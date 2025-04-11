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Está apresentado o programa eleitoral da AD: redução de impostos e a promessa de que não há déficit, nem no ano que vem, garantia de Luís Montenegro, que deixou recados e perguntas a Pedro Nuno Santos.

Seguimos de imediato até ao Centro de Congressos de Lisboa, ao encontro do jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias. Miguel, que recado é que Luís Montenegro quis deixar a Pedro Nuno Santos?

Sobretudo este piscar de olho que Pedro Nuno Santos tem feito ao centro e, por isso, Luís Montenegro a acusar o secretário-geral do PS de estar a mascarar-se enquanto moderado para a campanha eleitoral das eleições de 18 de maio.

O tempo é o tempo para a maturidade genuína, o tempo é para a moderação autêntica, o tempo é para a firmeza responsável. O tempo é mesmo para a autenticidade. O tempo não é daqueles que se mascaram para a campanha eleitoral.

Luís Montenegro diz que vai manter-se como tem sido desde o primeiro dia. Diz até que nem o sorriso vai mudar nesta campanha eleitoral. O líder do PSD, o primeiro-ministro que procura a reeleição, falou durante cerca de uma hora para apresentar várias medidas, também nas áreas que têm sido os destaques deste ano de governação, como por exemplo os impostos, prometendo uma nova descida de IRS na ordem dos 2 mil milhões de euros na legislatura. Também a descida do IRC e uma tentativa de facilitar a vida das empresas, mas ainda na área da segurança, como o objetivo de ter julgamentos sumários em crimes graves e violentos em que as pessoas tenham sido detidas em flagrante delito. Ainda assim, foi muito no ataque a Pedro Nuno que Luís Montenegro fez esta intervenção, também numa matéria que pode queimar a AD nas eleições, que é a devolução do IRS, com os portugueses a receberem menos de reembolso e com Luís Montenegro a deixar, por isso, uma pergunta a Pedro Nuno Santos.

Tem insinuado o montante do imposto não diminuiu. Eu faço uma pergunta objetiva, direta, ao doutor Pedro Nuno Santos. Diga com seriedade e rigor: o IRS baixou ou não? Diga só sim ou não. Ele vai dizer sim ou não e depois continuamos esta conversa.

Luís Montenegro a deixar esta pergunta a Pedro Nuno Santos. O líder do PS tem falado deste assunto em entrevistas e em debates. Também na saúde, um dos assuntos que mais problemas tem gerado no último ano. Luís Montenegro a dizer que o SNS está mais robusto, a assumir um mea-culpa por ainda não estar na situação ideal, mas também a dizer aos portugueses que precisam de acreditar nesse funcionamento do Serviço Nacional de Saúde para que isso facilite também ao governo a capacidade de recrutamento de mais profissionais. Fica assim apresentada esta atualização do programa eleitoral da AD, numa sessão que contou com Luís Montenegro e também a assistir do parceiro de coligação, Nuno Melo.

Uma sessão acompanhada também pelo jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias, que nos trouxe aqui algumas das ideias expressas por Luís Montenegro. Entre as propostas que há pouco foram conhecidas, o crescimento do salário mínimo para os 1.100 € até 2029. Propõem também, o PSD e o CDS, a descida do IRS de 2 mil milhões de euros até ao final da legislatura. E agora, Mariana Vieira da Silva?

Na análise, a socialista acusa Luís Montenegro de ignorar os avisos do Banco de Portugal e do Conselho de Finanças Públicas, que acreditam que Portugal vai voltar ao déficit no próximo ano, resultado da elevada despesa pública, é a reação da cabeça de lista do PS por Lisboa às próximas legislativas.

É um programa com muito maior impacto na despesa e na receita do que aquele que o PS apresentou. E isto acontece porque Luís Montenegro e a sua equipa decidiram ignorar aquilo que diz o Banco de Portugal, aquilo que diz o Conselho de Finanças Públicas, contrariando todos, mantendo a sua razão, até contrariando a realidade que o mundo está a viver.

Mariana Vieira da Silva acusa ainda a AD de estar em negação no que toca à realidade do país.

Também convidado deste explicador, Alexandre Poço, deputado do PSD, questionado sobre o déficit e a certeza que o PSD tem de que Portugal não vai regressar a uma situação de déficit das contas públicas, pese embora o cenário de instabilidade internacional. O deputado do PSD diz apenas que o Executivo está a ser realista. É o que diz Alexandre Poço.

Nós temos sempre presente que tudo aquilo que podemos baixar de receita do Estado ou aumentar de despesa do Estado, tem de estar sempre sujeito a um princípio de responsabilidade orçamental. Por isso mesmo é que nós também falamos numa questão de realismo. Foi esse realismo que fez com que este governo conseguisse fazer acordos com cerca de 20 carreiras profissionais.

Alexandre Poço, do PSD, rejeita que a AD esteja a basear este programa eleitoral em promessas que não são para cumprir. Opinião diferente tem o PS.