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Lopes. É oficial: Keir Starmer anunciou a renúncia ao cargo de primeiro-ministro britânico.

Depois de um fim de semana a refletir, Keir Starmer anunciou em Downing Street a demissão do cargo de líder do Partido Trabalhista.

"Todas as decisões que tomei tiveram como objetivo colocar em primeiro lugar o país que amo. É por isso que vou demitir-me do cargo de líder do Partido Trabalhista. Falei com Sua Majestade o Rei esta manhã para o informar da minha decisão. Vou pedir ao Comitê Executivo Nacional do partido para definir o calendário com nomeações a abrir dia 9 de julho e acabar até o fim das férias parlamentares".

As palavras de Keir Starmer. Mais de uma centena de deputados do Partido Trabalhista já tinha pedido que se demitisse por considerarem que perdeu autoridade. Keir Starmer confirmou que não vai haver um vazio de poder imediato. Fica no cargo de primeiro-ministro até que o sucessor assuma funções. Segundo Starmer, este calendário garante que o Partido Trabalhista vai ter uma nova liderança definida e pronta quando o Parlamento britânico retomar os trabalhos em setembro. O nome mais apontado à sucessão é o de Andy Burnham. Era até agora presidente da Câmara de Manchester. Na semana passada, foi eleito deputado.

Vamos às reações, José. A começar no Reino Unido, Andy Burnham vai avançar para a liderança do Partido Trabalhista. Foi o próprio que o admitiu depois desta demissão de Keir Starmer.

É o favorito à sucessão dos trabalhistas em Downing Street. Andy Burnham recorreu à rede social X para elogiar o que considera ser um enorme serviço prestado por Keir Starmer. Mostrou-se ainda disposto a contribuir para o processo de transição. Ele que vai avançar para a liderança do partido e já tem apoio, o de Wes Streeting, ex-secretário de Estado da Saúde, que já garantiu que não vai concorrer à liderança do partido. Vai, sim, apoiar Andy Burnham.

Entretanto, surgem avisos ao recém-eleito deputado por Makerfield.

O antigo primeiro-ministro Boris Johnson pede coragem e rapidez de ação a Burnham e diz que a lua de mel não vai demorar muito. Destaque também para Nigel Farage, o líder do partido Reform UK. Farage exige eleições gerais. Caso contrário, prevê que Starmer não seja o último líder do governo trabalhista a demitir-se. O político britânico escreve ainda que o partido está pronto, o Reform UK, para promover uma mudança radical no Reino Unido.

Esta demissão faz eco também fora do Reino Unido, nomeadamente na União Europeia.

E é, desde logo, com Bruxelas a ponderar adiar a cimeira de julho, de modo a que se saiba o novo primeiro-ministro britânico. A notícia é do Financial Times, que cita fontes europeias. A cimeira está, por isso, agendada para o dia 22 do próximo mês. Entretanto, Ursula von der Leyen reagiu na rede social X para deixar elogios a Keir Starmer. A presidente da Comissão Europeia destaca o papel do britânico na defesa da segurança europeia e da Ucrânia. Já na Austrália, o primeiro-ministro Anthony Albanese lamenta a demissão de Starmer como reflexo de que a política pode ser um mundo implacável.

Na análise, a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, Madalena Mayer Resende, diz que este não é um cenário inédito.

Madalena Mayer Resende sublinha que o que aconteceu à esquerda já tinha acontecido também à direita depois do Brexit, quando uma sucessão rápida de primeiros-ministros foram minando o próprio partido.

É um impacto grande, ou seja, é de fato um sinal de que a instabilidade profunda da política britânica do pós-Brexit também afetou Keir Starmer, que tinha conseguido uma vitória em 2024 exatamente propondo estabilidade, competência, etc., e caiu em menos de dois anos perdendo autoridade dentro do próprio Partido Trabalhista.

A análise de Madalena Mayer Resende, especialista em Relações Internacionais, que diz temer agora pela política britânica.

Na política nacional, ainda o rescaldo do chumbo do Código do Trabalho. O antigo deputado do PSD, Fernando Negrão, aponta erros na forma como o governo geriu o dossiê das leis laborais e sujeitos a negociações com o Partido Socialista.

Fernando Negrão lamenta o voto contra do Chega, que acusa de ter tido uma conduta lamentável na votação de quinta-feira. Ainda assim, o antigo deputado social-democrata considera que faltou ao governo algum sentido democrático e espera agora, Negrão, que a equipe de Luís Montenegro consiga aprender com os erros.

Eu aguardo que o governo tenha aprendido duas lições. A primeira é que negociar com o Chega não é fácil e ficou provado que não é fácil, porque de noite diz uma coisa, de manhã diz uma coisa completamente diferente, e isto aconteceu, e que alargue o leque de negociação a outras forças políticas, designadamente ao PS, que ninguém experimentou negociar com o PS.

