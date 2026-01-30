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Torção 10 e um. As notícias com Carla Jorge Carvalho. Em Leiria, as autoridades já conseguem comunicar entre si via rádio. A PSP ficou longas horas sem comunicações, mas está agora a usar geradores para ajudar nos trabalhos de recuperação.

Foi a explicação deixada na última hora à Rádio Observador pelo comandante da PSP do Conselho. Domingos Antunes avança que há já contacto com as sedes da Marinha Grande e de Pombal, e explica que os polícias tiveram de recorrer à criatividade para resolver os problemas de comunicação.

As comunicações rádio estão estabelecidas, inclusive conseguimos, através da nossa criatividade, introduzir uma rede analógica para fazer essa compensação, sobretudo com as povoações da Marinha Grande e de Pombal. Ontem, ao final do dia, já conseguimos restabelecer. Portanto, temos contacto direto entre a central e com essas duas esquadras destacadas, e isso permitiu já, pelo menos, responder a quase todas as chamadas. A segunda grande preocupação é garantir a mobilidade, os trabalhos de limpeza, os trabalhos para fornecer substâncias críticas como oxigênio para os hospitais, para os lares e para os centros de saúde, tem que ter vias perfeitamente desobstruídas, e esse é o papel da polícia.

O relato do comandante da PSP de Leiria, Domingos Antunes, que assume que as primeiras horas foram complicadas e obrigaram rápidos ajustes.

O telhado levantou e, em particular, logo no nosso centro de comando e controle, o que nos obrigou a fazer uma deslocalização, mas ficamos longas horas sem qualquer tipo de comunicações com o exterior e nem mesmo por via 112. Tivemos que fazer por via indireta, receber as chamadas nas Caldas da Rainha e através da rede rádio comunicarmos para podermos depois nos deslocarmos para o terreno. Essa foi a maior dificuldade. Ficamos sem eletricidade, ficamos sem água, só conseguimos restabelecer o fornecimento da água também ontem, por volta das 20h, o que também nos impedia, inclusive, de fazer a nossa comida para nos alimentarmos, como é óbvio, e as nossas necessidades aqui do comando.

O comandante da PSP de Leiria, Domingos Antunes, que indica que por esta altura já não há constrangimentos na circulação de automóveis em Leiria, revela também que a situação caótica que se viveu no Conselho potenciou a ocorrência de um número, ainda assim pequeno, de furtos, sobretudo de combustível.

A Cruz Vermelha está no terreno, nas regiões mais afetadas pelo mau tempo. Mobilizou apoio médico, geradores e dezenas de ambulâncias, em articulação com o INEM. Carla, importa percebermos como estão a decorrer estas operações.

E para isso temos em direto neste jornal Gonçalo Órião, o coordenador nacional de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa. Muito bom dia, Gonçalo Órião. Bem-vindo. Desde já, o que a Cruz Vermelha encontrou no terreno quando lá chegou?

Bom dia. A Cruz Vermelha está no terreno desde o início com as suas estruturas locais. Efetivamente, as próprias estruturas locais também foram afetadas e estão diretamente ligadas à comunidade com todo este cenário. Por isso, a nossa primeira preocupação foi reforçar a capacidade de resposta das nossas estruturas locais. Também tivemos bastante dificuldades a nível de comunicações, reforçando estas comunicações por rádio, por comunicações satélite, para conseguirmos também depois articular respostas locais. Paralelamente, nós temos uma equipa nacional que faz o reforço e que, em articulação com o INEM e com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tem reforçado sempre que há necessidade. Estamos a falar de ambulâncias, equipas logísticas, instalação de geradores, criação de zonas de abrigo para a população, para pessoas que ficaram sem abrigo. E é neste trabalho que nós, no momento mais crítico, usando a nossa reserva nacional, fizemos a resposta. Entramos agora numa fase de avaliação de necessidades, e por ser exatamente necessidades específicas da comunidade, da população, para junto com as equipas da Cruz Vermelha no local, podermos fazer respostas personalizadas e diretas.

Ou seja, ainda não está feito esse levantamento das prioridades daquelas que são as maiores necessidades, neste momento, da população.

O levantamento de necessidades é algo muito dinâmico, ou seja, começa logo no momento do impacto e vai evoluindo. E é muito importante ser feito, quer pela Cruz Vermelha, quer em articulação com as restantes entidades. É o que nós estamos a tentar fazer usando a rede resposta para, no fundo, satisfazermos e alocarmos os recursos disponíveis onde há mais prioridade. É extremamente importante priorizar respostas para sermos mais eficazes.

Claro. Já que nos falou da criação de zonas de acolhimento temporárias para desalojados, como é que estão a funcionar? Já há locais para isso e que pessoas é que estão a precisar de recorrer a essas zonas?

