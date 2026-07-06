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Miguel, até esta hora a plataforma on-line para a correção dos exames nacionais tem estado em manutenção. Havia indicação de que o acesso seria retomado pelas 15h.

Este é o sistema informático que gere a correção de exames. Pela primeira vez, os exames nacionais foram digitalizados e distribuídos pelos professores avaliadores através desta plataforma. Ora, esta manhã os professores que quiseram aceder a esta mesma plataforma foram confrontados com a informação que o sistema estava em manutenção. Ao início da tarde, o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, explicou por quê.

A plataforma hoje está fechada porque ontem foi identificado um risco, e que já foi resolvido, mas estão a rever o código para ver se não há mais nenhuma vulnerabilidade. Aliás, essa foi a nossa grande preocupação desde o início. O Gabinete Nacional de Segurança acompanhou todo o processo, porque confesso que era o maior receio que eu tinha em todo este processo, que são os dados estarem em digital. Sabendo nós que temos sempre o papel como cobertura, mas de qualquer maneira, há sempre esse risco.

A explicação do Ministro da Educação para a suspensão do acesso à plataforma de correção de exames.

Mais um percalço num processo já ele envolto em polêmica.

Com a detecção de alguns erros no sistema informático, os professores denunciam que faltam, por exemplo, em alguns casos, folhas de resposta dos alunos, falhas no sistema que impedem a correção de exames de 10º e 11º ano. No âmbito deste processo, foram também denunciados erros na convocatória dos professores que vão avaliar os exames.

Problemas que levaram o Ministro da Educação a adiar a publicação dos resultados e o calendário da segunda fase dos exames nacionais.

Sim, as pautas com os resultados só vão ser afixadas no dia 17 deste mês, em vez de 14. Quanto ao ranking da segunda fase dos exames, está agendada para o dia 24 de julho, quatro dias depois da data inicialmente agendada. A Iniciativa Liberal, numa pergunta dirigida ao Ministro da Educação, através do Parlamento, quer saber se o governo pretende também adiar o calendário de acesso ao ensino superior. É a solução defendida pela deputada da IL, Angélique da Teresa, em nome do sucesso acadêmico de milhares de alunos e dos interesses dos professores.

Não só estão a acumular as tarefas de classificação da segunda fase, como o trabalho todo de secretariado antes e depois dessa fase, bem como, porque terão que estar envolvidos nas revisões de provas e de recursos. Portanto, devido a tudo isto, como é que é possível exigir aos professores que, mantendo este calendário, consigam fazer isto tudo ao mesmo tempo? Não é viável. E, portanto, mais vale que o ministro assuma. Este processo correu mal, está a ser tudo feito para que seja corrigido e nós assumimos, desde já, um atraso neste calendário.

Já sobre a proposta do Bloco de Esquerda de criar uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso das avaliações dos exames nacionais, Angélique da Teresa diz que a IL ainda vai analisar.

Analisaremos este pedido do Bloco de Esquerda e iremos nos pronunciar a seu tempo, mas o que vai acontecer é que isto só acontecerá em setembro e as soluções têm que ser implementadas neste momento, não é em setembro. Em setembro já é tarde demais para milhares de famílias e para milhares de alunos.

Angélique da Teresa, deputada da Iniciativa Liberal, entrevistada há instantes pelo jornalista do Observador, António José Soares.

O líder parlamentar do PSD admite viabilizar audições no âmbito da polêmica em torno da correção dos exames nacionais.

Ao mesmo tempo que afasta a necessidade da tal comissão parlamentar de inquérito pedida pelo Bloco de Esquerda. Eis os argumentos de Hugo Soares.

Da nossa parte, se o Bloco de Esquerda quiser ouvir o senhor ministro, os responsáveis pelas empresas de informática, nós viabilizaremos todas as audições. Se o Bloco de Esquerda achar que é preciso uma comissão parlamentar de inquérito, um juiz, um senhor procurador, um tribunal e Deus Nosso Senhor para avaliar o que aconteceu, é com o Bloco de Esquerda. É manifestamente, mais uma vez, uma lógica de fazer política com a qual nós não nos identificamos.

