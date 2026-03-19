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Não se fala de outra coisa. Para já, não se fala de outra coisa na comunidade escolar de Oeiras, mas o assunto cria algum alarme. Foi descoberto e revelado o teor das conversas de um grupo do WhatsApp de dezenas de alunos do sétimo ano, estamos a falar, em princípio, de alunos à volta dos 12 anos, da Escola Secundária Quinta do Marquês, em Oeiras. Viste a notícia na CNN Portugal, seguramente, porque foi a CNN que reportou.

É alarmante, não é?

É muito alarmante o teor das conversas violentas que são feitas naquele grupo e também com fotografias de professores retiradas do Teams, que é o programa em que comunicam alunos e professores para trabalhos. Exemplos destas conversas, frases que são como: "Vamos fazer um atentado ao Lidl, vamos matar as funcionárias todas, tu ficaste de trazer as armas, eu levo as facas." Estão entre aspas nesta notícia da CNN e terá sido uma encarregada de educação, calculo que de uma das crianças, a alertar para isto. A escola reagiu, foi a própria escola que depois reproduziu estas frases num e-mail que enviou aos encarregados de educação destes alunos do sétimo ano, chamando a atenção para o que se estava a passar. A escola confirma que, de facto, existe este grupo e diz, por e-mail aos encarregados de educação, que foram identificadas mensagens com conteúdos de natureza violenta e ameaçadora, embora a escola diga que não lhe parece que haja indícios e que nem acredita que aquilo que estava ali a ser escrito se traduzisse em alguma intenção real de fazer atentados ou de fazer ameaças concretas. Mas há, de facto, uma preocupação que a escola assume, que é da banalização deste tipo de discurso, que é completamente violento e que tem, ainda assim, implicações legais. E o artigo da CNN fala com vários especialistas que chamam a atenção precisamente pela questão que só o teor e este tipo de mensagens pode configurar um crime, ou talvez não, porque é feito num grupo privado e há aqui várias orientações e possibilidades.

Aquilo que eu te ia dizer há pouco, será que isso traduz uma intenção real dos miúdos fazerem isso?

Pode ser uma brincadeira com as novas tecnologias.

É aquela brincadeira, teatralização de alguma forma, como se brinca aos comboios. Brincava aos Indianos e Cobais.

Exatamente. Mas depois também não podes desvalorizar.

Por outro lado, não podes pensar que eles estão ali a escolher o sabor do gelado que vão comer a seguir.

Exatamente. E essa discussão é muito grande e está a decorrer. Aliás, há uma dúvida se a escola deveria ou não ter feito uma participação às autoridades. Aparentemente, não fez, embora também se diga que a PSP, o programa Escola Segura, terá estado na escola por aqueles dias em que a situação foi denunciada. Será só uma brincadeira de mau gosto? Devemos desvalorizar ou não? A discussão não será seguramente só nesta escola, em que as crianças, os alunos, os miúdos brincam com situações extremas que também podem fazer parte só do crescimento e da aprendizagem do que são as regras sociais.

Imitar coisas que se veem nas notícias também.

Nas notícias e nas redes sociais.

E nas redes sociais, porque hoje em dia a preparação de crimes reais que acontecem através de grupos fechados como o WhatsApp não é coisa nova. Nós vemos nas investigações judiciais também.

E por isso a questão valorizar ou não.

Claro.

E como lidar com estas situações.

Pedagogia, muita conversa.

Muita conversa.

E Sean Penn, ainda se fala dos Oscars. Na noite de domingo, durante a cerimônia, o Kieran Culkin anunciou que Sean Penn tinha ganho o Oscar de melhor ator secundário pelo papel que ele faz. Faz um grande papel em "Batalha após Batalha". O ator não estava na sala, não estava na cerimônia e Culkin até brincou: ele não pôde ou não quis estar presente. Na altura já se sabia, havia indícios que ele seria Sean Penn na Ucrânia. Estava lá, de facto, mas não foi por isso que ele deixou de receber nas suas mãos uma espécie de Oscar, neste caso, um prêmio alternativo. O dele, o verdadeiro, estará lá guardado certamente à espera dele. Este, uma estatueta com o mesmo formato do Oscar, feita de metal recolhido de um comboio ucraniano que foi destruído por um míssil russo, foi a oferta que as autoridades ucranianas lhe deram. Isto é um relato do The Guardian. A oferta foi preparada e entregue pelo diretor-executivo dos Caminhos de Ferro da Ucrânia. Eu aqui num exercício arriscado, tentar ver o nome dele aqui, Oleksandr Pertsovskyi, é qualquer coisa assim. E ele disse-lhe: "Bom, como faltaste aos Oscars, fizemos este pra ti. Não é dourado, mas é muito real e vem do fundo do nosso coração."

E com muito valor.

E com muito valor. O ator norte-americano agradeceu, claro, disse que todos os prêmios são tesouros e este é mais um deles. Sean Penn tinha voado pra Ucrânia no final da semana passada, portanto, poucos dias antes da cerimônia dos Oscars. Já tinha sido fotografado na segunda-feira por lá. Nesse mesmo dia, o presidente ucraniano Zelensky publicou uma fotografia na rede social, no X, no ex-Twitter, com o ator norte-americano, sentado precisamente no seu escritório. E sabe-se do apoio desde o início do conflito que Sean Penn tem dado à Ucrânia e as palavras de Zelensky também são gratas em relação a isso. Ele diz: "Graças a ti sabemos o que é um verdadeiro amigo da Ucrânia. Estiveste do nosso lado desde o primeiro dia da guerra em grande escala, e isso continua a ser verdade hoje." Isto publicado no X. O ator americano foi, de facto, uma das primeiras personalidades a demonstrar esse apoio à Ucrânia. Tem feito deslocações ao país desde o início da guerra com a Rússia, inclusivamente para trabalhar, para gravar um documentário para a Vice. E num encontro especial em 2022, Sean Penn entregou a Zelensky, e portanto esta história do Oscar remete lá pra trás. Portanto, já há quatro anos entregou a Zelensky um Oscar que ficará no país até o final do conflito. Este, um Oscar real, que fica ali a marcar posição. E como troca, de alguma forma, o presidente ucraniano deu-lhe a Ordem do Mérito de terceiro grau. Entretanto, este auxílio prestado à Ucrânia e este apoio não passou despercebido a Moscovo, como é evidente, e a Rússia já colocou Sean Penn na lista de cidadãos americanos cuja entrada está proibida no país há três anos. Amor com amor se paga, de alguma forma. Talvez não faça grande seco a Sean Penn esta proibição de entrar na Rússia.

Cada não deve fazer grande massa. Exatamente, não deve estar muito preocupado com isso.