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Alguém lá atrás faz: "Uhu!"

Sim.

Temos de fazer um inquérito para saber se é assim.

Vocês adoram este genérico.

Esse também.

Quero todos os dias. Tudo bem com vocês?

Tudo ótimo.

Boa sexta-feira.

Boa sexta-feira.

Para ti também, Rita.

O que achas?

Tenho um corpo dormente.

Dormente?

Sim, corpo dormente.

E o Bruno Nogueira? Agora entrava ele.

Está aí dentro. Boa sexta-feira. Hoje viajamos até ao distrito de Viseu, de onde é o nosso caríssimo Paulo Ferreira.

Boa terra.

Boa gente.

Não sei se conheces Tarouca, deves conhecer.

Sim, não é propriamente um sítio por onde eu passe todos os dias.

Faz parte do distrito, mas é mais a norte. Vamos conhecer os candidatos à câmara e fiquem primeiro com o candidato do PS, César Carvalho, que já foi presidente da mesma câmara, e vamos ouvir o que ele promete.

Têm perguntado repetidas vezes sobre o que quero dizer quando afirmo que não abdicarei do que sou. Que uma vez eleito presidente da Câmara, continuarei a ser fiel ao que sou e aos princípios que sempre defendi. Continuarei a ser professor e catequista. Continuarei a dar as minhas aulas de escrita, com a devida autorização da direção da escola, e continuarei a dar as tardes de sábado à catequese da paróquia de São Pedro de Tarouca.

Basicamente, César promete não ter tempo para a câmara, porque com essa agenda, Jesus.

Levar as crianças à escola.

Sim, à catequese, ao curso de escrita, às aulas de matemática, por amor à santa. E a falar dessa forma, que é totalmente à catequista, não chegamos à ressurreição em abril. E como ser fiel a si próprio só há pouco no que toca a promessas, fiquem com cavalos também.

Esta pista está abandonada e nós vamos requalificá-la e vamos organizar a corrida de cavalos. Vamos também realizar, aquando da Feira de São Miguel, a Feira dos Cavalos e vamos organizar também o encontro dos amigos de cavalos.

Eu percebo perfeitamente.

Na volta do cavalo.

A Ascot portuguesa em Tarouca.

Percebo perfeitamente a urgência da Associação Amigos dos Cavalos. Eu própria também sou muito amiga de cavalos.

Agora sabemos. Agora entrava uns cavalos também.

No meu Facebook só ... Desculpa. E também percebo melhor a expressão "parece que cresceste com os cavalos", que por acaso é das minhas expressões favoritas. Vamos agora passar para outro partido, PSD, mas só para vos dar a conhecer Nádia Almeida, candidata pela junta de Ucanha. E vamos ouvir outras pessoas a falar dela.

Eu conheço a Nádia já de pequenina, ela é a menina cinco estrelas, tudo o que é preciso aqui para Ucanha. Temos é para contar com ela. Desejo muita felicidade à Nádia e boa sorte. As mulheres estão a evoluir e acho que têm o direito de ter este tipo de cargos e acho que a Nádia está muito bem no papel que vai desempenhar.

Esta senhora acordou agora em 2025, para achar que as mulheres podem ter este tipo de cargos, mas ao mesmo tempo, se calhar, já está tão à frente que qualquer dia nós falamos isto no passado, que achávamos que tínhamos direitos iguais. Na corrida à Câmara de Tarouca, também encontramos o movimento de cidadãos independente, encabeçado por Domingos Nascimento, chamado União por Tarouca, que apela ao voto, ou melhor, implora.

Mas para vencermos, precisamos do seu apoio e ajuda. Aquilo que eu lhes peço é que juntem-se a esta grande maioria que, em silêncio, nos está a dar um grande apoio. É esta maioria que quer, com a união, dar um grande avanço a isto.

Estou a imaginar assim de bom junto.

É a chamada maioria silenciosa.

Exato. Eu gosto que é esta maioria que está em silêncio, manda mensagens por WhatsApp e por Messenger.

Vocês repararam que os sotaques não enganam.

Sim, o sotaque não engana.

Eu adoro sotaques.

Tu tens sotaque quando chegas a Viseu começas a falar com sotaque ou não?

Não sei o que queres dizer com sotaque.

Eu nunca consegui fazer esse sotaque, bem tentei.

Sotaque de Viseu?

Sim, é muito sibilante.

Assobia-se um bocadinho.

Este movimento não tem experiência política e nota-se. Senão reparem no próximo candidato pela União por Tarouca, também do mesmo movimento, o Rodrigo, que deixa uma mensagem positiva aos jovens como ele.

A mensagem que eu deixo para os jovens de Tarouca é que procurem sair da zona de conforto, não tenham medo disso. Levem Tarouca mais além, deem a conhecer Tarouca pelos bons motivos e, se possível, tentem voltar.

Esta mensagem é tão querida, a verdade é que é muito querida. É assim, a mensagem é: vão para fora de Tarouca, mas voltem.

Se puderem.

Mas isso é uma constante. Nós falamos isso em termos de país, mas depois em cada terrinha...

É verdade, e quem diz a verdade não merece castigo. É isso, é assim, é a realidade.

É isso mesmo.

E eu acho que como este movimento é o que parece precisar de mais ajuda, mais até do que o César Catequista, vamos se calhar ouvir o hino um bocadinho. Eu fiz aqui alguns cortes só para percebermos o que eu vou dizer a seguir.

União por Tarouca. Juntos vamos vencer. Nossa força não é pouca. Com trabalho e vontade, Tarouca vai crescer. União por Tarouca. Iremos prosperar. União por Tarouca.

É Tarouca, não é garoupa. Atenção.

Exato. Faltam umas coisas neste hino, mas diria que a que salta mais à vista foi não terem proibido o António Sopinha de Massas de cantar no refrão. Não sei se vocês repararam.

Não, não reparei.

Dá para pôr só um bocadinho, só para ouvirmos assim então o refrão. Porque ele queria muito participar.

Juntos vamos vencer.

Juntes vamos vencer.

É um refrão inclusivo.

Sem dúvida. É inclusivo até que deixar as desigualdades de voz não estão equalizadas. Eu adorei. Vamos torcer por Tarouca.

Toda a gente tem hinos agora nesta campanha.

Não, e é uma pena, mas eu prometo que vou fazer alguns, vou prometer oferecer um trepizito.

Rita Caverneiro com mais momentos de glória. Segunda-feira há mais. Bom fim de semana, Rita.

Bom fim de semana.