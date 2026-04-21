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Jornal das 7, na Rádio Observador, com Miguel Cordeiro. Começamos com uma informação apurada pelo Observador. Amanhã, Maria Corina Machado visita Portugal e vai ser recebida por Luís Montenegro.

Estamos a falar da líder da oposição venezuelana ao regime de Nicolás Maduro. Corina Machado vai estar em Portugal amanhã, tem um encontro com o primeiro-ministro. Nas últimas semanas, Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz, tem tido uma agenda diplomática por toda a Europa. Esteve em Espanha com uma agenda muito preenchida. Na capital espanhola, reuniu-se com Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular. Esteve também com o líder do Vox, Santiago Abascal, e foi recebida pelo presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Não teve encontro com Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, por divergências políticas. Esteve também com outras figuras e líderes europeus, fez vários discursos em fóruns internacionais. Agora vai estar em Portugal, tem um encontro com Luís Montenegro. Faz parte desta viagem de uma estratégia de Corina Machado de aproximação aos partidos e governos europeus.

E Lula da Silva esteve hoje em Portugal, quis destacar os esforços de cooperação nas áreas da economia e da imigração entre os dois países, Brasil e Portugal.

O presidente do Brasil esteve em Belém, no Palácio de Belém, num almoço oferecido pelo presidente da República. Antes, teve um encontro com Luís Montenegro, em São Bento. E aí houve uma declaração conjunta à imprensa. Lula da Silva quis apontar para uma maior cooperação ao nível económico e prometeu mais empresas brasileiras em Portugal.

Agora que Portugal ajudou o Brasil a fazer o acordo União Europeia-Mercosul, agora, sim, nós conseguimos dizer alto e bom som que Portugal pode ser a grande porta da entrada dos interesses empresariais brasileiros aqui em Portugal.

Ao lado de Lula da Silva, esteve Luís Montenegro nesta declaração conjunta. Quis destacar, o primeiro-ministro português, a integração da comunidade brasileira em Portugal.

Nunca como hoje houve uma comunidade brasileira tão expressiva a viver em Portugal. Às vezes, na comunicação social, tem-se dado eco a algum adulterar daquilo que é uma relação que tem corrido, de forma global, muitíssimo bem. Os brasileiros que procuram Portugal, que neste momento são mais de 500 mil, têm vindo para trabalhar, para desenvolver os seus projetos de vida e têm tido uma integração social e económica absolutamente impecável.

Luís Montenegro revelou também que o governo português já resolveu mais de 235 mil processos de brasileiros em Portugal. A visita de Lula da Silva fica também marcada por dois protestos em frente ao Palácio de Belém. Uma manifestação convocada pelo CHEGA contra esta visita de Lula da Silva, outra convocada pela delegação em Portugal do Partido Trabalhista, manifestação de apoio ao presidente brasileiro.

No Parlamento, a ministra da Saúde diz que a responsabilidade política do que aconteceu na saúde é sempre da ministra.

Resposta aos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do INEM. Ana Paula Martins está a ser ouvida na Assembleia da República. Esta tarde já tinha admitido que a gestão da greve do INEM podia ter sido mais bem feita e, na última hora, assumiu que tem toda a responsabilidade política pelos erros no setor da saúde. A repórter Laura Figueiredo está a acompanhar esta comissão parlamentar de inquérito, está agora em direto. Laura, a ministra da Saúde reconhece erros e não foge da responsabilidade pelos problemas neste setor.

Perante a insistência do deputado do LIVRE, Paulo Muacho, que a ministra acabou por admitir essa responsabilidade política pela greve de 2024, diz que jamais deixará de assumir tal responsabilidade. Reconhece que é sempre do titular da pasta. Ainda assim, Ana Paula Martins deixa algumas ressalvas.

Isso não implica que eu tenha tido diretamente, ou a senhora secretária de Estado da Gestão da Saúde, ou a equipe governativa, que nós tenhamos tido uma implicação direta, que haja uma relação de causalidade entre o fato de assumirmos responsabilidades políticas, por isso aqui estou. Não me fui embora, não fugi, não desertei. Estou aqui a responder perante os senhores deputados. Vou continuar a estar a responder perante os senhores deputados, perante o povo português.

