. Quinto e último penalty para o Paraguai. Está quatro, três. Aliás, não, agora está quatro, quatro. Aliás, três igual. Três igual, sim, está correto. Três igual, mas o Paraguai ainda tem um penalty para bater. É o quinto e último. O Paraguai falhou um, a Alemanha falhou dois. Se o Paraguai marcar, avança para os oitavos de final.

Se não marcar...

Se não marcar, mais uma ronda, Rita. Que momento capital! É para o número cinco, Fabian Balbuena. É Balbuena que pode escrever história. Lá vem Fabian Balbuena. Frente a Neuer, Balbuena partiu, atirou, defende Neuer! Defende Manuel Neuer.

Como é possível?

Incrível. A Alemanha consegue, depois de estar com dois penalties de desvantagem, recuperar e vamos à morte súbita. Já estamos na ronda seis dos penalties.

Isso sim deve ser inédito.

Eu agora estou-me a tentar recuperar os penalties da última final do Campeonato do Mundo.

Mas olha que é preciso muita resiliência. A Alemanha estava dois penalties atrás, o Paraguai falha dois de forma consecutiva.

Eles nem querem acreditar que estão neste limbo, não é? Eu acho que estão incrédulos.

E de tripas faz-se coração. Vai partir pra bola Jonathan Tah, o central do Bayern Munique. Ele que já viu o seu colega de equipa e de seleção a pelo menos prolongar este período do pontapé de penalty. Parte pra bola Jonathan Tah. Ih! Não é rave, é futebol. Falha Jonathan Tah. Terceira oportunidade para o Paraguai fechar esta eliminatória e fazer história neste Campeonato do Mundo. Remate totalmente sem quadrado por parte do central.

É que na América é o soccer.

Eles pensavam que tinham as balizas da NFL no relevado. Não têm. É uma baliza de 11. E é de 11 pra 11 que se vão decidir estes pontapés de penalty. É o sexto da ronda e vai partir pra bola Canale.

Deve ser difícil aí gerir os nervos.

José Maria Canale.

José Maria Canale vai tentar de uma vez por todas passar. Lá vai José Maria Canale. O Paraguai! O Paraguai faz história. Die Mannschaft, melhor dizer, die goodbye. Está feita a história neste Campeonato do Mundo. É o Paraguai que segue aos oitavos de final. Catrapum! A Alemanha está fora.

Como já se cantava, auf wiedersehen, goodbye para a Alemanha. Uma antiga campeã do mundo, quatro vezes campeã do mundo, cai nos 16 avos de final perante o Paraguai. É, até agora, o grande momento do Campeonato do Mundo, Rita.

O público está em êxtase. O Paraguai está em festa. Isto, de facto, é histórico.

É feriado amanhã.

É, no mínimo, escândalo. O que acaba de acontecer, o Paraguai contra muitas expectativas, a eliminar a Alemanha de Julian Nagelsmann, segue em frente a seleção sul-americana e agora aguarda adversário que será entre França ou Suécia.

E eu estou a sentir aqui um documentário futuramente sobre este jogo, sobre este mundial também, mas este jogo em específico que conta Diogo.

Estava aqui a olhar novamente para o livro dos recordes do Paraguai, há festa novamente aqui em Boston, no Gillette Stadium, um estádio que tem como equipa os New England Patriots E tantas vezes que esta equipa, uma das recordistas de Super Bowl, esteve nas mãos de Tom Brady. Muita história. Pois bem, é nos pés de José María Canales que tem essa história. Não é a história por completo, até porque, Diogo Varela, em 2010, esta seleção atingiu os quartos de final. Atinge os oitavos, mas tem um sabor diferente desta passagem.

Sem dúvida. Na altura, nessa edição da África do Sul, agora na edição conjunta entre Estados Unidos, Canadá e México, para já, a grande surpresa do chamado mata-mata, como diria Scolari, na fase a eliminar, a Alemanha caiu, está fora. Uma das grandes favoritas, Rita, diz adeus à competição e o Paraguai, de certa forma, quebra também algumas estatísticas da história, nomeadamente aquela que eu vos dizia, foi a quinta vez que a Alemanha participou num desempate por pênaltis em Campeonatos do Mundo. Tinha ganho nas quatro vezes anteriores, à quinta foi de vez e perdeu. É também a primeira vez na história que o Paraguai derrota a Alemanha. Nunca tinha batido a seleção alemã, o Paraguai, em duas tentativas. À terceira foi de vez, como diz o ditado.

