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"Momentos de Glória" na Rádio Observador. Hoje com monotema: vamos falar de wrestling.

Esta semana no "Wrestling na Bola", o rescaldo de um dos fins de semana mais preenchidos de sempre no que toca a grandes eventos das grandes ligas internacionais, um desafio infernal e o verão está cada vez mais quente. Eu sou o Axel e o 12º episódio da terceira temporada do "Esta Semana no Wrestling na Bola" começa agora.

Porque não se pode falar de wrestling se não tiver uma música muito .

Claro.

Sim. Ora bem, "Esta Semana no Wrestling" é um programa da Bola TV, que eu não conhecia, mas que passei a acompanhar nas últimas semanas e é apresentado por Axel.

Axel Rose?

Sim, este Axel.

Obrigado, Nelson. Muito obrigado.

Esta métrica é incrível. Vocês têm de ouvir melhor. Eu não conhecia esta música.

Eu também não, felizmente. Já não posso dizer a partir de agora.

Estou, porque olha, "Bum Bum Yeah", a canção de Axel, que foi ao Festival da Canção em 2011.

E não ganhou.

Ficou a meio da tabela. Olha que não foi das piores nesse ano. Axel, que é filho de Fernando Correia Marques. Sabiam?

Sim, eu sabia.

Que ele era filho?

Sim. Fernando Correia Marques, antigo dirigente da Federação Portuguesa de Futebol.

É? Mas é o mesmo ou é outro?

É o mesmo.

O Burrito já foi dirigente?

Já foi.

Ok, não sabia.

O Burrito é a música, vamos deixar as coisas claras.

É um "nipple baby" à portuguesa. Fala-se muito de nepotismo, cada país tem o nepotismo que merece. Mas vamos voltar um pouco ao wrestling, porque eu tenho para mim que o mundo se divide entre aqueles que acham que o wrestling é uma fantochada e aqueles que sabem que é uma fantochada, mas ainda assim gostam muito e defendem sempre que aquilo, afinal, não é uma fantochada.

Olá, eu sou o Axel e aqui no "Esta Semana no Wrestling na Bola", fazemos o rescaldo do que de mais importante aconteceu nas grandes ligas internacionais. Falamos sobre WWE, sobre a TNA, sobre a All Elite Wrestling, sobre NXT.

Ele está a falar de quê com estas siglas todas? Eu fico um bocadinho perdido. É que o wrestling tem marcas, eu não sabia disto.

Pois.

Deve ter vários campeonatos.

Deve ter vários campeonatos, imagino eu. E deve haver rivalidade. É mais ou menos como aquela malta que gosta da bonecada, que ou é da Marvel ou é da DC Comics.

Isso, é uma grande rivalidade.

E é uma grande rivalidade. Para confundir ainda mais, há ligas e depois há programas e eventos. Eventos que temos que admitir têm nomes espetaculares.

Como o Raw, o SmackDown, também o Dynamite, o Collision, o Impact. Além disso, temos também o rescaldo dos grandes eventos internacionais. E preparem-se, porque esta semana temos não um, não dois, mas três. The Great American Bash, temos também o Forbidden Door da All Elite Wrestling e também o Slammiversary da TNA.

Perceberam? Isto tudo vai acontecer esta semana.

Vai ser uma agenda fantástica.

São nomes que eu não faço a mínima ideia o que são, mas que acho muita piada. Na América é tudo em grande. E amantes do wrestling, afinal, há em todo o mundo, até nos sítios mais exóticos.

No Raw desta segunda-feira passada e dois dias apenas depois do que aconteceu na Night of Champions em Riade, na Arábia Saudita.

Desculpa, em Riade, na Arábia Saudita?

Wrestling em Riade.

É verdade. Eu achei isto muito estranho. A polícia dos bons costumes do país admite que homens muito suados em sunga, lentejolas e maquiagem estejam longos minutos abraçados e em constantes amassos. É estranho. E é disto que se fala quando se diz que o regime está a abrir-se ao mundo. Já têm wrestling na Arábia Saudita.

E quando descobrirem que também há mulheres a praticar wrestling.

Elas conduzem há pouco tempo lá no país. Só para contextualizar, o Axel aparece aqui no início deste programa, no que parece ser o seu escritório, a contar-nos o resumo da semana, de que é que vai falar a seguir e o que é que tem no fundo. Claro, bonecos e bonequinhos. O escritório dele tem bonecos e bonequinhos, não tem livros. Há pessoas que fazem aquelas paredes de livros. Ele faz uma parede de bonequinhos, action figures, de lutadores de wrestling e outros brinquedos típicos de quem gosta muito de banda desenhada, "Star Wars" e afins. E depois temos as cenas de lutas que são analisadas neste programa pelo Axel. Isto foi o meu momento favorito. Ele vai comentando os melhores momentos dos embates da semana, porque tenta-se aqui provar que isto, afinal, tem um guião. Os lutadores têm um guião a seguir e o Axel vai comentando o que é que está a acontecer no ringue.

Brock Lesnar a fazer saber a Oba Femi. Sabes o que eles dizem? Falas porcaria, levas tau tau. A dar um pontapé onde dói mais. Brock Lesnar com aquele sorriso de orelha a orelha. E Oba Femi a dizer: "Podemos estar aqui sempre que nem gato e rato, o tempo todo. Porque não eu e tu?" Oba Femi contra Brock Lesnar no Summer Slam. Olha, parece-me bem.

Olha, parece-me bem.

Só falta o diálogo.

Ele está ali com diálogo. E sabem onde é que dói mais, não é?

Claro.

No sítio onde dói mais.

É na alma.

Um pontapé no sítio onde dói mais. Levas tau tau, talvez seja aquela parte.

Saudades de Tarzan da Borda.

Sara, eu sou de uma geração que via wrestling de manhã.

Era aos sábados, ali à hora do almoço.

Já nessa altura achava zero piada. Tivemos aqui um desafio.

Mas agora não, agora vais-te converter ao wrestling com a ajuda do Axel.

Um desafio aqui feito em direto, nada ensaiado, como se nota, nada daquilo parecia ensaiado. Isto é o wrestling, é uma fantochada ensaiada, mas cuidado, nunca digam isto a um amante do wrestling.