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Na Igreja. Notícias das 16h com Miguel Cordeiro. Miguel, o governo garante que está a acompanhar a situação causada pelas depressões atmosféricas em Portugal.

Garantia da ministra do Ambiente e da Energia na comissão parlamentar de inquérito que está a decorrer a esta hora. Maria da Graça Carvalho diz que o governo está a acompanhar a situação e está a coordenar os mecanismos de resposta com várias organizações.

Quero aqui deixar a garantia que o governo está a acompanhar em permanência a evolução desta situação para desencadear os meios de resposta, nomeadamente o Ministério do Ambiente, essencialmente através da Agência Portuguesa para o Ambiente, que está em coordenação com as restantes entidades de outros setores e que faz toda a modelização dos caudais, a gestão das barragens e a coordenação com a Espanha.

Esclarecimentos da ministra do Ambiente e da Energia no Parlamento.

E a Proteção Civil está no estado de prontidão máximo para a zona costeira entre Viana do Castelo e Setúbal.

Nível quatro, nível máximo de prontidão. O litoral centro e norte do país é atingido na próxima madrugada, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, por uma depressão que tem potencial destrutivo significativo. É um fenómeno conhecido por ciclogênese explosiva, que pode trazer a Portugal ventos que ultrapassem os 140 km/h. Esta depressão tem nome, chama-se Christine e José Manuel Moura, presidente da Proteção Civil, deixa vários conselhos.

Importa também, neste aviso à população, garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placares e outras estruturas suspensas. É fundamental, porque para ventos desta ordem de grandeza, que podem atingir os 150, 160 km/h, a ciclogênese explosiva em contato com a terra tem potencial de estrago, de dano muito significativo, ainda num curto espaço de tempo, e depois dissipa e segue o seu percurso.

Espera-se uma madrugada complicada na orla costeira entre Setúbal e Viana do Castelo. Há o nível de prontidão máximo por parte da Proteção Civil, que já avisou também entidades responsáveis pelas autoestradas, as redes ferroviárias e as redes energéticas para o potencial destrutivo desta depressão Christine.

E por causa do mau tempo, 17 estradas nacionais estavam interditas ao trânsito às 14h30.

Até porque esta situação de mau tempo já se regista há vários dias. Os mais recentes dados enviados pela GNR à Agência Lusa apontam para essas 17 estradas e vamos a elas. No distrito de Lisboa, está fechada a Estrada Nacional nove, nos concelhos de Sintra, Mafra e Torres Vedras, e também as Nacionais oito e 361, na Lourinhã, e ainda a 115, no Cadaval. Setúbal, está cortado ao trânsito a Nacional 262, em São Romão do Sado. No distrito de Santarém, estão interditas ao trânsito as estradas Nacionais 365, na Golegã, e a N-358, em Constância, também a Nacional três, em Valada e em Tancos. Coimbra, interdita a Estrada Nacional 110, em Torres do Mondego. No distrito de Viseu, cortada a Estrada Nacional 329. Em Braga, a Nacional 205, na zona de Rio Tinto, e em Viana do Castelo, o trânsito está cortado na Nacional 202, em Sistelo. No Alentejo, estão cortadas as Nacionais 245 e a 246, no distrito de Portalegre. Para lá destas 17 estradas nacionais, os mais recentes dados da GNR avançam que também o IC9, em Alcobaça, está cortado.

Em Évora, cinco pessoas ficaram desalojadas e uma ficou ferida na sequência de problemas causados pelo mau tempo.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central avançou, em declarações à Agência Lusa, que quatro pessoas ficaram com a casa inundada após a subida do leito do rio Charrama, na periferia de Évora. Três pessoas tiveram de ser realojadas por familiares, enquanto a outra deve pernoitar, pelo menos, uma noite num hotel. Noutra freguesia, em Canaviais, também uma mulher de 80 anos ficou temporariamente desalojada depois de inundações na habitação provocada pela subida do rio, vai ser realojada pela Ação Social Municipal. No centro histórico da cidade de Évora, uma mulher de 46 anos que circulava na rua sofreu ferimentos ligeiros por ter caído num buraco que se abriu devido ao aloiamento do piso e foi transportada para as urgências do Hospital de Évora.

E Miguel, foi hoje conhecido o relatório anual do grupo Vita, o grupo criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para lidar com situações de violência sexual no contexto da Igreja Católica. O documento alerta que continuam a existir desequilíbrios de poder que favorecem os abusos na Igreja.

O relatório anual explica que estes desequilíbrios significativos nas estruturas hierárquicas valorizam a autoridade espiritual e hierárquica e promovem a percepção de sacerdotes como figuras divinas ou moralmente superiores. Para o grupo Vita, isto aumenta a probabilidade de abusos de poder que muitas vezes se traduzem em abusos sexuais contra crianças e adultos vulneráveis. Quanto ao tema mais premente, as compensações financeiras às vítimas de abusos, o relatório tem poucas novidades. Adianta que o grupo está já na fase final da intervenção neste processo. De acordo com o balanço, mais de 90% dos pedidos de compensação financeira já estão nas mãos da segunda comissão.

