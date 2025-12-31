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"Moments of Glory". Também dá para falar inglês, para cantar em inglês.

Yes, right. Come on. Bem.

Glory.

Jovens, "Moments of Glory", a pergunta que tenho para vocês, muito jovens, é esta:

Tens um minuto? Tens um minuto? Tens um minuto? Tens um minuto? Tens um minuto?

Tens?

Opa!

Isto agora passou aqui de um...

Espera. Tens um minuto? Tens um minuto?

Tens um minuto? Um minuto.

Tens um minuto? Olá, tens um minuto? Tens um minuto? Tens um minuto?

Dez.

Tens um minuto? Tens um minuto?

Caramba!

Já são muitos minutos.

Até os hemisférios do cérebro a sarilhar.

Meu Deus! Esta voz inconfundível, para quem não a distinguiu, é do ministro Miguel Pinto Luz. E quando uma pessoa ouve um político a pedir um minuto, desconfia logo que vai ter de lhe dar para aí uma hora. Mas o que é isto do: tens um minuto?

2025 foi o ano em que nasceu o Tens Um Minuto. Eu espero que em 2026 faças mais perguntas para eu poder responder a todas. Tens um minuto?

E tens um minuto. E ouvimos os jovens. Jovens, temos um minuto para o ministro. E como vocês estão todos muito curiosos sobre esta rubrica do ministro no TikTok, vamos ver.

Porque somos todos muito jovens.

Claro, jovenzíssimos. Vamos ver a que dúvidas dos jovens Miguel Pinto Luz responde. Será a pergunta: vou sair da casa dos meus pais antes dos 40? Ou: por que não há água quente na minha residência universitária? Não, se calhar não.

Tens um minuto? Sabes o que é um BRT? Term BRT significa Bus Rapid Transit ou transporte rápido por autocarro.

Claro, a dúvida.

É um autocarro.

Calma. Nós sabemos que esta dúvida tem atormentado as novas gerações. Todos os miúdos perguntam: "O que é um BRT? Pelo amor de Deus". É tipo o SikSeven, mas dos mais velhos. Mas como os jovens são um bocadinho lentos, o ministro faz um desenho.

É um sistema de transporte coletivo que oferece uma experiência semelhante à de um metro de superfície, como o Metro do Porto ou o metro subpes. Desde logo, porque tem corredores indicados, mas é realizado por autocarro.

Pronto! Oferece uma experiência parecida.

Portanto, é um metro parecido com um autocarro.

Exato. Pronto, é um metro de superfície, só que é um autocarro. Portanto, é um autocarro que anda numa faixa bus, que é mesmo uma faixa só para o bus. Fantástico. Outro tema que preocupa muito os jovens, como toda a gente sabe, são os cruzeiros.

Tens um minuto? Sabias que Portugal é uma referência no turismo de cruzeiros? O terminal de cruzeiros de Lisboa acaba de ser eleito o melhor porto do Sul da Europa nos World Luxury Travel Awards 2025.

Isto é uma ótima notícia para velhinhos estrangeiros e não tanto para os jovens portugueses, a não ser que conduzam um tuk-tuk, mas aos jovens que são nem-nem, ou seja, não estudam nem trabalham e passam a vida a enviar mensagens nas aplicações para o efeito, Pinto Luz tem algo a dizer.

Tens um minuto? Para mandar um WhatsApp precisas de um cabo submarino. Será que é preciso? Precisas, claro. Mais de 95% de todo o tráfego global das comunicações digitais, viaja através de cabos submarinos. Afinal, o que são estes cabos submarinos? São milhares de quilómetros de fibra ótica que ligam continentes, países, que ligam as nossas ilhas e garantem que o mundo nunca deixa de comunicar, seja pela internet, chamadas telefónicas ou mesmo a televisão. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira dão uma dimensão atlântica ao nosso país. Estamos no centro deste mapa global. Se os cabos são as artérias dos sistemas, Portugal é o coração digital do nosso Atlântico.

Meu Deus, que metáfora! Cabos submarinos, pois claro. Jovem, da próxima vez que enviares aquela foto que ninguém pediu, lembra-te que isso pode ser um crime e que para cometeres esse crime, alguém teve de investir em cabos submarinos. Eu, como não quero ser injusto com o ministro Pinto Luz, devo dizer que ele também responde a questões dos jovens sobre habitação.

Tens um minuto? Já tentaste procurar uma casa e sentiste que é quase impossível?

Jovens, menos jovens, mas isto sim, agora é que é falar.

Rendas elevadas, filas de espera, as intermináveis, bancos a pedir garantias que ninguém da tua idade consegue dar.

E pronto, basicamente é isto. Depois Pinto Luz diz umas coisas sobre medidas do governo e fala na construção de milhares de casas, mas isso já é ficção científica e fica para o ano.

Tens um minuto?

Tens um minuto? Eu tenho.