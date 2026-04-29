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Jornal das 7, com a jornalista Vanessa Cruz.

Vladimir Putin sugere um cessar-fogo na Ucrânia, cessar-fogo de um dia, e não é um dia qualquer, o dia 9 de maio, o Dia da Vitória, que é celebrado anualmente na Rússia e que marca a vitória na Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin, o presidente da Rússia, falou hoje com Donald Trump ao telefone e sugeriu esse cessar-fogo temporário. Donald Trump, de acordo com o assessor do Kremlin, apoiou essa iniciativa e observou que o feriado marca essa vitória. A conversa durou cerca de uma hora e meia. Vladimir Putin aproveitou também para condenar a tentativa de assassinato contra o presidente norte-americano. Foi dessa forma que a classificou, sendo que no último fim de semana houve tiros numa sala ao lado do evento onde estava a decorrer o jantar de correspondentes na Casa Branca. Hoje, a Rússia tinha anunciado, através do Ministério da Defesa, que pela primeira vez em duas décadas, o tradicional desfile do Dia da Vitória em Moscovo não iria ter aparato militar, não iria ter veículos blindados nem sistemas de mísseis. Tudo por causa dos receios de ataques ucranianos. Foi pelo menos isso que adiantou o jornal britânico "Guardian". Agora, Vladimir Putin vem pedir este cessar-fogo de um dia porque interessa à Rússia.

A 9 de maio, dia muito importante no calendário do Kremlin, no Dia da Vitória. O governador do Banco de Portugal esclarece que a compra de ações da Galp, da Jerónimo Martins e de outras empresas, Álvaro Santos Pereira veio esclarecer estes negócios. Admite que não sabia bem as regras.

Sendo que Álvaro Santos Pereira investiu na mesma, poucos meses depois de ter assumido as funções de governador. Explica que pensava que só não podia comprar ações diretamente da banca, mas estava errado. As mais-valias que recebeu dos investimentos na Galp e de outras empresas, como a Jerónimo Martins, vão ser doadas a uma instituição de solidariedade social. De todas as empresas em que investiu, contas aproximadas feitas pelo Observador apontam para que a carteira de ações do governador do Banco de Portugal teria hoje um valor global de cerca de €34 mil.

Este caso envolvendo o atual governador Álvaro Santos Pereira é o tema em manchete a esta hora no site do Observador. Está esta história toda explicada em observador.pt. As empresas afetadas pelas tempestades vão poder adiar por um ano o pagamento dos créditos. Esta medida vai ser aprovada amanhã em Conselho de Ministros. Já recebeu elogios, por exemplo, da Associação Empresarial do Conselho de Pombal.

Entrevistado no Explicador da Tarde Política, o presidente desta associação, Horácio Mota, explica que o fim da moratória de três meses estava já a criar stress aos empresários da região. Aplaude, por isso, a decisão hoje anunciada pelo primeiro-ministro, uma moratória de 12 meses, de um ano.

Um empurrar, eu penso que isso é uma medida excelente. Alivia, claro que fica mais caro, porque há pagamentos de juros que vão decorrer e o empréstimo vai acabar, no fundo, um ano mais tarde. Mas o que estava a acontecer neste momento, ou o que aconteceu ontem, digamos assim, é que aqueles três meses que as empresas não pagaram, agora pagaram, apareceu a conta toda. Isto estava a criar algum stress ou muito stress junto das empresas. Se empurrarmos, digamos assim, fazendo a terminologia, o empréstimo mais para frente, não há este problema das prestações aumentarem de valor. Por isso é que eu considero que é uma medida excelente.

Horácio Mota, da Associação Empresarial do Conselho de Pombal, esteve no Explicador. Vaticina, no entanto, que há empresas que não vão resistir, mesmo com estas moratórias nos créditos e culpa os bancos e as seguradoras por dificultarem o processo.

A moratória de um ano para os créditos destas empresas foi anunciada no arranque do debate quinzenal no Parlamento esta tarde. Ainda assim, o primeiro-ministro ouviu críticas da oposição ao PTRR, que foi ontem apresentado, Vanessa.

Os partidos lamentam a falta de metas e de garantias de financiamento e no debate no Parlamento, Luís Montenegro aproveitou para colar o PS ao Chega. Olhamos ainda para Rui Pinto, que foi absolvido no segundo julgamento do processo do caso Football Leaks.

O tribunal acusa o Ministério Público de perseguição, foi isso que saiu desta decisão?

Sim, a expressão é "perseguição própria de um Estado policial". O Tribunal Criminal de Lisboa considera inválida a acusação do Ministério Público, diz que a dignidade do arguido não foi respeitada. O pirata informático Rui Pinto estava acusado de 241 crimes no total, neste segundo julgamento, 201 de acesso ilegítimo qualificado. O advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, defende que este julgamento não fazia sequer sentido.

O Rui Pinto já foi julgado, já foi condenado, colaborou com a Justiça portuguesa, colaborou na sua própria incriminação, forneceu elementos para ser julgado e, portanto, não faz sentido que se continue a querer persegui-lo, porque há aqui um comportamento quase esquizofrénico da parte do Ministério Público, na medida em que o utiliza como colaborador na obtenção de prova, até contra ele próprio, que ele faz, e depois a seguir quer condená-lo a todo o custo.

O advogado de Rui Pinto, que foi absolvido desta vez, no primeiro caso, ainda em setembro de 2023, o pirata informático foi condenado a quatro anos de pena suspensa por extorsão na forma tentada, violação de correspondência agravada e acesso ilegítimo, neste caso, Football Leaks.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira.

Em dois meses de guerra no Irão, os Estados Unidos já gastaram cerca de $25 bilhões, são pouco mais de €21 bilhões. Informações divulgadas durante a audição ao secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, no Comitê das Forças Armadas norte-americanas. Daqui a pouco mais de uma hora, o Sporting recebe o Tondela. Jogo em atraso da jornada 26 do campeonato. Vamos em direto até Alvalade. Diogo Varela, já há escolhas iniciais dos treinadores das duas equipas?

Era isso que eu estava a tentar confirmar, Vanessa, mas aparentemente ainda não temos esses 11 iniciais aqui, pelo menos no site oficial da competição da Liga Portugal, ainda não existem 22 elementos, quer da parte do Sporting, quer da parte do Tondela, recuperando esse jogo em atraso da 26ª jornada. O Sporting sabe que deixou de depender unicamente de si próprio para chegar ao segundo lugar. Precisa de um deslize do Benfica. Já a equipa do Tondela é o penúltimo classificado e está a lutar para tentar sair destes lugares de despromoção. As bancadas por aqui também ainda muito despidas, embora haja muitíssimo trânsito nas imediações aqui do Estádio José Alvalade. É dia de semana, praticamente hora de ponta e, portanto, a confusão instalada no exterior aqui do estádio, mas para já, não, Vanessa. Ainda não existem 11 iniciais. Creio que só daqui a cinco, 10 minutos é que estaremos.

Temos encontro combinado às 19h30, Diogo Varela, para dar conta aos nossos ouvintes das escolhas dos treinadores Sporting-Tondela, depois das 20h.

E será o Diogo Varela a trazer as emoções do Sporting-Tondela a partir do Estádio de Alvalade, depois das 20h.