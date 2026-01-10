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Jornal do Meio-Dia com edição do Miguel Videira. André Ventura desvaloriza o encontro entre António José Seguro e Santana Lopes nesta campanha eleitoral rumo às presidenciais.

O candidato apoiado pelo Chega recorda o encontro que também teve com o presidente da Câmara da Figueira da Foz, em que Santana Lopes revelou, nessa altura, simpatia por André Ventura. Palavras do candidato apoiado pelo Chega em Portalegre, no Mercado Municipal, esta manhã, acompanhadas e testemunhadas pelo repórter do Observador, Miguel Cordeiro, agora aqui em direto. Miguel, André Ventura não assume uma luta com António José Seguro por apoios vindos do PSD.

Sim, André Ventura não quer entrar nessa luta de apoios que podem surgir do PSD e diz até que também esteve com Santana Lopes e também sentiu de Santana Lopes algum apoio. Nada oficial, mas algum apoio. Mas foi várias vezes confrontado sobre essa questão e esse encontro entre Santana Lopes e António José Seguro. André Ventura respondeu desta forma:

Eu também já estive com o Pedro Santana Lopes na Câmara da Figueira da Foz. O Pedro Santana Lopes é presidente da Câmara da Figueira da Foz, recebe os candidatos. Estou certo que se passar na Figueira da Foz, na primeira volta ou na segunda volta, me receberá também, porque é um homem que, como presidente da Câmara, tem-se pautado por ter essa equidistância.

Palavras de André Ventura a recordar o encontro que teve na Câmara Municipal e quis também encontrar um outro encontro já num canal de televisão.

Isto não tem a ver com gostar ou não gostar. Eu tive uma entrevista em que o Pedro Santana Lopes, em que ele até disse, em direto, que se houvesse outro tipo de candidatos, que me apoiaria. Ele disse isto em direto.

A presidência ficava bem entregue nas mãos de Seguro.

Se calhar, amanhã diria que ficaria ainda melhor entregue. A vida é mesmo assim, Santana Lopes.

E portanto, aí está André Ventura a desvalorizar esse encontro entre António José Seguro e Pedro Santana Lopes, palavras deixadas no mercado de Portalegre, onde André Ventura fez questão de comprar tangerinas e não laranjas. Disse que prefere as tangerinas por serem mais doces e mais pequeninas, mas afastou-se completamente das laranjas, numa tendência que vai mantendo também nesta campanha. Já noutras visitas a mercados, fez questão de dizer que não queria comprar laranjas. Nesta visita, falou também sobre um cenário de segunda volta, um cenário hipotético de segunda volta, em que coloca uma decisão a ser tomada por Luís Montenegro. Se André Ventura for a uma segunda volta com José Seguro, André Ventura já vai dizendo que Luís Montenegro vai ter de ser claro se quer apoiar o Chega ou o PS.

Miguel Cordeiro, aqui em direto de Portalegre, a acompanhar a caravana de André Ventura, o candidato à presidencial, que como aqui ouvimos, se pronunciou sobre o encontro de ontem, que juntou António José Seguro e Pedro Santana Lopes.

João Cotrim Figueiredo está esta manhã de visita a mercado nas Caldas da Rainha e teve um encontro com outro candidato presidencial.

Jorge Pinto. Os dois candidatos estiveram à conversa. A conversa durou um minuto e vinte, mais coisa, menos coisa, e pelas imagens que chegam pela televisão. Pedro Castro, bom dia, agora aqui em direto. Depreendo que foi uma conversa marcada pela boa disposição.

