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Luís Marques Mendes. Uma da tarde, as notícias com Miguel Videira. E Miguel, neste dia de voto antecipado, a taxa de participação dos eleitores em Lisboa é de 17%.

Num universo de cerca de 27, 28 mil inscritos, dados adiantados pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Gonçalo Reis, em declarações aos jornalistas há pouco, na Reitoria da Universidade de Lisboa.

Temos até ao meio-dia uma participação de 17%, é significativa, e é expectável que até o final do dia andemos pelos 70% a 80%. É significativo dos inscritos para o voto antecipado em mobilidade.

Expectativa de Gonçalo Reis, espera uma taxa de participação de 70%, 80% em Lisboa.

E Marcelo Rebelo de Sousa já votou antecipadamente. O presidente da República deixou um apelo aos portugueses. Diz que seria uma pena deitar o direito de voto pela janela.

Marcelo Rebelo de Sousa escolheu votar hoje em mobilidade, tendo em conta que no final da próxima semana recebe o presidente da Estónia. Não teria, por isso, tempo para ir até a São Luís de Basto, onde está inscrito para votar. Considera, assim, que esta modalidade do voto antecipado é um avanço muito grande e um contributo para a democracia.

Os que estão hoje a votar mostram como vale a pena votar. Antigamente, dizia-se uma arma da democracia. Não digo uma coisa assim tão violenta, mas é de facto um direito que a democracia dá e é uma pena deitá-lo pela janela. Pode-se votar como se quiser. Vota-se em A, B, C, D, E, F, vota-se branco, nulo é um desperdício. Agora, o não votar, depois a pessoa dizer: "Que diabo, eu gosto ou não gosto daquilo que aconteceu, por que é que eu não usei o meu direito de voto?" Pode fazer a diferença, às vezes, pode ser por um.

Marcelo Rebelo de Sousa, e o elogio a esta modalidade de voto e também à importância de votar. O presidente da República, que vota pela última vez nessa qualidade de chefe de Estado, foi questionado sobre se este dia é revestido de uma particular emoção. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é um voto como todos os outros.

E Miguel, quem também votou esta manhã foi a presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão.

Sim, que aproveitou a ocasião para criticar o facto dos boletins de voto terem nomes de candidatos que não estão na corrida a Belém.

Mas também não posso deixar de assinalar o canicato que é estarmos a votar com o boletim de voto que tem mais candidatos do que aqueles que efetivamente vão a votos. E também é mais uma questão que é importante deixar frisada hoje, que não pode voltar a acontecer uma coisa deste género e, portanto, é preciso olhar para os procedimentos todos, inclusivamente eventuais questões que sejam precisas aprimorar na legislação para que nunca mais se repita um episódio deste género.

Em causa as candidaturas de Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso, que foram excluídas pelo Tribunal Constitucional. No entanto, surgem no boletim de voto para as eleições presidenciais.

E vamos à campanha eleitoral, que está na rua. Luís Marques Mendes garante ser adversário do Governo quando o trabalho estiver mal feito.

Numa visita à Praia do Furador, em Ovar, Luís Marques Mendes compara a ligação ao PSD à que António José Seguro tem com o PS. O candidato apoiado pela AD admite que a situação da saúde está mal e que será exigente. A acompanhar esta iniciativa de campanha esteve o Miguel Viterbo Dias, que está agora aqui conosco. Miguel, que garantias de independência procurou deixar Marques Mendes em relação ao Governo?

Diz que será amigo apenas quando o Governo fizer bom trabalho e adversário quando o trabalho feito for mau. Garante que não vai abdicar daquilo que foi ao longo destes 68 anos de vida, de ser independente face ao partido do qual é militante e diz também que a situação na saúde o deixa de coração apertado, tal como a todos os portugueses.

Eu nem sou amigo do Governo, nem sou adversário do Governo. Eu sou amigo de boas decisões do Governo e sou adversário de falhas do Governo. E quanto à saúde, eu já disse várias vezes: é uma situação muito delicada. Eu não tenho menos coração que qualquer uma das pessoas que está preocupada com o estado da saúde. É mau. Há coisas que não deviam estar a acontecer. Há explicações que deviam ser dadas. E, portanto, eu lamento profundamente, mas eu, neste momento, sou apenas candidato.

Luís Marques Mendes a dizer que lamenta profundamente a situação da saúde e a admitir que é má, de forma aberta, e a garantir que será exigente com os resultados do Executivo. Ainda sobre estas acusações de falta de independência, contra-ataca com o exemplo de António José Seguro.

Todos a dizerem, os ministros que vêm à minha campanha, que eu fui muito independente sempre e que sou muito independente. Sabe, essa questão era mais ou menos como esta: António José Seguro é muito ligado ao Partido Socialista. Será que António José Seguro, se for eleito, vai derrubar o Governo para fazer o jogo do Partido Socialista? É da mesma maneira.

A pergunta retórica de Luís Marques Mendes sobre a situação de António José Seguro, por comparação com a sua e com o apoio da AD. Luís Marques Mendes tem tido o apoio de ministros praticamente todos os dias da campanha. Depois desta iniciativa na Praia do Furador, em Ovar, onde esteve com o secretário de Estado, Salvador Malheiro, antigo presidente da Câmara, e também com o eurodeputado Sebastião Morgado, quem também tem estado presente nesta campanha é o mandatário nacional de Marques Mendes, Rui Moreira, sobretudo nas iniciativas na região Norte.

