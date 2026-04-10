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Na Maia. Jornal das 8 com a Vanessa Cruz. Vanessa, o governo cedeu à exigência da UGT de que os trabalhadores possam gozar mais três dias de férias condicionadas à assiduidade. E há outros pontos de aproximação.

Revelações feitas na Rádio Observador pelo secretário-geral adjunto da Central Sindical, Sérgio Monte, a poucos dias de um novo encontro com o governo e as confederações patronais. Esse encontro está marcado para segunda-feira. Um dos pontos em que o governo cedeu tem que ver com as férias.

Verbalmente, nós sabemos e acreditamos na palavra, obviamente, de um membro do governo, de que a haver acordo, essa majoração será incluída. Esta informação foi dada aos secretários nacionais ontem. Depois, há a questão da jornada contínua, que é outra questão que tem dado aqui alguma controvérsia. A jornada contínua, a redação que está na proposta que nos foi entregue é taxativa. Trabalhadores com filhos até aos 12 anos e a jornada contínua depende do acordo com o empregador. Houve uma proposta, verbal também, que permitia, eventualmente, que trabalhadores com filhos até aos oito anos pudessem ter a jornada contínua, não dependendo do acordo do empregador, mas sim da vontade do trabalhador.

Mas há outras matérias em que os parceiros sociais ainda não se entenderam e que levaram o Secretariado Nacional a chumbar ontem a última versão negociada com o governo e os patrões. A UGT diz que continua disponível para negociar até ao lavar dos cestos é vindima. É a posição transmitida por Sérgio Monte no Explicador da Tarde Política.

E é o próprio Sérgio Monte que vai representar a UGT com a presidente Lucinda Damas no encontro de segunda-feira. É uma mudança em relação aos últimos encontros.

É, Filipa, porque até aqui era o secretário-geral Mário Burão quem estava a liderar este processo por parte da UGT. O Observador sabe que ele não vai estar na reunião por motivos de agenda, mas a Central Sindical, como dizias, faz-se representar na mesma. Várias fontes asseguram ainda ao Observador que o governo não tem a intenção de prolongar as negociações em torno do pacote laboral para lá da próxima semana. O próprio Luís Montenegro já avisou hoje que uma decisão final tem de ser tomada nos próximos dias.

E a Confederação do Comércio e Serviços baixa as expectativas em relação ao eventual encontro da próxima semana.

Em relação ao eventual acordo, sim. Admite que um entendimento parece ser cada vez mais difícil.

A experiência histórica mostrou-nos que quando este tipo de temas vai para a Assembleia da República, suportado por um acordo na Confederação Social, sofre menos alterações na Assembleia da República, e aquilo que se decide dura mais tempo. Por isso mesmo é que nós achamos que vale a pena fazer primeiro a Confederação Social.

João Vieira Lopes a insistir que a nova lei laboral devia ser aprovada primeiro entre os parceiros sociais, antes de seguir para a Assembleia da República.

E o Presidente da República, que tem pressionado um acordo, também quer receber os parceiros sociais em Belém.

Ainda sem uma data definida, mas a revelação dessa convocatória é feita pelo próprio António José Seguro, neste último dia de presidência aberta no distrito de Leiria. Na Praia da Vieira, foi confrontado por uma comitiva da CGTP, liderada por André Araújo, da Comissão Executiva, que exige o fim da exclusão da Intersindical das negociações.

É um pacote que vai explorar mais quem trabalha. Para além disso, tem havido uma tentativa de afastar a CGTP daquilo que são as suas propostas. E este meu encontro com o senhor presidente é para lhe dizer que há um direito da Constituição, que é o direito a participar na legislação, que não está a ser cumprido. E, portanto, o apelo que lhe faço é que cumpra e faça cumprir a Constituição. E a CGTP tem que ser ouvida. A CGTP é a organização representativa dos trabalhadores que tem mais significado no nosso país.

Na resposta, António José Seguro assume que já tem uma reunião em mente e garante que tem estado atento aos desenvolvimentos das negociações.

Vai ser marcado muito em breve. Eu quero falar com todos os parceiros sociais. Eu tenho estado também a ver como é que evolui todo este processo em matéria de discussão laboral, que tem existido. Tenho estado atento às posições da CGTP. A minha Casa Civil acompanha isso diariamente. Portanto, muito em breve vão receber notícias, está bem, minha senhora?

