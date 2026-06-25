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Notícias. Jornal das duas, na Rádio Observador. Miguel, o ministro dos Negócios Estrangeiros revela que há pelo menos cinco portugueses desaparecidos na Venezuela.

É essa a indicação que tem Paulo Rangel. Em entrevista à TVI, o chefe da diplomacia portuguesa explica que quatro dos portugueses desaparecidos fazem parte da mesma família.

Começa-se a identificar concretamente uma família desaparecida em La Guaira. Seriam quatro, mas nós, neste momento, não temos nenhuma confirmação de nada. Há o caso também de uma outra pessoa, de uma portuguesa, aliás, até familiar de pessoas que trabalham nos serviços consulares, que também poderá estar debaixo de escombros. Esta aqui será mais na zona de Caracas, a outra em La Guaira. Temos que estar preparados para números mais severos. Poderemos chegar aos milhares de mortos. E nesse caso, temos que ser realistas, é provável que haja portugueses também.

O alerta de Paulo Rangel para esta possibilidade de haver portugueses entre as vítimas mortais. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz também que já há uma equipa com mais de 50 elementos preparada para rumar a território venezuelano para ajudar as autoridades de Caracas.

Portugal está a organizar já um voo, já tem 53 pessoas escaladas, em que também estão seis pessoas do INEM, dois médicos, dois enfermeiros, dois tripulantes de ambulâncias. Temos a Unidade de Emergência e Socorro da GNR, temos pessoas da Proteção Civil, todos estão já em estado de prontidão, portanto, esta manhã estivemos a tratar disso. Pode demorar algum tempo. A Venezuela estava, disse-me o ministro, a ativar o mecanismo europeu de proteção civil, o que obviamente nos permite, quer nacionalmente, quer em termos europeus, responder mais agilmente.

Não há indicação de quando poderá rumar à Venezuela esta equipa de socorristas e de ajuda humanitária.

Uma ajuda que é essencial, principalmente nas próximas horas, é o que sublinha o médico especialista em medicina de catástrofe, Nelson Olim.

Muito em particular, ajuda médica, tendo em conta a pressão sentida pelos hospitais com base nos números estimados de feridos.

A estimativa inicial para este sismo, se nós tivermos em atenção a totalidade da população que foi afetada, estamos a falar de cerca de 2 milhões de pessoas. Isto implica que os hospitais, neste momento, estão completamente assoberbados por feridos que precisam de tratamento cirúrgico e que já lá estão. Estes feridos já existem, não são aqueles que nós estamos indo à procura.

É urgente reforçar a capacidade de resposta médica da Venezuela, ideia sublinhada pelo médico especialista em catástrofes, Nelson Olim.

O último balanço destes terramotos na Venezuela apontam para 164 mortes.

E quase mil feridos, números avançados à televisão pública pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Neste momento, os números já confirmados são de 164 mortos e 971 feridos. Houve também 30 réplicas desde os dois sismos principais, registados de forma consecutiva por volta das 18h.

Um balanço feito há cerca de duas horas pela presidente interina da Venezuela. Delcy Rodríguez adiantava nessa altura que havia ajuda de emergência já disponibilizada por outros países.

Quero informar que, perante esta necessidade que a Venezuela tem de equipes especializadas em operações de resgate, falei com vários chefes de Estado e também com o coordenador do sistema das Nações Unidas na Venezuela. Já estão a ser enviadas equipes especializadas em operações de resgate, certificadas pelo sistema da ONU, que já se encontram a caminho do nosso país.

São vários os países que já disponibilizaram ajuda: Estados Unidos, El Salvador, França, República Dominicana, Espanha e também Portugal.

E muitos venezuelanos passaram a noite na rua.

Um cenário descrito à Rádio Observador pela presidenta da VENECOM, a Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira, Ana Cristina Monteiro, dá conta de que muitas pessoas ainda não conseguiram contactar os familiares na Venezuela. As primeiras comunicações só foram reatadas há poucas horas. Afirma que o que se passa no território venezuelano é preocupante.

