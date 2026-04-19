Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Jornal das cinco, com edição do José Rafael Lopes. José, falta menos de uma hora para o arranque do derby. Sporting e Benfica vão medir forças para o campeonato.

O derby de Lisboa arranca a partir das 18h, menos de uma hora neste momento para o arranque da partida, neste que é um dos jogos mais intensos do futebol português. Para muitos é mesmo uma rivalidade eterna. O Sporting recebe o Benfica no Estádio de Alvalade, encontro decisivo para as contas da Primeira Liga. O Benfica é terceiro classificado, ainda não perdeu esta temporada para a Liga. O Sporting ainda sonha com a conquista do tricampeonato em Alvalade, numa altura em que está já a chegar o autocarro da equipe encarnada, sendo que o autocarro do Sporting já chegou ao Estádio de Alvalade. Está o Miguel Cordeiro e também o Alexandre Luna Pais. São as vozes que vão estar no relato deste derby. Para já, Miguel Cordeiro, vamos ficar a conhecer as escolhas, quer de Rui Borges, quer de José Mourinho, para este derby que arranca daqui a menos de uma hora.

Com algumas novidades do lado do Benfica, no Sporting, o 11 que era esperado. Boa tarde, José Rafael Lopes, boa tarde, Felipe e a todos os que nos ouvem. A partir do Estádio de Alvalade, as portas já estão abertas, mas ainda poucos adeptos. Do lado do Benfica, já há bastantes, até porque têm de entrar mais cedo perante esse cortejo que fizeram a partir do Estádio da Luz. Quanto ao autocarro do Benfica, a atualizar essa situação, porque deixavas essa referência, ainda não chegou e o atraso deve-se a um acidente aparatoso na Ponte 25 de Abril a envolver uma ambulância e que levou a um atraso na deslocação do autocarro do Benfica para o Estádio de Alvalade. Deve chegar nos próximos minutos.

Vai chegar neste preciso instante, Miguel.

É isso mesmo. Já temos os 11 de Benfica e de Sporting, já conhecemos os protagonistas. Vamos começar pela equipe da casa. Alinha com o mesmo 11 que jogou frente ao Arsenal. Rui Silva o guarda-redes. Na defesa há quatro homens, com Max era o rua à esquerda e Eduardo Quaresma à direita. Os centrais são Gonçalo Inácio e Ousmane Diomande. O meio-campo está entregue a Marte Nyuman e Morita. No ataque jogam Pedro Gonçalves, Geny Catamo, Francisco Trincão e Luís Suárez. São as escolhas de Rui Borges para este encontro frente ao Benfica da 30ª jornada. Já o Benfica alinha com Trubin na baliza. Os laterais são Samuel Dalot à esquerda e David à direita. Há o capitão Otamendi a jogar a central juntamente com Tomás Araújo. Estava em dúvida, confirma-se. José Mourinho anunciou que já estava a treinar, que já tinha treinado esta semana, mas havia ainda dúvidas se iria jogar a titular. Confirma-se que Tomás Araújo é titular na defesa do Benfica. Meio-campo entrega Richard Rios, Órdenes e Leandro Barreiro. Jogam no ataque Schjelderup, Prestianni e a surpresa Ivanović. Pávlović, o melhor marcador do Benfica nesta temporada, mas que vem numa seca de gols já prolongada, não está a titular, não vai alinhar a titular, vai sim jogar Frano Ivanović, jogador croata, avançado croata, que tem jogado quase sempre a partir do banco, fez 13 minutos com o Nacional, tinha feito nove minutos com o Casa Pia, oito minutos com o Vitória, 17 com o Arouca e 25 minutos com o Futebol Clube do Porto, onde conseguiu uma assistência e tinha também conseguido um gol com o Arouca. Nesta temporada, participou em 39 jogos com a camisa do Benfica, mas tem menos minutos do que Pávlović, naturalmente, tem 1276 minutos, sete gols marcados, duas assistências. Se olharmos para os números de Pávlović, tem 49 jogos, participou em 49 jogos pelo Benfica, 29 gols, cinco assistências, tem mais de 4 mil minutos pelo Benfica. Estas são as escolhas de Rui Borges e de José Mourinho. O derby às 18h. O Sporting precisa fazer aquilo que ainda não conseguiu fazer esta temporada: vencer o Benfica. Já José Mourinho também tenta fazer o que ainda não conseguiu fazer nesta temporada: vencer o Sporting. O Benfica já venceu esta equipe do Sporting nesta temporada, mas o treinador era Bruno Lage, foi na Supertaça. Na primeira volta, no Estádio da Luz, houve um empate a um gol. Hoje, este derby é importante para as contas finais no topo da tabela classificativa do campeonato.

