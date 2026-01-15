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No Jornal das seis com Luís Soares, João Cotrim Figueiredo acusa a comunicação social de ser cúmplice do que chama de assassinato de caráter. Em causa está a denúncia de assédio de que está a ser alvo.

O candidato presidencial foi novamente alvo de questões na sequência do comunicado conhecido esta manhã, assinado por Inês Bichão, que assegura que a denúncia de assédio a envolver Cotrim Figueiredo tinha sido reportada em sede interna ao partido em 2023. Ora Cotrim Figueiredo esta tarde tomou a iniciativa de falar aos jornalistas para fazer uma acusação.

Os últimos quatro dias tem-se assistido a um autêntico assassinato de caráter brutal, dos quais a comunicação social tem sido um instrumento e se calhar até cúmplice. A partir de um post privado, rapidamente retirado, sem me consultarem previamente e, tanto quanto sei, sem consultarem a denunciante previamente, foi-me colocada uma pergunta em público. Eu não sei que raio de jornalismo é este, sei que não é um bom serviço à democracia, porque impediu os assuntos importantes de serem discutidos, colocou em causa toda uma campanha política e a reputação de uma pessoa de uma vida impoluta. Portanto, péssimo serviço à democracia, péssimo exemplo de jornalismo.

A acusação de Cotrim de Figueiredo na declaração inicial que fez aos jornalistas, depois questionado também pelos jornalistas, Cotrim de Figueiredo subiu o tom.

Vocês têm ideia do que é que fizeram à minha vida? Não? Então quem foi?

Nós temos é só uma suspeita e eu acho que mais uma vez, como já de manhã fiz questão de frisar isto, se isto fosse noutra campanha, João Cotrim Figueiredo-

Eu insurgi-me no primeiro dia, insurgi-me no segundo, porque são quatro dias. Já tiveram tempo de ver exatamente a natureza da queixa.

Devido a um comunicado de Inês Bichão.

Que era precisamente um dos pontos que dizia que deviam ter sido-

Quer dizer que não fizeram o trabalho de jornalística como deve ser.

A acusação de Cotrim de Figueiredo, irritado com os jornalistas, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal tem ainda hoje agenda na cidade do Porto.

E neste penúltimo dia de campanha, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, voltou a apelar ao voto em António José Seguro.

Por um voto se ganha, por um voto se perde. É o que diz José Luís Carneiro. Chamou os jornalistas ao Largo do Rato para uma conferência de imprensa, em que o secretário-geral do PS sublinha que os eleitores só têm uma oportunidade para votar e garantir que António José Seguro vai à segunda volta.

Só há um dia 18. Não há dois dias 18. Os democratas não podem falhar. Os socialistas têm deveres especiais. Que não haja um socialista que fique em casa. Por um voto se ganha e por um voto se perde.

O secretário-geral do PS reforça assim o apoio a António José Seguro. Um apelo feito não só aos socialistas, mas também a uma larga maioria de eleitores que já tenham votado noutros partidos.

António José Seguro é o garante dos valores democráticos e dos valores constitucionais, é o garante da nossa Constituição. Provou, aliás, na campanha, uma campanha positiva, uma campanha construtiva.

O candidato do PS reconhece um especial foco em matérias como saúde, habitação, salários, economia e jovens. Pede por isso que no dia 18 nenhum socialista fique em casa.

E António José Seguro acredita que fez o suficiente para conseguir fidelizar o eleitorado de esquerda.

Na Póvoa de Lanhoso e antes da declaração de José Luís Carneiro, António José Seguro sublinhou que nunca pediu a desistência de nenhuma candidatura, mas que é o único candidato da esquerda que está em posição de chegar à segunda volta.

Eu sempre falei com os eleitores e designadamente com os eleitores de esquerda, aquilo que eu disse é que só há um candidato da área política do centro esquerda que pode passar à segunda volta. E, portanto, o voto deve ser concentrado na minha candidatura para eu ter condições de passar à segunda volta e não dispersar noutras candidaturas que, com o maior respeito, não conseguem passar à segunda volta.

E espera que alguém desista a seu favor?

