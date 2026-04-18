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Vamos às notícias. Jornal das duas com o José Rafael Lopes. José, a Associação de Vítimas de Abuso Sexual na Igreja está satisfeita com a intenção de o governo não cobrar imposto às compensações financeiras.

A notícia de que as indenizações seriam alvo de tributação causou polêmica nos últimos dias, mas esta manhã o governo emitiu um comunicado no qual garante que o governo não pretende tributar as compensações. O Ministério das Finanças vai apresentar no Parlamento um projeto de lei nesse sentido. Na Rádio Observador, António Grosso, presidente da associação Coração Silenciado, fala numa batalha vencida pelas vítimas.

A associação Coração Silenciado sente-se muito feliz, congratulada com esta posição. Resulta da nossa indignação que manifestamos aquando da recepção da carta da Conferência Episcopal Portuguesa a coagir-nos a assinar um termo de recebimento, dizendo que aceitávamos ser tributados. Vencemos esta batalha, felizmente, e claro que outra coisa não poderia ser. Ainda resta o voto da Assembleia da República. Esperamos que haja uma unanimidade nesta decisão, mas se não houver, que seja a maioria.

As declarações do presidente da associação Coração Silenciado, António Grosso, entrevistado pela jornalista Rita Lourenço sobre a proposta de lei que visa garantir que as compensações financeiras às vítimas de abuso na Igreja não são sujeitas a IRS. O caso ganhou destaque depois da revista Sábado ter noticiado que o Fisco ia taxar as vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. De acordo com a notícia, em alguns casos, a compensação financeira podia cair para metade do valor comunicado.

Mudamos de tema. Falamos agora das eleições para os órgãos externos à Assembleia da República. O PS fala que está em diálogo com Tiago Antunes para avaliar uma eventual nova candidatura ao cargo de Provedor de Justiça.

O nome de Tiago Antunes foi chumbado na quinta-feira para o cargo de Provedor de Justiça. Ficou a 50 votos, apesar do acordo entre PS e PSD. O secretário-geral José Luís Carneiro garante que está a ser avaliada a possibilidade de uma nova candidatura e volta a deixar elogios a Tiago Antunes.

O presidente do grupo parlamentar está em diálogo com o professor Tiago Antunes, que volto a repetir, é uma personalidade de uma grande integridade, de uma grande qualidade humana, cívica, profissional, com provas dadas, nunca na relação que pude ter com ele, senti qualquer pendor partidário na sua forma de estar e de servir o Estado.

As declarações de José Luís Carneiro esta manhã, à margem de um encontro de líderes de esquerda de todo o mundo em Barcelona. O secretário-geral do PS alerta também que a direita democrática está numa rampa deslizante para a extrema-direita.

E a Associação 25 de Abril diz que não foi consultada sobre a hipótese do Centro Interpretativo da Revolução dos Cravos ser localizado na Pontinha e quer uma intervenção do Presidente da República.

Informação dada através de comunicado assinado pelo coronel Vasco Lourenço. O tema já foi apresentado ao presidente da República, António José Seguro, tal como tinha sido apresentado também ao anterior presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. A associação escreve neste comunicado que a hipótese de localizar o Centro Interpretativo do 25 de Abril na Pontinha, onde se encontra o edifício do posto de comando do Movimento das Forças Armadas, nunca foi abordada. Em causa está o impasse na criação deste centro interpretativo alusivo à Revolução dos Cravos. Na sexta-feira, o semanário Expresso noticiou que este processo está bloqueado porque o governo não cedeu o espaço previsto para a instalação. À Lusa, fonte oficial do Executivo disse manter a abertura para encontrar soluções, depois de ter sido considerada inviável a instalação no edifício que estava inicialmente previsto, que era nas instalações do Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

E o governo vai reduzir o desconto extraordinário do ISP no gasóleo em um cêntimo e meio.

Alterações no gasóleo, mas fica na mesma o desconto na gasolina sem chumbo. É o que se pode ler na portaria publicada em suplemento do Diário da República. O governo explica que decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP, na perspectiva de que na próxima semana se vai registrar uma descida significativa do preço do gasóleo. Deste modo, o desconto no ISP sobre o gasóleo vai reduzir-se em um cêntimo e meio por litro, que atenua a descida prevista neste combustível. Já na gasolina sem chumbo, mantém-se o valor do desconto determinado na semana passada. Na sexta-feira, antes do anúncio do governo, fonte do mercado tinha dado indicações de que o preço do gasóleo deveria descer cerca de 11 cêntimos e o da gasolina deveria manter-se inalterado na próxima semana.

