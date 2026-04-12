Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Edição das 11 com Miguel Videira. Dia de eleições na Hungria, Viktor Orbán garante que vai ganhar e pede a Bruxelas que respeite a decisão do povo húngaro. O líder da oposição diz que quer pôr fim à máfia econômica e política que governa o país.

Eleições que têm importância significativa para a relação da Europa e dos Estados Unidos face ao conflito na Ucrânia. Viktor Orbán está no poder há 16 anos. Várias sondagens colocam o Fidesz, partido que lidera, em segundo lugar. O primeiro-ministro húngaro não está preocupado e deixa um recado às instituições europeias.

"Estou aqui para vencer. Os europeus terão de aceitar as intenções, a vontade e a opinião do povo. Não podem desrespeitar o povo húngaro. Somos membros da União Europeia e este é um direito que pertence aos Estados-membros. Opomo-nos a qualquer tipo de centralização imperialista e pedimos aos poderes centrais de Bruxelas que respeitem os direitos e o tratado central".

Já Péter Magyar pede uma maioria de dois terços, é apontado como favorito na maioria das sondagens e quer esta maioria ampla no Parlamento para acabar com o governo, que apelida de grupo criminoso organizado.

O Tiza vai ganhar as eleições. A questão é se conseguiremos obter essa maioria de dois terços ou se temos de governar com uma maioria simples. É possível governar das duas formas, mas obviamente vemos e conhecemos a situação húngara. É um grupo criminoso organizado, uma máfia econômica e política, com laços estreitos. É assim que dirigem o país, pelo que seria muito mais fácil, mais eficiente e menos doloroso, se nos fosse concedida uma maioria de dois terços. Poderíamos desmantelar mais facilmente este sistema, rasgar essa teia de aranha que envolve o nosso país.

Péter Magyar, líder do partido Tiza, que de acordo com várias sondagens independentes, é favorito a vencer estas eleições na Hungria. Em Budapeste, entre 130 observadores europeus a acompanhar o ato eleitoral, há dois portugueses. Um deles é o deputado do PSD, António Rodrigues, que esteve há uma hora aqui na antena do Observador. Dava conta de uma forte afluência às urnas.

Bom dia. Pacificamente, até agora, todos os procedimentos têm sido verificados e confirmados. Há uma enorme participação. Devo dizer que estou espantado com a participação eleitoral que está a haver, que normalmente é sinônimo de mudança. E portanto, a participação tem sido muito significativa. Há filas de pessoas com vontade de participar, todas as idades, menos jovens, jovens. Parece-me que há verdadeiramente uma vontade das pessoas que participam com alegria, empenho e determinação. Também se vê essa vontade de entrar e votar mesmo dentro da seção de voto.

Uma forte afluência às urnas. A imagem aqui transmitida pelo deputado do PSD, António Rodrigues, que integra a missão de observadores da OSCE a este ato eleitoral. Dava conta também de que tudo está a correr de forma pacífica.

Entre a expectativa de uns que querem ganhar e os outros, naturalmente, que pretendem também vencer. E isso tem marcado também este dia, porque em todas as mesas de voto, as mesas de voto têm, como em Portugal, representantes nomeados pelas autoridades, naturalmente, em Portugal, pelas Juntas de Freguesia, mas aqui têm participação dos delegados dos partidos e a representação dos partidos tem sido dividida pelos dois principais partidos. Os outros não devem ter expressão para isso, mas em todas as mesas de voto havia até agora participantes quer do Fidesz, quer do Tiza.

António Rodrigues e o ponto de situação sobre este ato eleitoral. Como já aqui referimos, os dois principais candidatos à vitória final, o atual primeiro-ministro Viktor Orbán e também Péter Magyar, líder do Tiza, já votaram.

E na análise, Miguel, a especialista em Relações Internacionais, Madalena Meyer Resende, afirma que vencer as eleições pode ser a parte mais fácil para Péter Magyar neste processo legislativo.

A investigadora explica que o líder da oposição conquistou a sociedade húngara ao personificar um sentimento de traição causado pelas políticas de Viktor Orbán, mas avisa que para desfazer e para afastar o regime no poder há 16 anos, uma simples vitória pode não ser suficiente.