Foi criada uma zona de reserva em Pedrógão Grande por gestão do município, neste momento para 40 pessoas, mas sem um fluxo significativo. Nós percebemos que houve aqui uma grande resiliência da população e, naturalmente, uma vontade, sempre que possível, de permanecer nas habitações quando era possível, ou ir para habitações de familiares ou outras soluções de alojamento que conseguiram ter. Agora, em situações mais críticas e perante uma evoluir da situação, obviamente, temos já essa capacidade e estamos sempre com uma reserva ativa para o que se verificar. O objetivo também agora aqui é apoiar a população no regresso à normalidade. E mesmo é preciso garantirmos que a nível de reparações, a nível da sua própria sustentabilidade, que exista essa capacidade, com foco nas pessoas mais vulneráveis. Nós aí também, através da nossa rede social, em que apoiamos pessoas já num contexto normal com maior vulnerabilidade. Nessas alturas são pessoas que estão identificadas e que também tentamos dar um esforço extra, porque perfeitamente são as pessoas que têm maior risco de serem afetadas perante uma Um desastre que tem impacto direto na sua vida diária.

Gonçalo Alfarrom, nestes dias temos ouvido falar muito da falta de geradores. Como é que está a situação? Ainda faltam geradores? É possível atender as necessidades?

Nós quando falamos de um desastre desta complexidade, provavelmente nunca vamos conseguir satisfazer todas as necessidades e há aqui um esforço individual de cada indivíduo que vai ser extremamente importante para satisfazer. Nós, obviamente, olhamos para instituições, situações críticas, já apoiamos lares de idosos, já apoiamos aqui para tirar alguns bens que precisavam de geradores, e é nesse âmbito que estamos a trabalhar juntamente com a Autoridade Nacional. Para identificar as situações mais graves, para esta reserva ser devidamente utilizada onde há mais necessidade. Naturalmente, o regresso da eletricidade, o regresso da luz é extremamente importante, é crucial para o dia a dia das pessoas e das instituições.

E será um ponto muito grande da alteração na qualidade de vida de todos. Gonçalo Alfarrom, para quem vê as imagens e ouve os relatos do que chegam na região, há alguma forma de ajudar? Há alguma campanha solidária que possa permitir que o resto do país possa ajudar estas populações?

Acho que o importante é efetivamente haver uma boa avaliação de necessidades, ou seja, toda a ajuda, toda a logística despendida, tem que ser com objetivos concretos. Não adianta estar com muito voluntarismo na zona afetada, com muito voluntarismo, bens que depois não há uma capacidade. Porque neste momento a preocupação nas zonas afetadas é a recuperação, são as limpezas, são as pequenas reparações. Nós não podemos colocar mais carga logística, portanto, na distribuição de bens. Porque são extremamente importantes campanhas organizadas em nível local e que várias organizações se encontram a realizar, mas que dê uma garantia que efetivamente há um destino efetivo. E para isso também percebemos que tem que haver uma real avaliação de necessidades. Porque se estamos a enviar algo que, na verdade, não é uma necessidade, não é preciso, vai criar-se a sobrecarga logística. Por isso, reforço, o apoio de todos é extremamente importante. O voluntarismo é ótimo, mas vamos canalizá-los para campanhas devidamente organizadas e que sejam condignas, com a informação de entidades oficiais que validem efetivamente essas necessidades.

A Cruz Vermelha está empenhada e envolvida em alguma dessas campanhas. Deixe-me só reforçar a ideia para quem quer mesmo ajudar, como é que o pode fazer? Pode dirigir-se à Cruz Vermelha e oferecer-se para contribuir?

Nós neste momento temos uma campanha interna e estamos a fazer uma avaliação de necessidades interna. E quando houver uma necessidade objetiva identificada de pedidos que consigamos escoar os produtos e as necessidades que nos são oferecidas, é nesse momento que a Cruz Vermelha também abre estas campanhas. Ou seja, nós estamos no terreno, estamos a analisar hora a hora, minuto a minuto, necessidades. Estamos a apoiar também outras instituições e caso identifiquemos necessidades específicas, vamos também comunicar para efetivamente conseguirmos receber esse apoio.

Muito bem, é muito importante também que o apoio seja assertivo.

Temos que ser muito transparentes nos apoios, temos que ser muito efetivos nos apoios e por isso é que também da parte da Cruz Vermelha, o nosso objetivo é todas as campanhas que nós abrirmos, é para fazermos realmente a diferença no terreno.

Gonçalo Alfarrom, muito obrigada por ter estado conosco em direto a explicar-nos também isto. O Gonçalo Alfarrom é coordenador nacional de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, a explicar a forma como está a atuar na prestação de auxílio à população nas regiões mais afetadas. É importante perceber exatamente quais são as necessidades neste momento para que se possa ajudar efetivamente as pessoas afetadas. Entretanto, há bombeiros de várias corporações a caminho desses locais. O anúncio foi feito esta manhã pela Proteção Civil.

Cerca de 75% das casas e infraestruturas privadas em Portugal não têm proteção contra catástrofes naturais. Os números são da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros.

O porta-voz da associação, Rui Silva, fala no número abaixo da média europeia. Apenas duas em cada 10 casas ou infraestruturas têm proteção em caso de tempestades.

