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Notícias. Jornal das 10, edição com a Vanessa Cruz. Vanessa, começamos com esse incidente que chega da madrugada nos Estados Unidos. Donald Trump e vários membros da administração norte-americana foram obrigados a sair do jantar de correspondentes da Casa Branca após terem sido ouvidos disparos dentro do hotel onde decorreu este evento.

Um evento anual com jornalistas que trabalham na Casa Branca e membros do Partido Democrata e também do Partido Republicano. Foi cancelado depois de terem sido ouvidos disparos no hotel, mas já estava a decorrer quando o caos se instalou. Muitos dos convidados tiveram de procurar abrigo debaixo das mesas. Donald Trump e a mulher Melania foram retirados da sala pelas autoridades. Também outras figuras importantes da Casa Branca, J.D. Vance, o vice-presidente, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, e também o secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr. O atirador, entretanto, foi detido. Marta Caramelo Nobre está aqui conosco em estúdio. Marta, o que já se sabe mais sobre o suspeito deste ataque?

Chama-se Cole Thomas Harmon, tem 31 anos e é professor e criador de videogames na Califórnia, segundo adianta a imprensa norte-americana. De acordo com documentos da Comissão Eleitoral dos Estados Unidos, o suspeito é apoiante do Partido Democrata, tendo até chegado a contribuir para um comitê de ação política ligado à candidatura de Kamala Harris à presidência em 2024. As autoridades norte-americanas continuam a investigar as motivações do ataque, reiterando que o suspeito terá atuado sozinho no incidente e que era apenas um homem que estava hospedado no hotel onde se realizou o evento em Washington. Para já, o suspeito está acusado dos crimes de uso de arma durante um crime violento e a agressão com arma perigosa a um agente federal. Vai ser presente a tribunal na segunda-feira, altura em que podem somar-se novas acusações.

É presente a tribunal já amanhã. Marta Caramelo Nobre, com o que se sabe sobre este atirador de 31 anos que fez disparos no hotel onde estava a decorrer este jantar com correspondentes da Casa Branca. Entretanto, o próprio Donald Trump divulgou uma imagem deste homem no chão, algemado, em tronco nu. Uma imagem que pode ver em observador.pt. É naturalmente a notícia que está em destaque. Falta sabermos agora as reações também a este incidente e Miguel Pina Andrade, também aqui em estúdio. O presidente dos Estados Unidos foi logo o primeiro e rápido a reagir.

E fê-lo na rede social Truth Social, Vanessa. Trump partilhou imagens de videovigilância que mostram o atirador nos corredores do hotel onde ocorria o evento. Aconteceu poucos minutos depois do ataque. Em conferência de imprensa, igualmente pouco tempo depois, o chefe de Estado norte-americano enalteceu o trabalho das autoridades e a prontidão com que responderam ao incidente.

"Foi muito inesperado. Este era um evento dedicado à liberdade de expressão, que reuniu jornalistas e membros dos dois partidos, o Republicano e Democrata, e de certa forma uniu-os. Vi uma sala unida. De certa forma, acabou por ser um momento bonito. Há um vídeo a mostrar a violência deste ataque à nossa Constituição. Também mostra o quão rápidos foram os serviços secretos e as forças de segurança a atuar. Fizeram um ótimo trabalho".

O jantar dos correspondentes da Casa Branca foi interrompido. Donald Trump garante que vai ser remarcado nos próximos 30 dias. O presidente dos Estados Unidos diz ainda acreditar que este ataque não está relacionado com a guerra no Irão.

E Miguel, começam a conta-gotas a surgir várias reações também no plano internacional.

E desde logo, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, condena a tentativa de ataque sobre Donald Trump. Escreve que quem defende a democracia não pode tolerar ou compactuar com a violência política. Foi na rede social X que reagiram vários dos líderes mundiais. De Espanha, chega também a reação de Pedro Sánchez. O líder de governo espanhol condena o ataque a Donald Trump e escreve que a violência nunca é o caminho. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, escreve que está chocado com a tentativa de assassinato ao presidente norte-americano e que está aliviado que Donald Trump e a primeira-dama estejam a salvo. O presidente do Conselho Europeu também já reagiu. António Costa escreve que considera perturbadores os eventos no jantar de correspondentes da Casa Branca e acrescenta que a violência política não tem lugar na vida pública e deve ser firmemente rejeitada. Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz-se solidária com Donald e Melania Trump e lembra que a violência não tem lugar na política, nunca.

