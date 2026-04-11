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Notícias na Rádio Observador. Jornal das seis com António José Soares. António, atenções viradas para a Hungria, que já faz festa antecipada. As mais recentes sondagens das eleições legislativas deste domingo dão vitória à oposição liderada por Péter Magyar.

O atual primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, pode cair após 16 anos no poder. Amanhã, cerca de oito milhões de húngaros são chamados a eleger os 199 deputados do Parlamento. Vamos em direto até à Hungria, onde está a enviada especial do Observador, Madalena Moreira. Boa tarde, Madalena. Já se sente nas ruas este clima de festa antecipada pela possível queda de Viktor Orbán?

Boa tarde. Já se sente, pelo menos nas ruas de Budapeste, uma cidade mais progressista que o resto do país, a festa pela possibilidade de Péter Magyar ganhar as eleições. Muitas pessoas aproveitaram o bom tempo para saírem à rua. Não são só os turistas e ouve-se muito falar: "Tiszá Péter Magyar" e a possibilidade de amanhã ele vencer estas eleições. Muitas destas pessoas, depois da festa de hoje, amanhã haverá uma nova festa, tanto a oficial do partido como uma grande festa techno, depois de ontem ter havido um grande concerto. Portanto, é claramente um ambiente de festa aqui em Budapeste.

Madalena, tem-se falado muito acerca de uma alegada fraude eleitoral nestas legislativas da Hungria. Existe alguma atualização sobre esse tema, esse cenário?

O líder da oposição tem falado muito sobre esta possibilidade de Viktor Orbán pressionar ou comprar votos e, nesse sentido, anunciou hoje a criação de uma plataforma para os eleitores poderem reportar casos de alegada fraude. Portanto, amanhã, ao longo de todo o dia, enquanto os eleitores se deslocarem às urnas, se virem algo que o partido classifica como suspeito, poderão então reportar esses problemas nesta nova plataforma que a oposição criou.

Obrigado, Madalena. O direto da enviada especial do Observador, Madalena Moreira, à Hungria, desde Budapeste, nesta reta final das últimas ações de campanha para as eleições legislativas deste domingo.

António, dois navios militares dos Estados Unidos terão atravessado o Estreito de Ormuz.

A informação é avançada pela Axios, que cita fonte norte-americana. Também o Wall Street Journal dá conta desta notícia. O movimento não foi coordenado com o Irão e terá sido realizado com o objetivo de aumentar a confiança dos navios comerciais para atravessarem aquele corredor marítimo. Uma notícia que surge na mesma altura em que fontes iranianas foram citadas como estando a ameaçar os navios norte-americanos de serem atacados caso tentassem atravessar o estreito. Isto numa altura em que as delegações do Irão, Estados Unidos e Paquistão estão reunidos na mesma sala em Islamabad para tentarem negociar um acordo de paz no Médio Oriente.

E já foi retomada a recolha de dados biométricos nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.

Tinha sido suspensa esta manhã pela PSP por causa das longas filas que obrigariam os passageiros a perder os voos. O porta-voz da Polícia de Segurança Pública, Sérgio Soares, indica que a recolha de dados biométricos foi depois retomada durante a tarde e que está tudo a decorrer dentro da normalidade.

E António, morreu a pedagoga Maria Emília Brederode dos Santos.

Tinha 84 anos. Faleceu vítima de doença prolongada. A morte foi confirmada à Agência Lusa pelo presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes. Especialista em Educação, Maria Emília Brederode dos Santos presidiu ao CNE entre 2017 e 2022. Nascida a 21 de março de 1942, em Campo de Ourique, em Lisboa, Maria Emília Brederode dos Santos dedicou a sua vida à educação.

António José Seguro manifestou hoje profunda tristeza pela morte, precisamente da pedagoga Maria Emília Brederode dos Santos, salientando que dedicou a sua vida a uma educação mais justa e humana.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, o chefe de Estado evoca a missão de Maria Emília Brederode dos Santos por uma educação mais próxima das crianças e dos jovens portugueses. Também o secretário-geral do PS lamentou hoje a morte da pedagoga. José Luís Carneiro considera que a ação de Maria Emília Brederode dos Santos marcou profundamente as últimas décadas do país e muitas gerações de crianças e jovens.

Passamos ao desporto. José Mourinho fez ao início da tarde a antevisão do jogo de amanhã frente ao Nacional, na Luz.

Uma partida a contar para a jornada 29 do campeonato. José Mourinho antecipa um adversário com uma boa equipa e que se debate bem frente aos clubes do topo da tabela.

Para mim é uma boa equipa e se nos centrarmos nos resultados que eles fizeram com as equipas da parte de cima da tabela, mesmo não tendo feito muitos pontos, penso que ganharam em Braga, mas tudo contra as equipas de topo foram todos jogos muito nivelados.

José Mourinho reafirmou ainda a sua vontade de ficar no clube e recordou também a posição do presidente Rui Costa. O Benfica joga contra o Nacional às 18h de amanhã. É uma partida que vai ter relato aqui na Rádio Observador.

Também o treinador do Futebol Clube do Porto fez ao início da tarde a antevisão do jogo de amanhã frente ao Estoril, na Amoreira.

E Francesco Farioli, Filipa, antecipa um jogo difícil. Este Estoril-Porto, que vai começar amanhã às 20h30. É uma partida que também vamos acompanhar com relato em direto aqui na antena do Observador.

Já o Sporting visita logo à noite o Estrela da Amadora. Os Leões mantêm a perseguição ao primeiro lugar ocupado pelo Futebol Clube do Porto.

É uma visita na Reboleira, marcada pras 20h30. Mais um jogo pra 29ª jornada da Liga Portugal, com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. Um fim de semana desportivo em cheio, Filipa.

É isso mesmo, António José Soares, com este Jornal das seis.