Ana Paula Martins diz que o facto de estar aqui hoje presente na comissão de inquérito é precisamente prova disso. Afirma que ética republicana é eficaz, é dar a cara, não é partir nem bater a porta. Ouvida na comissão parlamentar de inquérito ao INEM, a ministra admitiu ainda que a gestão da greve de 2024 podia ter sido mais bem feita. Diz, por exemplo, que uma das formas poderia ter passado por ter informado o INEM do pré-aviso de greve recebido e há pouco, Miguel, a ministra foi também questionada pelo PCP sobre a denúncia dos bombeiros de uma dívida de 20 milhões de euros por parte do governo. Ora, Ana Paula Martins nega este valor, diz que a dívida é de nove milhões, um valor referente ao mês de fevereiro, e garante a ministra que o pagamento vai ser feito o mais depressa possível. Espera que até à próxima semana.

Um valor em dívida semelhante ao que foi dito hoje também pelo presidente do INEM. Apontou para uma dívida de 9,7 milhões à Liga dos Bombeiros Portugueses, que rompeu o acordo com o INEM devido a essa dívida, que os bombeiros dizem que é bem superior, é na casa dos 20 milhões de euros.

E no Parlamento está também o ministro da Educação perante os deputados. Fernando Alexandre disse que a falta de professores é menos grave do que aquilo que tem sido dito.

Fernando Alexandre está a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Escolheu o tema da reforma do Ministério da Educação para a primeira intervenção, mas foi a questão da falta de professores e dos alunos sem aula que rapidamente saltou para este debate, com o ministro da Educação a dizer que a falta de professores não é tão grave quanto parece.

Nós hoje, felizmente, sabemos que o problema é muito menos grave do que a forma como ele era apresentado.

Fernando Alexandre aponta para essa falta de professores como problema prioritário, mas diz que não tem a dimensão que foi referida, porque muitos dos horários que estavam a ser comunicados como estando sem professor pelos sindicatos, que habitualmente fazem essa contagem, diz o ministro, esses horários estavam repetidos.

A ex-vereadora do Chega em Coimbra, agora vereadora independente, Maria Lencastre, rejeita ter rompido com o executivo de Ana Abrunhosa. Diz que deu tempo ao executivo e que agora vota sem qualquer amarra.

Maria Lencastre desvinculou-se no início deste ano do partido Chega e passou a independente na Câmara Municipal de Coimbra. Até agora tinha votado sempre ao lado da maioria de Ana Abrunhosa. Esta semana, pela primeira vez em seis meses, votou contra e absteve-se em várias propostas. Maria Lencastre explica que estava a dar tempo ao novo executivo e que, como independente, não tem qualquer amarra.

Penso que meio ano, nós tomamos posse a 4 de novembro, estamos a 21 de abril, eu penso que este tempo é um tempo mais que suficiente e começámos a perceber que era efetivamente a altura de mudar o paradigma. Como independente, eu tenho a enorme liberdade de fazer aquilo que sempre prometi em campanha, que é defender o Conselho de Coimbra. Portanto, não é uma questão de estar com o executivo da coligação Avançar Coimbra ou com o executivo da coligação Juntos Somos Coimbra.

Esclarecimentos da vereadora Maria Lencastre esteve esta tarde no Explicador da Rádio Observador.

E outras notícias a marcar esta tarde de terça-feira, 21 de abril.

O Conselho de Ministros vai discutir amanhã o desenho final do programa PTRR, o programa que recebeu mais de 700 contributos em consulta pública, prevê medidas como a reforma do INEM e a criação de uma rede de energia de emergência com metas de execução até 2034. Em cima da mesa vão estar também as prioridades de contratação de mão de obra nacional, o que prevê a limitação da entrada de imigrantes nos canais consulares e protocolos já existentes. Vinte e seis estradas continuam encerradas devido a estragos provocados pela passagem do comboio de tempestades em Portugal. São dados da Infraestruturas de Portugal. Explica a Infraestruturas de Portugal que até ao dia de hoje conseguiu resolver 92% dos cortes que foram registados durante as intempéries. Restam 26 estradas em que os problemas se mantêm. De acordo com a tabela enviada à Agência Lusa, o distrito de Lisboa é o que tem mais estradas com cortes na circulação. Há 10 casos.

Miguel Cordar vai regressar às 19h30, já daqui a pouco, e o resto é história sobre a polêmica dos presos políticos no pós 25 de abril.