Já o Chega, pela voz do vereador na Câmara do Porto, Miguel Corte-Real, desvaloriza as críticas do PSD sobre ser ou não ser um parceiro confiável. Para Miguel Corte-Real, o chumbo da proposta do governo é apenas e somente a democracia a funcionar.

O governo não teve uma capacidade de, junto de nenhum parceiro, conseguir encontrar uma solução para aprovar a proposta. E por quê? Porque a proposta não era suficiente. E quando a proposta não é suficiente e um governo não tem maioria absoluta, a consequência é ser chumbado. É tão simples como isso. Claro que podemos fazer como o Fernando Negrão e dizer que não interessa dizer se a reforma era boa ou má. O que interessa aqui é discutir se o Chega é confiável ou não. Não, não é isso que interessa aos portugueses.

Proposta insuficiente também na ótica dos socialistas. O antigo ministro do Trabalho do PS, José Vieira da Silva, lamenta que o governo tenha atuado como se tivesse maioria absoluta e aponta o dedo a outra proposta do Executivo.

A chamada PSU é mais um exemplo, talvez ainda mais grave, da iniciativa laboral. Por quê? Porque o governo pretende que o Parlamento vote uma proposta de uma nova prestação sem definir qual é o valor dessa prestação, algo absolutamente inédito na democracia portuguesa. Não diz ao que vem, quer que o Parlamento passe um cheque em branco ao governo para, através de portarias— para quem não sabe, portaria é um instrumento que o governo usa, que não pode ser, a lei não permite que seja fiscalizado pelo Parlamento— tipificar qual é o valor da prestação. Isto é absurdo.

José Vieira da Silva, do PS, Miguel Correia, do Chega, e também Fernando Negrão, do PSD, todos escutados esta manhã no Explicador das manhãs 360 da Rádio Observador.

Os diretores escolares defendem a suspensão das aulas no pré-escolar e primeiro ciclo por causa do calor. A decisão cabe aos diretores, mas tem de haver luz verde das autarquias e do Ministério da Educação.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas alerta que as escolas em Portugal não estão preparadas para lidar com o calor previsto para esta semana e chama, sobretudo, a atenção para as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo. Escutado na Rádio Observador, Filinto Lima explica que a eventual decisão de suspender as aulas tem de ser tomada em conjunto, numa articulação direta entre escolas, autarquias e o Ministério da Educação.

Eu não me oponho em nada às aulas do pré-escolar e do primeiro ciclo, porque neste momento temos ainda mais 15 dias de aulas com estes jovens, dos três aos 10, possam ser suspensas em algumas localidades, em alguns conselhos, em alguns distritos, não em todos, necessariamente. Aqui terá que haver uma parceria, uma interação com o Ministério da Educação, com certeza, com as escolas e com as autarquias, para perceber-se em que circunstâncias e em que localidades é que esse calor extremo pode ser prejudicial para as nossas crianças.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, escutado esta manhã na Rádio Observador. Diz Filinto Lima que não é necessária a suspensão dos exames nacionais, uma vez que os alunos são mais velhos e que as provas acontecem de manhã, quando o calor é menos intenso.

E a semana começa com previsões de calor extremo em algumas regiões do país. Amanhã os termômetros podem mesmo chegar aos 45 graus. A Direção-Geral da Saúde atingiu o nível um de contingência.

O que corresponde ao nível amarelo ou vigilância reforçada. Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão hoje sob aviso laranja por causa do calor. Quase todos os outros distritos do continente estão sob aviso amarelo. Mais de 30 conselhos do interior norte e centro estão em perigo máximo de incêndio. O calor, que está também a afetar outros países europeus. Em França, três idosos morreram. O governo francês está reunido para discutir os efeitos desta vaga de calor.

José, vamos a outras notícias também em destaque a esta hora.

O Instituto Nacional de Estatística diz que vivem em Portugal mais de 11.400.000 pessoas. Os dados foram atualizados na última hora. O INE diz também que há quase 1.600.000 imigrantes a viver em Portugal. São dados revistos em alta, com números referentes ao período entre 2021 e 2024, a 31 de dezembro de 2025. O Presidente da República encontra-se hoje com o Primeiro-Ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão. Os dois chefes de Estado vão visitar a sede da CPLP, cuja presidência está atribuída precisamente a Timor-Leste. Xanana Gusmão vai ainda reunir-se com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com o Procurador-Geral da República e com diretores e reitores de faculdades de Direito. E Portugal faz esta tarde o último treino antes do jogo de amanhã com o Uzbequistão. Os jogadores treinam na Flórida antes de viajarem para Houston, onde vai então decorrer esse jogo da segunda jornada do grupo K, Portugal-Uzbequistão. Há relato para acompanhar aqui na Rádio Observador.