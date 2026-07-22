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TSR Notícias. Começando por essa notícia que está a marcar a atualidade: a morte, aos 69 anos, do músico e compositor Luís Represas. O cantor estava prestes a comemorar 50 anos de carreira.

Morreu esta madrugada, vítima de doença prolongada. A carreira de Luís Represas fica marcada por várias distinções, também pelos esforços na luta timorense. Mas, João Lourenço, tudo começa com o lançamento do projeto Trovante.

Apenas com 20 anos, em 1976, é que o vocalista lisboeta fundou uma das bandas marcantes do período pós-25 de Abril. A banda contava com João Gil, João Nuno Represas, Manuel Faria e Artur Costa. Mais tarde, se juntavam Fernando Judice, José Martins e José Sanqueiro. Criaram as músicas, fizeram "Os Dias Assim", "125+1" e também "Perdidamente".

E é amar-te assim, perdidamente. E é seres alma e sangue e vida em mim. E dizê-lo cantando a toda gente. E é amar-te assim, perdidamente.

Ao todo, foram mais de 10 álbuns publicados ao longo de 13 anos. Luís Represas começou a carreira a solo em 1992 e rapidamente foi para Havana. Passou um curto período no continente americano com o objetivo de compor novas canções. É na América Central que nasce um dos duetos mais conhecidos de Luís Represas, a música "Feiticeira", com o cantor pianista cubano Miguel Núñez.

De querer todo e muerte viniste tú, hechicera. A inundar-me de vida. Água de chão, de horizonte.

Este tema iria integrar o álbum "Represas", o primeiro de 12 publicados durante a carreira solo. No passar do milênio, Luís Represas teve um dos momentos mais marcantes da carreira, como já foi aqui referido na emissão especial, na sequência da luta pela causa timorense. Foi convidado pelo presidente Jorge Sampaio para o acompanhar na visita oficial a Timor-Leste. Na memória coletiva, fica a música que referi e passo a citar: "No cais deserto fica o desejo da terra quente por conquistar."

Ai, Timor. Calam-se as vozes dos teus avós. Ai, Timor.

E na prateleira de prêmios individuais, Luís Represas conquistou, em 1997, o Globo de Ouro na categoria de melhor intérprete individual. Em 2005, foi distinguido pelo Estado português com a Ordem do Mérito, grau de comendador. Já em 2016, é condecorado em Timor-Leste e em 2019, a direção da Sociedade Portuguesa de Autores atribui a Luís Represas o prêmio Pedro Ouzoury pelo disco "Boa Hora". Da música para a literatura, Luís Represas edita, em 2010, o livro infantil "A Coragem de Tição". O vocalista de 69 anos já tinha planos para o próximo ano. Nas comemorações dos 50 anos de carreira, Luís Represas tinha concertos marcados para 10 de abril em Lisboa e 17 de abril no Porto.

A vida de Luís Represas, recordada aqui pelo jornalista João Lourenço. Recebemos agora, neste jornal, o cantor José Cid. Bom dia, José Cid, obrigada por estar conosco. Acabou de ouvir aqui uma lista de datas e de nomes de músicas. Para um amigo, para alguém próximo, o que é que fica de Luís Represas?

Muito próximo. Eu já acordei neste instante e estou devastado. Devastado, porque o Luís sendo talvez o cantor mais íntimo com quem eu trocava mensagens e várias coisas ao longo da vida. Eu o convidei pro meu "Campo Pequeno", eu fiz duetos com ele, eu gravei no meu álbum castelhano, "Feiticeira". Enfim, o Luís, em provas desportivas, participou comigo num concurso internacional, no Vimeiro, fizemos equipe. Enfim, o Luís era muito próximo de mim. Se há cantor em Portugal com quem eu estava próximo mesmo, era o Luís. E ele nunca me revelou essa tristeza dessa doença que é tão fatal e que ele não merecia. Não é justo.

Terá querido poupar os amigos, será isso, José Cid?

De certeza. O Luís era uma pessoa muito boa e muito inteligente. Era um homem muito interessante, era um homem bom, um homem saudável, mentalmente saudável, um lutador, um homem antifascista. Eu adorava o Luís. E vou me lembrar. É pena é que a rádio, ultimamente, já há uns anos, não passava Luís Represas como ele merecia. As rádios todas. Antena 1, Rádio Renascença, tudo, não passavam Luís Represas como ele merecia. Tem uma obra absolutamente genial.

Se tivesse que escolher uma música de Luís Represas, era difícil?

A música minha que ele mais gostava era uma música que ninguém conhece, que se chama "O Outro Homem". É uma cena jazzística. É uma ária que não se conhece muito, mas ele adorava essa cena. Eu dele gravei. Efetivamente, gravei "Feiticeira" e ele gostou muito da minha interpretação. E sim, "Feiticeira" tem qualquer coisa de mágico que é difícil. Só um talento imenso, uma inspiração imensa conseguem escrever uma canção assim e cantá-la com a voz esplendorosa como ele sempre teve. Luís era um dos maiores cantores latinos de sempre. Nasceu num país mais pequenino Tem a dimensão de Espanha ou do Brasil, mas ele é um dos grandes cantores de sempre da música latina. Eu ainda estou completamente desfalecido. A Gabriela está lá dentro a chorar, porque era amíssima, como sabes. A Gabriela é timorense e eles tinham uma cumplicidade imensa por isso.

Porque os timorenses não o esquecerão também, não é?

Nunca. A Gabriela está desfalecida, a chorar. Foi ela que me trouxe a notícia. Eu acordei agora.

