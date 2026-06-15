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Esta é a Tarde Política da Rádio Observador. É segunda-feira, 15 de junho, e vamos ter Passos Perdidos com Miguel Viterbo Dias, numa semana com debate quinzenal e discussão sobre o código laboral no Parlamento. Mas também temos um explicador. Boa tarde, Judite França. Vamos falar sobre?

Sobre o facto do Reino Unido proibir redes sociais a menores de 16 anos. Vamos também, Ricardo, ter um debate com os deputados do PSD, Paulo Marcelo, Dália Miranda, do PS, e Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal.

Antes vamos ter o Jornal das 5. Boa tarde, Luís Soares. Quais são as notícias em destaque às 17h?

Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Judite. Foi condenado a três anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, o agente que matou Odair Moniz na Cova da Moura. Depois de anunciado o acordo entre os Estados Unidos e o Irão, as Forças Armadas norte-americanas avisam que o bloqueio naval no Estreito de Ormuz vai permanecer em vigor até o acordo ser assinado na próxima sexta-feira. Mais à frente, como um gato interrompeu uma peça de Shakespeare na Turquia.

Foi o Romeu e Julieta.

Pois é, senhor.

Já ouvi dizer. Depois do Jornal das 19h, temos novo episódio do Querido Líder, hoje sobre a importância dos canais de denúncia como auxiliares à gestão. E o nosso convidado da segunda parte é António Maria Soares Franco, o co-CEO da José Maria da Fonseca. E claro, também vamos ter Minuto 90. Acompanhamos os jogos do Mundial e hoje há um jogo muito especial: um Espanha-Cabo Verde, que se estreia numa fase final de um campeonato do mundo, e vamos estar em Lisboa com a comunidade cabo-verdiana para acompanhar este Espanha-Cabo Verde que está quase a começar. Quanto ao estado do tempo para amanhã, segundo o IPMA, céu pouco nublado, com aumento temporário de nublosidade no litoral oeste até meio da manhã. No interior, possibilidade de aguaceiros durante a tarde. Uma pequena subida de temperaturas máximas também amanhã. Vamos olhar aqui para as temperaturas previstas para amanhã. Porto 22, Braga 31, Viseu 30, Aveiro 28, Coimbra 25, Leiria também 25, Santarém 32, Lisboa 30, Setúbal 33 e Faro 30. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a Tarde Política da Rádio Observador. Jornal das 17h com Luís Soares, o agente da PSP que matou Odair Moniz na Cova da Moura, na Amadora, foi condenado a três anos e seis meses de prisão, com pena suspensa.

A leitura do acórdão aconteceu esta tarde no Tribunal de Sintra. O coletivo de juízes deu como provados a maior parte dos factos que constam na acusação do Ministério Público. Em direto neste jornal está a repórter da Rádio Observador, Beatriz Félix, sendo que, Beatriz, a defesa do agente já fez saber que discorda da sentença e admite recorrer.

