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Notícias em Ponto. Começa o Jornal das Três da Rádio Observador, edição de José Rafael Lopes. E José, o grupo de trabalho do Parlamento sobre o apagão de 28 de abril do ano passado defende que as infraestruturas críticas devem ter uma autonomia energética de, pelo menos, 72 horas.

É uma das propostas do relatório deste grupo a que a Agência Lusa teve acesso. No documento, lê-se que este número é justificado pelas explicações dadas pelo presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Pedro Verdelho. Aponta hospitais, centros de saúde e lares como exemplos de infraestruturas críticas que precisam de ter soluções autónomas de energia de emergência adequadas. Com base nisso, o grupo de trabalho recomenda que o governo estabeleça, por via legislativa ou regulatória, requisitos mínimos de autonomia energética fixados em, pelo menos, 72 horas para as mais críticas e não menos de 24 para as restantes. O grupo pede ainda que estes requisitos sejam alvo de auditoria periódica obrigatória, com resultados publicamente reportados. Outro dos pontos destacados sobre o apagão do ano passado é a revisão dos limites de armazenamento de combustível em infraestruturas críticas e no retalho alimentar. O objetivo deve, no entender do grupo, passar por aproximar os valores que apresentam outros países europeus, onde é permitido até 3 mil litros, quando em Portugal está limitado a 500. O relatório dá ainda conta de outras necessidades, como a revisão estrutural da arquitetura do SIRESP, o estabelecimento de requisitos mínimos de autonomia para redes de comunicação eletrónicas e o desenvolvimento de um mecanismo de alerta e comunicação de emergência independente das redes comerciais. Estas propostas vão agora ser analisadas pelos grupos parlamentares.

E José, oito distritos do Norte e Centro de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo por causa da possibilidade de queda de granizo e trovoada.

É um aviso deixado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que apela a cuidados devido ao mau tempo em Bragança, Viseu, Porto e também na Guarda, bem como em Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, onde deve chover com intensidade ao ponto de gerar granizo. O aviso começou ao meio-dia e, de acordo com o IPMA, vai manter-se até, pelo menos, às 21h.

E sobre o que aconteceu na atualidade internacional, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro condenam o incidente da última madrugada nos Estados Unidos.

Houve disparos no hotel onde corria um jantar entre Donald Trump e jornalistas em Washington, D.C. António José Seguro diz que a violência não tem lugar em democracia e que qualquer ataque contra as instituições democráticas ou liberdade de imprensa merece uma forte condenação. Na mesma linha, Luís Montenegro, na rede social X, diz que quem defende a democracia não pode tolerar ou compactuar com violência política. Donald Trump foi retirado em segurança, tal como a mulher Melania Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. O autor dos disparos ainda baleou um agente federal, mas tinha colete à prova de bala e está salvo. O detido vai ser presente amanhã em tribunal. As autoridades norte-americanas continuam a investigar as motivações do ataque, mas suspeitam que o atirador terá atuado sozinho. Um lobo solitário, foi a forma como Donald Trump o classificou numa conferência de imprensa, onde agradeceu também a prontidão das autoridades norte-americanas.

"Foi muito inesperado. Este era um evento dedicado à liberdade de expressão, que reuniu jornalistas e membros dos dois partidos, o Republicano e o Democrata, e de certa forma, uniu-os. Vi uma sala unida. De certa forma, acabou por ser um momento bonito. Há um vídeo a mostrar a violência deste ataque à nossa Constituição. Também mostra o quão rápidos foram os serviços secretos e as forças de segurança a atuar. Fizeram um ótimo trabalho."

De acordo com o New York Times, os agentes do FBI estabeleceram um perímetro de segurança na casa do suspeito, na região de Los Angeles. O autor dos disparos vai ser presente a um juiz amanhã.

E continuamos a falar de Donald Trump, que demitiu todos os membros do Conselho Nacional de Ciência dos Estados Unidos.

A demissão dos 24 membros deste órgão, que aconselha o governo e o Congresso norte-americano sobre a política científica, aconteceu por e-mail. O jornal americano Washington Post avança que nos e-mails enviados, assinados pela conselheira da Casa Branca, os lesados são informados, em nome do presidente Donald Trump, de que os cargos ficam rescindidos com efeito imediato. Em causa está também o controle de um orçamento de quase 9 mil milhões de euros da agência governamental Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos. Esta comissão de Ciência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos também recebeu informações sobre os despedimentos, as demissões. Uma das principais representantes dos democratas, a congressista da Califórnia, já veio condenar a ação de Donald Trump. Diz que é uma nova estupidez levada a cabo por um presidente que continua a prejudicar a ciência e a inovação norte-americana.

