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Vamos à informação. Notícias na Rádio Observador, um jornal com edição da Nadine Soares. Começamos, Nadine, com a atualidade internacional e com o destaque para as eleições na Hungria. As urnas fecharam às 07h húngaras, 06h de Lisboa, e a participação eleitoral é a maior de sempre: quase 78%.

O que pode favorecer o candidato da oposição. A última sondagem dá a vitória a Péter Magyar, com 55% dos votos. Já o partido de Viktor Orbán, o Fidesz, consegue 38%. Junta-se agora a este noticiário a enviada especial do Observador às eleições legislativas da Hungria, Madalena Moreira. Boa tarde, Madalena. Agora em direto a partir de Budapeste, como é que correu este dia de votação na capital da Hungria?

Boa noite. Como disseste, foram as eleições mais concorridas da história da Hungria. Mesmo às 17h, já se tinham batido todos os recordes de presença de eleitores nas urnas. Mas mesmo assim, foi um dia algo conturbado. Houve pelo menos duas secções de voto que tiveram de ser evacuadas por ameaças de bomba e às 19h ainda havia pessoas na fila para votar, o que levou Viktor Orbán e Péter Magyar a pedir às pessoas para não desmobilizarem e a dizerem os dois, um primeiro e depois o outro: "Cada voto conta, por favor, não saiam das filas para votar".

E falamos sobre a maior adesão de sempre, quase 78%. As sondagens dão a vitória ao candidato opositor, Péter Magyar. Madalena, será suficiente para conseguir a maioria absoluta no Parlamento?

Neste momento, ainda é muito cedo para conseguir dizer isso. Há algumas sondagens que apontam que sim, que ele conseguirá os lugares necessários nos 199 totais do Parlamento para conseguir a maioria de dois terços que lhe permitiria governar. O que Péter Magyar acabou de dizer agora, que fez a primeira reação ainda no hotel onde está reunido com os restantes líderes do Tisa, é que as primeiras sondagens lhes dão motivos para estar positivos, para estar otimistas e, mais do que isso, que os baixos resultados da abstenção representam uma vitória para a democracia. E estas duas frases foram recebidas em festa, aqui em Budapeste, do outro lado do Parlamento, do rio Danúbio, pelos apoiantes do Tisa, que se reúnem em massa e continuam a chegar à festa.

E por falar em festa, ouvimos música atrás de ti. Como é que está esse ambiente em Budapeste?

Não há outra maneira de descrever uma festa. As pessoas reuniram-se, trouxeram mantas, trouxeram cadeiras de campismo, estão a fazer autênticos piqueniques. Há pessoas a vender bandeiras, merchandise do partido, pintar a cara com as cores da bandeira da Hungria e muita cerveja, muito vinho, muita celebração.

Obrigada, Madalena. Madalena Moreira, a enviada especial do Observador às eleições legislativas da Hungria. Este pode ser o dia em que o incumbente Viktor Orbán deixa o cargo de primeiro-ministro, 16 anos depois de ter sido eleito pela primeira vez.

E também a marcar a atualidade internacional, a Guarda Revolucionária Iraniana afirma ter o controle do tráfego no Estreito de Ormuz.

É a resposta ao anúncio de Donald Trump, na Truth Social, de que os Estados Unidos iriam bloquear todos os navios que entrem ou saiam deste estreito. As forças iranianas avisam que se o inimigo fizer qualquer manobra errada, vão acabar presos dentro do estreito. É uma ameaça citada pela agência de notícias Tasnim.

Ainda assim, Donald Trump insiste. O presidente norte-americano admite que ainda não é possível bloquear o estreito de Ormuz, "mas vai acontecer muito em breve", diz o chefe de Estado norte-americano.

Em entrevista à Fox News, o líder norte-americano avança que a NATO já quer ajudar a limpar a passagem das minas colocadas por Teerão. Donald Trump alega que inclusive o Reino Unido está entre os países que estão a enviar mergulhadores para desminar esta zona. No entanto, o Downing Street ainda não confirmou esta informação. Ainda em entrevista à Fox News, Trump sublinha que os Estados Unidos não vão deixar o Irão vender petróleo e estar pronto para atacar infraestruturas energéticas iranianas.

Já o primeiro-ministro britânico pressiona os Estados Unidos e também o Irão a encontrarem um entendimento após o fracasso das negociações em Islamabad.

Em comunicado, o gabinete de Keir Starmer avança que conversou com o sultão de Omã e ambos concordaram, em todas as partes, que devem evitar qualquer escalada do conflito no Médio Oriente e que é essencial que o cessar-fogo se mantenha. Já a União Europeia fez saber que mantém a confiança na via diplomática para resolver este conflito.