Precisamente, Luís, a defesa de Bruno Pinto, o advogado Ricardo Serrano Vieira, já saiu aqui do Tribunal de Sintra, onde nos encontramos. À saída prestou algumas declarações aos jornalistas e fala numa meia vitória. Uma vitória que não foi total, essa seria então a absolvição. Diz que, em representação de Bruno Pinto, que naturalmente o arguido lamenta o sucedido, que nenhum polícia deveria ficar contente com o que aconteceu, nomeadamente o homicídio de Odair Moniz, mas admite que vai proceder à leitura mais concentrada e mais focada do acórdão para depois decidir se vai recorrer ou não da decisão do tribunal, sendo que há uma grande probabilidade disso vir a acontecer. É disso mesmo que dá conta Ricardo Serrano Vieira, o advogado de Bruno Pinto, o agente da PSP que matou Odair Moniz. Falamos também desta pena suspensa de três anos e seis meses. Foram levantadas as penas acessórias. O Ministério Público tinha pedido para que fosse atribuída uma pena acessória de suspensão definitiva de funções para Bruno Pinto, o que foi negado. Bruno Pinto vai poder regressar à PSP. A suspensão temporária foi também levantada pelo tribunal, que decidiu que não teria competências para concluir sobre este assunto. Remete para a Polícia de Segurança Pública, no processo interno que está a decorrer. Será esta entidade que vai decidir ou não se Bruno Pinto pode mesmo voltar a ser polícia. Fica também com termo de identidade e residência por causa desta pena suspensa e também fica condenado ao pagamento de indenizações, uma de €30 mil dividida pelos herdeiros de Odair Moniz, pela morte da vítima, mas também a uma outra pena, um outro pagamento, uma outra indenização de €20 mil, esta já de forma singular, a cada um dos herdeiros por danos morais. Esta foi uma leitura do acórdão que decorreu esta tarde no Tribunal de Sintra, onde estavam muitas pessoas à porta do tribunal, muitos polícias, meros curiosos também, pessoas que conheciam Odair Moniz, a mulher de Odair Moniz também aqui presente. À saída, houve também gritos contra a polícia, gritos de ódio contra os polícias, em que os acusavam de ser racistas, também assassinos. E foi uma saída tensa desta sala do tribunal, em que Bruno Pinto, agente da PSP, foi condenado à pena suspensa de três anos e seis meses.

Beatriz Félix em direto

Direto do Tribunal de Sintra, com o tribunal a condenar o agente da PSP a três anos e seis meses de prisão, mas com pena suspensa. A defesa admite recorrer.

Vamos agora às informações mais recentes sobre o acordo entre os Estados Unidos e o Irão. O bloqueio naval norte-americano ao Estreito de Ormuz só será levantado na próxima sexta-feira.

E depois de assinado o documento, é o que adiantam as Forças Armadas dos Estados Unidos, o que contraria a declaração feita por Donald Trump. A Agência Reuters cita uma nota das tropas norte-americanas, em que se lê que o bloqueio militar dos portos iranianos se mantém em vigor, restringindo todo o tráfego que entra e sai desses portos. Assim sendo, as tropas norte-americanas aconselham que nenhum navio tente sair ou chegar aos portos iranianos até que seja dada uma ordem explícita em contrário. De resto, os transportadores marítimos ainda estão cautelosos na passagem do estreito, apesar das notícias que dão conta de que tanto o Irão como os Estados Unidos afirmaram que o Estreito de Ormuz começaria a ser reaberto depois de alcançado este acordo. À Reuters, os transportadores marítimos da Ásia e da Europa disseram que a confiança no retomar do trânsito pode levar semanas para ser restabelecida e que a navegação só será reiniciada quando a segurança for garantida. Ainda aguardam por mais detalhes, inclusivamente, sobre a remoção de minas no estreito. Entretanto, o presidente do Irão também já confirmou que o memorando de entendimento vai ser assinado na sexta-feira, dia 19 de junho, na Suíça.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros saúda o entendimento alcançado por Estados Unidos e Irão, mas Paulo Rangel avisa que ainda é preciso esperar pela concretização do acordo.

O chefe da diplomacia portuguesa diz que está confiante que este acordo seja agora uma nova fase. Aos jornalistas no Luxemburgo, Paulo Rangel frisou que seria precipitado falar agora sobre a eventual participação portuguesa na reabertura e desminagem do Estreito de Ormuz.

Portugal está a acompanhar desde o início esse grupo, mostrando a sua disponibilidade para cooperar e teremos que ver, e sempre disse isso, repare, isso não mudou, porque nós ainda não temos esse acordo, nem temos o diálogo feito entre os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, que são os dois países que estão a coordenar esse esforço para o que será a etapa seguinte.

Para já, a França e o Reino Unido mostram-se disponíveis para participar nas missões de segurança no Estreito de Ormuz. Paulo Rangel está também preocupado com a situação no Líbano, onde Israel garante que vai manter as tropas e espera que não haja uma reação unilateral que entretanto possa pôr em causa a assinatura deste acordo.

O governador do Banco de Portugal recusou especular sobre o que vai fazer o Banco Central Europeu na próxima reunião sobre política monetária. Isto depois do acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão.

