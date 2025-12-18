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Momentos de glória da Rádio Observador. As eleições presidenciais são precisamente hoje há um mês.

Dia 8 de janeiro.

Dia 8 de janeiro.

Que haja alguém que nos

Eu e tu somos as rainhas dos prazos, não é?

Maria João, muito bem, muito atenta.

Têm sido muitos os debates, mas não é com eles que ficamos a conhecer verdadeiramente os candidatos a Belém.

Acabo de sair do programa da Júlia, onde fiz muitas confidências. Falei de coisas que raramente conseguimos falar em debates políticos e ficaram, por exemplo, a saber que eu sou, para muitas pessoas, o Jojó.

O Jojó. Alguém adivinha quem é o Jojó?

É o primo da Angelina Jolie.

Mas é assim que vai aparecer no boletim de voto? É Jojó.

Eu conheço um Jojó lá do bairro. Um grande abraço para o Jojó Miciel.

Claro. Eu não conheço nenhum Jojó, até conhecer este.

O do meu é especial, porque é do meu.

Porque é o teu. Vamos ouvir mais um bocadinho.

Falar daquele Jojó que cresceu em Amarante, que saiu e que regressou com um espírito de missão.

Espírito de missão, saiu de Amarante, Jorge Pinto.

Claro. E quando regressou já não era o Jojó. Já era o Jorge.

O Jojão. O candidato mais novo na corrida a Belém, mas não é pelos outros candidatos serem mais velhos que deixam de acreditar no Pai Natal.

Pai Natal, o presente que eu quero é que os portugueses não sucumbam ao voto útil, porque quem escolhe a segunda escolha nunca pode ter o país de primeira. Está de acordo, Pai Natal? Com a sua imensa sabedoria. Está. O Pai Natal percebe imenso desta matéria.

O Pai Natal disse sim com a cabeça. Tinha a barba, tinha muita barba. O Pai Natal não é conhecido pela sua imensa sabedoria, pois não? É pela sua imensa bondade.

Mas também a sabedoria, que ele sabe avaliar.

Claro, justiça.

Exatamente. É um Salomão.

Foi uma espécie de benção que o Cotrim de Figueiredo pediu há mais há pouco, uma instância natalícia. Era o Cotrim de Figueiredo. Mas eu não sei porquê, mas há qualquer coisa que une o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal a quem tem mais cabelos brancos do que nós.

Avó, quem é que a vovó vai votar para as presidenciais?

No mais bonito, no Cotrim. Ainda por cima pensam no futuro.

E a musiquinha da avó, com a Mariah Carey. Foi mais bonito. Isto é real. Enquanto uns pensam no futuro, há quem seja mais saudosista e recorda o passado.

Qual foi o primeiro carro que teve?

Foi um Opel Corsa 1200.

O almirante estreou-se num Opel Corsa. Qual foi o vosso primeiro carro? Lembram-se? O meu foi um Peugeot 205.

O meu foi um Renault 19, 1994.

É um Renault 5.

Ford Fiesta.

Estão-me a fazer recordar. Eu não sei se já repararam, mas o Natal é de hoje a oito, precisamente. Dia de Natal.

Estás fortíssima no calendário.

Vocês são daqueles que abrem os presentes todos à meia-noite, ou portanto, na noite de 24, ou deixam uns para o dia 25?

Não, tudo logo.

Então, à meia-noite antes?

Antes, claro.

Isso não tem graça.

Não tem graça, tu sabes lá. Não sabes lá o que é que tem graça, Maria João. O que é que custa uma pessoa estar ali a aguentar? Não. Eu sou pior do que os miúdos.

Tu tens miúdos mais pequeninos, não esperam pelo dia 25.

Não é por causa deles. Eu é que não aguento.

Eu este ano só tenho um desejo: que ofereçam um computador à ministra da Administração Interna.

O que aconteceu é que um dos servidores que está alojado na Secretaria-Geral do MAI, pelo menos foi a informação que me deram, não pifou, mas por momentos pifou. Bastou isso. Bastou isso.

Pifou? Devia ter sido pior, devia ter dado o berro, devia ter pinado.

É um termo técnico.

Basta fazer reset, normalmente.

A tecnologia da informação, pifar. Veio em qualquer dicionário, qualquer manual de instruções.

Tu pifas e o computador pifou.