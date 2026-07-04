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Muito bom dia. Edição das 11 com Miguel Ribeiro. Está marcado para esta hora um ponto de situação da Proteção Civil. Vamos acompanhar em direto assim que começar aqui na Rádio Observador. Para já, Miguel, o incêndio de Vouzela, que consumiu até agora mais de 12 mil hectares e continua a expandir-se.

O incêndio, que começou há mais de 48 horas, está a ser combatido por 1100 operacionais, 360 viaturas e uma dezena de meios aéreos. Foram reforçados os meios aéreos já esta manhã. O fogo começou em Vouzela durante a madrugada de quarta para quinta-feira. Alastrou-se depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e Águeda, já no distrito de Aveiro. Até agora, arderam mais de 12 mil hectares, é isso que indica o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais. Duas pessoas ficaram feridas com gravidade na última noite, dois populares que tentavam ajudar no combate às chamas. Um sofreu queimaduras graves, outro um traumatismo craniano, informações da Proteção Civil à Agência Lusa. Entretanto, a situação está mais calma em Setúbal. O incêndio que começou ontem à tarde foi dominado durante a madrugada. Mais detalhes sobre a evolução do combate a estes dois incêndios, o incêndio de Vouzela e o incêndio de Setúbal, vão ser prestados a qualquer momento pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, de momento, que vamos acompanhar em direto aqui na antena do Observador.

E dar nota que logo depois deste jornal, no Explicador, vamos também fazer um ponto de situação deste incêndio em Vouzela com o presidente da Câmara Municipal. É para ouvir logo depois deste jornal. Destaque agora para a atualidade internacional. Os Estados Unidos celebram hoje, dia 4 de julho, os 250 anos de independência e neste aniversário, Donald Trump alerta para o crescimento do comunismo.

O presidente dos Estados Unidos fala numa nova ameaça, décadas depois da Guerra Fria. No discurso esta madrugada, Donald Trump diz que o comunismo é sinônimo de morte.

Vemos a nossa identidade americana ser alvo de um novo ataque. Uma geração depois de termos lutado e vencido a Guerra Fria contra a ameaça do comunismo, há agora o ressurgimento da ameaça comunista no nosso país, incluindo por parte de recém-chegados que acolhem ideias totalmente contrárias ao nosso modo de vida e ao nosso grande sucesso. O comunismo é o exato oposto da vida, da liberdade e da busca pela felicidade. É a morte, a tirania e a busca do mal.

O presidente dos Estados Unidos, num discurso esta madrugada no estado de Dakota do Sul. Uma vaga de calor obrigou a cancelamentos ou alterações nos festejos destes 250 anos de independência. Ainda assim, o presidente norte-americano promete realizar hoje o comício político mais espetacular de sempre em Washington.

E vamos ao mundial. Chegou ao fim o sonho da seleção de Cabo Verde. A Argentina venceu a seleção dos Tubarões Azuis por 3x2 no prolongamento e segue para os oitavos de final.

Mas Cabo Verde dificultou, e muito, a vida à campeã do mundo, Argentina. O jogo só ficou resolvido no prolongamento, como dizias, João. O gol da vitória da Argentina surgiu nos derradeiros minutos do encontro. À Rádio Observador, há uma hora, o jornalista da televisão de Cabo Verde, Otaíro Santos, falou no sentimento de orgulho dos cabo-verdianos, tendo em conta a prestação da seleção neste mundial de futebol.

Sabíamos que seria um jogo difícil, e foi um jogo muito difícil, mas a seleção de Cabo Verde mostrou que tem garra, garra mesmo dos Tubarões Azuis, e mesmo perdendo o jogo, não passando para a próxima fase, sabíamos que seria muito difícil, mas os cabo-verdianos, durante esta madrugada, celebraram intensamente. É esse orgulho de todos os cabo-verdianos, de que a nossa seleção fez uma boa prestação, não esteve lá só para participar, mas sim competiu de igual para igual com todas as seleções que nós enfrentamos.

Um orgulho. Otaíro Santos afirma também que Cabo Verde nunca esteve tão unido, o país, como agora. Considera que o mundial marca uma nova fase no futuro de Cabo Verde. Ainda o mundial de futebol. A Argentina vai jogar com o Egito nos oitavos de final. Egito que eliminou a Austrália nos pênaltis. A Colômbia também está nos oitavos de final. A seleção que esteve com Portugal na fase de grupos eliminou o Gana de Carlos Queiroz. 1x0 foi o resultado. A seleção colombiana vai agora defrontar nos oitavos a Suíça. Hoje começam precisamente os oitavos de final da competição. Uma das equipes anfitriãs deste torneio, o Canadá, defronta Marrocos a partir das 18h. Para hoje está ainda agendado um Paraguai-França às 22h.