Álvaro Santos Pereira não teve direito de voto na reunião do BCE da semana passada, mas disse concordar com a subida das taxas de juro em 25 pontos base. Quanto ao que aí vem, Álvaro Santos Pereira não se compromete, apenas lembra que apesar das notícias serem positivas, ainda vai demorar até se atingir alguma normalidade.

Mesmo se hoje o estreito fosse aberto, ainda vai demorar alguns meses para todas as operações voltarem ao normal. Mas obviamente são notícias positivas e eu acho que isso é de saudar.

Expectativa do governador do Banco de Portugal, que apresentou hoje o Boletim Económico de junho, prevê a inflação nos 3,1% este ano, o déficit de 0,2 também este ano, mais pessimista do que o governo, que prevê um saldo nulo.

Estas notícias sobre o acordo alcançado entre Estados Unidos e Irão têm tido impacto nos preços do petróleo, que desde que estas notícias começaram a surgir, Luiz, o preço tem estado a cair.

E tem estado a cotar em torno dos US$ 83 por barril, mas vamos ao encontro de Ricardo Marques, especialista em mercados de energia. Boa tarde, Ricardo, obrigado por se juntar a nós em direto. Como seria de esperar, os preços do petróleo têm vindo a baixar desde a confirmação do acordo. Como é que estão a cotar agora?

Nesta altura, o Brent está a cotar a US$ 82,70, portanto está a perder US$ 4,50. E tão importante como isso é a margem de refinação, por exemplo, do gasóleo estar a baixar, ou seja, o facto de o Médio Oriente produzir produto refinado que a Europa tem que importar. Portanto, está a ajudar não só à descida do preço do petróleo, como do produto refinado.

E a manter-se esta tendência, Ricardo Marques, que impacto terá isso ou poderá ter isso no preço dos combustíveis em Portugal?

Penso que se a tendência se mantiver assim, os preços tenderão a baixar. Nesta altura já estamos com cerca de €0,03 a €0,04 abaixo do preço que tínhamos na sexta-feira, quer para a gasolina, quer para o gasóleo. Portanto, se nada se alterar, podemos esperar uma descida de preços.

Consegue quantificar essa descida?

Nesta altura, tem €0,03, quer para a gasolina, quer para o gasóleo face a sexta-feira.

E é de esperar que o preço, tendo em conta que o petróleo tem estado a baixar, que o preço dos combustíveis possa baixar nas bombas ainda antes da próxima segunda-feira ou isso é de excluir nesta altura?

Não é normal. Normalmente há uma atualização semanal.

Portanto, será de esperar por segunda-feira.

Até porque a queda não é, não estamos a falar de uma queda de €0,10, €0,20. Estamos a falar, para já, de uma queda de €0,03, €0,04.

Obrigado, Ricardo Marques, especialista em mercados de energia, a ajudar-nos a olhar para esta descida do preço do petróleo por causa do acordo entre os Estados Unidos e o Irão.

E Luiz Soares, ainda vamos à operação emergente. O PSD e o Chega criticam o presidente da Câmara Municipal da Amadora. Acusam o autarca de ter ocultado o fato de ter sido constituído arguido neste processo, de que tomamos conhecimento no final de maio.

Exatamente. E a notícia de que o autarca de Amadora é arguido foi avançada este fim de semana pelo Observador. Em causa, um ajuste direto celebrado entre a autarquia e Duarte Moral, o assessor de José Luís Carneiro, também constituído arguido no processo, para escrever um discurso por ocasião das celebrações do 25 de abril. Vitor Ferreira é assim a oitava figura do PS que se sabe é arguido na sequência das buscas da PJ a várias autarquias lideradas pelo partido e à sede nacional socialista. A vereadora e líder da oposição na Amadora, Susana Garcia, acusa o autarca de desonestidade e falta de lealdade perante os eleitores.

Não só não comunicou

Que foi feita a busca ao seu domicílio, como que foi constituído arguido. Nós estamos já num patamar em que exigimos rigor e transparência na nossa postura política. Mal não vem ao mundo ele ser constituído arguido. Até pode inclusive nem vir a ser deduzida uma acusação contra ele. Agora, ele tem a obrigação institucional e tem a obrigação de lealdade e transparência para com o povo da Amadora, de veicular esta informação.