E falamos ainda da guerra no Médio Oriente. Este fim de semana não vai haver negociação entre Estados Unidos e Irão.

Estava previsto o encontro entre delegações norte-americanas e iranianas no Paquistão, mas Donald Trump cancelou a viagem dos enviados especiais Jared Kushner e Steve Witkoff, uma vez que não tinha garantias de que a delegação iraniana ia mesmo encontrar-se com os enviados norte-americanos. Na análise, o especialista em defesa, Pedro Ponte de Sousa, explica que apesar das linhas vermelhas do Irão, o país tem estado sempre disponível para negociar.

Isto cria de fato aqui um problema. Por um lado, o Irão temToda a disponibilidade para negociar, como já se percebeu, sendo certo que não vai facilmente abdicar das suas posições, mas ao mesmo tempo percebe que há pouca credibilidade da parte com quem está a negociar.

Declarações de Pedro Ponte e Sousa no Gabinete de Guerra, na Rádio Observador.

E José, faz hoje 40 anos que aconteceu o acidente de Chernobyl. O Papa Leão XIV recordou o trágico incidente e apela para o uso da energia atômica com responsabilidade.

Um apelo deixado pelo Papa durante a oração Regina Coeli. O pontífice afirma que o acidente na central nuclear de Chernobyl marcou a consciência da humanidade e confiou à misericórdia de Deus as vítimas do acidente e todos os que ainda sofrem com as consequências. O Papa Leão XIV também se referiu à guerra e aos ladrões de recursos naturais. Diz que as guerras sangrentas não fazem mais do que privar todos de uma possibilidade de um futuro de paz e de serenidade. O foco do líder da Igreja Católica no acidente da central nuclear de Chernobyl, na então União Soviética, atual Ucrânia, que faz hoje 40 anos quando o reator da central nuclear explodiu.

E agora com sete minutos para lá das 15h, vamos às notícias de âmbito local.

Começamos em Aveiro, que vai receber as competições nacionais de ciência na próxima semana. O evento é organizado pela Universidade de Aveiro, junta cerca de 14 mil alunos dos vários níveis de ensino. As provas acontecem entre 28 e 30 de abril, são de Matemática, Ciência e Línguas. Na edição deste ano vai acontecer também uma nova competição dedicada à literacia do oceano. Em Pombal, a Infraestruturas de Portugal vai investir quase € 2 milhões para as obras no IC8. Um troço da via vai ser requalificado de forma a estabilizar a estrada. Segundo o despacho publicado no Diário da República, a obra tem prazo de execução de cerca de sete meses. A empreitada vai ser financiada apenas por fundos da Infraestruturas de Portugal. Na Póvoa de Varzim, acontece amanhã o Congresso Luso-Brasileiro de Direito do Desporto. A partir das 08h, juntam-se especialistas de Portugal e do Brasil no Museu Principal para debater os principais desafios jurídicos, éticos e econômicos do desporto. O evento é organizado pela Universidade Autônoma de Lisboa. Em Lisboa, a peça "Clube dos Poetas Mortos" estreia a partir do dia 30 de abril. Esta peça vai estar na sala Carmen Dolores, no Teatro da Trindade. O espetáculo é encenado por Hélder Gamboa e os papéis principais são dos atores Diogo Infante e Virgílio Castelo. A peça vai estar em cena até o dia 20 de dezembro. Na Azambuja, já se preparam as comemorações da cultura tauromáquica. O evento é promovido pela Câmara Municipal para toda a comunidade. Inclui espetáculos, exposições e atividades ligadas à tauromaquia em vários espaços do Conselho. A iniciativa arranca no dia 1 de maio, na Praça do Município. Esta 27ª edição da feira termina no dia 27. No Seixal, a partir de 2 de maio, chega mais uma edição da Feira do Vinil. O evento dura dois dias no Parque do Fanqueiro e volta no dia 17, mas no Jardim da Quinta do Mirante. É possível comprar, vender e trocar discos de vinil. Há ainda atuações ao vivo. A feira é aberta ao público das 11h até às 19h, em todos os dias.

E ficam as sugestões aqui a fechar o Jornal das 15h, edição do jornalista José Rafael Lopes. Está de regresso às 15h30. Até já.

Até já.