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Não se fala de outra coisa. Isto quero perceber, sobretudo pra quem convive com jovens.

Jovens, muitos jovens.

Já ouviram falar neste seis-sete ou six-seven?

Eu vou te dizer uma coisa. Eu já ouvi falar, já li sobre isso e não é por ter jovens em casa, porque eu acho que isso até é uma coisa muito americana.

Não é. Porque eu fiz um inquérito lá em casa, com uma amostra, e eles reviraram os olhos. Eu imagino que alguém que nos esteja a ouvir-

Six-seven, explica lá.

Não, mas já vai ser tema hoje lá em casa.

Tens que perguntar, porque se calhar vais ter a mesma reação: "Ora, como é que isto entra na minha vida?" Eu acho que é importante nós, um pouquinho mais crescidos. Vi no Instagram uns adultos a falar sobre que mistério é este, por que os meus filhos andam a falar no six-seven. Eram umas atrizes norte-americanas. Eu nunca tinha ouvido falar, fui ao Google e os jornais mais sérios-

Estão todos a falar. Não se fala de outra coisa

Não se fala de outra coisa entre os jornais. Mas estou a falar ao nível do Washington Post, CNN, o Guardian, que foi onde eu depois fui buscar um inquérito muito divertido. É uma expressão que os jovens estão a utilizar só porque sim. Não há muitas explicações sobre como é que isto começa. Terá começado com uma canção de um rapper.

Mas dizem em inglês six-seven?

Six-seven. É assim que se diz.

Não podia ser em português?

Não.

Cá dizem six-seven.

Cá dizem six-seven, embora quando eu tenha perguntado ontem à mesa do jantar: "O que é isto, o seis-sete?", eles perceberam "Oh, mãe, está tão velha".

Seis-sete.

Tirem-nos deste filme.

Quadrada.

Terá começado com uma música de um rapper. O South Park fez um episódio com o six-seven. Os alunos estão a utilizar isto. Começaram talvez nos Estados Unidos, Reino Unido, mas as escolas portuguesas também já têm. Se formos ao TikTok, e vamos ter que ir ao TikTok, há muitos vídeos de alguns professores.

Respirar fundo, Carla.

Há muitos professores que utilizam isto para cativar os alunos a estarem com atenção às aulas. Há professores que proíbem esta expressão no meio da sala de aula, mas ela anda por aí. O Guardian fez uma espécie de um bilhete de identidade.

Como usar.

Como usar ou o que significa, num esforço de tentar perceber.

É muito giro esse artigo do Guardian.

O artigo é muito giro. Por quê? Nome: six-seven. Idade: menos de um ano. Aparência: em todo lado. O que significa: six-seven. O que significa? Mas é um código? Não, é six-seven. Mas isto é uma maneira cool de dizer alguma coisa? Não, não é isso. Então é o quê? Nada.

É isso. É muito gira uma coisa que também estava nesse artigo, ou nesse ou noutro artigo, que o Guardian dedicou ao tema, foi quando os professores dizem, por exemplo, "na página 67" e então os alunos "six-seven!"。 Então os professores entram na brincadeira e dizem, por exemplo, "página 55 mais 12" para baralhar um bocado a coisa.

Para tentar baralhar. O título do artigo do Guardian é muito sério, porque diz: "Devem os pais preocupar-se com isto?" E o fim está a explicação: não, isto já entrou no domínio dos pais, por isso eles vão deixar rapidamente de recorrer a esta expressão, porque vai ganhar muito mais dimensão. Não sei se lembram, isto surgiu ontem na conversa lá em casa no jantar. Vocês lembram-se do "Oh, Elsa"? Eu acho que é o equivalente. Deve ser o gênero. Não quer dizer nada, fica divertido.

O Elsa tem a ver com o Sudoeste, não foi?

Supostamente, sim.

Supostamente foi no primeiro ou no segundo Sudeste.

Durante a noite, no parque de campismo.

Eu que estive lá na primeira edição, devo dizer que não é o luxo que é hoje em dia. Aquilo era um bocado selvagem.

Havia alguém durante uma noite inteira a gritar pelo Elsa.

Eu agora não tenho a certeza. Eu não ouvi e não tenho a certeza se foi no primeiro ou se foi no segundo.

Mas foi num dos primeiros.

Foi num dos primeiros sudoeste. É verdade.

Ó Guedes, sai da frente.

É, o Guedes, esse grande astronauta.

Six-seven.