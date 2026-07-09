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Duas da tarde. Está aqui o Jornal das Duas com edição do Vasco Maldonado Correia. Vasco, começamos pelo futebol. Já há acordo entre Jorge Jesus e a Federação Portuguesa de Futebol. A apresentação do novo selecionador nacional vai acontecer amanhã.

Informação que é avançada pelo jornal A Bola. O Observador, entretanto, já confirmou que o acordo entre Jorge Jesus e a Federação Portuguesa de Futebol foi mesmo fechado hoje, depois de uma reunião para acertar detalhes de um acordo que já tinha sido alcançado há alguns dias. De resto, a ida de Jesus para a seleção já era certa. O Observador sabe também que na viagem de regresso para Lisboa, vinda do Mundial, já se sabia na comitiva que o novo selecionador iria ser apresentado amanhã. Recordo que é o dia em que se completam 10 anos da conquista do Campeonato Europeu de 2016. Jorge Jesus vai assinar um contrato de quatro anos até ao Mundial 2030. Apanha, por isso, um ciclo mundial completo. Além do Campeonato do Mundo, vai também competir na Liga das Nações e no Europeu de 2028. Vai receber, Jorge Jesus, um ordenado a rondar os quatro milhões de euros anuais brutos, um valor abaixo do que era recebido por Roberto Martínez.

E o Tribunal de Relação de Lisboa confirma a prisão preventiva dos sete polícias suspeitos de tortura na Esquadra do Rato, em Lisboa.

Em comunicado, o tribunal justifica a decisão com o perigo de os arguidos continuarem a cometer os crimes de que são acusados. Assinala também o desrespeito dos agentes pela ética da função atribuída. O fato destes atos terem sido praticados em grupo foi também decisiva para a aplicação da prisão preventiva. Estes sete agentes, recordo, foram detidos em março por crimes cometidos na Esquadra do Rato. Estão acusados de tortura, violação, abuso de poder e ofensas à integridade física.

E o líder parlamentar do PSD garante que o governo não tem responsabilidades na distribuição de água no município de Almada.

Foi o que disse em conferência de imprensa no Parlamento. Hugo Soares contraria, por isso, o que disse a autarca Inês de Medeiros. Assegura que o município não se candidatou a qualquer apoio para melhorar a redistribuição de água.

Eu não tenho dúvidas de que a senhora presidente da Câmara faltou à verdade. Teve anos para se candidatar ao PRR para fazer os investimentos que Almada precisava em matéria de distribuição e captação de água e não o fez. Ponto. Quanto a isso, não há dúvida. É lamentável que a senhora presidente da Câmara não tenha assumido a responsabilidade por inteiro, mas já estamos habituados a que o Partido Socialista tenha muita dificuldade em assumir as suas responsabilidades.

Soares, líder parlamentar do PSD, que prevê para hoje uma visita da ministra do Ambiente ao município de Almada, sendo que esta manhã, e aqui há uma troca de culpas, José Luís Carneiro acusou Maria da Graça Carvalho de ter faltado com a verdade em relação aos esforços que foram feitos pela autarquia para garantir que não faltava água no município.

Isto é um assunto de natureza local e que está a ser acompanhado pelo Ministério do Ambiente. Sei que a ministra do Ambiente ontem fez declarações que são afirmações que não correspondem à realidade, nomeadamente dizer que a Câmara Municipal de Almada não se candidatou ao PTR para fins de investimento na rede de água. Mas é um assunto de natureza local, eu não quero substituir as autoridades locais. E aquilo que se pede aqui é que o Ministério do Ambiente mobilize todas as suas forças para responder a estas necessidades.

É o que diz o líder do Partido Socialista numa altura em que a situação da falta de água em Almada continua por resolver.

E os comerciantes da Costa da Caparica alertam para prejuízos elevados por causa do problema da falta de água. Avisam que se nada for feito, a situação pode piorar nas próximas semanas e por isso exigem mais respostas à autarquia almadense.

Sentem-se abandonados e alertam para uma situação potencialmente dramática, sendo que o problema não é novo. Este ano está apenas a sentir-se com mais intensidade. O Rui Casanova, repórter da Rádio Observador, passou a manhã na Costa da Caparica a ouvir moradores e comerciantes pedirem respostas e soluções para o imediato.

Pode abrir aqui a torneira do café?

Sim, por enquanto tem.

Esta manhã tem. A questão é que este problema é muito imprevisível.

Exatamente.