É o que diz o social-democrata Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, que admite audições no âmbito deste caso, mas descarta a necessidade de se avançar com uma comissão parlamentar de inquérito.

PSD, que na Câmara de Almada vai avançar com uma moção de censura ao executivo liderado pela socialista Inês de Medeiros. Tudo isto por causa dos problemas com o abastecimento de água naquele concelho.

Avolumam-se as queixas de cortes em várias freguesias do município de Almada. Os serviços municipalizados justificam com o rebentamento de uma conduta, um problema, entretanto, já resolvido, mas também com o aumento do consumo de água a coincidir com a época balnear. As reservas são inferiores ao consumo que decorre do maior número de pessoas que procura o concelho nesta altura. Ora, o vereador do PSD na Câmara de Almada, Paulo Sabino, considera que este argumento não colhe.

Isso não é justificação. Isto é uma situação que devia ser acautelada, provavelmente por falta de investimento. Hoje não conseguem ter água suficiente para dar às pessoas. Eu, sinceramente, começo a acreditar que não sabem qual é o problema. Eles referem uma gestão solidária e é uma gestão solidária que não está a funcionar. Que é aquela situação que uma vez falha na costa, uma vez falha na ribeira, que é para não faltar sempre aos mesmos.

Paulo Sabino, principal vereador da oposição da Câmara de Almada, afirma também que o PSD vai apresentar, como disse, uma moção de censura ao executivo liderado por Inês de Medeiros.

Nós precisamos de mostrar à população que estamos com eles. E é uma forma também de censurar o executivo e que o próprio executivo socialista e comunista olhe e perceba, no seu interior, que falharam em vários momentos à sociedade. A assembleia será em setembro. Nós vamos fazer tudo para que haja uma sessão extraordinária, agora ainda no mês de julho.

O vereador do PSD, Paulo Sabino, entrevistado pela jornalista Maria Miguel Marques, aqui a detalhar as motivações para a apresentação desta moção de censura ao executivo da Câmara Municipal de Almada, liderado pela socialista Inês de Medeiros.

O secretário-geral do PS critica a deslocação do primeiro-ministro aos Estados Unidos para assistir ao jogo de amanhã logo, de Portugal frente à Espanha, a contar para os oitavos de final desta competição.

Incompreensível, diz José Luís Carneiro.

Eu esperava que o primeiro-ministro tivesse os pés no país e que estivesse Concentrado naquilo que diz respeito à vida do país. É, aliás, incompreensível que numa altura em que o Estado decretou a situação de alerta, o primeiro-ministro estivesse fora do país para assistir ao futebol.

As críticas do líder do Partido Socialista dirigidas a Luís Montenegro, considera incompreensível a deslocação do primeiro-ministro aos Estados Unidos para ver o jogo de Portugal, tendo em conta a situação de alerta no país por causa da onda de calor.

Jogo que está marcado para às 20h.

Sim, e os jornalistas espanhóis dão favoritismo à seleção do lado de lá da fronteira. Consideram que a equipe está em melhor forma do que Portugal. O enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro, falou com vários jornalistas espanhóis e do lado de lá da fronteira, como dizia, há otimismo.

Eu acho que a Espanha vai passar.

Acho que ganha a Espanha.

Espero que a Espanha. Vai ser muito igualado, difícil.

Vejo um pouco melhor a Espanha agora, mais seguros.

A Espanha tem, neste momento, mais argumentos que Portugal.

Aos olhos de quem tem, em Espanha, a missão de ver a realidade de forma imparcial, as respostas sobre quem é o favorito no duelo ibérico são quase todas semelhantes. David Alvarez, do "El País", explica.