E José, a Autoridade Marítima Britânica confirma ter recebido informações de navios alvejados pelo Irã, depois do Estreito de Ormuz ter sido novamente encerrado.

A Autoridade Marítima comunicou ter recebido informações de um petroleiro que terá sido alvo de ataques perto do estreito de Ormuz, alegadamente por membros da Guarda Revolucionária do Irã. O incidente aconteceu a 20 milhas náuticas de Omã. Segundo a informação do comandante do navio, estas embarcações iranianas aproximaram-se sem qualquer aviso por rádio e abriram fogo. Apesar do ataque, o petroleiro e a tripulação estarão em segurança. As autoridades estão a investigar o caso. Já antes, a agência Reuters tinha noticiado que dois navios que tentavam atravessar o estreito de Ormuz foram alvejados pelo exército iraniano. Isto depois do Irã ter encerrado novamente o estreito de Ormuz

Na análise, o historiador Bruno Cardoso Reis espera que os Estados Unidos recuem no bloqueio naval ao Irão, para que o Irão decida reabrir novamente o Estreito de Ormuz.

No programa Cinco Continentes, Bruno Cardoso Reis explica que essa deverá ser a principal prioridade de Donald Trump.

No fundo, a grande prioridade para os Estados Unidos devia ser reabrir o estreito. Coloca enormes problemas à economia global, ao preço do combustível nos Estados Unidos, como por todo lado, inclusive aqui. Coloca imensos problemas também aos aliados dos Estados Unidos na região, os países do Golfo, que estão a pagar um preço muito elevado por serem aliados dos Estados Unidos, em ataques diretos, que agora pararam neste cessar-fogo, mas também nesta impossibilidade de exportarem ou de importarem normalmente produtos através do Estreito de Ormuz. Portanto, parece-me que o mais racional é que isto acabe por se resolver com o levantamento pelos Estados Unidos desse bloqueio.

O historiador Bruno Cardoso Reis, no Cinco Continentes, na Rádio Observador, depois do Irão ter voltado a fechar o Estreito de Ormuz para já, Donald Trump ainda não reagiu à decisão iraniana de bloquear a passagem.

Ainda no Médio Oriente, Israel confirma ter atacado o Líbano horas depois do início do cessar-fogo.

As Forças de Defesa de Israel realizaram ataques no sul do país. Falam numa resposta a violações do cessar-fogo por parte do Hezbollah. Segundo o exército israelita, esta foi a primeira ação militar confirmada desde a entrada em vigor da trégua à meia-noite de sexta-feira. As forças israelitas afirmam que os alvos foram militares a operar numa zona a norte da chamada Linha Amarela, a linha que limita uma zona sob ocupação militar e que a resposta militar israelita serviu precisamente para eliminar essa ameaça.

No desporto, há dérbi amanhã, decisivo para as contas da Liga e Rui Borges diz que o encontro tem tudo para deixar marcas nas contas do título.

Sporting e Benfica jogam amanhã às 18h. Rui Borges não define o dérbi como decisivo, mas admite que pode ter um grande impacto nas contas do título. O treinador leonino deixa elogios ao Benfica e a Fredrik Midtsjø e assegura que se perder, não atira a toalha ao chão na corrida pelo título, mas fala num cenário mais cinzento.

Matematicamente, para já não penso nisso, penso em ganhar, como é lógico. Por isso nem sequer olho para o jogo dessa forma. De resto, fica mais difícil, como é lógico, mas é possível, porque matematicamente ainda é possível. Por isso, é muito por aí.

As contas de matemática de Rui Borges, que acredita que o capitão leonino Morten Hjulmand não vai jogar condicionado, apesar das críticas de José Mourinho. O dérbi entre Sporting e Benfica está marcado para amanhã, às 18h.

Antes, às 15h de hoje, vai decorrer a conferência de imprensa de José Mourinho. Contamos acompanhar as palavras do treinador do Benfica.