Sabe-se, em termos de estudos, que em Portugal, a contar com todo o imobilizado, incluindo infraestruturas, só 25% é que está seguro. Estamos ainda bastante longe da média europeia e é um caminho que também tem de ser feito de prevenção a esse nível. Ou seja, as pessoas, as empresas e o Estado devem pensar também no longo prazo e pensar que a próxima tempestade vai chegar dentro de algum tempo e temos de prevenir. E a única maneira de prevenir é ter ou seguros para as famílias, seguros para as empresas, ou também começar, finalmente, termos um fundo de catástrofes a nível nacional.

E este fundo de catástrofes já existe em países vizinhos de Portugal, Espanha e Marrocos. É uma das hipóteses levantadas pela Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros. Rui Silva diz que agora a bola está do lado do governo.

Está em cima da mesa do ministro das Finanças neste momento. É uma longa discussão que já se fala disto em Portugal há 20 anos. Temos vários players que têm a vontade de avançar com isto, desde as companhias de seguros, desde os mediadores, o próprio presidente da autoridade, o Gabriel Bernardino, também tem essa vontade, mas neste momento ainda está tudo em discussão, não se sabe muito bem. Aquilo que se sabe é que para uma pessoa normal envolveria entre 25 a 75 € para um capital médio de 120.000 €.

O porta-voz da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, esta manhã no Explicador, Rui Silva diz que as pessoas afetadas pelos estragos têm agora oito dias para reclamar às seguradoras e o estado de calamidade instaurado pelo governo não altera esses prazos.

O presidente da Câmara de Leiria prevê que as escolas do Conselho possam voltar a abrir já na segunda-feira, mas prevê muitos constrangimentos. Gonçalo Lopes quer que o comércio também volte ao funcionamento o mais depressa possível.

São declarações do presidente da Câmara de Leiria à Rádio Observador, depois de uma reunião com as autoridades no quartel de bombeiros. Gonçalo Lopes prevê muitos constrangimentos nos próximos dias, mas quer que a atividade comece a voltar dentro do possível, com destaque para as escolas

Vamos tomar a decisão tendo em conta a informação que nos vão dar da ERREDES, se há ou não condições para a abertura das escolas na segunda-feira. Uma escola sem eletricidade não tem condições para funcionar e, portanto, tendo em conta a expectativa de reposição, iremos tomar a decisão sobre o funcionamento das escolas. No entanto, mesmo com eletricidade, muitas escolas estarão a trabalhar a 50%. São poucas aquelas que irão funcionar na plenitude.

O presidente da Câmara de Leiria, em declarações há instantes à Rádio Observador. Gonçalo Lopes prevê também que o comércio volte a funcionar em breve, ainda que com limitações.

Já nos estão a perguntar se faz sentido abrir. Nós estamos a dizer que se tiver condições de segurança, faz todo sentido. Nós temos que ter fornecimento de bens e serviços, uns mais essenciais que outros. Já há postos de abastecimento de gasolina que voltaram a funcionar e logo à primeira hora com filas enormes. Os supermercados, as superfícies comerciais também têm necessidade de reabrir. Também há pessoas que querem voltar ao trabalho e, portanto, esta vai ser uma atividade gradual, mas alguma da atividade económica está a voltar ao Conselho de Leiria, que é aquilo em que somos bons, o nosso dinamismo económico, o nosso empreendedorismo vai ser um dos fatores de sucesso para este plano de reerguer Leiria.

É o mais recente ponto de situação feito pelo presidente da Câmara de Leiria à Rádio Observador. Entretanto, destaque também para a Marinha Grande. O ministro da Presidência vai fazer uma visita daqui a pouco, vai estar acompanhado pela ministra do Ambiente e pelo comissário europeu da Energia e Habitação. Já António José Seguro cancelou a agenda que tinha para esta manhã em São João da Madeira. O candidato apoiado pelo PS vai voltar a visitar sozinho as zonas afetadas pelo mau tempo. André Ventura também alterou a agenda, ia estar numa arruada em Espinho daqui a pouco, mas vai antes participar numa ação de recolha de bens para ajudar a população afetada. São agora 10h15, Carlos, do Contracorrente, que outras notícias marcam a atualidade? A economia portuguesa cresceu 1,9% no ano passado. É o que indica a estimativa rápida divulgada há pouco pelo INE. Este valor representa, desde logo, uma desaceleração face ao aumento de 2,1% registado no ano anterior. Os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística dão conta ainda de que no quarto trimestre o PIB em volume cresceu também 1,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior e 0,8% em cadeia. Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte do realizador João Canijo, que classifica como uma voz forte e singular e um destemido cronista da realidade do país. Em comunicado, a ministra da Cultura também expressa o profundo pesar pela morte da figura que considera figura maior do cinema português contemporâneo. Margarida Balseiro Lopes fala numa perda irreparável para a cultura nacional. O realizador e cineasta tinha 68 anos. Ao longo da carreira, venceu três Globos de Ouro de melhor filme. Mais recentemente, conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim com a longa-metragem "Mal Viver".