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Os sons mais castiços da atualidade, hoje com uma edição da Carla Jorge de Carvalho para o Momentos de Glória desta terça-feira.

Castiços, é isso mesmo. Há uma onda de indignação em relação à final do Campeonato do Mundo.

Havia uma coisa que eu vi e que achei muito mal: por que permitiram à Espanha aquecer 120 minutos? A Argentina é que é favorecida. A Espanha teve 120 minutos de aquecimento. Uma final mundial. Acho injusto. É aquele setar era remates e passes, e remates. A Espanha fartava-se de rematar e eu a pensar: "Fogo, até quando é que aparece aqui a Argentina para dizer: olha, isto está incorreto".

Isto é onde? É Live Mode TV?

Não. Podia ser. É porque há coisas aqui que são difíceis de entender, enquanto que há outras que estavam logo à vista e já sabia que iam mesmo acontecer.

Eu não disse? Eu sabia! Tinha que ganhar a Espanha. A Espanha tinha que ganhar. Nós, Portugal, perdemos sempre com quem vai ser campeão. Certinho. Olha, Euro 2004. Mundial 2010. Mundial 2026. É assim, nós perdemos sempre com quem vai ser campeão. Sabem por quê? Porque se nós não perdermos, quem é campeão somos nós.

Pronto, é a lógica. Nunca tínhamos pensado nisso. E ainda bem que foi Espanha a vencer, porque o Messi já irrita.

Sempre os mesmos, sempre a dar pau. Devia estar lá o outro. Olha o resto com pau! O outro é que lá devia estar, que eu queria ver. Mas pronto, daqui a quatro anos a gente conversa.

É isso mesmo. Daqui a quatro anos vamos ver como é que é. Agora estamos a lidar com outro problema, os exames nacionais, e aqui também não é verdade que os alunos estejam todos a viver estes atrasos com grande ansiedade.

Grande nota, yes!

Então, mas quanto é que tiveste?

Suspenso.

Isso é bom?

Claro que é, eu ia ter má nota, os meus pais iam ralhar comigo, eu ia ficar de castigo. Assim tenho suspenso e a culpa não é minha.

É uma boa maneira de ver as coisas.

Uma boa forma.

Always look on the bright side of life.

É verdade, já lá diziam os Monty Python. Tirando os alunos e os professores, estamos, de facto, a entrar em tempo de férias. Na última sexta-feira, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, despediu-se dos deputados, mas aproveitou para pregar uma partida.

Estamos em condições de poder terminar o nosso trabalho. Confesso que estava a pensar, com uma certa vingançazinha em relação ao que se passou durante esta tarde, convocar uma sessão plenária especial para amanhã, cujo ponto único da ordem do dia seria felicitar pessoalmente o senhor presidente da Assembleia da República pelo seu aniversário. Mas, como eu sou conhecido pela minha paciência democrática, poupo vocês a esse momento.

Ora bem.

Está engraçado.

Está engraçado. E Pedro Pinto, do Chega, aproveitou para pedir logo a palavra.

Apenas para me entrosar à mesa, senhor Presidente. Apenas para dizer que o Chega está disponível para vir amanhã a essa sessão plenária. Será um gosto.

Com o mesmo humor, eu diria: e assim estariam mesmo a trabalhar.

Ixi, isto foi assim uma boquita, não foi?

Foi.

Afinal vinham trabalhar.

Uma estocada.

Uma estocada.

Mas as pessoas ficam sempre com outra atitude quando estão quase de férias. Tudo fica mais risonho. Mas antes de acabar ainda, Herman José tem uma denúncia e um alerta para fazer.

O cão, o Álvaro, fez agora quatro meses, está a acabar comigo, aos bocadinhos. Isto foi a última coisa. Portanto, se eu nos próximos dias deixar de aparecer, já sabem quem foi o criminoso. Foi um cão absolutamente nojento, chamado Álvaro.

Ora bem, afinal, os animais não são os nossos melhores amigos. Cuidado com o Álvaro.

Está feito o Momentos de Glória hoje numa edição da Carla Jorge de Carvalho.