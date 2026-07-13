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Não se fala de outra coisa. Não, a rubrica é os Mensagem Glorima. Mas não se fala de outra coisa senão do novo selecionador nacional. Já se conhecem os títulos, os clubes por onde passou. Então e a infância? Como é que era Jorge Jesus em miúdo?

Naquela altura eu andava sempre com a bola debaixo do braço e às vezes esquecia-me de ir à escola. Ficava a jogar e depois chegava à casa às participações e o meu pai castigava-me, mas no outro dia, a seguir, eu estava a fazer a mesma coisa.

Não tinha emenda. Mas a paixão pelo futebol levou-o a correr sérios riscos.

Fugia do quarto para ir jogar à bola?

Completamente. Eu andava na primária, os meus pais trabalhavam, nós tínhamos aulas ou da parte da manhã ou da parte da tarde. E quando era da parte da tarde, o meu pai e a minha mãe deixavam-me fechado em casa para eu não poder ir para a rua jogar. Quando eles chegavam, eu estava em casa, mas já tinha saído, porque saltava sempre pela janela. E eu morava num primeiro andar.

Como assim? Saltava da janela de um primeiro andar?

Eu tinha um poste de luz na frente. Na minha varanda, saltava para esse poste, escorregava por este poste, subia por esse poste. Como é óbvio, tantas vezes, os vizinhos, minha mãe chamava-se Maria Elisa: "Ó Maria Elisa, olha que o Jorge escorrega pelo poste." Eu arranjava sempre uma maneira de sair de casa.

Portanto.

O Homem-Aranha, não era, Jorge?

Além de sair pela janela do quarto de um primeiro andar e descer pelo poste de eletricidade, ainda havia mais artimanhas.

A minha mãe fechava com a chave, muitas vezes eu arrebentava as fechaduras. Quando ela via, a fechadura estava arrebentada e depois tinha que tomar as consequências com o meu pai.

Eu confia.

Arrebentava as fechaduras.

Nada aprendia em casa. Portanto, está visto que JJ não se deixa intimidar e mais gosta de respeitinho.

Só quero ver o que é que pode acontecer na segunda.

Eu não falo com este barulho. Ou eles calam. Tangirís? Ah, ok.

Já se tinha esquecido deste. Tangirís. E não é só os jornalistas que ele mete na ordem.

Porque eu aos meus jogadores digo a mesma coisa. Quando eles levam com: "Ai!" Ai o quê? Ai o quê? Baste um pau.

Portanto, fitas em campo com o Jorge Jesus. Mas quem estiver a ouvir isto, pensa: "O mister é sempre muito duro." Nem sempre.

Aqui? O microfone.

Com aquela luz eu não vejo, mas não importa.

Vou aqui para perto da televisão, está a ver? Aqui.

Ah.

Isto já foi nesta conferência de imprensa.

Então, uma conferência de imprensa é épica.

Todo malandro, o Mister. Depois admira-se que isto aconteça.

Eu já apanhei fãs, homens, à roda de mim, a dizerem-me: "I love you, I love you, Jesus. I love you, Jesus." E eu nunca tinha ouvido um homem dizer I love you para outro homem.

Portanto, há homens que não dizem I love you, mas encontram outras maneiras de mostrar carinho, de mostrar afeto.

Estás mais magro, não te hão de comer.

Lá não há peixe.

Isto era Pedro Proença. Agora quando o apresentou. No fim de contas, o importante é mesmo a ver quem gosta de nós.

Eu sou grato às pessoas que me amam e que me amaram.

Tudo está bem quando acaba bem.