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Edição da Uma, com Miguel Videira. Os deputados portugueses que acompanham as eleições na Hungria falam numa forte afluência e garantem que tudo está a correr de forma tranquila.

Entre os 130 observadores europeus que integram o OSCE nas legislativas húngaras, há dois deputados portugueses, o social-democrata António Rodrigues e o socialista Luís Graça. À Rádio Observador, o deputado do PS explica que todos os indicadores apontam para uma forte mobilização nestas eleições.

Há uma primeira leitura, penso que às 11h da manhã, aqui da Hungria, que já dava uma participação superior a 30%. As últimas três assembleias de voto que nós visitamos aqui em Budapeste, nós estamos agora nas zonas residenciais de Budapeste, nós já estamos a falar de participações, todas elas acima dos 50%, e a última, que acabamos de sair há menos de um minuto, já quase nos 60%.

O deputado do PSD, António Rodrigues, faz um relato semelhante aqui na Rádio Observador e garante que nas primeiras horas a votação decorreu sem quaisquer incidentes.

Tem havido aqui um verdadeiro espírito democrático e de sociabilidade partidária, digamos assim, entre a expectativa de uns que querem ganhar e os outros, naturalmente, que pretendem também vencer. E isso tem marcado também este dia, porque em todas as mesas de voto, as mesas de voto têm, como em Portugal, representantes nomeados pelas autoridades, naturalmente, em Portugal, pelas Juntas de Freguesia, mas aqui têm participação dos delegados dos partidos e a representação dos partidos tem sido dividida pelos dois principais partidos. Os outros não devem ter expressão para isso, mas em todas as mesas de voto havia até agora participantes, quer do Fidesz, quer do Tisza.

António Rodrigues e Luís Graça, deputados portugueses que estão na Hungria como observadores das eleições, que podem significar a queda de Viktor Orbán, no poder há 16 anos.

É no mínimo esse o cenário que preveem as várias sondagens independentes, mas Miguel, o primeiro-ministro húngaro acredita na vitória.

Sim, é. Viktor Orbán votou esta manhã e para garantir que vai ser reeleito para um quinto mandato, pede também a Bruxelas que não se intrometa na política húngara.

Estou aqui para vencer. Os europeus terão de aceitar as intenções, a vontade e a opinião do povo. Não podem desrespeitar o povo húngaro. Somos membros da União Europeia e este é um direito que pertence aos Estados-membros. Opommo-nos a qualquer tipo de centralização imperialista e pedimos aos poderes centrais de Bruxelas que respeitem os direitos e o tratado central.

As instituições mais próximas do Estado preveem uma vitória do Fidesz, partido do primeiro-ministro húngaro, mas a maioria das sondagens independente aponta para a vitória do Tisza, de Péter Magyar. O líder da oposição também já votou, foi esta manhã, pediu uma maioria reforçada para dessa forma pôr fim ao que apelida de máfia económica e política.

O Tisza vai ganhar as eleições. A questão é se conseguiremos obter essa maioria de dois terços ou se temos de governar com uma maioria simples. É possível governar das duas formas, mas obviamente vemos e conhecemos a situação húngara. É um grupo criminoso organizado, uma máfia económica e política, com laços estreitos. É assim que dirigem o país, pelo que seria muito mais fácil, mais eficiente e menos doloroso se nos fosse concedida uma maioria de dois terços. Poderíamos desmantelar mais facilmente este sistema, rasgar essa teia de aranha que envolve o nosso país.

Péter Magyar, líder conservador, pró-europeu, líder do Tisza, ele que abandonou o Fidesz, precisamente o partido de Viktor Orbán em 2024, em rutura com o atual primeiro-ministro húngaro.

E para a especialista em Relações Internacionais, Madalena Meyer Resende, Péter Magyar vai ter vida difícil na Hungria, mesmo em caso de vitória.

A investigadora explica que o líder da oposição tem tido sucesso por personificar um sentimento de oposição às políticas de Viktor Orbán, mas avisa que passados 16 anos, é preciso mais do que vencer as eleições para uma mudança de regime.

