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Jornal das 10, com Luís Soares. Começamos com o conflito no Médio Oriente. Em última hora, o Irã voltou a fechar o Estreito de Ormuz.

É a resposta do Irã ao bloqueio naval dos Estados Unidos, que continuou apesar da reabertura temporária ontem do Estreito de Ormuz. Esta informação foi avançada na última hora pela imprensa estatal iraniana, através de um comunicado. Nessa nota, pode ler-se que o Estreito de Ormuz voltou a ser colocado sob controle e gestão restrita do exército. Rui Casa Nova, esta decisão do Irã surge depois de uma série de trocas de avisos entre Washington e Teerã.

Sim, o Irã já tinha afirmado que a reabertura do Estreito de Ormuz era condicional e que este ponto de passagem ia voltar a ser fechado caso o bloqueio dos Estados Unidos continuasse. Foi o que acabou por acontecer. Donald Trump avisou também nas últimas horas que o bloqueio aos portos iranianos era para manter. Isto se não fosse alcançado o acordo de paz com o Irã esta semana, sendo que o cessar-fogo termina na quarta-feira, cessar-fogo atualmente em vigor, e o presidente dos Estados Unidos admite mesmo não o prolongar. Ora, o Estreito de Ormuz foi ontem reaberto, volta agora a ser fechado por decisão do Irã. Teerã considera que os Estados Unidos quebraram uma promessa que tinham feito pelo fato de continuarem a limitar a navegação de embarcações nos portos iranianos. Para já, do lado dos Estados Unidos, ainda não há reação oficial, sendo que estão previstas novas negociações para segunda-feira no Paquistão. Veremos também como reagem os mercados internacionais. Luís, ontem o preço do petróleo desceu assim que foi anunciada a reabertura do Estreito de Ormuz. Agora, esta rota marítima volta a ser fechada pelo Irã.

Rui Casa Nova, com as mais recentes atualizações do conflito no Médio Oriente, com o Irã a decidir voltar a fechar o Estreito de Ormuz menos de 24 horas depois do anúncio da reabertura. Corredor marítimo que movimenta cerca de 20% do petróleo e gás natural consumidos em todo o mundo. Donald Trump tinha afirmado que estava otimista quanto às negociações em curso com o Irã. Agora, Teerã volta atrás e fecha novamente o Estreito de Ormuz.

Este é um assunto naturalmente também em destaque no site do Observador a esta hora e vai estar também em evidência no "Cinco Continentes para Ouvir" depois das 11h00. Psicólogos, atores e políticos assinam uma carta aberta dirigida à comunicação social e à Ordem dos Psicólogos. Luís, estão preocupados com a forma como são tratados no espaço público os casos de violação.

Como pano de fundo, estão as declarações da apresentadora de televisão Cristina Ferreira num programa da TVI sobre um caso de violação de uma menor. Uma centena de personalidades assinam esta carta aberta em que se repudiam essas controversas declarações. Deixam ainda uma série de reivindicações sobre a forma como estes temas devem ser tratados no espaço mediático. Sublinho, no entanto, que os problemas não se esgotam nas declarações, mas também o tom ligeiro, as alegadas pontas soltas no caso são situações evidenciadas nesta carta. Os signatários pedem à Ordem dos Psicólogos para que emita diretrizes claras sobre o tema e que reforce a necessidade de especialização para todos os profissionais que atendem e acompanham vítimas de violência sexual. É precisamente a bastonária da Ordem dos Psicólogos, Sofia Ramalho, que se junta em direto a este Jornal das 10h. Bom dia, Sofia. Obrigado pela sua disponibilidade. Sei que a Ordem já teve conhecimento público desta carta aberta. Que resposta é que a Ordem pode dar perante essas preocupações aqui manifestadas?

Bom dia a todos. Sim, de facto, a Ordem dos Psicólogos valoriza e acolhe todas estas iniciativas que possam promover uma melhor literacia e informação sobre estes temas e reconhece claramente a relevância e a legitimidade das preocupações que foram expressas nesta carta. Também é importante dizer que iremos tomar todas as diligências para reforçar todas as recomendações e formação especializada nesta área. De qualquer das formas, nós há desde agosto de 2022 que temos recomendações específicas para a participação e a relação dos psicólogos com os meios de comunicação social, com um conjunto de princípios e diretrizes sobre essas participações. E além disso, temos também os cursos de literacia que promovemos especificamente sobre a violência sexual, com orientações para as práticas dos psicólogos, mas também destinadas à população, porque é importante esta dimensão da literacia, sobre como falar sobre o abuso sexual.

