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As notícias. Um jornal na Rádio Observador com edição da jornalista Nadine Soares. Nadine, boa noite. Começamos com a atualidade internacional e os destaques das eleições na Hungria. Viktor Orbán reconhece a derrota e fala num resultado doloroso.

Numa conferência de imprensa, o ainda primeiro-ministro da Hungria admite que o resultado é claro, fala num resultado doloroso. Viktor Orbán, que reconhece já a derrota eleitoral, dá os parabéns ao partido Tisza, da oposição de Péter Magyar, promete continuar a servir o país e que nunca vai desiludir os eleitores. São declarações numa conferência de imprensa do primeiro-ministro húngaro, que estava no poder há 16 anos. Na rede social Facebook, o líder da oposição confirma que Orbán lhe ligou a dar os parabéns pela vitória eleitoral através de uma chamada telefônica. A esta hora, com 77% dos votos contados, Péter Magyar está à frente com 53% dos votos. O Fidesz de Orbán aparece com 38%. No entanto, os apoiantes de Péter Magyar mostram-se cautelosos. Ao Observador, nas ruas de Budapeste, vários jovens alertam que o processo só acaba quando todos os votos estiverem contados.

Ainda assim, apesar dos votos não estarem totalmente contados, já começam a surgir reações, nomeadamente de Ursula von der Leyen, que diz que a Hungria escolheu, Nadine, Europa.

É o que escreve a presidente da Comissão Europeia na rede social X, em reação à vitória de Péter Magyar. Ursula von der Leyen deixa uma mensagem ao povo húngaro, a mensagem de que juntos são mais fortes e que a União Europeia fica, assim, também mais forte com este resultado.

E de outros países da Europa vão chegando também outras reações. Emmanuel Macron, da França, saúda a vitória de Péter Magyar.

Sim, mas já lá vamos, até porque também por cá, o presidente da República, António José Seguro, também já felicitou o líder da oposição húngara, Péter Magyar, pela vitória nas eleições legislativas. Numa nota, escreve António José Seguro, presidente da República, que manifesta confiança de que a Hungria terá um papel construtivo na cooperação europeia. Também noutros países, Emmanuel Macron escreve que a França, juntamente com a Hungria, pode impulsionar juntas uma Europa mais soberana, uma mensagem deixada na rede social X. O primeiro-ministro norueguês, que escreve nesta mesma rede social que o desfecho destas eleições tem uma grande importância para toda a Europa, tal como Friedrich Merz, chanceler alemão, que felicita o líder da oposição, mostra-se ansioso por trabalhar com Magyar para uma Europa mais unida.

Seguimos na atualidade internacional e com o primeiro-ministro do Líbano, que diz, Nadine, estar a trabalhar para conseguir a retirada israelita do território libanês.

E também colocar, por isso, um fim à guerra através de negociações, uma posição que surge dias antes das conversações com Israel em Washington. São os destaques de um discurso dirigido aos libaneses, citado pelos mídia estatais. O governo do Líbano estabelece uma trégua como pré-requisito para negociações e quer a retirada israelita do território. O Líbano e Israel vão realizar conversações diretas em Washington a partir de terça-feira, numa tentativa de pôr o fim ao conflito de Israel com o Hezbollah.

E a marcar a atualidade nacional, as declarações do primeiro-ministro Luís Montenegro, que defende que o fim do visto prévio tem o objetivo de acabar com o medo dos autarcas em tomar decisões.

O primeiro-ministro defende que não quer um país com governantes com medo de decidir. Justifica, por isso, as novas regras de fiscalização de contratos públicos por parte do Tribunal de Contas.

Na semana passada, aprovamos em Conselho de Ministros a reformulação do funcionamento do Tribunal de Contas. Vamos aprovar nas próximas semanas um novo enquadramento jurídico da contratação pública, tudo ao abrigo de princípios de confiança. Eu não quero um país onde os autarcas tenham medo de decidir. Eu não quero um país onde os dirigentes da administração pública tenham medo de decidir e muito menos quero um país onde os governantes tenham medo de decidir.

Luís Montenegro, que defende ainda que o país está muito melhor do que estava em 2024, defende que governa a olhar para todos.

O Portugal de 2026 não é o mesmo que era em 2024. Eu sei que agora já não se fala disso, mas há dois anos nós vínhamos de oito anos de desinvestimento constante nos serviços públicos, de uma estratégia orçamental onde os resultados eram alcançados, sobretudo, à conta de mais impostos e mais contenção no investimento público.

Declarações do primeiro-ministro no encerramento das jornadas distritais organizadas pelo PSD e CDS na Maia, distrito do Porto.

E Nadine, a recolha de biometria nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Faro e Porto foi suspensa no fim de semana, quando o tempo de espera estava elevado.

