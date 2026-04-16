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Notícias. Jornal da meia-noite na Rádio Observador, é uma edição da jornalista Diana Rosa e começamos, Diana, com a Liga dos Campeões. O Sporting diz adeus à competição depois de ter empatado a zero com o Arsenal, em Londres.

Falhou o apuramento histórico para as meias-finais. Os Leões entravam nesta partida em desvantagem, depois de terem perdido com os ingleses na primeira mão dos quartos de final em Alvalade, por 1 x 0. Desta forma, é o Arsenal que segue em frente. No entanto, na reação ao jogo, Rui Borges, técnico leonino, mostra-se orgulhoso da equipa. Considera que merecia, pelo menos, ter ido a prolongamento.

Acho que a palavra orgulho é a certa para falar da equipa e do grupo, dos jogadores. Acho que eles, por tudo que fizeram ao longo destes dois jogos, acho que merecíamos mais, merecíamos pelo menos disputar o prolongamento hoje, porque acho que tanto num jogo como no outro, as melhores oportunidades são do Sporting. O caráter e a personalidade que tivemos de equilibrar o jogo, de nos bater cara a cara com uma das melhores, considerada por todos, das melhores equipes da Europa, foi fantástico. Por isso, a palavra orgulho é a certa para falar deste grupo de trabalho.

E com a época na reta final, o Sporting vai ainda jogar contra o Benfica e o Porto. Rui Borges destaca a ambição da equipa e apela ao apoio dos adeptos.

A ambição nunca nos faltou. Pelo contrário, fomos uma equipa sempre muito ambiciosa, muito corajosa, muito comprometida a recuperar, a respirar e pensar no jogo do Benfica com calma, perceber que o Benfica é uma equipa que está mais fresca nesse sentido, porque está a jogar de semana a semana. Mas nós, dentro daquilo que é o nosso espírito, dentro daquilo que é a nossa ambição, em nossa casa, com a ajuda dos nossos adeptos também, a energia deles será muito importante.

Conferência de imprensa de Rui Borges, num registo da Sport TV. Termina assim a campanha europeia dos Leões, não chegavam tão longe na competição há mais de 40 anos.

E o Futebol do Porto joga amanhã, mas a contar para a Liga Europa e Francesco Farioli quer fazer história no Futebol do Porto, neste jogo frente ao Nottingham Forest.

O técnico azul e branco assume o desejo de conseguir a primeira vitória do clube contra uma equipe inglesa, mas diz que acima de tudo, quer fazer um bom jogo.

"We came here with a desire to write an important page for the history of Futebol Clube do Porto." Viemos para cá com o desejo de escrever uma página importante na história do Futebol Clube do Porto, com uma intenção clara e com o propósito firme de fazer os nossos adeptos felizes. Claro que se conseguirmos mudar a dinâmica do passado do Porto com equipes inglesas, será bom, mas a nossa prioridade é fazer um grande jogo, uma excelente exibição. E claro, se tivermos a oportunidade e se formos suficientemente bons para isso, passar à fase seguinte. Acho que é para isso que realmente jogamos.

Depois do empate na primeira mão, os Dragões tentam amanhã contrariar o historial negativo em jogos contra equipes inglesas. Porto e Nottingham Forest jogam às 20h, rumo aos quartos de final da Liga Europa.

E aqui na Rádio Observador vamos ter relato e comentários em direto, emissão especial que arranca amanhã, depois das 19h35. Seguimos nesta edição da meia-noite com Manuel Pizarro, que assegura que se fosse ministro da Saúde durante a greve do INEM, não teria havido as consequências que houve. Várias mortes foram atribuídas aos atrasos ou também à ausência de prestação de socorro.

Garante que sempre manteve contato direto e permanente com os dirigentes sindicais enquanto liderou o ministério. Ouvido hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica, Manuel Pizarro recorda que durante o tempo em que desempenhou funções governativas, nunca ocorreu situação semelhante.

E a Associação de Profissionais da Guarda mostra-se satisfeita com a reativação da Brigada de Trânsito, quase 20 anos depois.

Foi extinta em 2007. Hoje, a reativação é anunciada como uma das medidas do ministro da Administração Interna para fazer face à sinistralidade nas estradas portuguesas. À Rádio Observador, César Nogueira, presidente da associação que representa esses profissionais da GNR, defende que atualmente faz todo sentido ver essa unidade especializada.

As instituições atualmente estão a funcionar, coisa que em 2009 ou até 2009 não funcionavam tão bem. E por isso, situações como a Operação Central, que levou a essa investigação, isso dificilmente ocorrerá, porque também os tempos são outros, há mais fiscalização, há mais escrutínio, até por parte do cidadão.

Ainda assim, reitera que para a brigada funcionar, é necessário que tenha mais meios e carreiras atrativas.

É necessário também reforçar essa especialidade como todas as outras, mas essa especialidade para que de fato funcione. E para isso é preciso também criar atratividade, e essa é numa forma geral, para que os profissionais abracem também uma especialidade que tinha o nome, a Brigada de Trânsito, qualquer guarda que concorria para a GNR era quase com o intuito depois de ir para a Brigada de Trânsito. Hoje em dia isso já não é assim e é preciso de fato criar essa atratividade e também capacitá-la com meios.

A reativação da Brigada de Trânsito está incluída num pacote de medidas a implementar pelo Ministério da Administração Interna, como por exemplo, a alteração do Código da Estrada.