E não conseguimos deixar de estar com um sorriso nos lábios. Está toda a gente. Toda a gente.

Não sei se temos ouvintes alemães.

Sim, claro, mas é só por causa do nosso histórico também. A Alemanha é uma adversária difícil, ninguém a quer defrontar. E assim já está arrumada, pronto.

Uma já está.

Uma já está.

E deixar aqui também o desejo, já que estamos a falar de tombes gigantes, há uma seleção de Cabo Verde que tem um autêntico gigante na frente nestes 16 avos de final. Se pudessem repetir, por que não? Mas voltamos rapidamente, até porque o Diogo Varela vai para a respetiva crônica. Só aqui novamente recordar este pênalti de José Canales. É um pouco um pênalti de desespero, de dizer: "Vamos acabar com isto", porque a bola sai muito ao meio, à baliza de Manuel Neuer, sai sim, é à malha superior da baliza do germânico. É um remate, e aqui descrevendo novamente, recorrendo à modalidade do futsal, é um autêntico bico na bola. É mesmo um remate de desespero, mas um remate para a história e um remate que certamente irá fazer marca, não sei se na Pérola ou no Joker.

Os jogadores da Alemanha estão naturalmente destroçados. Agora a imagem televisiva mostrava o capitão Joshua Kimmich naturalmente em lágrimas. A Alemanha despede-se deste Campeonato do Mundo, caiu nos pênaltis frente ao Paraguai.

E pode ter sido o último mundial de Manuel Neuer.

Garendidamente, sim. Isso foi, garantidamente era a última dança também do guarda-redes alemão, ele que já está com 40 anos de idade.

E com muitos títulos, por isso já pode descansar.

Entre quase o campeão do mundo.

Já pode lavar as luvas, que também estão a ser lavadas. Vamos então à Pérola deste jogo impressionante. Conta-nos tudo, Diogo Varela, já descobriste, será que coincide com o homem do jogo?

A Pérola vai ser naturalmente o autor do último pênalti, o José María Canales acaba por dar aqui um pontapé para a história do Paraguai. Elimina a Alemanha, fica com a Pérola José María Canales não tremeu na marca dos 11 metros.

E agora o Joker. Vamos então ao improvável. É fácil prever esta. É o Paraguai.

É o Paraguai. Não consigo, de facto, individualizar, Rita. Vai ser um Joker coletivo. O improvável é claramente o Paraguai. Mas é por isto que o futebol é um desporto que move milhões e milhões de adeptos, de amantes, porque contra muitas expectativas, a seleção teoricamente inferior consegue surpreender, como é aqui o caso. O Paraguai tem todo o mérito e, portanto, leva o Joker.

É isso mesmo, e só assim mesmo é que vale a pena o futebol. E vamos agora à sentença.

Sentença. De forma literal, é o adeus da Alemanha. Ficamos sem uma antiga campeã do mundo nesta edição de 2026 e uma grande surpresa nos oitavos de final. O Paraguai marca presença na próxima fase da prova. É um alerta também para todas as outras seleções ditas favoritas.

Verdade, e é sempre bonito quando isso acontece. Às vezes estas seleções, estas equipas, à partida um bocadinho mais fracas, dão grandes lições.

Os underdogs.

Os underdogs. E toda a gente tem um carinho especial por underdogs também.

Acaba por ser.

E agora vamos à mentira.

Mentira. É inevitável, Rita. Há aquele provérbio, aquele ditado do futebol, 11 contra 11, no fim ganha a Alemanha. Não ganhou e não só não ganhou como está fora. Diz adeus ao Campeonato do Mundo. Portanto, a mentira parece-me óbvia. Toda a gente esperava uma vitória até confortável por parte da Mannschaft. Não aconteceu. O Paraguai foi feliz nos pontapés de pênalti, está na próxima fase, a Alemanha diz adeus.

E com estes gols e estas contas todas, portanto, no final venceu o Paraguai por?

Quatro-três nos pênaltis. Um igual ao final de 120 minutos, quatro-três nos pontapés de pênalti.

E foi o Minuto 90 com Diogo Varela. Também ouvimos aqui João Lourenço, estivemos a acompanhar os pênaltis deste jogo marcante, histórico.