Esta incerteza é realidade para milhares de pessoas em Almada há várias semanas. Pedro Monteiro, dono de um restaurante-bar no paredão da Costa da Caparica, teme prejuízos avultados.

Tem sido horrível, tem sido muito complicado.

Isabel Coimbra também vive e trabalha na Costa da Caparica. O restaurante do qual é proprietária também não está a conseguir faturar.

Nós estamos sendo prejudicados com isso. Pronto, a gente chega lá, abre a água, tem, por exemplo, uma hora, uma hora e pouco, na hora dos almoços tem que fechar as casas de banho. Como ficamos?

Ali perto fica uma lavandaria. A dona, que prefere não ser identificada, alerta que não consegue abrir portas.

Tenho sido 100% afetada, porque eles não avisam quando é que vão fazer os cortes d'água.

E por isso mesmo, pede consequências políticas.

É vergonhoso. É só o que eu tenho a dizer, é que isto é uma vergonha enorme. Eu acho que a senhora Inês de Medeiros e o senhor Luís Palma dos CMAS deviam se demitir.

As queixas de quem vive e trabalha na Costa da Caparica lembram que o problema não é novo e por isso pedem soluções imediatas.

Reportagem do Rui Casanova na Costa da Caparica, uma das freguesias mais afetadas pelas falhas no abastecimento de água em Almada.

E no Parlamento, a lei das burcas foi aprovada na especialidade, com votos a favor da AD, do CHEGA e da Iniciativa Liberal. Toda a esquerda votou contra.

Falamos do projeto de lei destinado à proibição da ocultação do rosto em espaços públicos. O diploma foi aprovado na generalidade em outubro do ano passado. Ficou depois cerca de oito meses parado a aguardar a discussão na especialidade. Ora, nas últimas semanas, o PSD apresentou algumas alterações a este projeto de lei. Os sociais-democratas preferiam focar o documento em questões de segurança inerentes à proibição da ocultação do rosto, isto de forma a secundarizar a questão religiosa. Ora, o partido acabou por recuar Retirou esse texto de substituição e acabou por votar a favor do projeto de lei apresentado pelo Chega.

E Vasco morreu aos 75 anos no Algarve, a cantora Bonnie Tyler.

O anúncio foi feito pela família, através de um comunicado. A artista tinha casa no Algarve, estava internada no Hospital de Faro já desde maio, na sequência de uma cirurgia de emergência. A vida de Bonnie Tyler é aqui recordada pela Maria Miguel Marques.

Após 50 anos de carreira, o mundo do pop despede-se de Bonnie Tyler, autora de êxitos, nomeadamente "Total Eclipse of the Heart", lançado em 1983. Gaynor Sullivan é o nome com o qual nasceu em 1951, no País de Gales. Conhecida por uma voz rouca e inconfundível, Bonnie Tyler alcançou o destaque com o lançamento do álbum "The World Starts Tonight", em 1977, ano em que se apaixonou pela primeira vez pela região do Algarve. Nos anos 80, "Total Eclipse of the Heart" rendeu 13 milhões de cópias em todo o mundo e foi lançado como o primeiro single do álbum "Faster Than the Speed of Night". A cantora foi nomeada a três Grammys, três Brits Awards e foi condecorada com a Ordem do Império Britânico por serviços prestados à música. Bonnie Tyler estava há dois meses internada no Hospital de Faro, vítima de uma perfuração do intestino, e acabou por falecer ontem à noite, no país favorito da cantora, aos 74 anos.

A repórter Maria Miguel Marques, aqui a recordar a vida de Bonnie Tyler, que morreu hoje aos 75 anos.

Duas horas e oito minutos. Vasco, que outras notícias estão a marcar a atualidade a esta hora?

E começamos com a detenção de 10 pessoas ligadas ao grupo Nonemboys pela PSP, anúncio feito pela força policial, por suspeita de agressões antes de um jogo de futsal entre o Benfica e o Sporting, em fevereiro deste ano. Chama-se Operação Kickoff, arrancou às 7h. Além destas 10 detenções, foram também cumpridos 11 mandados de busca domiciliária. Voltamos ao futebol, porque Morten Hjulmand está mesmo a caminho do Atlético de Madrid, de acordo com informações já obtidas pelo Observador. O capitão do Sporting vai rumar ao clube de Madrid por uma verba de 40 milhões de euros, mais cinco mediante objetivos. O acordo dita também que o médio vá viajar imediatamente para a capital espanhola.

Vasco Maldonado Correia e o Jornal das Duas.