Já a Associação Nacional de Oficiais da Guarda diz, Diana, que há vantagens e desvantagens na reativação da Brigada de Trânsito.

Tiago Gonçalves, presidente da associação, entende que a decisão não vai resolver o problema da segurança rodoviária, ainda que veja com bons olhos a centralização num comando único. A associação que representa os oficiais da GNR pede uma estratégia que inclua também o IMT e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, bem como as associações de prevenção rodoviária.

E o ator Rui de Carvalho foi hoje homenageado pela Assembleia da República.

Numa cerimónia especial nos Passos Perdidos, o ator recebeu das mãos de José Pedro Aguiar-Branco o voto de saudação aprovado por todos os deputados. Sem querer emocionar-se, Rui de Carvalho pediu estima pela cultura e respeito pela democracia. Miguel Vitor Dias.

A Assembleia da República levantou-se para aplaudir de pé Rui de Carvalho. Numa cerimónia incomum, Aguiar-Branco entregou ao ator o voto de saudação pela carreira, que Rui de Carvalho agradeceu emocionado.

É muito importante. Com quase 100 anos, ser homenageado assim é porque eu servi como deve ser.

O presidente do Parlamento aproveitou para vincar que esta saudação foi atribuída pela totalidade dos portugueses.

Esta dimensão excepcional da posição da Assembleia da República, que representa a totalidade do povo português, até porque o voto foi aprovado por unanimidade.

Numa sessão em que esteve também a ministra da Cultura, vários atores, família e amigos, Rui de Carvalho pediu à filha Paula para ler uma mensagem.

"Não entendo como é possível não se ser democrata. Em minha casa, havia respeito pelas ideias dos outros. Por isso, muitas vezes pergunto-me como é possível não estarmos todos a lutar por um país melhor, em vez de estarmos todos a remar em sentido contrário. Tenho a certeza de que somos o país que a maioria dos países gostaria de ser".

E já no fim, lembrou de viva voz.

Estimar e amar. Acima de tudo, a liberdade e a democracia são as coisas mais belas que um homem pode ter.

Já com o regresso aos palcos apontados para o final de abril, Rui de Carvalho pediu ainda:

Se estimam a cultura, este país vai ser maior.

Miguel Vitor Dias, que esteve a acompanhar a cerimónia de homenagem a Rui de Carvalho, que aos 99 anos tem o regresso aos palcos planeado para a próxima semana no Porto.

E nesta edição da meia-noite, Diana, falamos ainda do conflito no Médio Oriente, o cessar-fogo entre Israel e Líbano estará para breve.

É o que avança o Financial Times com recurso a duas fontes libanesas, fontes que indicam que o acordo poderá entrar em vigor ainda esta semana, provavelmente depois das forças terrestres israelitas terminarem as operações no sul do país.

Oito minutos para lá da meia-noite. Diana Rosa, vamos a outras notícias que importa destacar a esta hora.

O Movimento Democrático de Mulheres apresentou uma queixa à ERC contra o programa "Da Manhã" da TVI, apresentado por Cristina Ferreira. A queixa foi também feita à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Em causa, a forma como foi abordado um caso de violação de uma menor, ontem no "2 às 10". O grupo de mulheres explica que as afirmações feitas pela apresentadora introduzem ambiguidades inaceitáveis sobre o conceito de consentimento. Cristina Ferreira terá dado a entender que no decorrer de uma violação, em contexto de adrenalina, um não pode não ser percebido como um limite claro. Entretanto, a TVI reagiu à polêmica. A estação considera que as palavras da apresentadora estão a ser descontextualizadas e alvo de manipulação. Em comunicado, garante a estação que em nenhuma circunstância a TVI ou a Cristina Ferreira concordaria com a banalização de violação ou sexo sem consentimento e adianta que vai tratar do caso em tribunal. A AIMA rejeita constrangimentos no atendimento devido ao fim da prorrogação automática das autorizações de residência. Desconhece a existência de qualquer intenção do governo em alargar os prazos. Desde março de 2020 que os títulos de residência eram automaticamente estendidos sem verificação das condições de renovação ou presença efetiva em território nacional. À Rádio Observador, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo explica que desde junho do ano passado, 90% dos pedidos receberam o respectivo título de residência. Os restantes encontram-se legalmente protegidos através do certificado emitido pela plataforma que comprova a permanência regular em Portugal. A georreferenciação de propriedades no Balcão Único do Prédio vai passar a ser paga a partir do dia 1 de outubro. De acordo com o decreto-lei agora publicado, cada registro vai custar entre €10 e €15. O diploma traz ainda outra novidade, como a obrigatoriedade de apresentar a representação gráfica georreferenciada no momento da titulação. O objetivo é dar mais segurança às transações imobiliárias e reforçar o conhecimento sobre o território. O Reino Unido assinou um acordo com a União Europeia para voltar a participar no Erasmus+ a partir do próximo ano. É o regresso formal dos estudantes britânicos ao maior programa europeu de mobilidade acadêmica. O anúncio foi feito por British Council, que vai agora ser a nova agência responsável pelo Erasmus naquele país. No primeiro ano, mais de 100 mil pessoas deverão beneficiar das novas oportunidades abertas com o regresso do Reino Unido ao programa.

Estas e outras notícias que pôde ir ouvindo ao longo da madrugada. A partir da meia-noite e meia, já com Martim Madeira. Diana Rosa, desejo-lhe um bom descanso. Despedimo-nos por aqui. Um grande abraço.

Vamos lá descansar. Beijinho.