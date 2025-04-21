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Começa agora o Jornal das 9, com edição da Laura Figueiredo. Um homem simples, generoso e solidário, é assim que Marcelo Rebelo de Sousa recorda o Papa.

Palavras do presidente da República numa declaração ao país ao início da noite, no Palácio de Belém. O chefe de Estado português agradece o carinho de Francisco pelo nosso país e recorda a relação do Papa com Portugal.

Francisco descobriu Portugal e Fátima, que não conhecia, tarde na sua vida, em 2017, canonizando Francisco e Jacinta Marto. E aí iniciando uma intensa ligação que envolveu a canonização de Bartolomeu dos Mártires e culminou na Jornada Mundial da Juventude há menos de dois anos, momento inesquecível da presença portuguesa no mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda a voz corajosa do Papa no contexto internacional ao longo dos 12 anos de pontificado.

Foi talvez a mais corajosa voz de entre os líderes espirituais dos últimos 12 anos na defesa da dignidade humana, da paz, da justiça, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do diálogo entre culturas e civilizações, da preferência pelos deserdados das periferias, pelos mais pobres, frágeis, sofredores, sacrificados, excluídos e explorados, rejeitados e esquecidos, deste tempo de antigos e novos senhores, interesses e egoísmos que combatem os valores pelos quais sempre se pautou.

O presidente da República numa declaração ao país ao início da noite, na sequência da morte do Papa Francisco esta segunda-feira.

Na análise ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, Filipe da Villelê acredita que Francisco conservou fortes laços com a igreja portuguesa.

Em entrevista ao Observador, o jornalista especialista em assuntos religiosos recorda que Francisco descentralizou as visitas para fora da Europa. Filipe da Villelê acrescenta ainda que Portugal nunca teve tantos cardeais eleitores como agora.

E em Portugal, embora o atual patriarca de Lisboa também não seja ainda cardeal, a verdade é que nós temos neste momento quatro cardeais eleitores. Seis no total, quatro eleitores. Portugal nunca teve tantos eleitores e portanto isto numa altura em que precisamente temos um papa cujo enfoque é fora da Europa. E portanto, a relação do papa com Portugal não é só de palavra, não é só de gestos e de coisas bonitas que ele tenha dito. Há sinais claros de que ele de facto valoriza a igreja portuguesa e que contou com a igreja portuguesa durante este seu pontificado.

Análise de Filipe da Villelê ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa.

E Laura, o Vaticano já confirmou a causa da morte do Papa Francisco.

Francisco teve um AVC e um consequente ataque cardíaco e de acordo com uma nota divulgada pelo Vaticano, o AVC levou a um coma e a uma falha cardíaca irreversível. Nesta nota, a Santa Sé faz ainda o historial clínico do papa. Francisco sofria de insuficiência respiratória aguda e teve uma pneumonia bilateral. O papa era também hipertenso e tinha diabetes tipo dois. A imprensa italiana tinha já avançado durante a manhã que Francisco morreu na sequência de um AVC. Papa Francisco morreu às 7h35 desta manhã, na sua residência na Casa de Santa Marta, no Vaticano.

O testamento deixado pelo papa revela que Francisco quer ser sepultado na Terra e sem particular decoração.

O Vaticano revelou o testamento do Papa Francisco, onde ficaram escritas as intenções do líder da Igreja Católica em relação à forma como deve ser sepultado. O texto é datado de 29 de junho de 2022. O Papa quer ser sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Explica que a sua vida e o ministério sacerdotal e episcopal foi sempre confiado à mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. No testamento, Francisco escreve ainda que deseja que a última viagem terrena se conclua no antigo santuário mariano, onde se recolhia para a oração ao início e ao fim de qualquer viagem apostólica. Francisco quer ser sepultado na Terra de forma simples, sem particular decoração e com uma única inscrição: Francisco. As despesas da preparação da sepultura vão ser cobertas pelo montante do benfeitor escolhido pelo papa, que deixou ainda instruções ao comissário extraordinário do Cabido Liberiano, uma instituição de Santa Maria Maior.

A primeira congregação de cardeais acontece já amanhã para decidir as cerimônias fúnebres do Papa Francisco.

O Vaticano começou já a confirmar as primeiras datas para organizar a sucessão do Papa Francisco. Está já marcada a primeira congregação de cardeais para terça-feira. Esta noite terá lugar o rito de confirmação da morte de Francisco e a colocação do corpo na urna. A vigília será realizada na capela da Casa de Santa Maria Maior e não no Palácio Apostólico, como decretado em vida pelo próprio papa. Francisco escolheu viver na Casa de Santa Marta desde que foi eleito em 2013 e recusou residir no Palácio Apostólico.

O cardeal Américo Aguiar considera que o Papa Francisco deu um novo pulmão à Igreja Católica.

E pede ao sucessor que não abandone o mote: todos, todos, todos.

