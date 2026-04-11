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Vamos às notícias. Jornal das quatro, na Rádio Observador, com António José Soares. António, os Estados Unidos estão a iniciar o processo de desbloqueio do Estreito de Ormuz, uma informação avançada por Donald Trump na rede Truth Social.

O presidente norte-americano escreve que começaram a remover as minas como um favor aos países de todo o mundo. Entretanto, o Irão ameaçou atacar um navio militar norte-americano caso a embarcação atravessasse o Estreito de Ormuz. Uma notícia avançada pela televisão estatal iraniana, citada pela Sky News, que acrescenta que a embarcação recuou após o aviso. Isto numa altura em que as delegações do Irão, Estados Unidos e Paquistão já estão reunidas na mesma sala em Islamabad para negociar um acordo de paz no Médio Oriente, uma informação que foi já confirmada pela Casa Branca.

E o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa afirma que não é eticamente aceitável tributar indenizações às vítimas de abusos.

Em causa, a notícia avançada pela revista Sábado de que a compensação financeira recebida pelas vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica vai ser taxada pelo Fisco. Em determinados casos, o valor da indenização poderá cair para metade. José Ornelas diz que não faz sentido pagar impostos nestes casos extraordinários.

Eu não estou a ver que fosse eticamente aceitável que o Estado, apesar de toda a legislação e tudo isso que se tem, que fosse um esforço que se faz de ir ao encontro das vítimas, depois vir o Estado atirá-las por outro lado. Não me parece que fosse uma coisa aceitável.

José Ornelas, em Fátima, assegura à Agência Lusa que a Conferência Episcopal Portuguesa já está a tratar do assunto, sem dar mais detalhes.

E o grupo Vita tem recebido novas denúncias de abusos sexuais na Igreja, que visam agressores que já morreram.

A informação é avançada pela coordenadora do grupo criado pela Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica. Em declarações aos jornalistas em Fátima, Ruta Gulhas sublinha que são casos em que as pessoas procuram ajuda, seja apenas para falar ou ter acesso a apoio psicológico, sem pensar na compensação financeira. A coordenadora do grupo Vita refere que é ainda prematuro dar detalhes sobre as denúncias e que estes dados são atualizados duas vezes ao ano no relatório. Quanto aos potenciais abusadores, Ruta Gulhas avança que já morreram, por serem casos antigos, sem especificar se eram ou não sacerdotes.

António, mais de 50 anos depois, o homem voltou a viajar nas proximidades da Lua.

Uma missão que foi concluída com sucesso, a Artemis 2 regressou à Terra. Os quatro astronautas chegaram na última madrugada, por volta da 01:00, hora de Lisboa. A amaragem aconteceu no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, na Califórnia. Na análise, o presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, admite que pode ter sido dado um pequeno passo em direção a Marte, apesar de ser uma realidade bastante mais complexa.

Ele está sempre na mesma posição, diria orbital. A questão aqui será o ponto de partida para nós termos uma permanência mais constante na Lua, mas também uma base de partida para outras aventuras. Marte é uma grande aventura. Claro que temos por sempre um objetivo, temos que sonhar, mas ir a Marte, de facto, estamos a falar de outra missão, estamos a falar de outra complexidade e num horizonte temporal ainda muito longínquo.

Declarações de Ricardo Conde, o presidente da Agência Espacial Portuguesa, à Rádio Observador.

No desporto, José Mourinho fez ao início da tarde a antevisão do jogo de amanhã frente ao Nacional, na Luz.

Uma partida a contar para a jornada 29 do Campeonato Português. José Mourinho antecipa um adversário com uma boa equipa e que se debate bem frente aos clubes do topo da tabela.

Para mim é uma boa equipa e se nos centrarmos nos resultados que eles fizeram com as equipas da parte de cima da tabela, mesmo não tendo feito muitos pontos, penso que ganharam em Braga, mas tudo contra as equipas de topo, foram todos jogos muito nivelados.

O jogo no Estádio da Luz vai decorrer depois do empate do Benfica para a Liga frente ao Casa Pia. O treinador encarnado reafirmou a sua vontade de ficar no clube e recordou também a posição do presidente Rui Costa.

Eu acho que você fazer uma mesma pergunta a mim duas, três, quatro, cinco vezes, acho que não vale a pena. E acho que fazer a mesma pergunta ao presidente Rui Costa, acho que também não vale a pena. Vocês perguntaram já diversas vezes ao presidente Rui Costa o que é que ia acontecer na próxima época relativamente ao treinador. Ele já vos respondeu. Perguntaram-me a mim duas, três, quatro vezes se eu queria continuar no Benfica. Eu disse: "Sim, quero continuar".

Declarações de José Mourinho na conferência de imprensa da antevisão do Benfica frente ao Nacional, às 18h00 amanhã, e que vai ter relato aqui na Rádio Observador.

Também o treinador do Futebol Clube do Porto fez ao início da tarde a antevisão do jogo de amanhã frente ao Estoril, na Amoreira.

Francesco Farioli antecipa uma partida difícil. O técnico azul e branco não poupa nos elogios à equipa do Estoril.

Vamos jogar contra uma equipa que, se fizermos uma avaliação global da época, tem sido muito positiva. Jogam futebol muito ofensivo, são uma equipa que marca muitos golos, têm um dos melhores ataques da Liga, vai ser definitivamente um jogo complicado. Da nossa parte, temos de entrar em campo com o espírito certo e na nossa melhor forma.

O Estoril-Porto arranca às 20h30 da noite deste domingo, uma partida que vamos acompanhar aqui na antena do Observador.

Já o Sporting visita logo à noite o Estrela da Amadora. Os Leões mantêm a perseguição ao primeiro lugar ocupado pelo Futebol Clube do Porto.

O Sporting visita o Estrela da Amadora na Reboleira, às 20h30. Um jogo a contar para a 29ª jornada da Liga de Portugal, com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador.

Desporto a fechar este Jornal das quatro.