Isso não sei, isso não compete a mim.

António José Seguro acredita que fez o suficiente durante a campanha para fidelizar o eleitorado de esquerda. Já quanto aos ataques de Gouveia Melo, que hoje o acusou de não ter defendido os idosos no tempo da troika, António José Seguro responde assim:

Ele ainda tem mais um dia para apresentar uma proposta para o país, se tiver.

António José Seguro na reta final da corrida à Belém. O socialista está hoje em campanha na Póvoa de Lanhoso.

E André Ventura fez hoje um discurso com casaco camuflado de farda militar. Diz que promete lutar por melhores condições para os ex-combatentes.

Também dia de aniversário, a candidatura do Chega organizou um almoço-comício em Ponte de Lima. Depois de três horas de almoço, o candidato recebeu esse presente, essa prenda de um grupo de ex-combatentes, uma farda militar. Ventura vestiu essa farda, subiu ao palco para um discurso em que começou precisamente por agradecer o presente.

Receber dos nossos antigos combatentes esta oferta, para mim não é só uma nota pessoal. É para mim o maior, desculpem dizer assim, é o maior reconhecimento desta campanha. Eu não tinha sítio melhor no mundo para estar do que aqui. E vou-vos dizer, faço anos hoje e este é o melhor sítio onde eu podia estar. Vocês são a melhor companhia do mundo. Estar a lutar por Portugal é a minha maior honra, honra enquanto candidato, enquanto aniversariante e enquanto homem português.

André Ventura em dia de aniversário, a falar também da intenção de mudar Portugal como um compromisso de vida, garante também que não vai desistir depois do dia 18.

E Gouveia Melo viu André Ventura de camuflado e não gostou.

Ficou mal disposto. O almirante mostra-se indignado e diz que Ventura ultrapassou os limites.

Isso deixa-me mesmo muito mal disposto.

Porquê?

Porque o doutor André Ventura Nunca foi sequer ao serviço militar obrigatório e deve ter cuidado com os símbolos que usa. Os uniformes são para quem usou uniforme e serviu a pátria em uniforme.

É um desrespeito para os militares?

Para mim é um desrespeito. Eu, como militar, não gostei e estou agora a ser informado e digo claramente que há coisas que têm limites. Isso para mim é o limite.

Gouveia e Melo ficou mal-disposto com estas imagens de André Ventura, em declarações aos jornalistas de visita a uma associação de empresários. Declarações que já tiveram reação também de André Ventura.

No dia 18, os portugueses escolherão se querem ou não um candidato que vá honrar os antigos combatentes que nunca foram honrados. Tem razão o almirante quando disse. Hoje eu falei para o país que não honrou os antigos combatentes e que não honrou os militares e os expoliados do ultramar. Por isso é que eu disse que nós tínhamos que ajustar contas com a nossa história. Se se preocupassem menos com picardias e mais com o país que precisa de soluções, talvez já tivéssemos um país diferente.

Como é que foi o seu serviço militar?

André Ventura, à saída de um almoço, comício em Ponte de Lima, a reagir à reação de Gouveia e Melo.

E no Porto, o presidente da Câmara, Pedro Duarte, entrou também na campanha para tentar contrariar o retrato traçado pelas sondagens em relação a Marques Mendes.

Numa ação de campanha no Mercado do Bolhão, que juntou Pedro Duarte e também Rui Moreira, o atual presidente da Câmara desvalorizou as sondagens. A acompanhar esta iniciativa esteve o Miguel Viterbo Dias. Miguel, com algumas comparações entre as autárquicas ganhas por Pedro Duarte e esta eleição?

Sim, precisamente os estudos de opinião, que também apontavam a derrota Pedro Duarte contra Manuel Pizarro. Manuel Pizarro que, curiosamente, agora é também apoiante público de uma outra candidatura, a do almirante Gouveia e Melo. E por isso Pedro Duarte, aqui nesta ação de campanha no Mercado Bolhão, e antes de discursar num comício que vai encerrar o dia de hoje, diz que as sondagens são antes do tempo e que o resultado no tempo certo é mesmo só no domingo.

