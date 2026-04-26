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Com a Vanessa Cruz. Jornal das 11, com a Vanessa Cruz, na Rádio Observador. Vanessa, os líderes internacionais condenam o episódio de violência política que envolveu Donald Trump esta madrugada, em causa os disparos que se ouviram no jantar dos correspondentes da Casa Branca.

O incidente fez um ferido, um agente dos serviços secretos norte-americanos foi atingido, está fora de perigo, é o que adiantam as autoridades locais. O suspeito do ataque foi detido, vai ser presente a tribunal já amanhã, altura em que podem somar-se novas acusações. Tem 31 anos, é professor na Califórnia. De acordo com os documentos da Comissão Eleitoral Norte-Americana, contribuiu para um comitê de ação política ligado à candidatura de Kamala Harris à presidência em 2024. As autoridades norte-americanas continuam a investigar as motivações deste ataque, mas suspeitam que o atirador terá sido um lobo solitário, terá atuado sozinho. Donald Trump foi retirado do local com a mulher, Melania Trump, e com os restantes membros da Casa Branca que estavam presentes neste jantar num hotel em Washington. O presidente dos Estados Unidos, logo depois, enalteceu o trabalho das autoridades e a prontidão com que responderam a este incidente.

Foi muito inesperado. Este era um evento dedicado à liberdade de expressão, que reuniu jornalistas e membros dos dois partidos, o Republicano e Democrata, e de certa forma, uniu-os. Vi uma sala unida, de certa forma, acabou por ser um momento bonito. Há um vídeo a mostrar a violência deste ataque à nossa Constituição. Também mostra o quão rápidos foram os serviços secretos e as forças de segurança a atuar. Fizeram um ótimo trabalho.

O jantar dos correspondentes da Casa Branca foi interrompido. Donald Trump garante que vai ser remarcado nos próximos 30 dias. O presidente dos Estados Unidos diz ainda acreditar que este ataque não está relacionado com a guerra no Irão. Está conosco em estúdio o jornalista Miguel Pina Andrade. Miguel, mais reações, as mais recentes a este episódio em Washington, DC.

E começamos, Vanessa, com o primeiro-ministro português. Luís Montenegro condena a tentativa de ataque sobre Donald Trump. Escreve que quem defende a democracia não pode tolerar ou compactuar com a violência política. Foi na rede social X que outros líderes europeus também reagiram. De Espanha, chega esta reação de Pedro Sánchez, o líder do governo espanhol condena o ataque a Donald Trump. Escreve que a violência nunca é o caminho. Em Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni realça que não pode haver espaço para o ódio político nas democracias. Mostra-se solidária com Donald e Melania Trump e também com todos os presentes no jantar. As figuras mais altas da União Europeia também reagiram. Começo pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, que considera perturbador o que se passou no jantar de correspondentes. Acrescenta que a violência política não tem lugar na vida pública e deve ser firmemente rejeitada. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, partilha a mesma ideia de António Costa e o mesmo acontece com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que também se diz solidária com Donald e Melania Trump.

É uma tônica comum a todas estas reações, a condenação da violência política. E fora da Europa, Miguel, como é que estão a reagir os líderes mundiais?

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, escreve que está chocado com a tentativa de assassinato ao presidente norte-americano e também que está aliviado que Donald Trump e a primeira-dama estejam a salvo. Na Índia, o chefe de governo Narendra Modi diz que a violência deve ser inequivocamente condenada. Os líderes do Canadá, México, Venezuela e também do Japão também condenam o ataque.

E dentro de portas, como é que reagiram as figuras da política norte-americana?

O mayor de Nova York, Zohran Mamdani, recorreu ao X para evidenciar o alívio pela segurança do presidente e dos convidados do jantar de correspondentes da Casa Branca. Na mesma rede social, a antiga presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, tem a mesma posição. Mostra-se aliviada por Donald e Melania Trump estarem em segurança. Também sublinha a bravura, Vanessa, dos homens e mulheres dos serviços secretos que estiveram no local.