Jogou muito bem a última eliminatória, enquanto que a Portugal custou bastante contra a Croácia, que é uma equipe que já está cansada. Acho que agora mesmo tem um ponto de mais fluidez no jogo da Espanha.

Eugenia Carol, da Telemundo, vê várias vantagens na seleção espanhola, incluindo o sentimento de vingança.

Tem uma equipe muito sólida, com muita fome, muito jovem e que vem crescendo junto há muito tempo. Além disso, acho que estão prontos para a revanche depois da final da Nations League há um ano.

Luís Castro, da Rádio Nacional de Espanha, espera muito equilíbrio neste jogo, mas também contra favoritismo nos espanhóis.

Fora de cores, acho que a Espanha é a melhor equipe, mas está muito igualado. Portugal tem grandes jogadores, sobretudo no centro do campo.

Juan Jiménez, do Diário Desportivo As, também prefere falar de equilíbrio, mas aponta para números que dão uma pequena vantagem à Espanha.

A seleção espanhola era a número um do ranking há apenas dois meses. Portugal acaba de ganhar a Nation. Eu acho que é uma coleção de talento brutal. Segundo a Transfermarkt, são a terceira e a quarta seleção mais valorizadas, somam 2 bilhões de taxação. Espero equilíbrio.

Apesar das previsões de equilíbrio, há muita confiança entre a imprensa espanhola. Cristiano Ronaldo também dá o favoritismo à Espanha, mas não esconde que tem um feeling. Acredita que Portugal vai passar. Uma questão de fé do capitão da seleção nacional portuguesa, que ontem, durante a conferência de imprensa de antevisão deste encontro, anunciou e confirmou que este vai ser o último mundial para Cristiano Ronaldo. Portugal-Espanha dos oitavos de final é hoje, 20h. Em caso de vitória, Portugal vai defrontar o vencedor do jogo que vai opor a Bélgica aos Estados Unidos. Quem já está nos quartos de final é a Inglaterra, venceu México por 3x2, e a Noruega, que eliminou o Brasil com uma vitória por 2x1.

Vamos às notícias de âmbito local.

A antiga refinaria de Leça da Palmeira já está a ser desmantelada. Vai dar lugar a um centro de inovação, ensino e investigação. O projeto pode vir a gerar €65 bilhões para a economia nacional num período de 30 anos e criar mais de 100 mil postos de trabalho. Está previsto que o centro tenha uma capacidade de 9 mil residentes e 30 mil estudantes universitários. Pode ser um dos maiores projetos de regeneração urbana da Europa. Em Ovar, as famílias mais carenciadas vão receber casas. O município está a preparar a entrega de 106 casas municipais de habitação social, em regime de arrendamento. O apoio destina-se a famílias numa situação de maior vulnerabilidade social e económica. Há uma lista de candidatos sujeita à aprovação. O município de Santarém decidiu reforçar o sistema de videovigilância da cidade. A Câmara anuncia a instalação de mais 327 câmaras de vigilância espalhadas por pontos estratégicos da área urbana. Segundo a autarquia, a videovigilância tem contribuído de forma decisiva para a maior eficácia e atuação dos agentes da PSP. Na Amadora, um homem foi detido depois de disparar contra agentes da Polícia de Segurança Pública. O incidente ocorreu na Rua José Mergulhão, na sequência de um alerta que dava conta da presença de um indivíduo armado. O suspeito tentou fugir da polícia, acabou por disparar na direção dos agentes durante a perseguição. O homem acabou detido. Vai ser presente a tribunal até o dia de amanhã. Na Marinha Grande vão ser inaugurados postos de saúde nas praias. A inauguração dos postos está agendada para amanhã, na Praia de São Pedro de Moel, e o objetivo é assegurar apoio durante os meses de julho e agosto, durante a época balnear. Os postos vão estar em funcionamento todos os dias da semana, entre as 09:00 e as 19:00.