É uma informação da PSP avançada à Agência Luz. O porta-voz Sérgio Soares explica que a recolha biométrica não influencia o controle de fronteira habitual e que estão a ser cumpridos todos os protocolos de código de fronteiras do espaço Schengen e que vão suspender o sistema sempre que os tempos de espera estiverem elevados. A recolha foi suspensa esta manhã no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no Sá Carneiro, no Porto e no Aeroporto Gaga Coutinho, em Faro, voltou a ser reposta ao início da tarde.

No desporto e num jogo que acompanhámos com relato em direto aqui na Rádio Observador, o Benfica venceu o Nacional no Estádio da Luz, Nadine, por duas bolas a zero.

Jogo a contar pra jornada 29 da Primeira Liga. Valeram os gols de Sheldrum e de Rafa Silva. Os encarnados mantêm-se assim no terceiro lugar da competição. No final da partida, o José Mourinho reconhece uma vitória merecida dos encarnados, mas defende que deviam ter vencido com uma maior margem.

Quinze cantos. Dois zero. Acho que o dois zero tá desenquadrado daquilo que foi o nosso jogo. Tivemos muitas oportunidades para Para criar um resultado completamente diferente. Não conseguimos, mas ganhamos merecidamente, ganhamos com tranquilidade e repito, com números completamente desfasados do resultado e aquilo que foi o nosso jogo.

Declarações de José Mourinho. Já do outro lado, Tiago Margarido, técnico do Nacional, admite que o adversário foi mais forte.

A esta hora, o intervalo. O Porto também a contar para esta 29ª jornada, vai ganhando em casa do Estoril por duas bolas a zero. Golos de Pepe aos 14 minutos e autogol de Checa aos 32. É um jogo que vamos continuar a acompanhar já daqui a pouco na Rádio Observador, com o relato do Diogo Varela. Primeiro, ainda nesta edição, tempo, Nadine Soares, para atualizar informação de âmbito local.

Em Almada, os Fuzileiros Portugueses vão celebrar os 405 anos com um evento aberto ao público no Parque da Paz, nos dias 17 e 18 de abril, o público vai poder observar o trabalho desenvolvido por esta força militar através de diversas atividades e demonstrações de meios. De acordo com o Diário do Distrito, está também prevista uma cerimônia militar oficial. Em Ourém, já começou a Operação Fátima 2026 para receber milhares de peregrinos no próximo mês, o município deu início aos trabalhos de preparação para as celebrações do 13 de maio no Santuário de Fátima. A autarquia quer antecipar constrangimentos e afinar respostas, tendo em conta a quantidade de peregrinos esperados, mas também as obras que são necessárias e que acontecem na cidade devido ao mau tempo. No Porto, a Rota das Árvores vai regressar à cidade com quatro sábados dedicados ao patrimônio arbóreo. Arranca dia 18 de abril com uma caminhada que começa nos Jardins do Palácio de Cristal. As visitas são conduzidas por especialistas e permitem aos participantes descobrir espécies emblemáticas e curiosidades botânicas. A Câmara de Aveiro vai celebrar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que acontece a 18 de abril. Este ano o tema é Patrimônio Vivo, Resposta de Emergência em Contexto de Conflito e Desastre. Ao longo do dia 18, a autarquia vai promover um conjunto de ações de formação, palestras e atividades no Museu Santa Joana, no Museu Arte Nova. Em Porto de Mós, 150 anos depois do encerramento da Fábrica do Juncal, o espaço vai receber cinco novos empreendedores. Vão instalar-se no Real Factory do Juncal, isto depois da aprovação das candidaturas pela autarquia. São agora 11 os utilizadores deste espaço, focado em apoiar empreendedores e novas empresas locais. A Câmara de Cascais homenageia amanhã o ator e encenador Carlos Avilez. É uma parceria da autarquia com a Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, também com o Teatro Experimental de Cascais, de que Carlos Avilez é fundador e diretor artístico. A cerimônia celebra o nascimento do encenador com dois espetáculos, às 15h e 17h, no auditório Carlos Avilez da Academia de Artes do Estoril.

E por falar em Estoril, é para lá que vamos regressar já daqui a pouco, ao contato do Diogo Varela, ao intervalo na emissão especial de esporte em que estamos a acompanhar o deslocação do Porto ao Estoril. Nesta 29ª jornada, vai vencendo a equipe do Dragão por duas bolas a zero. Os segundos 45 minutos são para ouvir já a seguir aqui na Rádio Observador. Nadine Soares está de regresso no final do jogo, quem sabe se na síntese das 11h30 ou então no jornal da 00h30. Um abraço, Nadine. Até já.

Até já.