No desporto, José Mourinho quer o Benfica apenas preocupado em conseguir vencer o Real Madrid na Liga dos Campeões.

O Benfica joga amanhã contra o Real Madrid, a última jornada da Champions, e só a vitória serve para alimentar a esperança de chegar à próxima fase. Os três pontos até podem não chegar. As Águias têm de esperar por outros resultados para conhecerem o futuro na competição. Por isso, José Mourinho quer, nesta fase, os jogadores focados apenas na vitória.

Não temos que pensar nos outros resultados Se não ganharmos, não há resultados que nos possam qualificar. Só ganhando é que podemos, no final do jogo, constatar se os resultados foram favoráveis ou desfavoráveis. O objetivo é só um, que é tentar tudo para ganhar o jogo, mesmo sabendo quem está do outro lado.

Sendo que o treinador do Benfica reconhece essa qualidade do Real Madrid, admite que os jogadores do Benfica têm de ter personalidade para vencer. O jogo é amanhã, às 20h. Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, faz a antevisão hoje ao fim do dia.

O Sporting também joga amanhã para a Champions, frente ao Athletic Bilbao. O treinador adversário deixa vários elogios aos Leões.

Ernesto Valverde prevê um jogo complicado e admite que o foco não deve estar só no avançado Luís Suárez.

Não é só o Luís Suárez, que é um jogador que está continuamente ligado com a defesa, rápido e decisivo. Eu acho que há muitas outras coisas que devemos ter em conta. Não podemos centrar-nos apenas num jogador, mas sim na equipa do Sporting no geral.

O treinador espanhol diz que a equipa dos Leões é forte fisicamente e difícil de defender. Para se manter na competição, o Athletic Bilbao tem de vencer o Sporting, que já está qualificado, vai agora à procura de um lugar nos oito primeiros da Liga dos Campeões, o que permite um acesso direto aos oitavos de final. O jogo é amanhã, às 20h, Rui Borges faz a antevisão hoje ao fim do dia.

De recordar que os jogos de Sporting e Benfica, na última jornada da Liga dos Campeões, têm relato em direto aqui na Rádio Observador. Para já, sete minutos para as 16h, Miguel, que outros temas estão em destaque?

O diretor-executivo da Liga Centralização diz que vê um sinal muito positivo no negócio televisivo que o Benfica conseguiu com a NOS. Trata-se da venda dos direitos do Benfica das épocas desportivas 26/27 e 27/28 à NOS, por mais de 100 milhões de euros. Os direitos audiovisuais dos dois escalões profissionais do futebol português vão passar a ser negociados de forma centralizada. E por agora, perante este negócio do Benfica, o responsável da Liga, André Mosqueira do Amaral, acredita que através deste novo contrato ficam a ganhar todas as sociedades desportivas que diz vão querer seguir o exemplo do Benfica e comercializar os direitos audiovisuais. A Ucrânia pode aderir à União Europeia já em 2027. Isto foi o que disse Volodymyr Zelensky depois das reuniões trilaterais. Diz isto numa publicação na rede social X. O presidente ucraniano sublinha que a adesão à União Europeia é uma das principais garantias de segurança, tanto para a Ucrânia como para a Europa. As negociações formais de adesão só podem começar com o consentimento unânime de todos os 27 Estados-membro, o que se tem revelado complicado para a Ucrânia devido à resistência da Hungria. Morreu hoje António Chaín, um dos grandes mestres da guitarra portuguesa. Morreu no dia em que celebrava 88 anos. Em reação, o Ministro da Cultura considera que o legado do músico vai continuar vivo em Portugal e no mundo. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, decretou três dias de luto municipal. António Chaín era natural da aldeia de São Francisco da Serra. Para fechar, já está disponível o novo radar das sondagens do Observador.

É uma ótima ferramenta, ajuda-nos a perceber ao certo o que dizem todas as sondagens para as presidenciais.

É isso mesmo, o radar das sondagens do Observador é uma ferramenta que mostra a estimativa de cada candidato presidencial, tendo em conta todas as sondagens que são divulgadas pelos órgãos de comunicação social. É um agregador. Sempre que é publicada uma nova sondagem, o radar atualiza as estimativas para a votação de cada candidato, confrontando os dados mais recentes com o histórico de todas as sondagens que já tinham sido publicadas anteriormente. Quando há novos dados, o filtro deste radar, baseado em modelos matemáticos, recalcula automaticamente as estimativas, atribuindo um peso maior a sondagens mais recentes ou mais rigorosas. Quando não há novas sondagens, os números não se alteram.

Muito bem, Miguel, fica o conselho para os nossos ouvintes. É possível explorar os gráficos e as tabelas do radar das sondagens que está em destaque no site do Observador, observador.pt.