Sim, ambos tinham picardias provocadas. Primeiro, ambos quiseram que este encontro acontecesse. Não é propriamente uma inevitabilidade e uma coisa desagradável. Cada um tinha coisas para dizer ao outro e já sabiam que ia provocar um momento de interação interessante, pelo menos, que lhes iria garantir tempo de exposição mediática, que é algo que ambos procuram. Mas sim, cada um teve picardias para apontar ao outro, nomeadamente de João Cotrim Figueiredo sobre a desistência ou não, ou se Jorge Pinto iria até ao fim. Da parte de Jorge Pinto, perguntou-lhe logo se a carta disse que tinha acabado de passar por um posto dos correios, e fez logo uma alusão à carta enviada por João Cotrim Figueiredo ao primeiro-ministro Luís Montenegro, e também uma alusão a uma intenção de João Cotrim Figueiredo voltar ou não à presidência da Iniciativa Liberal, tendo este respondido que apostava, com uma aposta, que não voltaria no prazo de dois anos. Também é curioso esta coisa do prazo de dois anos. E Jorge Pinto apostou o quê? Um almoço em Amarante. Delimitou que seria em Amarante, que deu logo origem a outra graça trocada entre os dois. Eu creio que temos aí o registo e que vale a pena ouvir na íntegra.

Vamos a isso então.

Estás bom?

Muito bem.

Não vais atacar-me agora?

Olha, vi ali um posto dos CTT, se quiseres enviar uma carta nova ao Montenegro ou outra pessoa qualquer, ainda podes. Está aqui um posto de CTT.

Por e-mail. Jorge, é o mínimo.

Mas a carta fica registada.

Eu sei que sou mais velho que tu, mas não sou antiquado.

Aquela carta que o mandei ao Seguro há uns 10 anos, mais de 10 anos, foi por carta via postal.

Outros tempos.

Mas fica registada.

Tu eras um jovem embara-me na altura.

Agora já tenho barba forte e rijo.

Muito obrigado, Jorge.

Boa campanha.

Boa campanha. Vais até o fim?

Claro que vou. Vou até o fim.

Para confirmar, podemos estar a perguntar.

Vou até o fim e não confundir eleições, que isto é para a presidência da República, não é para a presidência da IL. Também é importante não confundir as eleições.

Da IL. Tu achas que eu vou voltar à presidência?

Não sei, diz-me tu.

Vamos apostar.

Diz-me tu.

Não, tu tens tanta confiança nesta análise, vamos apostar.

Vamos lá ver. Muito bem.

Vamos fazer uma coisa simples: um almoço num restaurante à minha escolha.

É pelo teu gosto. Em Amarante, já agora.

Se a minha escolha já restringe a Amarante, isso parece um liberalismo um bocado de papel tilha.

É o vosso. Mas então, qual é o horizonte temporal?

Se ao fim de dois anos.

Dois? Está bem.

Queres um?

Não, dois.

Dois. Se ao fim de dois anos não for presidente da IL, pagas-me um almoço em Amarante. Eu aceito, em Amarante. Está combinado?

Está combinado, mas não confundas as eleições daqui a 2018.

Não, mas quem confundiu não fui eu. Parece.

Boa campanha.

Vá, olhe, força até o fim.

Este encontro visualmente e audivelmente neste tom bem-disposto, surgiu depois de João Cotrim de Figueiredo percorrer e demorar-se aqui cerca de uma hora e pouco pelas bancas de venda de fruta no centro das Caldas da Rainha. Foi procurado por muitos eleitores, muitos idosos, muitos ex-combatentes, muita gente e muitos jovens também, claro, a dizer que iam ter o seu apoio, muita gente a pedir que ele autografasse o livro que escreveu. No fim, em declarações aos jornalistas, João Cotrim de Figueiredo não respondeu às críticas que lhe foram dirigidas ontem por Miguel Pinto Luz, de que o Governo não precisava de amigos. Ele diz que não responde a ministros, portanto apenas responde a candidatos presidenciais ou ao Primeiro-Ministro. Sobre a resposta do Primeiro-Ministro à carta que ele lhe endereçou a propor o respaldo político em troca de três reformas estruturais, diz que ainda não chegou essa resposta, mas que gostaria de a ter. Compreende se não vier neste período, por ser campanha eleitoral. Pedro Jorge Castro aqui em direto das Caldas da Rainha, com o relato deste encontro entre dois candidatos à Presidência da República, João Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto.