António José Seguro que ontem já tinha reiterado a ameaça de veto presidencial a este pacote laboral se não houver acordo entre os parceiros sociais.

E Vanessa, mudamos de tema. O antigo líder do Montepio, Tomás Correia, foi ilibado dos crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais.

Por isso, o processo já não segue para julgamento. Tomás Correia e dois ex-gestores do Fini Banco Angola eram acusados de um alegado prejuízo de quase 36 milhões de euros a visar o banco angolano e também o grupo Montepio Geral. Fonte da Comarca de Lisboa adianta ao Observador que o juiz entendeu que não há indícios da prática dos crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais. Por isso, Tomás Correia é ilibado.

E agora uma notícia Observador. Um autarca do CDS em Lisboa recebeu mais de 10 mil euros em ajudas de custo por viver na Maia.

Estamos a falar de José Toga Soares. Preside desde 2021 à Mesa da Assembleia das Avenidas Novas, em Lisboa, mas vive na Maia, no distrito do Porto. São mais de 300 quilômetros de distância que separam as duas localidades, e o presidente da Mesa da Assembleia das Avenidas Novas recebe atualmente mais de 280 euros em ajudas de custo e senhas de residência por cada reunião a que assiste. Desde 2021, José Toga Soares esteve em 36 reuniões, o que corresponde a cerca de 10 mil euros em ajudas de custo. É a notícia que está em destaque a esta hora no site do Observador.

Vanessa, vamos ainda conhecer outras notícias em destaque.

O governo volta a dizer que está a avaliar a atribuição de apoios aos agricultores para fazer face à escalada do preço dos fertilizantes, escalada provocada pelo conflito no Médio Oriente. O ministro da Agricultura admite que a subida dos custos está a deixar o setor numa situação obviamente difícil. José Manuel Fernandes adianta que está em negociações com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Os ataques de Israel ao Líbano passam a ter de exigir autorizações especiais. Depois de um telefonema com Donald Trump, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu terá alterado a política de ataques a Beirute. É pelo menos o que está a avançar a emissora pública, que diz que a partir de agora qualquer ação exige a aprovação pessoal do próprio Netanyahu. Donald Trump volta a deixar ameaças a horas de começarem as negociações entre Estados Unidos e Irão. Estão marcadas para amanhã de manhã em Islamabad, a capital do Paquistão. Diz o presidente norte-americano que a única razão pela qual os iranianos estão vivos hoje é para negociar amanhã. Acusa também Teerão de não ter cartas para lançar. Diz que o país recorre à extorsão de curto prazo a todo mundo, pelo fato de o Irão usar as vias marítimas internacionais, o Estreito de Ormuz, como arma neste conflito. São publicações de Donald Trump feitas nas redes sociais. Do lado de Teerão, há duas condições para as conversas de amanhã acontecerem. O cessar-fogo no Líbano tem de já estar implementado e o Irão quer também a garantia de que os ativos que tem bloqueados nesta altura sejam libertados. É uma declaração do presidente do Parlamento iraniano na rede social X. Na Hungria, está prestes a terminar o penúltimo dia de campanha de Viktor Orbán, atual primeiro-ministro. O comício que aconteceu na terra natal ficou marcado por uma maré de apoiantes, numa altura em que as sondagens dão como mais provável não a vitória, mas sim a derrota de Viktor Orbán, que está há 16 anos no poder. A enviada especial do Observador, Madalena Moreira, à Hungria, diz que apesar de tudo, não falta energia ao atual chefe de governo.

Ao fim de 45 minutos em cima do palco, Viktor Orbán começa agora as suas despedidas na cidade de Szegedsferahar, a sua cidade natal, e foi recebido aqui por uma maré de apoiantes, bandeiras da Hungria, cartazes a apoiar o seu partido. Muitos daqui da cidade, muitos que viajaram só para ver o Primeiro-ministro e que gritam por Viktor, como o conhecem. A temperatura já caiu abaixo dos 10 graus e mesmo assim ninguém arreda pé.

Uma descrição feita pela Madalena Moreira na última hora aqui na Rádio Observador, por não haver dia de reflexão na Hungria. Viktor Orbán vai fechar a campanha amanhã em Budapeste.

E Madalena Moreira, enviada especial do Observador, vai continuar na Hungria a acompanhar estas eleições legislativas. São já este domingo.