Também devem ser dirigidas essas diretrizes aos profissionais da comunicação social, por exemplo?

Também, exatamente. Também temos orientações para a comunicação social para os mais diversos temas sensíveis e, portanto, não só a questão do abuso sexual, mas também outros temas, como por exemplo, o suicídio e outros temas que são difíceis de abordar. Portanto, há recomendações muito concretas. De qualquer das formas, vamos tomar diligências para orientar de forma muito específica recomendações sobre este tema em particular do abuso sexual, porque não é não. Não é não, e o abuso sexual é crime. Portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida, não só dos profissionais de saúde mental, mas também de figuras públicas, jornalistas e todos os intervenientes. E portanto, quando se fala sobre essas matérias, e mais ainda quando se fala sobre casos específicos, é preciso que esta comunicação seja não só baseada do ponto de vista científico e técnico, para que seja rigorosa, mas que também seja uma comunicação responsável e ética.

Até porque, Sofia, estes são, sabemos bem, temas sensíveis. A forma como eles são abordados também tem impacto nas vítimas.

Tem um impacto. A revitimização é a maior impacto que tem. Tornar a vítima ainda mais frágil, faz com que depois todos os impactos que nós podemos assistir do abuso sexual a curto e a longo prazo, possam ser vividos de uma forma ainda mais traumática. Portanto, isto altera ainda mais aquilo que é a visão que a vítima tem sobre si própria. E não só tem este efeito sobre a própria vítima, como também tem um efeito sobre a população, que no fundo, funciona como as testemunhas deste evento e reforça, muitas vezes também, aquilo que é a visão e a perceção de todos os espectadores relativamente a estes eventos. Portanto, nós estamos aqui a revitimizar a vítima, não só porque há uma figura pública que fala sobre o tema e que valida ou quase valida aquilo que aconteceu, como também depois há todos aqueles que assistem e que ficam com a perceção de que talvez pudesse ter sido feito algo de forma diferente. Portanto, aqui a perceção não pode ser essa, a perceção tem que ser de que um não é um não, o abuso sexual é crime, tem que haver consentimento, não importa o momento em que ele acontece, e nós temos que permitir a autodeterminação, ou seja, que a pessoa tem o direito de dizer sim e não, tem o direito de decidir sobre o momento e a sua vida.

Sofia Ramalho, já explicou que há diretrizes que a ordem já emitiu, mas a própria comunicação social devia ter um código de conduta ou ter, de alguma forma, um documento que ajudasse na forma de abordar estes temas, um documento consensualizado entre toda a comunicação social?

Sim, seria muito importante que houvesse código de conduta e, eventualmente, imagino que possa haver, mas não de forma generalizada, com diretrizes generalizadas para toda a comunicação social, para abordar estes temas e outros temas, porque a comunicação social tem aqui um papel importantíssimo, até do ponto de vista pedagógico, da literacia à população, e tem um papel importante de combate à desinformação. E isto passa só por um plano nacional de diretrizes e orientações para a participação da comunicação social nestas temáticas. Portanto, têm que estar preparados os intervenientes, não só os profissionais de saúde mental, mas também a própria comunicação social.

Sofia Ramalho, muito obrigado por se ter juntado a nós em direto neste jornal das 10. Sofia Ramalho, presidente da Ordem dos Psicólogos, numa reação a esta carta aberta, assinada por mais de uma centena de personalidades sobre as controversas declarações da apresentadora de televisão Cristina Ferreira. Portugal precisa de se preparar melhor para fenômenos extremos, como as tempestades que afetaram o país no início do ano. É esta a conclusão do primeiro Conselho de Estado presidido por António José Seguro.