Não tenho grandes dúvidas em dizer que estou muito otimista, independentemente daquilo que são oscilações de opinião, estudos de opinião, antes do momento certo. O momento certo é o momento em que a pessoa na urna vai estar confrontada com uma decisão. E essa decisão, nesse momento-chave, as pessoas, eu não tenho dúvidas nenhumas, vão optar por aquilo que é a opção mais certa.

Contávamos ter aqui o restante da reportagem do Miguel.

Acho que já ficou essencial.

Ficou essencial.

Um abraço para o Miguel Viterbo Dias.

Certo, também teremos a oportunidade de ouvir os restantes registos noutros noticiários. É ele que está a acompanhar a caravana de Marques Mendes, que hoje está na cidade do Porto.

E numa mais do que provável segunda volta das eleições presidenciais, os boletins de voto no estrangeiro, na segunda volta, podem ter os famosos 14 nomes, em vez de dois.

O presidente do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, reconhece que essa é uma possibilidade e que pode contribuir até para o aumento dos votos nulos. Será a primeira vez que a diáspora vota numa segunda volta de presidenciais. O explicador da tarde política, Tiago Soares, afirma que é fácil adivinhar qual será o desfecho.

Da parte da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, temos a garantia de que vão fazer todos os esforços para ser o mais rápido possível, mas há uma enorme possibilidade de termos um boletim de voto com 14 nomes. E obviamente que isso vai arrastar o número de votos nulos. É fácil de adivinhar isso.

Nestas eleições, os imigrantes só podem votar de forma presencial. O voto postal não é uma possibilidade. Para Tiago Soares, isto resulta de uma passividade das autoridades, mas admite também que possa estar relacionado com o custo financeiro.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 15 de janeiro.

A Procuradoria-Geral da República decidiu regular as averiguações preventivas, define o prazo de até nove meses para uma decisão. O Procurador-Geral da República emitiu, na terça-feira, uma diretiva que regula esse tipo de averiguações, ações que não devem exceder o prazo máximo de três meses, em casos excepcionais e devido à complexidade dos factos, esse período pode ser prorrogado até duas vezes por igual período. A diretiva foi divulgada hoje no sítio da Procuradoria-Geral da República, terá que ser cumprida por todos os procuradores em causas de averiguações preventivas, como aquelas de que foram alvo Luís Montenegro ou Pedro Nuno Santos. O Tribunal de Beja condenou nove pessoas por tráfico de imigrantes no Alentejo. Sete delas vão cumprir pena efetiva, entre os três e os nove anos e meio. Outras três foram absolvidas do processo. O acórdão foi conhecido esta tarde. Em causa estão 30 crimes de tráfico de pessoas, assim como de auxílio à imigração ilegal. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai realizar ainda hoje uma reunião de emergência para discutir a repressão do Irão aos protestos no país. É o que avança o jornal britânico The Guardian. O encontro terá sido pedido pelos Estados Unidos, deve acontecer por volta das 8 p.m, hora portuguesa, 3 p.m nos Estados Unidos. Entretanto, a diplomata da Arábia Saudita, Qatar e Omã, terão convencido Donald Trump a não atacar o Irão. Essas fontes diplomáticas contam à France Presse que houve um esforço frenético e longo, à última hora, para convencer Donald Trump a dar uma chance ao Irão para o país mostrar boas intenções. Pode haver um clássico nas semifinais da Taça de Portugal. O Porto vai jogar com o vencedor da eliminatória entre o Sporting e o Aves. Já o Fafe vai medir forças com o Torreense para decidir quem vai estar no Jamor. O sorteio aconteceu esta tarde na Cidade do Futebol, em Oeiras. Em cima da mesa pode estar um clássico entre Porto e Sporting. A eliminatória entre o Sporting e o Aves só se joga em fevereiro, sendo certo que ou Torreense, da Segunda Liga, ou Fafe, da Liga 3, vão estar na final da Taça de Portugal.

Isso vai trazer ainda mais festa ao Jamor, se Torreense ou Fafe, um deles, estiverem na final da Taça de Portugal. O Luís Soares vai regressar às 18h30 para atualizar as notícias.