Miguel Pina Andrade, com estas reações ao incidente que esta noite ocorreu no jantar dos correspondentes da Casa Branca. Entretanto, para além do presidente do Conselho Europeu e da presidente da Comissão Europeia, também a presidente do Parlamento Europeu utiliza a mesma ideia: não pode haver espaço para violência política nas nossas democracias. É o que escreve Roberta Metsola, também na rede social X. Reação também, entretanto, do primeiro-ministro indiano, diz que a violência deve ser inequivocamente condenada. Esta é a terceira vez em três anos que o presidente norte-americano enfrenta perigo. Uma delas foi a tentativa de assassinato na Pensilvânia, que o feriu na orelha e matou um bombeiro local. Desta vez, no jantar de correspondentes na Casa Branca, os disparos foram numa sala ao lado, mas bem perto de Donald Trump. Na análise, o especialista em segurança interna, Hugo Costeira, considera que o ataque desta madrugada em Washington DC trata-se de uma falha de segurança clamorosa, é esta a expressão que utiliza. Numa altura em que ainda está a ser investigado o que se passou, o antigo presidente do Observatório de Segurança Interna diz que é preciso apurar as responsabilidades, a começar pelos protetores diretos de Donald Trump, os serviços secretos.

Efetivamente, há aqui ainda muito por explicar. Eu considero isto uma falha clamorosa de segurança

A vários níveis. Alguém vai ter que explicar como é que isto é possível num jantar daquela natureza e com as medidas que são obrigatórias num evento desta natureza, com a presença do presidente americano e atendendo já ao histórico de ameaça ao próprio presidente norte-americano. Realmente aqui falta perceber os protocolos de resposta dos protetores diretos dos serviços secretos.

O especialista em segurança interna, Hugo Costeira, ouvido na emissão especial da Rádio Observador a propósito destes disparos no jantar dos correspondentes em Washington, D.C., nesta última madrugada. O antigo presidente do Observatório de Segurança Interna questiona ainda a demora na retirada de Donald Trump do local, por comparação com o J.D. Vance, que foi retirado imediatamente.

Horas antes deste incidente, Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais ao Paquistão.

Estava previsto que Jared Kushner e Steve Witkoff viajassem ontem para Islamabad para as discussões de paz com o Irão. O presidente norte-americano acabou por mudar de ideias, considera que seria uma perda de tempo, foi o que disse à imprensa. Em resposta ao cancelamento da viagem norte-americana, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros diz que ainda está para ver se os Estados Unidos estão realmente comprometidos com a diplomacia.

Seguramente, um assunto em destaque no gabinete de guerra para ouvir depois deste jornal das 10h. Vanessa Cruz, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Uma nova vaga de ataques entre Rússia e Ucrânia. Bombardeamentos aéreos russos mataram pelo menos três pessoas em território ucraniano, é o que estão a adiantar hoje as autoridades locais. Do outro lado, Moscovo anuncia a morte de uma pessoa na sequência de um ataque massivo de drones ucranianos, sendo que numa publicação na rede social X, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreve que é importante que o mundo não se mantenha em silêncio sobre a atualidade da guerra na Ucrânia. As negociações entre Kiev e Moscovo, mediadas pelos Estados Unidos, estão paralisadas desde o início da guerra no Médio Oriente, ou seja, desde o final de fevereiro. Zelensky, que também acusou hoje a Rússia de terrorismo nuclear, no dia em que se assinalam os 40 anos do acidente na central de Chernobyl. Por cá, o grupo de trabalho do Parlamento sobre o apagão do ano passado recomenda que o governo estabeleça requisitos mínimos de autonomia energética para infraestruturas críticas de pelo menos 72 horas. A Agência Lusa teve acesso ao relatório do grupo, redigido pelo deputado do PSD, Paulo Moniz. As infraestruturas referidas no relatório incluem hospitais, centros de saúde e lares, que devem dispor de soluções autónomas de energia de emergência adequadas às cargas críticas que são específicas nestes casos. Pede ainda que estes requisitos sejam objeto de uma auditoria periódica obrigatória, com resultados que sejam tornados públicos. É a recomendação do grupo de trabalho do Parlamento sobre o apagão. Está quase a fazer um ano, foi a 28 de abril de 2025.