Vamos falar sobre este final de sonho para Cabo Verde no "E o Campeão É" e também dos jogos de hoje e das contas finais dos oitavos de final na edição de "E o Campeão É", que vai para o ar depois das 23h30. Dar nota que estamos a momentos de acompanhar também esse briefing do Conselho-- do Conselho, não. Seria Conselho de Ministros? Não. Da Proteção Civil mesmo. Estamos tão habituados a isso, mas é mesmo da Proteção Civil, a propósito dos fogos em Portugal. Fogo esse que está em destaque em Vouzela e que vamos também falar desse incêndio com o presidente da Câmara Municipal já a seguir no Explicador. Miguel, se calhar vamos para outras notícias que estão em destaque a esta hora e se, entretanto, começar este briefing da Proteção Civil, é para lá que vamos.

Vamos a isso então. Para dar conta que o secretário-geral do PS arranca hoje uma ronda por alguns congressos federativos do partido. José Luís Carneiro vaiVai estar no Porto e também em Setúbal. O líder socialista afirma que quer assumir um compromisso prioritário para o desenvolvimento dos respectivos distritos. Na Venezuela, o número de mortos na sequência dos sismos voltou a aumentar, subiu para 2645. Há ainda a contabilizar mais de 12 mil feridos, 50 mil pessoas estão desaparecidas. A acompanhar esta subida global do número de vítimas, há também um novo balanço de mortos entre os portugueses e lusodescendentes. Subiu para 89. Segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros, há ainda a contabilizar 60 pessoas desaparecidas. No Médio Oriente, começam hoje as cerimónias fúnebres do antigo líder supremo iraniano, Ali Khamenei. O funeral vai decorrer sob fortes medidas de segurança. As cerimónias prolongam-se por seis dias, vão percorrer várias cidades do Irão e também do Iraque. Já aqui demos conta, está agendado para esta hora, 11h00, o briefing da Autoridade Nacional de Proteção Civil para fazer o novo ponto de situação sobre o combate aos incêndios em Portugal, em particular os incêndios de grande dimensão, aqueles que mais meios humanos e materiais envolvem. É o caso do incêndio que começou na madrugada de quarta para quinta-feira no município de Vouzela. As chamas alastraram de forma muito rápida, beneficiando também das condições climatéricas extremas que se fazem sentir em Portugal continental, que está a ser afetado por uma onda de calor. Assim, este incêndio de Vouzela acabou por se estender aos municípios vizinhos de Tondela e Oliveira de Frades e ultrapassou também os limites do distrito de Viseu para chegar a Águeda, já no distrito de Aveiro. É um incêndio que a esta hora mais meios humanos mobiliza. São 1100 operacionais que estão no combate a este incêndio. Tem sido também reforçado ao longo da manhã o número de meios aéreos que combatem e ajudam os operacionais no terreno a combater as chamas. Há pouco já aqui demos conta de que há mais quatro meios aéreos no terreno. Nesta altura são nove que combatem este incêndio de grandes dimensões numa zona florestal onde predomina o eucalipto. Fazia aqui um compasso de espera para tentar perceber se, de facto, arrancava esta conferência de imprensa da Proteção Civil, o que já percebemos não vai acontecer. Já daremos conta desse balanço adiante nesta manhã informativa da Rádio Observador. Fechamos então com Taylor Swift.

Nunca pensei ouvir-te dizer isto, Miguel. A falar de Taylor Swift.

Fundo apreciador de Taylor Swift. Taylor Swift e Travis Kelce casaram esta noite.

É verdade, a superestrela da música pop e o jogador do Kansas City Chiefs deram o nó numa cerimónia privada que foi muito falada. Até se dizia na altura que ela ia casar na altura de Santo António, mas foi ontem, dia 3 de julho, no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

O casamento foi oficializado pelo humorista, ator e amigo do casal, Adam Sandler.

E que depois foi também oficializado quando se declararam marido e mulher nos ecrãs gigantes do exterior da arena. Estava exibida a notícia: Taylor Swift é agora uma mulher casada.