Jornalista Miguel Cordeiro, ele que vai estar em conjunto com o Alexandre Luna Pais no relato deste derby intenso. Arranca daqui a menos de 60 minutos. Já se ouve o tique-taque em Alvalade para o arranque da partida.

Noutros temas, José, a circulação na Ponte 25 de Abril já foi restabelecida.

Esteve cortada a circulação devido a um acidente, mas já foi reaberta ao trânsito. Uma colisão entre três veículos provocou constrangimentos no trânsito da Ponte 25 de Abril, no sentido norte-sul. A circulação esteve cortada, entretanto reaberta. O primeiro alerta foi dado perto das 15h. Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal diz ainda que no local estão ainda mais de 25 operacionais, entre bombeiros, PSP e INEM.

E o PS elegeu hoje o Secretariado Nacional e a Comissão Política.

A lista para o órgão executivo do PS reuniu 90% dos votos. Já a Comissão Política do partido foi eleita com 88%. O presidente socialista, Carlos César, diz que estes resultados mostram que o partido está unido e que ainda é possível continuar a fazer oposição sem dizer sempre que não e sem recorrer à gritaria. As eleições aconteceram hoje, de forma eletrônica, durante a Comissão Nacional do PS, a primeira depois do congresso de consagração de José Luís Carneiro como secretário-geral do partido.

José Luís Carneiro falou no arranque da Comissão Nacional do partido para apontar-se à reforma laboral

E numa altura em que as sondagens dão conta de uma subida do PS, em contraste com uma queda da AD, números animadores para José Luís Carneiro, no dia do aniversário do Partido Socialista, que leva o secretário-geral do PS a dizer que os portugueses não confiam no governo. José Luís Carneiro voltou a criticar a reforma laboral do governo, um tema, João Lourenço, que foi alvo de vários avisos por parte de José Luís Carneiro.

Em dia de aniversário, a família socialista reúne-se para uma reunião da Comissão Política. Antes do apagar das velas, o discurso do líder refere que o PS mudou o país e traça o caminho para os próximos anos.

Seremos uma oposição firme, responsável. A cada crítica, as nossas propostas alternativas, porque nós temos apenas uma única coligação. A nossa coligação é mesmo com as portuguesas e com os portugueses.

O desafio ao virar da esquina é a reforma laboral. Luís Montenegro guardou segredo na campanha. José Luís Carneiro não gostou e acredita que a reforma não passa de um retrocesso.

Guardou um silêncio sepulcral durante toda a campanha eleitoral, ou seja, a reforma das leis laborais, melhor dizendo, a contrarreforma das leis laborais.

O aumento do custo de vida também serviu para criticar o governo. O secretário-geral socialista acusa o executivo de ser imoral.

O Estado, só em aumento anual da receita do IVA, terá um aumento da receita do IVA de cerca de € 500 milhões, ou seja, uma imoralidade o Estado estar a ganhar dinheiro à custa do sacrifício das portuguesas e dos portugueses.

Com dois anos somados na oposição, as últimas sondagens mostram um cenário mais alegre para o PS. Carneiro pede calma, mas considera que a AD está em apuros.

Não podemos viver com essa inquietação das sondagens. São indicadores, são retratos do momento, mas há uma coisa que elas estruturalmente já dizem, e dizem, fundamentalmente, que os portugueses não confiam no governo e que o doutor Luís Montenegro está errado quando diz que o país está melhor.

Depois do 25º Congresso, a Comissão Nacional vai votar a lista de José Luís Carneiro para os três órgãos do partido. Depois disso, o líder apaga as velas dos 53 anos do Partido Socialista.

É um trabalho do João Lourenço, que esteve a acompanhar a Comissão Nacional do Partido Socialista. Mais de metade da Comissão Política Nacional do PS, proposta por José Luís Carneiro, foi renovada. Há lugar para nomes como os ex-ministros Fernando Medina e também Alexandra Leitão, bem como os eurodeputados Francisco Assis e Ana Catarina Mendes.

A fechar, Donald Trump insiste no acordo de paz, mas ameaça com a destruição total do Irão.

É uma ameaça que chega através de uma publicação na rede social Truth Social, onde o presidente dos Estados Unidos acusa Teerão de disparar contra dois navios que estavam a atravessar o estreito de Ormuz. O chefe de Estado norte-americano insiste que está a oferecer um acordo justo e razoável ao Irão e avisa que, caso Teerão não aceite esse acordo, os Estados Unidos vão destruir todas as centrais energéticas e todas as pontes do país. Donald Trump diz ainda que acredita que este bloqueio do estreito de Ormuz está a beneficiar os Estados Unidos e a prejudicar o Irão. Diz o presidente norte-americano que os iranianos perdem cerca de US$ 500 milhões a cada dia que mantêm o estreito de Ormuz fechado.

Está Rafael Lopes com o Jornal das 5.