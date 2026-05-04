Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Com Miguel Vilar. Miguel é tripulante e é português. Está a bordo do cruzeiro onde já morreram três pessoas infectadas com o hantavírus.

Um vírus com uma elevada taxa de mortalidade. A informação da presença de um cidadão nacional a bordo deste navio é confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. O cidadão português é tripulante da embarcação, que tem bandeira dos Países Baixos. Está ancorado ao largo da costa de Cabo Verde, destino final deste cruzeiro, que começou na Argentina. A bordo, 150 passageiros. As três pessoas que morreram foram infectadas, como referias, com o hantavírus. Que vírus é este? É o que explica o investigador do Instituto de Medicina Tropical, Tiago Correia.

O hantavírus é transmitido, sobretudo, por roedores. A infecção entre humanos é muito rara e está associada a uma espécie específica deste vírus que está associada à América do Sul. E as outras variantes deste vírus, nomeadamente a europeia, não está associada à transmissão entre humanos. Há um caso confirmado laboratorialmente e significa que o vírus está presente no navio. Não se sabe exatamente as fontes, ou seja, se estas pessoas já vinham com o vírus antes do embarque, se contraíram durante a viagem, por exemplo, com alguma estadia em algum porto, ou se efetivamente foi por haver roedores com o vírus e que depois transmitiram o vírus às pessoas.

A taxa de mortalidade associada a este vírus é elevada, 40%, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. E de forma é tratado alguém infectado com o hantavírus?

Não há um tratamento específico pra doença, começa com sintomas muito indiferenciados, sintomas até gripais, que depois podem desenvolver em complicações pulmonares ou complicações renais. Como disse, e bem, não há um tratamento específico, não há uma vacina e, portanto, é uma gestão da sintomatologia, uma gestão dos sintomas e que se procura então estabilizar a pessoa com base naquilo que são os tratamentos disponíveis.

A explicação de Tiago Correia, investigador do Instituto de Medicina Tropical, a pretexto desta informação confirmada ao Observador pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há um cidadão português a bordo do navio cruzeiro que tinha como destino Cabo Verde. Está ancorado ao largo da costa de Cabo Verde. Três pessoas morreram infectadas com este hantavírus.

E vamos agora à situação no Irã. O centro de comando dos Estados Unidos nega qualquer ataque a um navio de guerra norte-americano.

Depois da agência noticiosa iraniana ter dado conta, ao final da manhã, que o navio de guerra dos Estados Unidos tinha sido atingido por dois mísseis no momento em que se preparava para entrar no estreito de Ormuz. De acordo com o relato, a tripulação do navio ignorou os avisos das forças iranianas, que lançaram dois mísseis. O centro de comando dos Estados Unidos, responsável pela operação militar no estreito de Ormuz, nega qualquer ataque. Entretanto, há informações adicionais. Um alto responsável iraniano diz à agência Reuters que as forças iranianas dispararam um tiro de aviso contra o navio de guerra norte-americano, que procurava entrar no estreito de Ormuz. No entanto, este responsável diz que não há certeza se o navio terá sido ou não atingido. Contradiz a informação que havia sido avançada inicialmente que este navio de guerra tinha sido atacado e atingido com dois mísseis. Entretanto, há também a indicação de que o navio de bandeira sul-coreana está em chamas no estreito de Ormuz. O incêndio começou esta segunda-feira. É a empresa sul-coreana HMM que dá conta desta informação. Está a ser investigado se o navio está em chamas fruto de um ataque ou não.

Há mais uma reação à decisão do presidente da República de promulgar a lei da nacionalidade, desta feita pelo coordenador do Bloco de Esquerda.

José Manuel Pureza diz que quem quer combater a extrema-direita não assina a política da extrema-direita. O dirigente do Bloco considera a nova lei cruel e aponta o dedo ao presidente da República.

Já a propósito do pacote laboral, António José Seguro afirmou que fazia depender a sua posição da cedência da UGT. Ou seja, num caso como no outro, com matérias diferentes, António José Seguro fez o mesmo, que é arranjar uma desculpa para, no final do caminho, legitimar, aceitar, aprovar a política da direita. A política da extrema-direita, neste caso concreto.