Há prédios que ficaram totalmente destruídos, outros que estão a ser alvo de análise para saber se têm segurança suficiente para que as pessoas possam voltar a suas casas. E entretanto, estão na rua, estão nas praças, muitos pernoitaram nas praças. As pessoas só pernoitaram ali, à espera de que possam ser feitas as avaliações dos seus edifícios e possam aprovar e permitir que as pessoas possam regressar às suas casas. Portanto, é uma situação muito trágica e, na verdade, preocupante.

É o que diz Ana Cristina Monteiro, presidenta da Associação de Imigrantes Venezuelanos, entrevistada pelo jornalista do Observador, António José Soares. Dá conta que a comunidade aqui em Portugal já começou a contactar a VENECOM com o objetivo de enviar ajuda para a Venezuela.

A comunidade que está cá em Portugal tem se mostrado muito solidária com a situação da Venezuela e há muitas pessoas que estão disponíveis para ajudar a comunidade venezuelana que está lá e a comunidade portuguesa que está lá Já recebi imensos contactos de pessoas que querem colaborar com alimentos, com medicamentos para enviar para a Venezuela. Neste momento estamos a organizar todo esse processo para poder fazer as recolhas de ajudas e de apoios para a Venezuela, mas isso precisa todo um processo, porque não é só recolher, é também que Venezuela possa receber.

E neste capítulo, a associação pede ajuda ao governo português.

Estamos a contar com que Portugal faça a ligação com o governo, o governo de Portugal com o governo da Venezuela, para que as ajudas que vão de Portugal para a Venezuela sejam recebidas lá, sejam recepcionadas e possam ser distribuídas realmente às pessoas que precisam. Isso é uma responsabilidade acrescida, porque não basta recolher, o importante é que realmente cheguem às pessoas que precisam.

E para isso, a Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira pede a ajuda do governo português para fazer chegar esta ajuda e distribuí-la pela população necessitada.

Porque cá um prédio ruiu esta manhã no Porto, quando decorriam obras num terreno contíguo, no cruzamento da Rua de Antero de Quental com a Rua da Constituição. O edifício ficou em ruínas, mas não há feridos a lamentar.

O colapso aconteceu por volta das 8h da manhã, quando Manuel Lopes, dono do edifício e da papelaria que ali existe no rés-do-chão, estava a trabalhar.

Comecei a ver que na parede havia uma rachadela e a rachadela cada vez era maior e o indivíduo da máquina, que estava a operar na máquina, verificou que realmente o prédio ia cair. Quando ele disse ao indivíduo da máquina para fugir, foi quando o prédio caiu.

O dono do edifício e o trabalhador das obras no terreno contíguo conseguiram sair a tempo. É isso que dá conta ao observador Ricardo Ribeiro, o comandante dos Sapadores do Porto.

Nós fomos acionados por uma estrutura colapsada, à chegada ao local identificamos, de facto, que os trabalhadores da obra e o proprietário da papelaria que se encontra ao lado, o prédio contíguo que acabou por colapsar, já se encontravam no exterior. Por precaução, fizemos um varrimento com duas equipas cinotécnicas, uma do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto e uma da Polícia Municipal, no sentido de verificar se haviam ou se poderiam haver vítimas ainda soterradas. Não se confirmou, os binômios não identificaram qualquer sinal anômalo.

Os trabalhos de remoção dos destroços vão continuar nas próximas horas. A rua mantém-se cortada.

Vamos a outras notícias também a marcar a atualidade.

O Irão acusa a NATO de cumplicidade na guerra de agressão ilegal lançada pelos Estados Unidos e Israel. Guerra de agressão ilegal, expressão usada pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano. Também nas últimas horas, Donald Trump afirmou que as negociações com o Irão estão a correr muito bem e que o regime de Teerão está a fazer muitas cedências.