Este irmão da América Latina, argentino, filho e neto de migrantes, jesuíta, com uma experiência de vida diversificada, tudo isto podia parecer um problema e um obstáculo. Pelo contrário, foi uma oportunidade da Igreja traduzir o Evangelho de outra maneira, com outro coração, com outro pulmão, com outra capacidade, mais arejada, mais fresca, daquilo que estamos habituados aos irmãos da América Latina.

Américo Aguiar, que esteve em entrevista aqui no Explicador, é um dos cardeais portugueses que irá votar no sucessor do Francisco, mas sobre isso guarda segredo absoluto.

Em todo o mundo multiplicam-se as homenagens ao Papa Francisco. Da Europa à América do Sul, já foram definidas ações solenes para assinalar a morte do papa.

O governo português decretou três dias de luto nacional, mas há países que foram mais longe, como nos conta a jornalista Diana Rosa.

Começamos pela Argentina, terra natal de Francisco, que, tal como o Brasil, decretou sete dias de luto nacional. Javier Milei, presidente argentino, já tem viagem marcada para o Vaticano, nesta quarta-feira, para assistir às cerimônias fúnebres. Mais acima, nos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente que foi criticado sem pruridos pelo Papa, em particular em matéria de políticas de imigração, ordenou a colocação da bandeira nacional a meia haste em todos os edifícios públicos norte-americanos. Se vai ao funeral do Papa, isso Trump ainda não sabe. Na Europa, na Áustria, foram hasteadas bandeiras negras nas igrejas e realizada uma missa pela memória de Francisco. Já no Reino Unido, as residências da família real vão ter as bandeiras também a meia haste, à semelhança do Parlamento Europeu. Em Paris, a Torre Eiffel fica às escuras e na Catedral de Notre Dame vão ouvir-se 88 badaladas, uma por cada ano de vida do Papa Francisco, que morreu hoje precisamente aos 88 anos.

Journalista Diana Rosa com as homenagens oficiais um pouco por todo o mundo ao Papa Francisco.

Mudamos agora de tema neste jornal. Laura, o líder do PS Braga demitiu-se depois da notícia sobre o envolvimento em violência doméstica.

Vítor Hugo Salgado disse hoje que vai deixar o cargo e lamenta a decisão do partido de não o apoiar na recandidatura à Câmara de Vizela. Isto depois das notícias de alegadas agressões de Vítor Hugo Salgado à mulher. O autarca lembra que não foi ouvido nem acusado em qualquer processo. Conclui que, por isso, o Partido Socialista se precipitou ao manifestar uma posição de não apoio à candidatura nas próximas eleições autárquicas. Em comunicado enviado à Agência Luz, o PS expressou hoje a inequívoca condenação de qualquer forma de violência doméstica e manifesta profunda preocupação com as informações que vieram ao público sobre o presidente da Câmara de Vizela e também da Federação Distrital de Braga do PS.

E agora, neste jornal, atualizamos as notícias de âmbito local. Laura, começamos por onde?

Começamos precisamente em Almada. Aumentou 15% o número de beneficiários do projeto Refeed no último ano. O projeto tem como objetivo combater o desperdício alimentar e ajudar famílias carenciadas. O número são conclusões reveladas pelo relatório de impacto anual divulgado pela organização. Em Leiria, o Instituto Politécnico entregou uma proposta ao Ministério da Educação para transformar a instituição na Universidade de Leiria e Oeste. O presidente do Instituto Politécnico, Carlos Rabadão, garante que a instituição supera os requisitos legais para se constituir como universidade. O Instituto Politécnico de Leiria tem uma oferta atual de 46 licenciaturas, 58 mestrados e quatro programas doutorais. A Câmara Municipal de Sintra vai estar presente na Festa da Arqueologia 2025. O evento acontece de 25 a 27 de abril, no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa, com a temática Arqueologia da Alimentação. A entrada é gratuita. A União de Freguesias da Cidade de Santarém vai organizar a terceira edição do Festival do Peixe do Rio, na aldeia a Vieira de Caneiras. O evento tem como objetivo promover a gastronomia ligada ao rio Tejo e à arte piscatória. O Festival do Peixe do Rio acontece de 22 a 25 de maio. Em Vila do Conde, termina no domingo o período de candidaturas à primeira Bienal de Arte Jovem. A iniciativa é promovida pela autarquia, pretendendo divulgar o trabalho de jovens criadores em várias disciplinas artísticas. Em São João da Madeira vai decorrer a sexta edição do Festival A Cidade Dança. O festival vai assinalar o Dia Mundial da Dança, que se celebra a 29 de abril, com vários espetáculos de coreógrafos. O evento decorre de 29 de abril a 4 de maio.

Ponto final neste jornal das 21h, aqui na sua Rádio Observador. Um jornal com edição da Laura Figueiredo.