António José Seguro diz que será um presidente da República capaz de dar vários murros na mesa.

O candidato apoiado pelo PS afirma que está desejoso de reunir com o Primeiro-Ministro para discutir o estado da saúde em Portugal.

Eu volto a insistir, e as palavras para mim têm um peso muito grande. Pode faltar dinheiro para muita coisa no nosso país. Não pode faltar dinheiro para cuidar da saúde dos portugueses. Essa é uma prioridade. E a coragem política de que eu falo é dizer que se esta é a prioridade, porventura outras áreas não são prioridade. O país não pode ter 100 prioridades.

António José Seguro esta manhã em Braga, à procura de votos de eleitores de sempre do PSD. Há uma reportagem para ouvir na edição da 13h da autoria do jornalista João Gama.

E voltamos a Braga. Temos a final da Taça da Liga hoje. Miguel Videira, temos estado entre Braga e Guimarães ao longo desta manhã.

Temos estado, não. Tem estado a jornalista Maria Rego. Nós aqui quietinhos e sentados aqui nas nossas cadeiras. Ora, há jogo logo à noite em Leiria, final da Taça da Liga, como dizias, encontro que acontece depois de os vimaranenses terem derrotado o Sporting na meia-final. Os arsenalistas ganharam ao Benfica. Portanto, vamos estar na presença de uma final inédita entre Braga e Vitória. Esta manhã estamos a retratar o ambiente entre os adeptos minhotos de Braga e Vitória. Na última hora estivemos em Guimarães, agora estamos em Braga. Estamos é como quem diz, está a jornalista Maria Rego. Estás aí no centro da cidade a medir o pulso dos adeptos para a final de mais logo.

Precisamente. E nem só de adeptos do Braga e do Vitória se faz esta final. Comigo tenho Alcides Pinto, que é adepto do Futebol Clube do Porto normalmente, mas que hoje está a torcer pelo Braga.

Sim, sou adepto do Futebol Clube do Porto. Braga foi a cidade que me acolheu há mais de 40 anos, por por isso a minha segunda equipa, eu torço é pelo Braga e para além de estar a praticar um bom futebol, que é bom de ver, hoje torço pelo Sporting de Braga. Gostava imenso que levasse mais uma Taça da Liga.

E ser frente ao Vitória, acresce aqui um bocadinho ao batimento do coração?

Sim, é a rivalidade grande que há entre o Braga e o Vitória de Guimarães. Espero que não aconteça nada de grave no final do jogo, mas principalmente se for pelo Guimarães, eu gostava que o Braga ganhasse. Para além de que está a praticar muito bom futebol.

Estávamos a comentar o facto de serem dois clubes que tendencialmente não estão entre os três grandes. Isso também é importante para uma competição?

Sim, isto é muito saudável para a competição em Portugal, porque não podem ser sempre os grandes a ganhar e vê-se que acaba por ser mais competitivo até para o campeonato, não serem sempre os grandes a ganhar. Isso é muito saudável.

Perceber, por fim, qual é que é a sua aposta para este resultado de logo.

Eu penso que vai ganhar o Braga 2 x 0.

Quem marca?

Ricardo Horta e Salazar.

Muito obrigada. Ficamos então com estas palavras deste adepto. Alcides Pinto, muito obrigada. Para esta previsão deste jogo, posso dizer-te, Miguel, que há pouco também me cruzei aqui pela rua de Braga com um adepto que foi colocar aqui a uma igreja uma vela, para também tentar manter esse espírito de que o Braga irá vencer. São estas as opiniões dos adeptos que vemos por aqui.

Despenhadas e aqui trazidas à antena do Observador pela jornalista Maria Rego, que está a esta hora em Braga. Presumo que daqui a uma hora esteja na cidade de Guimarães para falar com adeptos vimaranenses ou outros. Este adepto era do Porto, está a torcer pelo Braga na final de mais logo agendada para as 20h.

Com relato em direto aqui na Rádio Observador.