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Vamos às notícias e começamos este jornal da uma com António José Seguro. Admite estar preocupado com as sondagens. Apesar dos bons resultados que tem tido, o candidato apoiado pelo PS, Miguel, repete: nada está ganho.

Está preocupado com um possível cenário de aumento da abstenção na segunda volta das eleições. António José Seguro falou esta manhã no arranque da campanha oficial para a segunda volta. Esteve a visitar um lar de idosos em Leiria, uma iniciativa acompanhada pela repórter Laura Figueiredo, que se junta agora em direto neste jornal da uma da tarde, na Rádio Observador. Laura, António José Seguro repete esta ideia, que tem transmitido muito nos últimos dias, de que nada está ganho.

Precisamente, Miguel, António José Seguro lembra que é preciso ir votar, diz que cada voto conta, que nada está ganho e insiste novamente que quem elege o presidente da República são os portugueses e não as sondagens.

E devo dizer que estou preocupado, porque as sondagens dão uma diferença muito grande, mas as sondagens não elegem presidentes. E, portanto, eu peço a cada portuguesa e a cada português para irem votar no dia oito. Não precisam de fazer absolutamente nada, só chegar lá com o seu cartão de cidadão. É muito, muito, muito... Porque as sondagens dão 70%, dão 65% e há muitas pessoas que me dizem: "Está ganho". Ora, não está ganho, porque as sondagens não elegem presidentes. Quem elege presidentes são os portugueses.

António José Seguro diz que quer ter uma legitimidade reforçada, uma ideia que já tinha expressado, e isto para poder trabalhar com os órgãos de soberania e para poder exigir resultados ao governo. O candidato apoiado pelo Partido Socialista voltou também a sublinhar que é um candidato apartidário.

Fico muito feliz cada vez que haja mais portugueses que se juntam, independentemente das suas opções partidárias e ideológicas. Já se percebeu que o cargo de presidente da República é um cargo unipessoal. E eu não serei, nem nunca quis ser, um candidato partidário. Sou apartidário e na Presidência da República serei completamente independente.

O candidato visitou então esta manhã, como dizias, o Centro Social e Paroquial dos Pousos, em Leiria, uma visita onde esteve também Eurico Brilhante Dias, o líder da bancada parlamentar socialista. Esta tarde, André Ventura tem uma ação de campanha nas Caldas da Rainha, terra onde vive António José Seguro. Ora, o candidato apoiado pelo PS não vê esta visita como uma preocupação, como uma provocação. Aliás, diz que todos vivemos num país livre.

Reportagem da Laura Figueiredo, a acompanhar o primeiro dia da campanha de António José Seguro.

Entretanto, mais de 4900 pessoas já assinaram a carta aberta de não socialistas que apoiam a candidatura de Seguro.

Na lista inicial, nomes de antigos governantes do PSD e CDS, entre outras figuras que se apresentam como não socialistas. A lista inicial tinha 250 nomes de pessoas que manifestam apoio a António José Seguro. A carta está disponível para ser assinada por qualquer pessoa que se reveja no candidato. O número tem vindo a aumentar e já vai perto das 5000 assinaturas. Já o partido ADN deve apoiar André Ventura na segunda volta. Este apoio vai ser votado internamente nos próximos dias. Também a partir de hoje, a informação de que é possível fazer a inscrição para o voto antecipado em mobilidade nas eleições presidenciais. Este prazo dura até quinta-feira. Quem quiser inscrever-se pode fazê-lo por via postal ou eletrónica, através do site votoantecipado.pt.

E há uma nova depressão atmosférica a atingir o arquipélago dos Açores a partir de hoje.

Depressão Joseph, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que dá nome a esta depressão. Os efeitos devem começar a fazer-se sentir no arquipélago a partir da noite de hoje e o período mais crítico está previsto para amanhã, com previsões de vento, vento muito forte e agitação marítima. Os grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso laranja na segunda-feira, amanhã, devido a estas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os meteorologistas apontam para um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima, especialmente no Grupo Ocidental, Ilhas das Flores e do Corvo, e no Grupo Central, Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira. Nas ilhas do Grupo Ocidental e Central, as rajadas de vento podem atingir os 110 km/h, enquanto que no Grupo Oriental, São Miguel e Santa Maria, as rajadas podem chegar aos 90 km/h.

Entretanto, na Madeira, o IPMA agravou o aviso devido à agitação marítima.

Aviso para laranja, para a costa norte da Madeira e Ilha do Porto Santo, devido à forte agitação marítima entre terça e quarta-feira. Essa é a previsão para esses dias, agora com aviso laranja. Nos próximos dias, há também o aviso amarelo para o vento na Madeira. Esperam-se rajadas de 75 km/h.

Nos Estados Unidos, a atualidade fica marcada por mais uma morte por agentes dessa polícia anti-imigração. As versões são contraditórias. A família da vítima pede esclarecimentos enquanto Donald Trump defende as autoridades.

