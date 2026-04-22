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Já daqui a pouco.

Notícias das duas, com Miguel Videira. Miguel, em dia de clássico, foi apresentada a campanha "Stop à Violência". A ministra da Cultura, Juventude e Desporto diz que o futebol tem de dar o exemplo dentro e fora de campo.

É uma iniciativa que pretende precisamente travar o crescimento da violência em espetáculos desportivos, nas competições profissionais e amadoras. Margarida Balseiro Lopes diz que a campanha da Federação Portuguesa de Futebol pretende mobilizar todos, sem exceção.

O futebol tem de dar o exemplo na forma como se respeitam as regras, na forma como se reconhece o outro, seja adversário, profissional ou adepto. Dar o exemplo na forma como se vive o jogo, dentro e fora de campo, contribuindo para ambientes mais respeitadores, mais equilibrados e mais inclusivos. É neste enquadramento que esta campanha da Federação Portuguesa de Futebol assume particular importância, afirmando-se como um apelo claro à mobilização de todos.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto na cerimónia de lançamento da campanha "Stop à Violência", uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol. Pedro Proença, o presidente, afirma que a partir da próxima época vão ser adotadas medidas que pretendem precisamente reduzir a violência no desporto.

Não ficámos indiferentes aos relatos que chegaram nos últimos meses, aos apelos da senhora ministra. Episódios de violência ligados ao desporto que nos devem fazer refletir o mundo que queremos. Era impossível não reagir, era impossível que a família do futebol, a comunidade do futebol, não reagisse. Desde logo, em articulação, procedemos a um conjunto de alterações regulamentares disciplinares das nossas provas da Federação Portuguesa de Futebol, que queremos e que vão entrar já em vigor na próxima época. No espaço de um mês, passámos das palavras à ação.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, num registo captado pelo Canal 11.

Esta campanha é apresentada no dia de clássico entre Porto e Sporting, joga-se logo à noite a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Depois de no primeiro jogo, o Sporting ter vencido em casa, em Alvalade, por uma bola a zero. Há pouco, aqui na antena do Observador, perspetivámos este encontro com a ajuda dos nossos comentadores. Augusto Inácio, que jogou nos dois clubes, considera que fisicamente o Porto chega melhor ao jogo logo à noite.

O plantel do Sporting parece mais desgastado. Varela e Ole soube gerir os jogadores nas várias competições. Rui Borges talvez não tivesse a oportunidade de gerir tantos jogadores porque também teve muitos lesionados, mas parece-me que mentalmente e fisicamente o Porto neste momento apresenta-se melhor. Agora, olhando para o jogo, eu estou a imaginar o jogo igual àquele que foi o do campeonato em que eu assisti ao vivo.

Jogo que as duas equipas empataram a dois gols. A condição física é também posta em evidência pelo comentador Gabriel Alves. O Porto é melhor fisicamente, o Sporting tem como mais-valia a criatividade.

Trata-se de um confronto onde o futebol iminentemente físico do Futebol Clube do Porto defronta um futebol mais associativo, com criatividade, com futbolistas de classe, onde aliam a técnica à habilidade, perante outros futbolistas, e estou a falar agora do Porto, que aliam a técnica à condição física. A tal sigla, a força da técnica versus técnica da força.

Uma expressão muito característica de Gabriel Alves. Por último, Pedro Henriques fala sobre o momento do Sporting. O Sporting foi eliminado da Liga dos Campeões, perdeu este fim de semana com o Benfica por 2 x 1 para o campeonato, um revés no objetivo dos Leões de alcançarem o tricampeonato. Fator a ter em conta logo à noite.

É um momento que emocionalmente não é bom pro Sporting também a juntar-se à parte física. E nós sabemos que se o físico é muito importante, e é, a parte emocional acaba por ter a mesma relevância e importância. E neste momento vamos tentar perceber como é que o Sporting, perante estas adversidades todas, vai reagir, porque pode-se passar quase do céu ao inferno, se também ficar de fora da final da Taça de Portugal.

A antevisão do jogo de mais logo, feita esta tarde aqui na antena do Observador, na edição de quarta-feira de "E o Campeão É".

E o jogo entre Futebol Clube do Porto e Sporting começa quando faltarem 15 minutos para as 21h. Tem relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. Miguel, a ministra do Trabalho tem fundadas expectativas, é esta a expressão que usa, de que é possível obter um acordo em torno das alterações ao Código do Trabalho.

Maria do Rosário Palma Ramalho esteve a ser ouvida esta manhã no Parlamento. Sublinhou que o acordo está dependente da posição da UGT, posição que vai ser conhecida amanhã, no final da reunião do Secretariado Nacional. A ministra acredita que é possível o sim da central sindical, tendo em conta os entendimentos alcançados.

