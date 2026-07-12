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As notícias com António José Soares.

Boa noite. Começamos em Almada. O novo furo de captação de água, que estava previsto para o final do mês, foi acelerado e vai arrancar já este domingo. Poderá aumentar em cerca de 20% a capacidade do sistema de abastecimento do Conselho, de acordo com a CNN Portugal, o furo extraordinário vai ter um papel importante no reforço do abastecimento de Almada, após vários dias marcados por falhas no fornecimento de água. Segundo a fonte ligada à operação, o equipamento foi instalado e preparado em tempo recorde, permitindo antecipar significativamente o calendário inicial, que previa a entrada em funcionamento só mais para o final do mês. E a FENPROF vai apresentar uma queixa na Procuradoria-Geral da República para a abertura de um inquérito ao processo de classificação dos exames nacionais. Em comunicado, a Federação Sindical dos Professores explica que vai formalizar a participação na próxima sexta-feira, dia 17, data em que vão ser afixadas as pautas. O objetivo é apurar responsabilidades relativamente à fiabilidade, segurança e credibilidade da plataforma eletrónica usada. Na nota publicada, a FENPROF sublinha que os docentes não podem ser responsabilizados por erros que lhes são totalmente alheios. Entretanto, chegam informações de que há professores classificadores ainda à espera de folhas de resposta dos exames nacionais em falta e outros a quem está a ser pedido que reavaliem itens já classificados. É uma informação revelada pelos movimentos Metalprof e Missão Escola Pública. A três dias do prazo para concluir o processo de classificação dos cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário, os dois movimentos cívicos de professores continuam a receber relatos de problemas. O ministro da Economia e da Coesão Territorial reconhece que a nova forma de classificar os exames nacionais correu mal, mas considera que não aconteceu nenhum desastre. Numa entrevista à Sic Notícias, Manuel Castro Almeida garante que o ministro da Educação está a controlar a situação. No entanto, o governante admite que estaria preocupado se tivesse um filho em época de exames.

Se tivesse filho em época de exames, era capaz de estar um bocadinho preocupado, sim. Houve aqui uma perturbação, houve um abanão, que causa intranquilidade, mas o ministro já veio dizer que está em condições de garantir tranquilidade três dias depois. Um atraso de três dias não é uma coisa desastrosa. Não é uma boa situação, quando as coisas correm mal, correm mal, mas não é nenhum desastre quando estão controladas. A situação correu mal, mas está sob controle. O ministro está a dominar a situação.

Nesta entrevista à Sic Notícias, o ministro da Economia e Coesão Territorial admite ainda que cumprir a meta de crescimento económico de 3,4% até 2028 vai ser muito difícil e aponta a guerra no Médio Oriente e as tempestades de fevereiro como fatores que condicionaram o crescimento da economia. O Bloco de Esquerda pede a demissão do ministro da Educação e exige uma comissão de inquérito aos exames nacionais. São declarações de José Manuel Pureza depois da Mesa Nacional do partido, que decorreu em Lisboa este sábado. O coordenador do Bloco responsabiliza Fernando Alexandre pelo caos nas provas nacionais e diz que o ministro não tem condições para continuar a exercer o cargo. José Manuel Pureza considera também que o pagamento das horas extraordinárias aos professores classificadores não é uma generosidade, é apenas a obrigação de cumprir a lei.

Havendo trabalho suplementar, ele tem que ser evidentemente remunerado. Sobre isso, não há a menor das dúvidas. Há aqui um princípio básico do direito do trabalho, da decência, que é a remuneração do trabalho pela intensidade desse mesmo trabalho. E, portanto, é estranho que um dirigente político venha anunciar a remuneração do trabalho como se isso fosse uma coisa extraordinária. Não há nada de extraordinário, é apenas dizer aquilo que é uma verdade o senhor de La Palisse: há trabalho, deve ser remunerado.