Terceiro caso de uma pessoa baleada por agentes do ICE, segunda morte. A polícia anti-imigração neste mês de janeiro baleou mortalmente duas pessoas. Neste momento, há duas pessoas que já morreram e uma que ficou ferida depois de serem baleadas por agentes da polícia anti-imigração. Ontem, mais uma vítima mortal, Alex Praty, foi baleado mortalmente em Minneapolis, tal como já tinha acontecido com uma das outras vítimas, também em Minneapolis, Rennie Goode. Trata-se, este homem, Alex Praty, de um norte-americano de 37 anos. Era enfermeiro, trabalhava nos cuidados intensivos de um hospital de veteranos. A polícia anti-imigração diz que este homem resistiu à intervenção das autoridades e que estava armado. As testemunhas no local desmentem essa versão. Dizem que a vítima teria um telemóvel e não uma arma na mão. Entretanto, os pais de Alex Praty divulgaram um comunicado no qual apelam para que a verdade sobre a morte do filho seja contada. Falam em mentiras repugnantes Por parte das autoridades. Membros do Partido Democrata estão a criticar o trabalho destas polícias antimigração. Acusam Donald Trump de ser o responsável por este crescimento da atuação violenta por parte das autoridades. O presidente dos Estados Unidos da América rejeita as acusações, sai em defesa destes agentes. Esta morte deu origem a protestos em várias cidades dos Estados Unidos da América, com destaque para Minneapolis, no estado do Minnesota.

Cerca de 400 artesãos portugueses lançaram o manifesto pelo futuro do artesanato em Portugal. O documento propõe medidas concretas para o futuro das artes e ofícios no nosso país.

É uma iniciativa que é coordenada por um grupo independente de cinco artesãs. Entre elas está Ana Marta Clemente, oleira de profissão, que falou com a Rádio Observador e explicou que o artesanato é um setor estratégico e, por isso, destaca a importância desta iniciativa.

Há uma responsabilidade acrescida, que é a do patrimônio que transporta. O patrimônio material e o patrimônio imaterial, seja nas peças, no histórico das peças, da história do habitar em Portugal, da história do aproveitamento dos recursos naturais. Tudo isso faz parte da nossa história e da nossa cultura. E também o saber fazer, no fundo, a responsabilidade da manutenção dos conhecimentos inerentes às diferentes produções artesanais.

Este manifesto pelo futuro do artesanato em Portugal destaca cinco eixos de ação, em que se inserem questões sobre fiscalidade, educação e valorização do setor. Ana Marta Clemente sublinha a importância da criação de um organismo público que regule e fiscalize a indústria do artesanato.

Um organismo público que centralize todas as questões da regulamentação e da salvaguarda do setor do artesanato, que não existe. Nós temos entidades públicas que trabalham no âmbito do saber fazer e do artesanato, umas mais vocacionadas para a salvaguarda e divulgação, outras mais vocacionadas para a formação e para as questões da profissionalização.

Este manifesto sugere também a criação de uma estratégia de comunicação nacional de valorização das artes e dos ofícios. Está também disponível uma petição pública para apresentar este tema na Assembleia da República.

Depois do Jornal da Uma, Isto Não Passa Na Rádio, com canções em dueto. Antes disso, ainda outras notícias em destaque a esta hora.

Foi interceptado ao largo dos Açores, um semissubmersível com 300 fardos de droga nos últimos dias. A embarcação proveniente da América Latina foi interceptada em alto-mar. Isto é o que confirmam as autoridades em comunicado. A bordo seguiam quatro tripulantes estrangeiros. A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária. O presidente francês Emmanuel Macron quer acelerar o processo de proibição de redes sociais para menores de 15 anos. O pedido já foi feito ao governo na noite de ontem. O objetivo é que a medida entre em vigor já em setembro, quando do arranque do ano letivo. Macron afirma que o cérebro das crianças e adolescentes em França não está à venda. Para terminar, uma história insólita que nos chega dos Estados Unidos da América, Nelson, envolve um pedido de casamento e logo depois a perda do anel do pedido.

Ui, grandes problemas. Como é que isso foi acontecer?

Um jovem de 30 anos decidiu pedir a namorada em casamento, mas este pedido aconteceu numa ponte que estava a 36 metros de altura.

E foi essa a distância da queda do anel.

Exatamente, o anel caiu dessa altura. Aconteceu o pedido, mas no momento em que iria colocar o anel no dedo, deixou cair o anel. O rapaz diz que isso aconteceu porque estava nervoso.

Mas sabemos o que ela respondeu, pelo menos.

Sabemos, ela disse sim e não se importou muito. Naquilo que contou depois à imprensa norte-americana, até reconheceu o jeito desastrado do namorado. Acabaram por chamar as autoridades e com a ajuda de um detector de metais, conseguiram encontrar o anel debaixo de terra e neve. Depois de duas horas e meia do pedido, conseguiram encontrar o anel.

Salvou-se o sim e no fim também se salvou o anel. É a notícia de fecho no Jornal da Uma. As notícias são atualizadas na Rádio Observador, na síntese da 13h30.