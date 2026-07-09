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Momentos de glória. A derrota de Portugal continua a dar o que falar. Há quem aponte críticas ao selecionador, aos jogadores, há quem se sinta defraudado e depois há também quem se tenha sentido usado. Pessoas reais, como o João Maria, que resolveu partilhar e abrir o coração.

Eu sinto que tive uma relação tóxica com a seleção. Estamos em maio, tivemos um inverno duro, vem o verão. Estava na minha vida, estava bem e apresentam uma seleção no Mundial. E eu: "Não tenho interesse". Não tinha esperanças, já tinha sido magoado. Estava bem sozinho. Mas depois, com o buzz todo: "Temos a melhor seleção, o último campeonato do mundo do Ronaldo, a musiquinha dos Betos de variações". E eu comecei a ficar interessado. Já a saber: "João, cuidado, não te apaixones, porque depois magoas". Deixei-me ir. "Não, mas desta vez é diferente".

Será que foi? Será que foi diferente?

Primeiro jogo, uma desilusão. Pensei: "Olha, nem vou estar a investir aqui, nem tempo, nem disponibilidade emocional para isto". De repente, quando começa a afastar, o que acontece? Portugal 5x0 a Suíça. Manipulação. Por quê? Porque viu que eu estava ali, já a afastar-me, para me agarrar, prometeu mundos e fundos. Cristiano a avisar, Nuno Mendes a marcar um livre cedido por Cristiano Ronaldo. Já estou interessado novamente. Tudo parecia estar bem.

Mas será que estava?

Quando eu já estou ligeiramente mais investido, quando eu já estou a mandar uma mensagem, quando eu já mando um like, o que Portugal faz? Zero a zero. Tóxico. E aquela resposta seca: "Hoje não posso". Mas o hoje nem é escrito, é: "H, J, N, posso". Sem mais nada. Aí fico na minha, fico desinteressado, começo a ir para a minha vida. De repente, quando a seleção percebe que eu estou a bazar, o que elas fazem? O jogo da Croácia. Arrancamos bem, já vejo uma atitude, já vejo uma mensagem com emoji, já vejo um foguinho malandro, um convite para almoçar. No final do jogo, já estou caído por Portugal. Fomos jantar, ele prometeu-me tudo. Prometeu-me irmos de caravana para a Costa Vicentina. Já me está a fazer escrever nomes de filhos. "É o Pepe Júnior, é o Eusébiozinho, é o Quaresminha". Já me está a dizer: "Não, tu és diferente, sou eu e tu contra o mundo". Quinto jogo, já estou eu investido na relação, a fazer tempo para ver o jogo. Já estou com uma ansiedade. O que Portugal faz? Dá um ghosting. Podia ter aquela conversa do: "Desculpa, não és tu, sou eu". Fazer um igual, fazer uns bons rumos. Nada. Deu vista e cagou. E agora estou eu de coração partido. Vou ter que curar este coração neste verão e não vai ser numa casa de Fáz, vai ser numa roda de samba. E o mais triste disto é que isto é cíclico e daqui dois anos ela volta e diz: "Olha, estou aqui, está aqui o Europeu, eu mudei, eu estou diferente". E o pior, eu sei que faça a terapia que fizer, ela vai voltar e eu não vou ser forte o suficiente e vou lá estar para ela.

Isto ia ser o Paulo Ferreira.

Já todos passámos por isto.

Grande analogia.

O futebol é isto. Mas para a família dos jogadores, eles são sempre uns heróis, estiveram sempre à altura. Quando perguntaram à Cátia Aveiro quem era o mais bonito, se Messi ou o irmão dela, o Ronaldo, a resposta não foi só porque sim.

Quem é que é mais bonito, ele ou o Cristiano?

Se eu falar com meu irmão, porque eu sou parecida com o Cristiano Ronaldo, eu acho que é o Cristiano Ronaldo, porque ele é parecido comigo. Mas ele é uma boa opção, ele é um homem bonito.

E tu és a mais bonita do mundial também?

Não, não sou a mais bonita, mas eu sou jeitosa. Mas eu escolhi ser uma mulher bonita, com muita autoestima e isso é o mais importante.

A autoestima é o homem.

"Sou jeitosa" é muito bom. Quando se anda em reportagem, encontra-se tudo. Até um menino poliglota de oito anos.

Quais são as línguas?

Fala português, inglês, fala um pouquinho espanhol, russo e português.

Russo, por quê?

Uau!

É a bielorrussa.

Diz assim: "Portugal vai ganhar", em russo.

Portugal vai ganhar, em russo.

Espetáculo. Eu não sabia que sabias dizer isso, maravilhoso, fala esvai 10 línguas. Diz assim: "Portugal vai ganhar", em coreano.

Portugal vai ganhar, em coreano.

Relacionando poliglota, boa!

Bernardo, tu és fantástico.

Incrível.

Como diria o Ricardo Araújo Pereira.

Uma coisa que nós aprendemos nestes últimos dias é o seguinte: não há diretos inúteis.

Como este direto de um jornalista da CMTV, o francês está-lhes no sangue.

Boa tarde, para a CMTV, em direto. Vem de onde?

Vem de Francia.

Quantas horas a conduir durante a viagem?

"On a conduit depuis Salamanca".

"Voilà, merci". Capitão, ia lhe pedir outro, que este é francês.