As declarações do líder do Bloco de Esquerda, depois da Mesa Nacional do partido. No mesmo sentido, a Federação Nacional de Educação veio, entretanto, considerar justo e necessário o pagamento de horas extraordinárias aos professores classificadores. A FNE sublinha que se trata de uma obrigação legal e não de um reconhecimento excecional. Lá por fora, Omã propõe ao Irão duas rotas de navegação no Estreito de Ormuz, ambas sem portagens. A proposta prevê a criação de duas vias, uma sob controle iraniano e outra gerida por Omã. A ideia foi discutida este sábado em Mascate, durante um encontro entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países. No desporto, o treinador do Benfica, Marco Silva, estreou-se com uma derrota na pré-temporada. Perdeu por 2 x 1 frente ao Flamengo de Leonardo Jardim, um duelo de treinadores portugueses no jogo do Troféu do Algarve. Foi a primeira partida aberta ao público na nova versão 2026/27 do Benfica de Marco Silva. Os brasileiros marcaram primeiro por Samuel Lino, perto do intervalo, mas ainda antes do apito de Fábio Veríssimo, Pavlídis empatou de penálti. Na segunda parte, ao minuto 70, Wallace fez o gol de vitória para o Flamengo. Em declarações à CNN Portugal, no final da partida, o novo treinador do Benfica, Marco Silva, diz não estar contente com o resultado, mas mostra-se satisfeito com a atitude e reação da equipa, sobretudo na segunda parte do jogo.

Não estamos contentes com o resultado, como é lógico. Somos o Benfica, entramos em todos os jogos para ganhar e neste caso não foge à regra. Alguns bons momentos. A equipa um pouco ainda presa, principalmente no último terço, não fomos a equipa que queremos e que vamos ser. Alguns bons momentos, como falou, a reação na segunda parte, os dois gols sofremos, teremos que fazer muito melhor, sermos muito mais fortes.

O novo treinador das Águias, Marco Silva. Os encarnados vão ter agora um novo jogo particular frente ao Villarreal, de Espanha, na próxima sexta-feira, dia 17. No Campeonato do Mundo, Noruega e Inglaterra continuam a tentar a esta hora o acesso às meias-finais do Campeonato do Mundo. A partida foi a prolongamento, terminou empatados os 90 minutos. França e Espanha já estão qualificadas, faltam duas vagas. O Diogo Varela continua aqui em estúdio conosco a acompanhar este jogo. Diogo, vem aí mais 30 minutos de sofrimento para os Beatles e para os Vikings.

Sim, não está nada decidido. Nos 90 minutos, tudo empatado, tal como tu disseste. A Noruega marcou por Andreas Schjelderup, o jogador do Benfica. Empatou para a equipa inglesa Jude Bellingham, médio do Real Madrid. Numa altura em que o árbitro francês Clément Turpin vai dar o apito de saída do prolongamento no Estádio Hard Rock, em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, para essa última meia-hora de futebol entre Noruega e Inglaterra. Ora, António, falavas nesse bilhete para as meias-finais. Além da França e da Espanha, que já marcam confronto na primeira meia-final, a segunda meia-final está aqui em aberto para já. Noruega e Inglaterra estão a tentar esse primeiro acesso. Ainda haverá um outro jogo de madrugada, mas primeiro é preciso definir este. Há meia hora extra, se nada mudar, António, avançamos para a marca dos 11 metros.

Obrigado, Diogo. O jornalista Diogo Varela, que vai continuar aqui ao longo da madrugada com as informações deste jogo entre Noruega e Inglaterra, vai depois também acompanhar a outra partida entre Argentina e Suíça, que vai também decidir quem vai à meia-final encontrar o vencedor deste Noruega e Inglaterra. Vai ser uma partida que tem início marcado para as duas da manhã e que vai ter arbitragem portuguesa de João Pinheiro. E terminamos com o atleta português Fernando Pimenta, que conquistou a medalha de ouro na Taça do Mundo de Canoagem, em Montreal, no Canadá. O canoísta português venceu hoje a prova de K1 100 metros. Fernando Pimenta terminou com o tempo de três minutos e 35 segundos, à frente do australiano Thomas Green e do checo Josef Dostal. O português garante assim o segundo pódio nacional na competição, isto depois da prata do K4 500 metros conquistada esta sexta-feira. As notícias estão de regresso aqui à Rádio Observador, com uma síntese quando for meia-noite e meia, já com edição do jornalista Martim Madeira. Eu estou de regresso amanhã para mais uma noite informativa. Tenha a continuação de uma excelente madrugada. Boa noite.