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Começamos este jornal com o protesto de Pedro Delgado Alves na sessão solene do 25 de Abril. O vice-presidente da bancada do PS volta a criticar o presidente da Assembleia da República pelo discurso em que José Pedro Aguiar Branco criticou o excesso de escrutínio dos políticos. Pedro Delgado Alves fala num discurso grave e considera que a intervenção do presidente da Assembleia da República contribuiu para a desinformação. Em causa está o momento em que Aguiar Branco criticou o excesso de escrutínio dos políticos, defendendo que transformou a política num reality show. Pedro Delgado Alves mostrou-se contra e virou as costas durante a sessão solene. Já outros deputados do PS reagiram em sentido contrário e aplaudiram Aguiar Branco. O deputado socialista justifica o gesto num artigo de opinião, hoje, no jornal Público. Rui Casanova.

"Voltar as costas à opacidade" é o título do artigo de opinião, numa clara alusão ao protesto que Pedro Delgado Alves fez na sessão solene do 25 de Abril, no Parlamento, no sábado. O deputado do PS afirma que ao pretender combater a ideia de casta entre a classe política, o discurso de José Pedro Aguiar Branco desvalorizou a importância da transparência na vida política e reduziu-a à categoria de chavão. Pedro Delgado Alves admite que até pode não ter agradado na forma, mas considera a alternativa de não reagir, que seria falhar na representação das pessoas que se batem há anos pela transparência da vida pública. O vice-presidente da bancada parlamentar do PS afirma também que os exemplos que Aguiar Branco apresentou no discurso não correspondem às normas atualmente em vigor. Delgado Alves lamenta, por isso, o que chama de caricaturas. Diz mesmo que a intervenção do líder da Assembleia da República é grave, tendo em conta a missão que tem de proteger os instrumentos de transparência e os mecanismos de proteção das instituições. O deputado do PS conclui: se a ideia era promover um debate sobre a credibilização da classe política, o tiro de partida foi dado no pé e, por isso, mantém as críticas a Aguiar Branco.

Rui Casanova, com a justificação de Pedro Delgado Alves ao protesto contra o discurso do presidente da Assembleia da República. Já o Diário de Notícias adianta que José Pedro Aguiar Branco não vai reagir ao protesto do deputado socialista, apesar da atitude poder constituir uma violação ao Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República. Este vai ser o tema do Explicador, que começa já a seguir a este jornal. São nossos convidados, para além de Pedro Delgado Alves, do PS, o Carneiro, do PSD, e Cristina Rodrigues, do CHEGA. A ministra da Justiça considera que o crime de violência doméstica não se combate com o agravamento de penas. Rita Alarcão Judice defende que é mais importante garantir uma maior rapidez na ação. A ministra quer as autoridades a serem mais rápidas, mais eficientes na resposta ao aumento dos números. Em entrevista à Agência Lusa, Rita Alarcão Judice defende que essa deve ser a prioridade para o combate ao fenômeno.

O que eu acredito que possa ser mais dissuasor é um combate efetivo no sentido de proteção às vítimas, atuação rápida dos órgãos de polícia criminal, atuação rápida do Ministério Público, rápida condução dos inquéritos, rápida acusação ou arquivamento, porque muitas vezes também acontece. Há muitas queixas que também não são sustentadas. É verdade, também pode acontecer. Portanto, o que é importante é que haja eficácia na investigação criminal, concretização no processo e rápida atuação das entidades envolvidas.

A ministra da Justiça defende também que o combate à violência doméstica pode e deve ser feito nas escolas, através da disciplina de Cidadania, num contexto de valores e não ideológicos. É o que diz Rita Alarcão Judice, que alerta para o fenômeno da violência no namoro entre jovens, descreve-o como chocante e explica que muitas vezes é promovido pela exposição a conteúdos digitais agressivos. O suspeito do tiroteio no jantar de correspondentes da Casa Branca vai ser hoje presente a um juiz. Pode vir a ser acusado de tentativa de homicídio de Donald Trump. É o que admite o procurador-geral interino dos Estados Unidos numa entrevista à CBS. O suspeito, um professor, Cole Thomas Hallman, de 31 anos, residente na Califórnia, foi detido depois de efetuar os tiros no jantar com jornalistas e também com algumas das principais figuras dos Estados Unidos. Atingiu um agente dos serviços secretos. Está, para já, acusado de agressão, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio contra agentes federais. Minutos antes do tiroteio, escreveu um manifesto em que admitia que os alvos eram elementos da administração Trump, sem especificar quais. E a segurança do evento está a ser criticada porque a Casa Branca não atribuiu segurança máxima ao jantar de correspondentes. Isto apesar do elevado número de governantes, que incluía os principais cargos do país que estavam presentes. O Washington Post escreve que normalmente o serviço secreto fica responsável por coordenar a segurança destes eventos, mas não foi o que aconteceu no sábado. O presidente foi o segundo elemento da Casa Branca a ser retirado pelos agentes dos serviços secretos. E ontem à noite, numa entrevista à CBS, Donald Trump admitiu que não facilitou o trabalho dos agentes no local.

A culpa foi um bocado minha. Eu queria ver o que se passava e não lhes facilitei a vida. Queria ver o que estava a acontecer à minha volta. Estava rodeado de ótimas pessoas e provavelmente tornei a atuação dos agentes mais lenta. Depois, começamos a andar, a sair. Pediram-me para me baixar. Pediram-me, por favor, para me atirar para o chão. E foi o que fiz e a primeira-dama também se baixou.

Ainda nesta entrevista, Donald Trump garantiu que a viagem do rei Carlos III, de Inglaterra aos Estados Unidos, vai acontecer com total segurança. É uma visita oficial que começa ainda hoje. São agora 9h08. Já a seguir, o Explicador sobre a sessão solene do 25 de Abril e o discurso do presidente da Assembleia da República. Primeiro, Carla, tempo para as outras notícias que estão em destaque nesta manhã de segunda-feira. Ainda na atualidade internacional, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã é hoje recebido por Vladimir Putin, em Moscovo, na altura em que o Irã apresentou uma nova proposta para a reabertura do Estreito de Ormuz. De acordo com o portal Axios, Donald Trump deve analisar hoje o atual impasse e possíveis passos a seguir. O lucro da Galp disparou mais de 40% desde o início deste ano. No primeiro trimestre, a petrolífera portuguesa lucrou 272 milhões de euros. A contribuir para estes resultados esteve o aumento de 23% na produção de petróleo e gás natural. Os dados foram divulgados esta manhã pela Galp. O IPMA subiu o número de distritos sob aviso amarelo amanhã, por causa das previsões de chuva e trovoada. Passam de oito para 11, é o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Hoje, os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo entre o meio-dia e as 18h. O IPMA prevê aguaceiros, por vezes fortes, com possibilidade de queda de granizo e de trovoada.