Eu devo dizer que o governo ainda tem fundadas expectativas de conseguir este acordo por uma razão. Em primeiro lugar, porque as confederações patronais já deram o seu pré-acordo. Depois, porque ao longo deste tempo foram consensualizadas mais de 130 normas. Portanto, não se vê porque é que teríamos que agora claudicar por causa destes três ou quatro pontos que eu referi aqui.

E quais são esses pontos? O banco de horas, o recurso ao outsourcing, a não reintegração de um trabalhador despedido de forma ilegal e a redução do número de horas de formação a que ficam obrigadas as empresas. Durante esta audição, acusada pela deputada do LIVRE Isabel Mendes Lopes de ter desrespeitado a CGTP ao excluir a central sindical das reuniões técnicas do ministério, a ministra rejeitou.

Este governo tratou sempre muito bem todos os parceiros sociais e com toda a paciência no sentido de se manter a negociar. A CGTP autoexcluiu-se, disse que era para rasgar, que não negociava nada, mas mesmo assim foi recebida várias vezes pelo governo e convidada a entrar. Não, preferiu a rua e, portanto, naturalmente, não negociamos com quem prefere a rua.

"Foi a CGTP que se autoexcluiu", sentencia a ministra do Trabalho sobre as negociações no Parlamento e face à recusa do PS em negociar a atual proposta, a ministra desvaloriza e afirma que o governo vai procurar entendimentos com outros partidos que já manifestaram essa disponibilidade.

E estas declarações da ministra do Trabalho antecedem as reuniões que o Presidente da República vai ter esta tarde em Belém com os parceiros sociais.

António Guterres tem se empenhado na promoção do diálogo entre confederações patronais e sindicais, embora sublinhe que este esforço não deve ser interpretado como uma forma de pressão, em particular sobre a UGT, para que dê o aval às alterações à legislação do trabalho. As audiências em Belém começam às 15h30. A CGTP é a primeira confederação a ser recebida, a última é a CIP.

E o Bloco de Esquerda acusa o Presidente da República de pressionar os parceiros sociais a aprovar o pacote laboral.

A reboque desta iniciativa de receber confederações sindicais e patronais em Belém. Foi isso que disse o coordenador do Bloco, José Manuel Pureza, esta tarde em Coimbra.

Hoje o Presidente da República chama a Belém os parceiros sociais. E a leitura que fazemos dessa convocatória de organizações sindicais e patronais para reunirem com o Presidente da República é que é mais um passo numa estratégia de pressão, especificamente sobre uma central sindical. As posições são conhecidas. Não há nenhuma dúvida sobre as posições, quer das organizações patronais, quer da CGTP, quer mesmo da UGT.

É o que diz José Manuel Pureza, que desafia o Presidente da República a cumprir o que disse durante a campanha para as presidenciais e a vetar o pacote laboral, caso não haja o entendimento em sede de concertação social.

E André Ventura acusou o governo de má governação e de não ter incluído o Chega nas negociações do pacote laboral.

E que esta decisão pode pôr em causa a nova legislação. O líder do Chega falou há pouco num evento no Porto, organizado pelos Patriotas pela Europa, o grupo europeu a que pertence o Chega. André Ventura, em resposta aos jornalistas, diz que o governo está a pôr o Chega, nesta matéria de negociação do pacote laboral, numa posição delicada. André Ventura falou ainda sobre as alterações no âmbito da reforma do Estado. Adianta que o Chega recebeu nas últimas horas novas indicações por parte do governo. Foi o que disse André Ventura à margem de uma reunião na cidade do Porto, do grupo europeu Movimento Patriotas pela Europa.

Miguel, vamos ainda a outros temas em destaque a esta hora.

O Líbano prepara-se para pedir amanhã em Washington uma extensão de um mês do acordo de cessar-fogo com Israel. É pelo menos isso que garante uma fonte oficial libanesa, que falou sob condição de anonimato com a agência de notícias France-Presse. Ainda hoje, o presidente do Líbano, Joseph Aoun, já tinha dito que havia contactos em curso para prolongar as tréguas na região, que terminam já este domingo. O Irão reconheceu o prolongamento do cessar-fogo decretado de forma unilateral pelos Estados Unidos. É a primeira reação oficial do regime iraniano ao anúncio feito ontem à noite por Donald Trump e pela voz do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, numa declaração divulgada pela televisão estatal iraniana. Sobre a nova ronda de negociações entre Teerão e Washington, em Islamabad, a capital do Paquistão, o representante iraniano não confirma se o país vai ou não participar.

Miguel Vieira com o Jornal das Duas.