E acorda com a pior das notícias. José Cid, obrigada.

Ele não disse nada, aquele malandreco. Nunca me disse que estava assim, que tinha um problema numa perna e não sei o quê, mas afinal de contas, era mais grave. Paz à sua alma. Eu vou ficar com ele na minha memória, vou imediatamente fazer um artigo pro meu Facebook, porque eu não posso esquecer o mais adorável homem e vou adorá-lo toda a vida.

Muito obrigada, José Cid. Agradecemos também poder tê-lo aqui, acabado de saber da notícia da morte de Luís Represas.

E Carla, nas reações, amigos e colegas de Represas lembram o timbre especial da voz do cantor.

O apresentador Júlio Isidro foi um dos maiores responsáveis pelo lançamento e a promoção dos Trovante e afirma que na banda portuguesa há um fator inconfundível de qualquer outro grupo, que é a voz de Luís Represas.

Sem dúvida nenhuma, neste momento e desde já há muito tempo, o Trovante e, obviamente, a voz incomparável, única, diferente, o timbre lindíssimo do Luís Represas, estão no cancioneiro português.

E por isso não serão esquecidos, apesar da morte de Luís Represas. Na última hora ouvimos também Simone de Oliveira, que recorda o cantor com emoção.

Vou ter a maior saudade dele, conversamos muito, era um homem divertido. Não vou pôr apelidos nem vocábulos, não me apetece. Apetece-me falar das pessoas e não só do cantor. É uma pessoa, é um ator, é um cantor, é um amigo. Que Deus o tenha em bom lugar e que eu vou levá-lo no meu coração até a vida me deixar.

Homenagem de Simone de Oliveira na reação à morte, aos 69 anos, de Luís Represas.

O mundo da política também presta homenagem. Uma das últimas chegou por parte do Presidente da República.

Numa longa nota de pesar publicada no site da presidência, António José Seguro diz que hoje chora a morte de um amigo. Fala num dos maiores nomes da música portuguesa. Já o Primeiro-Ministro considera o cantor uma das maiores referências musicais do país. Numa publicação na rede social X, escreve que a morte de Represas representa uma grande perda para toda a nação. Diz também que o legado deixado pelo fundador dos Trovante vai continuar a contagiar a vida de todos.

Mudamos agora de tema, Carla. Em plena polêmica em torno dos exames nacionais, o Ministro da Educação está esta manhã reunido com os sindicatos dos profissionais do setor.

Uma ronda de reuniões entre o Ministério da Educação e os sindicatos que representam professores, diretores e investigadores. Miguel Gato, agora em direto. Esta promete ser uma manhã longa, até porque começou com um longo atraso.

Sim, a ronda negocial entre sindicatos que representam professores, diretores e investigadores já arrancou, com a primeira reunião a ser entre governo e a FNE, a Federação Nacional de Educação. Estava marcada para às 08h30, arrancou mais perto das 09h00 e o fim já estava previsto, uma vez que a próxima ronda negocial com vários sindicatos iria ser por volta das 09h30. Neste momento são 10h11 e a Federação Nacional de Educação ainda não saiu da ronda negocial com o ministro da Educação, Fernando Alexandre. Portanto, promete ser uma longa ronda negocial. Destaque para às 11h00, que é recebida a Fenprof e são vários os sindicatos recebidos hoje pelo ministro ao longo da manhã, com o STOP a ser recebido também a partir do meio-dia. O tema principal desta reunião é o modelo de recrutamento e colocação de professores, um tema que já é discutido entre ministério e sindicatos há já largos meses. Naturalmente que também pode estar em cima da mesa a discussão sobre a época especial de exames, também os erros na correção das provas e o fato de terem sido apenas cerca de 300 os alunos a concorrerem ao ensino superior no primeiro dia de candidaturas. Esta polêmica dos exames nacionais com certeza também vai estar em cima da mesa nesta ronda negocial. Ouviremos depois os sindicatos que saírem da ronda com o ministro para perceber se esse foi um tema que foi tratado. Expectativa para saber o que diz também a FNE depois deste encontro com o ministro. A delegação do sindicato da Federação ainda não saiu, o que naturalmente indica que vai haver atrasos ao longo do dia.

Como já estão previstos. O Miguel Gato está em direto junto ao Ministério da Educação, onde começa hoje uma ronda de encontros, de negociações do ministro Fernando Alexandre com vários sindicatos do setor.

Carla, vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade nesta manhã.

Quase 190 crianças morreram no surto de Ebola na República Democrática do Congo, de acordo com a organização Save the Children. Desde que a epidemia foi declarada na província congolesa de Ituri, já quase 500 crianças contraíram a doença. A organização está a oferecer apoio psicológico a mais de 4 mil menores na região. Os lucros do Santander subiram cerca de 31% no primeiro semestre do ano para mais de 8900 milhões de euros. São dados avançados pelo banco espanhol. Os resultados incluem um impacto extraordinário gerado pela conclusão da venda em janeiro. Assim é que é, a conclusão da venda da filial polaca do banco, numa operação que se traduziu numa mais-valia de cerca de 1900 milhões de euros. A oferta de casas para arrendar em Portugal recuou 22% no segundo trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado. É o que diz esta manhã o portal online de imobiliário Idealista. De acordo com a informação divulgada pela plataforma de compra e venda de casas, a redução da oferta verificou-se em seis das 20 capitais de distrito e regiões autônomas analisadas. Coimbra e Porto registaram as maiores quebras, seguidas de Lisboa, Leiria, Portalegre e Braga.