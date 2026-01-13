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Edição do Luís Soares. Luís, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chamou o embaixador do Irão em Lisboa para condenar a repressão das manifestações no país.

Uma informação avançada numa nota publicada pelo governo nas redes sociais. Nessa nota, o chefe da diplomacia portuguesa explica que o objetivo é transmitir ao diplomata iraniano, de viva-voz, a condenação veemente da repressão violenta das manifestações. O Ministério Português apela ainda para que sejam respeitados os direitos de todos os cidadãos iranianos. Além disso, sublinha que no quadro de concertação europeia, Portugal está disponível para reforçar as sanções ao Irão.

E várias embaixadas estão a aconselhar os cidadãos a abandonar imediatamente o Irão.

É o caso dos Estados Unidos. A embaixada virtual fez um alerta a apelar aos norte-americanos para que abandonem imediatamente o país por via terrestre, através da Arménia ou da Turquia, procurando um plano de saída que não dependa da ajuda governamental dos Estados Unidos. O alerta explica que os protestos em todo o Irão estão a escalar e podem tornar-se violentos, resultando em detenções e também em ferimentos. Também a diplomacia australiana pediu a todos os australianos para que abandonem o Irão enquanto há opções comerciais disponíveis.

E cerca de duas mil pessoas já terão morrido nos protestos contra o regime iraniano, incluindo agentes de segurança.

São dados avançados pela agência Reuters, que cita um dirigente iraniano. Devido às dificuldades dos meios de comunicação social em trabalhar a partir do país e ao bloqueio geral de internet imposto pelo regime de Teerão, tem sido muito difícil ter informações precisas sobre a situação no país. No entanto, nas últimas horas parece já ser possível, pelo menos, realizar comunicações por telefone.

Vamos às presidenciais. Neste jornal do meio-dia, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, admite que está a viver horas difíceis.

Isto depois da polêmica em torno das declarações que fez sobre a segunda volta das presidenciais e das acusações de assédio de que foi alvo nas redes sociais. Há instantes, em Viseu, Miguel Gato, agora em direto, o candidato voltou a reagir às polémicas.

E são precisamente essas duas polémicas que estão a marcar a campanha de João Cotrim de Figueiredo. Uma semana que tem sido difícil, é o que assume o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. A polêmica mais marcante é, sem dúvida, a publicação de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal, que acusa o candidato de assédio no tempo em que ainda era presidente do partido. Em declarações aos jornalistas esta manhã, aqui em Viseu, Cotrim de Figueiredo admite que ninguém é imune a uma acusação destas. Ainda assim, garante também que acordou hoje com força redobrada para continuar.

Foram, de facto, horas e dias difíceis. Agradeço a todos aqueles que vieram publicamente e privadamente expressar muitas centenas de mensagens que recebi. E sobre o assunto, que como devem imaginar, é pessoalmente muito doloroso, quero apenas dizer que vos informei ontem que estava em curso a entrada de uma queixa por difamação. Estou a esperar que o meu advogado confirme em que data é que isso pode ocorrer, porque eu gostava que fosse antes do fim da campanha eleitoral. O timing é realmente suspeito. Se isso tiver a ver com alguma tática política contra a minha candidatura, com medo de que eu possa fazer sombra ou excluir alguém da segunda volta, não é isto que me vai derrubar.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, que volta também a deixar no ar a hipótese de não ter sido ao acaso surgir agora esta polêmica relacionada com assédio. De resto, há uma carta aberta de 30 mulheres que saíram em defesa de João Cotrim de Figueiredo depois deste caso. Mariana Leitão não subscreveu, mas Cotrim de Figueiredo garante que a atual presidente da Iniciativa Liberal lhe prestou apoio através de uma chamada telefónica. Diz que Mariana Leitão não subscreveu esta carta por estar precisamente na liderança do partido. O candidato a Belém diz ainda, referindo-se à mulher que o acusa de assédio, que é grave que alguém que agora está num dos gabinetes do governo, que esteja a mentir sobre um assunto tão grave. Outra das polémicas é precisamente a declaração de ontem de Cotrim de Figueiredo sobre André Ventura. O candidato liberal não exclui apoiar nenhuma candidatura, incluindo a apoiada pelo CHEGA, pelo menos foi o que disse ontem por duas vezes. Hoje, à terceira, falou sobre o assunto e assume que errou.

Eu não me quero desculpar com as notícias que vieram entretanto a lume, mas de facto é um dia difícil e isso talvez tenha toldado o discernimento e a capacidade de corrigir as declarações logo à primeira. O que eu quis, nas declarações iniciais, dizer foi que não me quero comprometer com nenhum cenário de segunda volta, porque os únicos cenários de segunda volta em que admito elaborar são aqueles em que eu sou um dos candidatos que vai a essa segunda volta e continuo plenamente convicto disto, apesar destes dias difíceis. E era isso que eu devia ter dito. Quis mostrar claramente que não me comprometo com nenhum candidato e acabei a comprometer-me com todos. E por que eu fiz aquelas declarações? Eu próprio gostava muito de perceber. Não consigo explicar o que me passou pela cabeça.

Alguma falta de discernimento, assume João Cotrim de Figueiredo, com estas duas polémicas que estão a marcar a candidatura apoiada pela Iniciativa Liberal.

Miguel Gato aqui em direto com João Cotrim de Figueiredo, que quer que a queixa por difamação dê entrada na Justiça o quanto antes, de preferência ainda antes do fim da campanha eleitoral.