Miguel Pina Andrade, com as reações a estes disparos no jantar de correspondentes da Casa Branca, em Washington, DC. É a terceira vez em três anos que o presidente norte-americano enfrenta perigo, uma delas a tentativa de assassinato na Pensilvânia, que o feriu na orelha e matou um bombeiro local.

Na análise a este assunto, o especialista em segurança interna Hugo Costeira fala numa falha de segurança clamorosa.

Num momento em que ainda está a ser investigado o que se passou neste hotel em Washington, DC. O antigo presidente do Observatório de Segurança Interna diz que é preciso apurar responsabilidades, a começar pelos protetores diretos de Donald Trump, os serviços secretos.

Efetivamente, há aqui ainda muito por explicar. Eu considero isto uma falha clamorosa de segurança a vários níveis. Alguém vai ter que explicar como é que isto é possível num jantar daquela natureza e com as medidas que são obrigatórias num evento desta natureza, com a presença do presidente americano e atendendo já ao histórico de ameaça ao próprio presidente norte-americano. E realmente aqui falta perceber os protocolos de resposta dos protetores diretos dos serviços secretos.

Hugo Costeira, especialista em segurança interna, ouvido na emissão especial desta manhã na Rádio Observador sobre estes disparos no hotel onde decorria o jantar dos correspondentes da Casa Branca, em Washington, DC. O antigo presidente do Observatório de Segurança Interna questiona ainda a demora na retirada de Donald Trump do local, por comparação com J.D. Vance, que foi retirado imediatamente, mas também explicou que têm equipes de segurança distintas.

Continuamos na atualidade internacional para falar da guerra no Médio Oriente. Afinal, não há negociações este fim de semana entre Estados Unidos e Irão.

Delegações norte-americanas e iranianas iam encontrar-se, era pelo menos isso que se esperava em Islamabad, na capital paquistanesa, mas Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais, Jared Kushner e Steve Witkoff. O especialista em defesas geopolítica e conflitos internacionais, Pedro Ponte de Souza, esteve no gabinete de guerra esta manhã aqui na Rádio Observador e explica que, apesar das linhas vermelhas do Irão nas negociações, o país tem estado sempre disponível para negociar.

Isto cria de facto aqui um problema. Por um lado, o Irão tem toda a disponibilidade para negociar, como já se percebeu, sendo certo que não vai facilmente abdicar das suas posições, mas ao mesmo tempo percebe que há pouca credibilidade da parte com quem está a negociar.

Pedro Ponte de Souza, especialista em defesa geopolítica e conflitos internacionais no gabinete de guerra.

Vanessa, vamos ainda a outras notícias que estão em destaque a esta hora.

Uma nova vaga de ataques entre a Rússia e Ucrânia, bombardeamentos aéreos russos mataram pelo menos três pessoas em território ucraniano, é o que estão a adiantar as autoridades locais. Do outro lado, Moscovo anuncia a morte de uma pessoa na sequência de um ataque massivo de drones ucranianos. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou às redes sociais a pedir ao mundo que não se mantenha em silêncio sobre a atualidade da guerra na Ucrânia. As negociações entre Kiev e Moscovo, mediadas pelos Estados Unidos, estão paralisadas desde o início da guerra no Médio Oriente. Zelensky, que também acusou hoje a Rússia de terrorismo nuclear, no dia em que se assinalam os 40 anos do acidente na central de Chernobyl. Por cá, o grupo de trabalho do Parlamento sobre o apagão do ano passado recomenda que o governo estabeleça requisitos mínimos de autonomia energética para infraestruturas críticas e de quanto tempo, pelo menos 72 horas. O relatório é redigido pelo deputado do PSD, Paulo Moniz, e entre estas infraestruturas críticas estão hospitais, centros de saúde e lares. Está a fazer um ano do apagão, foi dia 28 de abril de 2025.

Há mais notícias na Rádio Observador com a Vanessa Cruz na síntese das 11h30.