A posição da Susana Garcia, do PSD, que sublinha que não defende a suspensão de mandatos como o Alexandre Leitão, mas considera que é preciso tirar consequências das ações dos envolvidos.

É opinião que é partilhada pelo vereador do Chega na autarquia da Amadora, Rui Paulo Sousa.

Que diz ainda assim que o autarca Vítor Ferreira deve parar para pensar se tem condições políticas para continuar. Acredita que o PS fica ainda mais fragilizado na Amadora com toda esta polémica.

É algo que ele tem que ponderar, se realmente reúne condições ou não, face a esta notícia. É preciso não esquecer que a Câmara da Amadora tem um executivo onde tem apenas quatro vereadores do Partido Socialista. Portanto, o Chega e o PSD têm maioria, em termos de total, seis vereadores. Ou seja, a posição inicial já é um pouco frágil e esta notícia ainda está a aumentar mais essa fragilidade.

Declarações do vereador do Chega na autarquia da Amadora, Rui Paulo Sousa, entrevistado pela jornalista do Observador, Mariana Furtado.

E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira.

Desde logo, futebol. Rúben Dias continua a treinar à parte e está em dúvida para o primeiro jogo de Portugal no Mundial. O central português subiu ao relvado com os restantes colegas de equipa, mas treinou à parte. De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, está a fazer trabalho específico desde o jogo com a Nigéria. Em território norte-americano, o central português ainda não treinou com os restantes colegas de equipa. Na conferência de imprensa, Matheus Nunes falou sobre a condição de Rúben Dias para desejar uma rápida recuperação.

Obviamente que nós queremos que ele esteja presente em todos os jogos, porque ele é muito importante. Meu parceiro lá do City. Nós sabemos de toda a importância que ele tem para esta seleção. É um dos líderes, é uma voz muito presente no balneário e fora dela também. Espero que ele esteja bem para o primeiro jogo e para o resto do Campeonato do Mundo também.

Todo o restante plantel de Portugal está às ordens do Roberto Martínez. Hoje o treino já se realizou sem problemas. Ontem foi cancelado devido ao protocolo de tempestade. A esta hora já arrancou o primeiro jogo do dia, Espanha e Cabo Verde, a contar para o grupo H. O Diogo Varela está a acompanhar o jogo. Não está, não temos o Diogo Varela, mas conseguimos dizer que neste momento está às 10 minutos, está zero a zero.

Está zero a zero, Espanha e Cabo Verde. Já leva 11 minutos de jogo. Espanha tem estado a atacar mais, como se imaginava, mas por ora o jogo está empatado a zero, com a estreia da seleção de Cabo Verde numa fase final de um Campeonato do Mundo.

E certamente, Ricardo, que já ouviste aqueles avisos no teatro para desligar o telemóvel.

Sim, e cumprir.

Pronto, mas nunca ouviste nenhum a avisar para não levar o gato.

Não.

Pronto.

Mas por regra, eu não levo os dois.

Não levas o gato. Pronto. Na Turquia, está a ser apresentada a peça "Romeu e Julieta", mas a peça tem um intérprete extra, um gato que invadiu o palco, mesmo no momento em que Romeu morre. Nesta peça de Shakespeare, começou o gato a brincar com o cabelo do ator, que encenava a morte da personagem no chão, isto enquanto a atriz que interpretava Julieta chorava pela morte de Romeu. Foi um momento que rendeu aplausos ao gato e também aos atores no final da peça.

Eu já vi as imagens e é realmente incrível o timing do gato que está deitado ao lado do Romeu, que já no momento mais dramático de Romeu e Julieta.

Foi na moche.

E a reação do gato é começar a brincar com o cabelo do ator. É um momento incrível, realmente. E no fim acho que foi aplaudido.

Foi aplaudido, rendeu os aplausos de toda a gente.

E merecidos. Merecidos aplausos para o gato.