É provável que haja uma derrota eleitoral, mas a questão é a magnitude desta, se chega a uma maioria absoluta e depois a dois terços que sejam capazes de reverter as mudanças constitucionais que Orbán fez e que sejam capazes também de, mais uma vez, restaurar o Estado de Direito e uma economia de mercado, de facto, mais justa para todos os húngaros. Portanto, eu acho que talvez a vitória eleitoral seja a parte mais fácil, apesar, enfim, também não ser certa em termos absolutos.

Madalena Meyer Resende, convidada deste domingo do gabinete de guerra da Rádio Observador. A investigadora admite que Péter Magyar pode melhorar as relações de Budapeste com a União Europeia, apesar de não ser o europeísta mais convicto

Sem acordo, Miguel, a delegação norte-americana abandonou o Paquistão depois da maratona negocial de 21 horas entre Estados Unidos e Irão ter terminado sem fumo branco.

Foi disso mesmo que deu conta o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, na última madrugada. Lamenta que o Irão não tenha aceitado os termos de Washington e garante que os Estados Unidos até foram flexíveis durante esta negociação.

"We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms."

J.D. Vance, o vice-presidente norte-americano, dizer que o Irão não aceitou a proposta dos Estados Unidos relativamente à questão nuclear, sem a qual será possível chegar a um entendimento. De acordo com o New York Times, há três entraves a um entendimento: a reabertura plena do estreito de Ormuz, a entrega dos cerca de 400 quilos de urânio altamente enriquecido na posse do Irão, são exigências norte-americanas. Da parte do Irão, a devolução de cerca de 27 mil milhões de dólares iranianos bloqueados no exterior por causa das sanções internacionais. O Irão avisa que a situação no estreito de Ormuz só vai mudar quando os Estados Unidos aceitarem um acordo razoável.

E voltamos à análise com Madalena Mayer Resende. A investigadora acredita que o cessar-fogo vai se manter no Médio Oriente, apesar de nenhum acordo ter saído de Islamabad.

Sim, a especialista em Relações Internacionais diz que não era expectável um acordo em 24 horas, tendo em conta o afastamento das partes em negociação. Madalena Mayer Resende alerta que ontem houve um sinal ainda mais revelador de que a guerra no Médio Oriente chegou mesmo ao fim, pelo menos as hostilidades entre Estados Unidos e Irão.

Talvez mais eloquente do que o fim desta ronda é a passagem dos dois navios pelo estreito e o envio de mais forças militares por parte dos Estados Unidos para a região para manter a pressão sobre o Irão. Portanto, obviamente que a questão nuclear é que vai demorar mais tempo a ser resolvida, penso eu. Mais urgente é esta abertura, que como sabemos, tem efeitos muito importantes na economia mundial.

Facto aqui sublinhado por Madalena Mayer Resende, que antecipa novas rondas negociais entre Estados Unidos e Irão nas próximas semanas, pese embora tal não tenha sido revelado no final desta maratona negocial em Islamabad, a capital paquistanesa.

São 11h08. Já a seguir a nova episódio do Português Suave, mas ainda antes temos outras notícias em destaque a esta hora, Miguel.

O Sporting venceu ontem à noite o Estrela da Amadora, na Reboleira, por 1 x 0, coloca pressão sobre o Porto, líder do campeonato, depois de uma primeira parte sem gols e sem remates enquadrados à baliza. No segundo tempo, Daniel Bragança acabou por dar descanso aos Leões, marcou o único gol do encontro. No final da partida, Rui Borges admite que faltou inspiração, mas diz também que o mais importante é mesmo o resultado. O Porto vai ao terreno do Estoril, está praticamente obrigado a vencer para manter a distância para o Sporting. O técnico Francesco Farioli não poupa nos elogios ao adversário, quer a equipe azul e branca entrar com o espírito certo. Já o Benfica recebe o Nacional da Madeira. José Mourinho garantiu ontem, durante a conferência de imprensa de antevisão deste encontro, que sim, quer continuar à frente do comando técnico das Águias. Este domingo há dois concelhos com risco muito elevado de incêndio: Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco e Tavira, distrito de Faro. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda 13 concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro em risco elevado, o segundo mais alto. O vento, sobretudo, é um fator a ter em conta este domingo.

Edição das 11 com Miguel Vieira.