Com os temas da segurança e defesa em cima da mesa, o Observador apurou que a discussão ficou quase exclusivamente limitada a esses mesmos temas. Outros assuntos da atualidade não foram abordados. As intervenções, segundo apurou o Observador, começaram pelo presidente da Assembleia da República, seguiu-se também o primeiro-ministro e depois o ex-presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A preparação para situações de crise ligadas ao mau tempo acabou por estar no centro das atenções dos conselheiros, Vasco Maldonado Correia.

Durou mais de quatro horas e acabou já com algumas cadeiras vazias. António José Seguro tinha prometido que a primeira reunião do Conselho de Estado, centrada nos temas da segurança e da defesa, se iria focar também na proteção civil e na capacidade de resposta do país ao mau tempo. O comunicado lançado no final do encontro é mais longo do que as notas dos tempos de Marcelo Rebelo de Sousa. Em seis parágrafos, pode ler-se que o Conselho de Estado se reuniu para proceder a uma reflexão sobre matérias relativas à segurança interna, à proteção civil, à cibersegurança, à proteção de infraestruturas críticas e à defesa nacional. Foi sublinhada no encontro a importância de reforçar a preparação do país face a fenômenos atmosféricos severos, a ameaças híbridas e também a riscos emergentes, assim como a importância de assegurar a proteção eficaz de infraestruturas críticas e do regular funcionamento dos serviços essenciais. Para isso, frisaram os conselheiros, é necessário promover a articulação entre os principais responsáveis destas áreas para reforçar a capacidade de prevenção, resposta e recuperação em situações de crise. No plano internacional e com várias guerras a marcar a atualidade, foi também abordado o enquadramento geopolítico e sublinhada a relevância da cooperação internacional e do cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal. Num dia que contou com cinco caras novas no órgão de consulta do Presidente da República, a nota termina com a garantia de que António José Seguro valorizou os contributos apresentados pelos conselheiros de Estado e de que o presidente reafirma a importância de garantir a estabilidade, a segurança e a confiança dos cidadãos.

Vasco Maldonado Correia e as ideias essenciais da nota divulgada no final da reunião do Conselho de Estado ontem no site da Presidência, Miguel Bastos Araújo, que ainda não tomou posse, e António Ramalho Eanes, antigo presidente, foram os únicos ausentes neste Conselho de Estado. André Ventura e Miguel Albuquerque abandonaram a reunião mais cedo.

E já a seguir, no Explicador, recebemos António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, sobre as alterações na proteção civil. Primeiro, Luís, vamos ainda a outras notícias em destaque nesta manhã de sábado.

O Ministério Público está a investigar fraudes relacionadas com cursos de português para imigrantes ou situações de diplomas que são falsificados. São situações, de acordo com a Agência Lusa, relacionadas com cursos de português, língua de acolhimento e certificação, casos que foram denunciados ao Ministério Público por um organismo do Ministério da Educação. Terminou sem acordo a reunião geral de ontem entre governo, UGT e patrões sobre o código laboral. O Ministério do Trabalho garante ainda assim que a proposta do decódigolaboral do governo está fechada e entre governo e patrões há entendimento. Quanto à mais recente proposta, já na UGT, ainda não deu luz verde, só depois de reunir o Secretariado Nacional, cuja reunião ficou marcada para a próxima quinta-feira. Vamos falar agora do espaço lá de cima, João, porque Marte pode estar bem mais perto do que imaginamos.

Sempre quis ir a Marte. É um sonho.

Então pode ir a Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, porque lá nove estudantes europeus estão no Observatório do Lago Alqueva a fazer uma simulação de uma missão em Marte.

E vamos juntar então. Tem fatos de astronauta, tudo pronto.

Tem tudo. Por exemplo, enquanto dois alunos exploram e recolhem amostras, os restantes observam e coordenam tudo, desde a sala de operações até à estação espacial.

Alentejo, que não é assim tão longe, Luís. Portanto, não estamos assim tão longe de viver esta simulação, pelo menos.

Não estamos. Entre a vila medieval de Monsaraz e as margens da albufeira de Alqueva, há uma sala de operações, há uma estação espacial que simula essa superfície de Marte, um projeto europeu financiado pelo programa Erasmus+, com alunos do ensino secundário de Portugal, da Áustria e da Grécia.

Já estive mais longe de concretizar este sonho. Fica por aqui o jornal das 10 com Luís Soares.