Iniciativas que têm sido acompanhadas a par e passo pelo jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias, que segue no encalce da caravana de Luís Marques Mendes.

E em dia de voto antecipado, Gouveia e Melo sobe a fasquia e diz que era bom ganhar à primeira volta.

De visita a uma feira gastronómica em Boticas, o almirante defendeu que o voto útil não deve ser no sentido partidário e eleva a fasquia da corrida a Belém. A acompanhar esta ação esteve a jornalista Nadine Soares. Nadine, o que é que disse o almirante, cheio de confiança?

Sim, Gouveia e Melo tem andado de banca em banca a provar licores e produtos regionais aqui em Boticas e pelo meio da visita reforça o apelo à ida às urnas, às pessoas que encontra pelo caminho. E aos jornalistas, já no final desta visita, o almirante elevou a fisquia desta corrida a Belém e diz mesmo que era bom que esta corrida se resolvesse logo à primeira.

À população e ao povo português, que hoje pode votar e depois no próximo fim de semana, também pode exercer o seu direito de voto. Que venham votar, porque a cidadania é isto. Participar na vida política como cidadão é votar. Então não fique em casa, por favor, venham votar. O voto não deve ser um voto útil no sentido partidário do termo. Eu quero passar à segunda volta. Na preferência, era bom que se resolvesse à primeira volta.

Declarações de Gouveia e Melo, de visita a esta feira gastronómica. Já sobre o manifesto de apoio de 100 personalidades, Gouveia e Melo diz não andar à procura de apoio partidário, mas que tem vários, desde a ala esquerda à ala direita. O almirante que volta a dizer que está cansado de sondagens e que a verdadeira perceção vai acontecer no dia 18. Visita terminada. Tem agora agenda marcada, uma arruada em Chaves, já depois de almoço. Terminou, como dizia, esta visita a Boticas por parte da campanha de Henrique Gouveia e Melo.

Por terras transmontanas, o almirante seguramente com muito frio e com a jornalista Nadine Soares a acompanhar estas iniciativas.

João Cotrim Figueiredo diz que é muito grave o PSD estar a pressionar militantes para votarem em Luís Marques Mendes.

Afirma que tem conhecimento de vários casos em que isso está a acontecer. Cotrim Figueiredo diz que é um sinal de fraqueza da campanha de Marques Mendes.

Eu espero que isto sejam apenas casos isolados e que não haja nenhuma manobra mais ou menos orquestrada para pressionar pessoas que sejam militantes notórios do partido em várias regiões, para não votarem noutros candidatos, em mim ou noutro qualquer. Deixem as pessoas escolher livremente. Se as pessoas não estão a escolher Marques Mendes, faça uma campanha melhor. Estão a escolher outros? Vejam o que é que os outros estão a fazer. Não critiquem o TikTok ou isto ou que o outro, façam melhor, façam por si. Por que não estar a criticar ou pressionar? É o chamado momentum da campanha. Esse está do meu lado e não o vou perder.

Cotrim Figueiredo esta manhã de visita ao mercado de Setúbal. Em função desta declaração, o Observador contactou o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, para saber se tinha algum comentário a fazer a esta acusação. Hugo Soares prefere, para já, não comentar.

Já António José Seguro diz que o Ministro dos Negócios Estrangeiros devia estar mais preocupado com a situação dos portugueses na Venezuela do que em participar na campanha de Luís Marques Mendes.

A resposta do candidato apoiado pelo PS, depois de ontem Paulo Rangel ter dito que António José Seguro esteve 10 anos fora da política e que não se conhece bem o pensamento político do candidato. O ministro disse ainda que votar em Seguro ou em Gouveia e Melo é votar em branco. António José Seguro foi confrontado hoje com essas declarações.

E diga-me uma coisa, e sobre a situação dos portugueses na Venezuela, o ministro disse alguma coisa? Como é que estão a acompanhar a situação? O que é que o Estado português está a fazer? O que é que o Governo português está a fazer? Isso é que me preocupa. Devia preocupar o Ministro dos Negócios Estrangeiros.

António José Seguro aos jornalistas esta manhã, durante uma visita ao mercado de Angeiras, em Matosinhos.

E passam agora nove minutos da uma. Miguel, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Nem ai, nem ui. André Ventura recusa comentar a demissão da vereadora do Chega na autarquia de Coimbra. Maria Lencastre Portugal anunciou hoje a desfiliação do partido com efeitos imediatos. Alega incompatibilidade entre as orientações internas aprovadas pelo Chega e a forma como entende que o mandato deve ser exercido. Esta madrugada ficou marcada por protestos em Los Angeles, por causa da morte de uma mulher às mãos do ICE, a polícia do Serviço de Controle de Imigração dos Estados Unidos. Esta mulher foi baleada por um agente. Esta noite, um agente sofreu ferimentos ligeiros e 29 pessoas foram detidas e posteriormente libertadas. O número de manifestantes mortos nas últimas semanas em protestos anti-regime do Irão subiu para 192. É pelo menos o número indicado por uma organização de defesa dos direitos humanos, a Iranian Human Rights, dado avançado esta manhã. Uma outra organização, uma organização não governamental formada por exilados iranianos, uma ONG com sede nos Estados Unidos, tinha avançado esta manhã o número de 116 mortos. Esta organização aponta para 192 vítimas mortais.

É ponto final no Jornal da Uma, com edição do Miguel Videra.