É provável que haja uma derrota eleitoral, mas a questão é a magnitude desta, se chega a uma maioria absoluta e depois a dois terços que sejam capazes de reverter as mudanças constitucionais que Orbán fez e que sejam capazes também de, mais uma vez, restaurar o Estado de Direito e uma economia de mercado, de facto, mais justa para todos os húngaros. Portanto, eu acho que talvez a vitória eleitoral seja a parte mais fácil, apesar, enfim, também não ser certa em termos absolutos.

Madalena Meyer Resende foi convidada desta manhã do gabinete de guerra da Rádio Observador. A investigadora admite que Péter Magyar pode melhorar as relações entre Budapeste e a União Europeia, apesar de, sublinha, não ser o europeísta mais convicto.

No Médio Oriente, Israel e o Hezbollah mantêm os ataques que têm marcado os últimos dias.

A Al Jazeera dá conta do lançamento de pelo menos dois rockets por parte do Hezbollah em direção ao norte de Israel. Em sentido contrário, as forças israelitas atacaram várias zonas do sul do Líbano, sob a influência, precisamente, do Hezbollah. A imprensa local avança que são utilizadas detonações em larga escala como explosivos acionados de forma remota. Uma informação confirmada pelo britânico The Guardian. Para a próxima terça-feira está agendado o encontro entre Israel e o Líbano em Washington, tendo em vista um cessar-fogo.

E Miguel, o papa Leão XIV afirma estar mais próximo do que nunca do povo libanês.

No final da oração dominical, esta manhã, o papa declarou à multidão reunida na Praça de São Pedro a obrigação moral de proteger as vítimas da guerra no Líbano.

"Anche al amato popolo libanese" Ao caro povo libanês, estou mais do que nunca perto nestes dias de dor, de medo e de esperança invencível em Deus. O princípio da humanidade, inscrito na consciência de cada pessoa e reconhecido nas leis internacionais, implica o abrigo moral de proteger a população civil dos atrozes efeitos da guerra. Faço o apelo às partes em conflito a cessar o fogo e a procurar com urgência uma solução pacífica.

O apelo à paz do Papa Leão XIV esta manhã no Vaticano.

O governo turco acusa o primeiro-ministro de Israel de sabotar as negociações entre Estados Unidos e o Irão.

Para dessa forma prosseguir a política expansionista no Médio Oriente e assim evitar ser julgado e condenado. Benjamin Netanyahu responde em tribunal por várias acusações de corrupção. Os julgamentos estão suspensos por causa da guerra em curso. A acusação do regime de Ancara é feita em comunicado, divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia, uma resposta a uma publicação nas redes sociais de Benjamin Netanyahu, em que o chefe do governo de Israel anuncia que a guerra contra o Irão e aliados é para continuar, ao contrário do que defende Erdoğan, o presidente turco, que segundo Netanyahu se dá bem com o regime de Teerão e massacra os próprios cidadãos curdos.

13h07, Miguel Vieira, antes de nos despedirmos, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

O presidente da República lamenta a morte do diretor-geral da Biblioteca Nacional, Diogo Ramada Curto. O escritor morreu ontem, aos 66 anos. Numa nota publicada na página da presidência, António José Seguro destaca o trabalho universitário e a longa lista de livros e artigos publicados por Diogo Ramada Curto. E que o autor, diz também o presidente da República António José Seguro, distinguiu-se pela participação no debate público sobre a cultura e a história de Portugal. É o momento histórico. Na Liga de Futebol alemã, a Bundesliga vai ter a primeira mulher treinadora a liderar uma equipa masculina. Está oficializada a contratação de Marie-Luise Tappo, União de Berlim. Vai ser assim a primeira mulher treinadora de sempre a assumir o comando de uma equipa de futebol masculina nas cinco maiores ligas do mundo. Marie-Luise Tappo tem 34 anos, foi jogadora e era até aqui treinadora da equipe sub-19 do clube. Por cá, destaque também para a segunda liga de futebol e para a luta pela promoção ao principal escalão. O Vizela perdeu no terreno do Feirense e perdeu também, desta forma, a oportunidade de saltar para a terceira posição da tabela, lugar que dá acesso ao playoff de subida à Primeira Liga. Às 14h, entra em campo o líder Marítimo, em caso de vitória, alarga a vantagem para o segundo lugar para 10 pontos e praticamente carimba a subida de divisão.

Ponto final no Jornal da Uma com o Miguel Vieira.