E Govêa e Melo volta a comentar a declaração de Cotrim de Figueiredo, que dizia não excluir votar em Ventura numa segunda volta. Para o almirante, é estranho.

Depois de se ter mostrado ontem pouco surpreendido, o almirante considera que a declaração de Cotrim de Figueiredo é, pelo menos, uma leitura estranha.

Não, eu só analiso politicamente a parte política. Achei estranho o anúncio do apoio ao doutor André Ventura e acho que ele recebeu imediatamente a resposta do doutor André Ventura. Em termos políticos, ele fará o que achar bem, mas achei estranho que ele estando dentro de um campo moderado, tivesse manifestado esse apoio, mas ele saberá o que Pensa.

De visita ao mercado do Livramento em Setúbal, Gouveia e Melo recorda também aquilo que considera serem as incoerências do discurso do adversário.

A posição que ele tomou, depois diz que se enganou. Mas também já uma vez tinha dito que se tinha enganado quando fez uma proposta, que era o veto absoluto na presidência. Mas essas coisas demonstram alguma instabilidade política.

É preciso cuidado com as palavras. Vai ter cuidado com essas palavras agora nesta reta final da campanha?

É preciso ter muito cuidado com as palavras, porque nós, em termos políticos, o que dizemos tem impacto.

Gouveia e Melo, que se escusa ainda a comentar a denúncia de assédio que envolve também o candidato apoiado pelos liberais.

E o antigo candidato presidencial João Ferreira juntou-se esta manhã à campanha de António Filipe, afirma que é preciso votar em quem melhor conheça a Constituição.

Porque só assim pode ser possível lutar pela defesa da democracia, é o que defende o comunista. E em dia de manifestação da CGTP, João Ferreira sublinha que António Filipe sempre esteve ao lado dos direitos dos trabalhadores.

Aqui sabe-se o que representam as ameaças contidas no pacote laboral, que tudo vai piorar. E por isso o António tomou, desde a primeira hora, posição relativamente a essa ameaça, dizendo claramente que ela devia ser combatida e derrotada. Nesta candidatura, está a força que se manifestou na última greve geral.

João Ferreira, num discurso nas ruas de Queluz, depois de uma arruada esta manhã, logo no início da iniciativa, em declarações aos jornalistas, António Filipe recusou traçar uma meta para estas eleições.

Os portugueses decidirão no próximo dia 18. A única garantia que eu cá estarei é que independentemente do resultado, que espero que seja um bom resultado, mas no dia seguinte eu estarei cá com a mesma determinação de sempre. Seja qual for o resultado, um bom resultado da minha candidatura é um bom resultado para o povo português.

E o que é que é para si um bom resultado?

É aquilo que o povo português decidir, porque o povo decidiu que está bem decidido.

António Filipe, o candidato apoiado pela CDU, num desfile organizado esta manhã em Queluz. À tarde vai estar nessa manifestação convocada pela CGTP.

E a ministra do Trabalho volta a acusar a CGTP de se ter afastado das negociações da reforma laboral.

Rosário Palma Ramalho diz que foi a central sindical a afastar-se da mesa das negociações. Acredita que a manifestação desta tarde é prova da falta de vontade para negociar. A ministra assegura ainda que o governo deixa a porta aberta às negociações. Governo e centrais sindicais devem voltar a reunir-se em breve em sede de concertação social. É o que diz Rosário Palma Ramalho. Isto depois da última reunião ter sido cancelada a pedido dos parceiros sociais, devido às eleições presidenciais. A manifestação da CGTP está marcada para as 14h30, termina junto à Assembleia da República.

E na Operação Marquês, o julgamento recomeçou hoje no Juízo Central Criminal de Lisboa, após dois meses parado. O advogado de José Sócrates não compareceu devido a uma virose, mas a sessão começou com uma defensora oficiosa.

Ana Velho já tinha sido convocada pelo tribunal na diligência da semana passada, acabou por se manter no julgamento e não renunciou à defesa provisória de Sócrates. O advogado do José Sócrates não compareceu à audiência após ter informado os autos de que está com uma virose. Apesar de garantir que se sente capaz de trabalhar a partir de casa, José Preto afirmou que a necessidade de utilizar uma máscara de ventilação tornava impossível a presença do advogado em tribunal. Acrescentou que provavelmente não vai comparecer nas sessões até ao fim do mês. A representação legal do antigo primeiro-ministro deverá, por isso, ser assegurada por esse advogado oficioso, apesar de José Sócrates já ter manifestado oposição à nomeação de defensores oficiosos para o representar no processo. Para já, São Dias arrancou pouco depois das 10h, com a audição à distância de uma bancária aposentada.

12h09, Luís, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

A taxa de inflação baixou para 2,3% no ano passado. O INE confirma o valor da estimativa rápida divulgada no último dia do ano. Assim, a taxa de inflação homóloga desceu uma décima, de 2,4 para 2,3%. No ano passado, a PSP identificou nos conselhos da Área Metropolitana do Porto o total de 56 alojamentos ilegais, ocupados por cerca de 900 cidadãos estrangeiros. Em comunicado, a Direção Nacional da PSP refere que nessa mais de meia centena de alojamentos ilegais estavam diversas irregularidades, como superlotação, ausência de condições mínimas de higiene e segurança, entre outras. Também no ano passado foram efetuadas 63 detenções, a grande maioria por permanência irregular em território nacional.

Luís Soares e o Jornal do Meio-Dia.