E Nadine, falamos também de Vladimir Putin, que se mostra disponível para mediar os esforços de paz no Médio Oriente.

O presidente da Rússia falou com o homólogo iraniano, Massud Pezeshkian, depois do fim das negociações, uma informação avançada pela agência russa Interfax, que escreve que Moscovo mostrou-se disponível para facilitar um acordo político e diplomático. Também a Al Jazeera noticia que Putin se disponibiliza para mediar esforços para que se alcance uma paz duradoura no Médio Oriente.

E ouvimos também as declarações do Papa Leão XIV, que afirma estar mais próximo do que nunca do povo libanês.

Isto no final da oração dominical, o líder da Igreja Católica declara à multidão reunida na Praça de São Pedro a obrigação de proteger as vítimas da guerra no Líbano.

Ao caro povo libanês, estou mais do que nunca perto nestes dias de dor, de medo e de esperança invencível em Deus. O princípio da humanidade, inscrito na consciência de cada pessoa e reconhecido nas leis internacionais, implica o abrigo moral de proteger a população civil dos atrozes efeitos da guerra. Faço apelo às partes em conflito a cessar o fogo e a procurar com urgência uma solução pacífica.

O apelo à paz do Papa Leão XIV num discurso no Vaticano.

Voltamos agora atenções para a atualidade nacional, Nadine, isto porque Luís Montenegro volta a elogiar a economia portuguesa. Diz que apesar do cenário mundial difícil, o país conseguiu superar as expectativas.

O primeiro-ministro falava no discurso de encerramento das jornadas distritais da coligação da AD, na Maia. Luís Montenegro faz um balanço positivo dos últimos dois anos de governação. Realça que no final do ano passado, a dívida pública portuguesa ficou abaixo dos 90% do PIB.

Em 2025, com o mundo ainda mais instável do que estava em 2024 Nós não só repetimos a façanha como ultrapassámos ainda mais as estimativas daqueles pessimistas que anteciparam, se não mesmo desejaram, que Portugal voltasse a ter déficit nas suas contas públicas. E então superámos todas as previsões, incluindo a nossa. E a nossa dívida pública, no final de 2025, já está abaixo de 90% do nosso Produto Interno Bruto.

Luís Montenegro, no discurso de encerramento das jornadas distritais da AD, na Maia. O ministro da Economia, Joaquim Miranda Sarmento, também discursou no encerramento das jornadas do partido em Setúbal. O mesmo aconteceu com a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, na Lourinhã.

Tempo ainda nesta edição para falar do PCP, que elogia a presidência aberta de António José Seguro por, nas palavras do seu líder, expor a realidade e desmontar a propaganda do governo.

Palavras do secretário-geral Paulo Raimundo, numa visita a Alcácer do Sal. Este concelho de Setúbal foi fortemente afetado pelas intempéries do início do ano. Paulo Raimundo diz que verificou que as promessas de ajuda do primeiro-ministro não se concretizaram ainda. Por isso, para o líder comunista, a presidência aberta de António José Seguro demonstrou as contradições do governo.

Elogiou a iniciativa, desculpem este exagero e esta alguma presunção, mas ela acompanha aquilo que nós andamos a fazer também no terreno. No fundo, é verificar como está, não permitir que esta situação caia no esquecimento e, terceiro, demonstrar a realidade. E a realidade é que os anúncios foram muitos, a propaganda foi muita e os apoios custam a chegar a quem precisa deles. E, portanto, a iniciativa do senhor presidente tem esta vantagem, que acaba por expor publicamente toda esta contradição. E, por outro lado, claro, até com o peso institucional que o senhor presidente tem, acaba por pressionar também aquele cujos anúncios se transformem em realidade.

Paulo Raimundo em Alcácer do Sal, onde diz ter verificado que os apoios às reconstruções ainda não chegaram.

E nadinha de tempo de intervalo. Na Luz, o Benfica está a vencer o Nacional por duas bolas a zero.

Valeram os gols de Scheldrup aos três minutos, bem no início deste encontro, e depois Rafa Silva aos 14 a reforçar a vantagem das Águias. É um jogo que pode continuar a acompanhar nesta emissão especial de desporto e depois há mais futebol. Arranca também o Estoril Praia e Futebol Clube do Porto às 20h30, para ouvir aqui também na Rádio Observador.

Emissão especial de desporto em dose dupla. Já daqui a pouco vamos regressar ao Estádio da Luz para a segunda parte deste. Para já, Benfica 2, Nacional 0, no intervalo do jogo entre Estoril e Futebol Clube do Porto. Voltamos a contar com a Nadine para atualizar as notícias. Um abraço, Nadine. Até já.

Até já.