José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda, esta tarde, durante uma conferência de imprensa na sede do partido. A presidente da Iniciativa Liberal questiona o reparo feito por António José Seguro, o chefe de Estado gostava que o diploma, as alterações à lei da nacionalidade, tivesse merecido um consenso mais alargado.

Há duas mensagens que o senhor presidente da República passa, que não se percebe exatamente o que está por trás dessas mensagens. Por um lado, fala nos processos pendentes, quando esta lei, é explícito, que só incide sobre os processos que forem solicitados de agora em diante. E depois fala que gostaria de um consenso mais alargado, quando a lei foi aprovada por dois terços do Parlamento. Eu não sei que consenso alargado é esse. Só há consensos quando incluem o Partido Socialista? É a isso que o senhor presidente da República se está a referir?

A pergunta feita pela presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, sobre o reparo feito pelo presidente da República, António José Seguro. O secretário-geral do PS também foi confrontado com o reparo do chefe de Estado. José Luís Carneiro reencaminhou o pedido de reação.

Quem tem de responder esse assunto é o primeiro-ministro.

Porque foi o primeiro-ministro que levou um reparo do Sr. Presidente da República e, portanto, não sou eu que tenho de responder. O primeiro-ministro tem de responder ao reparo que foi feito por parte do Sr. Presidente da República.

A reação do líder do PS à consideração feita pela Presidente da República, que gostava que as alterações à lei da nacionalidade pudessem merecer um consenso mais alargado.

O Ministro das Finanças garante que no final do ano a dívida pública vai ficar entre os 85 e os 86% do PIB.

É a reação de Joaquim Miranda Sarmento ao dado hoje divulgado pelo Banco de Portugal ao final da manhã. Dá conta que no primeiro trimestre do ano a dívida pública subiu para 91% do PIB. Nada que preocupe o Ministro das Finanças.

Este ano os reembolsos estão sobretudo no meio do ano e depois no final do ano. O IGCP até está a antecipar um pouco o seu plano de financiamento, dada a incerteza muito grande que vivemos, e têm sido um sucesso as emissões de financiamento do IGCP, o que está a fazer é emitir dívida, é criar depósitos para quando chegarmos a meio do ano e ao final do ano e houver estes reembolsos, termos a capacidade para reembolsar. No final do ano, a dívida pública estará alguns pontos percentuais abaixo dos 89,7% onde fechamos. Estimamos em torno dos 86, 85%.

É isso que diz o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em reação aos dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal, que apontam para uma dívida pública de 91% no primeiro trimestre deste ano.

Vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade a esta hora.

A Câmara de Leiria vai reparar a cobertura de sete pavilhões e do Estádio Municipal, danificados na sequência da passagem pelo território da tempestade Cristine. Está previsto um investimento de quase €4 milhões, quase €3 milhões direcionados para a recuperação do Estádio de Leiria. A obra tem de estar concluída daqui a meio ano. A empreitada dos pavilhões tem um prazo mais curto. A proposta foi aprovada na reunião do executivo municipal com a maioria socialista e a abstenção de PSD e Chega. Cada vez mais perto, o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, está a vencer na casa do Chelsea. É um jogo a contar para o principal escalão do futebol inglês. Em caso de vitória, a equipa treinada pelo português dá um passo importante para a manutenção na Premier League. Ganha uma vantagem de seis pontos face aos lugares de descida, quando faltam três jornadas para o final do campeonato. Nesta altura, estamos no intervalo ainda deste encontro e o Nottingham Forest está a vencer por duas bolas a zero. É o mais jovem corredor a estrear-se na Volta à França em quase 90 anos. Paul Seixas, 19 anos, nascido em França, com ascendência portuguesa, vai participar na edição deste ano do Tour. É a grande esperança do ciclismo francês. Este ano venceu a Flecha Valônia e foi segundo na clássica Liège-Bastogne-Liège, o único a acompanhar o grande corredor da atualidade, Tadej Pogačar.